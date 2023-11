TEST Cupra Formentor VZ 4WD (228 kW) – V kopcích si mě získal

Formentor jsme v redakční garáži zaparkovali již několikrát, včetně testované druhé nejvyšší motorizace. Mě se však do rukou dostala vůbec poprvé a společnost mi dělala během cest po podzimních Krkonoších. A tady si mě španělský crossover získal.

Design, interiér Cupra Formentor je jedním z aut, která nepotřebují dlouhé úvody. První svébytný model značky Cupra, která se v roce 2018 stala samostatnou v rámci společnosti Seat, byl představen na ženevském autosalonu v roce 2019. S odstupem několika měsíců značka představila první nabídku motorizací, včetně tehdejšího vrcholu - 2,0litrového přeplňovaného čtyřválce s výkonem 228 kW a pohonem všech kol. Koncem roku 2020 byla představena základní motorizace, 1,5litrový čtyřválec o výkonu 110 kW, po kterém začátkem roku 2021 konečně dorazil dlouho očekávaný absolutní vrchol nabídky - limitovaná edice Formentor VZ5 s 2,5litrovým pětiválcovým motorem o výkonu 287 kW, který crossover sdílí třeba s Audi RS3. Naprostou většinu motorizací formentoru už jsme přitom na Auto.cz v minulosti otestovali a s některými jsem měl tu čest i já osobně, včetně základní patnáctistovky a vrcholného modelu VZ5. A ačkoliv se mi po designové stránce formentor vždy celkem líbil, nikdy si mě nedokázal získat. Testovanému kousku se to ale nakonec povedlo. TEST Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey – Nasupená limitka mezi limitkami Šedo-měděná klasika Na první pohled se přitom jedná o klasickou Cupru Formentor. Karoserii zdobí lak šedá Magnetic (+17.500 Kč), která hezky ladí s tradičními měděnými doplňky, včetně příplatkových 19” litých kol Performance (18.900 Kč). Kabina nabízí klasické rozhraní, známé i z leonu. Za volantem se speciálními tlačítky pro start motoru a volbu jízdního režimu vidíme digitální přístrojový štít s bohatou volbou zobrazení, včetně dvou klasických budíků. Stále však platí, že po vyvolání nabídky asistenčních systémů (pro snadnou deaktivaci zbytečně akčního hlídání jízdních pruhů) je potřeba znovu nalistovat původně zvolený styl zobrazení. Na palubní desce vidíme 12” displej infotainmentu, který asi opět nepotřebuje bližší představení. Jeho grafika je líbivá a po nedávném testu Cupry Formentor VZ5 už jsem si v jeho menu nepřipadal tak ztracen, přesto jsem se nemohl zbavit dojmu, že by systém mohl být i maličko rychlejší. TEST Cupra Formentor VZ Tribe Edition 2.0 TSI (180 kW) – Když nejste nejnáročnější Naopak vyloženě nadšený jsem nakonec byl ze sportovních sedadel s integrovanou opěrkou hlavy, ve kterých jsem tentokrát strávil opravdu dost času. A to jak při obyčejném dálkovém přesunu po dálnicích i silnicích nižších tříd (a kvalit), tak při ostřejším svezení v kopcovitých oblastech se spoustou zatáček, na které jsem při cestách v Podkrkonoší a Krkonoších narazil. Zatímco na delší trase nabízí sedadla velmi solidní komfort, v zatáčkách hezky drží tělo a poskytují skvělou oporu. Rozsah nastavení sedadel a volantu navíc usnadňuje hledání optimální polohy za volantem. Ergonomii trochu kazí důraz na dotykové ovládání, což je ale u moderních koncernových vozů stará písnička. Snad se něco změní s modernizací, která by snad nemusela být příliš daleko. Cupra Formentor VZ 4WD (228 kW) Po stránce praktičnosti stojí za vypíchnutí kufr o standardním objemu 420 litrů, do kterého se pohodlně zabalíte na týden ve dvou na horách, včetně zásob a oblečení pro případ, že by se prosluněný podzim nečekaně brzy zvrhl do první sněhové nadílky. Formentor obstál skvěle a dokonce bych si ho uměl představit i v roli rodinného vozu, ačkoliv by to nejspíš znamenalo nutnost přikoupit střešní box. Podélné nosiče jsou ale naštěstí standardní výbavou. Připlácelo se ovšem za bezdotykové ovládání pátých dveří, které přišlo na 14.900 Kč, zatímco jen příprava pro tažné zařízení stála dalších 4.500 Kč. Za elektricky výklopné tažné, na kterém by testovaná čtyřkolka s výkonem 310 koní utáhla dvě tuny, by se připlácelo 22.500 Kč.

Motor, jízdní vlastnosti Méně může být více Jak už jsem zmínil v předchozí kapitole, pod kapotou pracuje druhá nejsilnější motorizace, tedy turbem přeplňovaný čtyřválec 2.0 TSI s nejvyšším výkonem 228 kW (310 k) dostupným v rozmezí 5450 až 6500 otáček a nejvyšším točivým momentem 400 Nm dostupným v rozmezí 2000 až 5450 otáček. O přenos výkonu na systém pohonu všech kol 4Drive se stará sedmistupňová DSG převodovka. Stylový crossover s pohotovostní hmotností 1626 tak papírově slibuje sprint z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy a nejvyšší rychlost až 250 km/h, což jsou velice hezké parametry. Jenže během prvních kilometrů bych je snad ani nehádal. Vyzkoušeli jsme unikátní Cupru Formentor. Dakar zvládla v sériovém stavu Formentor sice už po nastartování předvede příjemný zvuk čtyř koncovek výfukového systému, jenže jakmile se rozjede, působí velice klidně a rozvážně. Někdy až moc. Nejsem ten typ, který by potřeboval pálit gumy na každém rozjezdu, někdy jsem měl ale pocit, že mě auto nechává na výkon čekat zbytečně dlouho. To platilo jak při snaze o rychlé projetí křižovatky, tak při potřebě zrychlit z klidné jízdy. Jakmile ale řídící jednotce dojde, co po ní vlastně chcete, přijde prudké podřazení, kopanec a vystřelení vpřed. A tahle kombinace může být občas nepříjemně divoká. Vždy však můžete sáhnout po pádlech za volantem a situaci vzít od rukou. Situace se ale mění s přepnutím převodovky do sportovního režimu, nebo volbou jízdního režimu Sport či Cupra. V obou případech dojde k přepnutí převodovky do sportovního režimu, zostření reakcí motoru na povely akcelerátoru, ztuhnutí podvozku a bohužel i aktivaci velmi okatého umělého zvuku motoru/výfuků. Naštěstí je tu i možnost nastavení individuálního jízdního režimu, který nabízí “Pure” podání zvuku. Vpředu se tak ozývá syčení turbodmychadla, zatímco od výfuku jde decentní chraplák doprovázený občasným střílením a práskáním. Cupra Formentor VZ 4WD (228 kW) Něco takového potřebuju Výkonnostně sice vrcholný čtyřválec zaostává za pětiválcem o nějakých 59 kW (cca 80 k), což znamená rozdíl ve zrychlení z 0 na 100 km/h nějakých 0,7 sekundy, jenže v praxi mě čtyřválec nakonec bavil možná i víc. Svou roli mohla sehrát nižší hmotnost, zhruba o 60 kilogramů, a možná i její nepatrně lepší rozložení. Především mi ale vyhovovalo, že je výkon čtyřválce jednoduše lépe využitelný. Jak už jsem totiž poznamenal v testu VZ5, rychlá jízda s pětiválcem může být nesmírně rychle až nepříjemně nebezpečná. Osobně mi také víc vyhovovala menší 19” litá kola, ačkoliv už byla obutá do zimních pneumatik pneumatik Firestone Winterhawk 4 s rozměrem 245/40 R19. Na mokrých horských silnicích, navíc zasypaných listím, jim ale v kombinaci s pohonem všech kol nechyběla trakce ani při svižnější jízdě. Zpětně jsem vlastně pořád velmi mile překvapen, co si podvozek formentoru nechal líbit. TEST Cupra Formentor VZ5 – Neudělá pětiválci ostudu? V rámci individuálního jízdního režimu jsem si adaptivní podvozek DCC nejčastěji nastavoval na kompromis mezi režimy comfort a sport (celkem je k dispozici 15 bodů nastavení), díky čemuž jsem neměl problém ani na horších úsecích. Podvozek působil jistě, ale pořád příjemně. Kola neodskakovala, karoserie se nijak výrazně nenakláněla ani v sérii ostřejších zatáček a vše fungovalo přesně tak, jak jsem si představoval. Dokonce i základní brzdy naprosto bohatě stačily pro moje sportovní svezení. Cupra Formentor VZ 4WD (228 kW) Pokud se ale nebudeme bavit o vyloženě sportovní jízdě na vybraných úsecích silnic, je podvozek formentoru navzdory své vyšší standardní tuhosti stále příjemně univerzální. Na rozbitějších silnicích sice uslyšíte nějaké to podupávání od kol, velké rány se ale nekonaly. Podvozek je navíc slušně odhlučněn, stejně jako celá kabina, díky čemuž si bez problému užijete i větší porce kilometrů. Čtyřválcový formentor navíc ve srovnání s pětiválcem nabízel i podstatně příjemnější pohled na spotřebu, která se při dálkových přesunech pohybovala okolo 8-9 l/100 km, zatímco ostrá jízda znamenala spotřebu do 14 l/100 km. Na konci společného týdne pak palubní počítač ukazoval dlouhodobý průměr 9,9 l/100 km, což na auto s výkonem přes 300 koní a karoserií crossoveru nakonec není nejhorší.

Závěr Závěr Dobře vypadající, svižné a velmi dobře jezdící auto, které je dostatečně zábavné, praktické a díky světlé výšce asi 170 mm se nemusí bát ani do lehčího terénu. I kdyby to byla jen neprohrnutá zasněžená cesta nebo rozblácená louka. Tak na mě po společném týdnu na horách působila Cupra Formentor VZ 228 kW 4WD. K dokonalosti tu chyběl snad jen chytrý zadní diferenciál, který by podobně jako u pětiválce nabídl ještě o špetku víc zábavy, a interiér s důrazem na ovládání tlačítky. Jenže člověk zkrátka nemůže mít všechno. TEST Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 228 kW DSG 4WD – Pochopení podstaty Za cenu od 1.524.900 Kč bych si ale ve výbavě rozhodně uměl představit třeba LED Matrix světlomety, za které se ale musí připlácet. Výše zmíněné příplatky pro testované auto nicméně znamenaly finální cenu 1.576.200 Kč. A ačkoliv si mě tohle auto získalo, protože jízda s ním udělala i z jinak promarněného deštivého dne na horách skvělou zábavu, 1,5 milionu mi za něj prostě přijde moc. Obzvlášť, když cena při prvním testu z března 2021 startovala od 1,3 milionu korun. A to ani nezmiňuji, že skvěle jezdící VW Golf R v praktické verzi Variant startuje od částky 1.372.900 Kč. Nejlevnější verze modelu 879.900 Kč (Cupra 1.5 TSI 110 kW man) Základ s testovaným motorem 1.524.900 Kč (Cupra VZ 2.0 TSI DSG 4WD 228 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.524.900 Kč (Cupra VZ 2.0 TSI DSG 4WD 228 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.576.200 Kč (Cupra VZ 2.0 TSI DSG 4WD 228 kW) Plusy Design

Výkon

Jízdní vlastnosti

Univerzálnost použití

Bohatá standardní výbava

Vnitřní prostornost Minusy Dotykové ovládání

Vysoké cena

Chytrý zadní diferenciál jen pro VZ5

Absurdní umělý zvuk režimu Cupra

