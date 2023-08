Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Motor, jízdní vlastnosti

Nebezpečně ostrý

Pod kapotou modelů s označením VZ5 je napříč uložený řadový pětiválec o objemu 2,5 litru, přeplňovaný turbodmychadlem, který motorový prostor kompletně vyplňuje a řidiči dává pod pravou nohu nejvyšší výkon 287 kW (390 k) v rozmezí 5700 až 7000 otáček za minutu, zatímco nejvyšší točivý moment 480 Nm je dostupný v rozmezí 2250 až 5700 min-1.

Motor je spojen se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, která posílá výkon na systém pohonu všech kol s mezinápravovou spojkou a schopností variabilního rozdělování točivého momentu mezi kola zadní nápravy. Technika charakteristická pro Audi RS3 přitom ve španělském crossoveru, který nabízí i občasné výlety mimo zpevněné cesty, umí působit nenápadně, současně s ním ale umí i pořádně zacvičit.

Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey

V komfortním jízdním režimu se přitom nemusíte bát, že by auto působilo zbytečně agresivně nebo přitahovalo nechtěnou pozornost. Rozjíždí se sice pořád hezky svižně, převodovka ale nenechává motor zbytečně vytáčet, plynule přeřazuje a motor nemá šanci se pořádně rozezpívat. Jak ovšem v minulosti podotkl kolega Standa Švarc, místy jsou reakce převodovky v komfortním režimu snad až příliš „pozvolné“. Pokud se podřazení pokusíte urychlit důraznějším sešlápnutím plynu, převodovka se často splaší, podřadí o několik stupňů a auto vyšle vpřed až s přílišnou razancí, která vás kopne do sedačky.

To správné pětiválcové divadlo přichází až s přepnutím do sportovního režimu Cupra, kde může pohonná soustava naplno ukázat svůj divoký charakter. Jakmile se navíc otáčkoměr dostane do druhé poloviny svého pole, začne auto předvádět i správné hromobití, doprovázené práskáním a střílením do výfuku. Převodovka řadí svižně, nechává motor ve vyšších otáčkách a v manuálním režimu vám ani nesahá pod ruce.

Na prázdné okresce je pak velmi snadné nechat se tímhle rošťáckým charakterem unést, zejména na zapadlejších okreskách se ale tempo může stát za chvilku až nebezpečným. Ostatně VZ5 se z klidu na stovku dostane za 4,2 sekundy a dech rozhodně neztrácí ani při pružné akceleraci v rychlostech, jež zůstávají legální jen na dálnicích německých sousedů.

Vytěžit potenciál auta naplno pak optimálně vyžaduje uzavřený okruh, kde budete moci vypnout všechny pojistky v hlavě, díky kterým jste přežili pubertu. VZ5 totiž až nebezpečně často svádí k pořádnému divočení, které není na běžných silnicích nejlepším nápadem.

Dovádění se pak výrazně podepisuje i na spotřebě, která se může běžně pohybovat v rozmezí 10 až 14 l/100 km. Na dálnici se sice lze dostat i k 8 l/100 km, ovšem palba na okreskách může znamenat i nějakých 20 litrů. Když jsem ale vůz po společném týdnu vracel, svítil na palubním počítači dlouhodobý průměr 13 l/100 km.

Hezky zvládnutý kompromis

Formentor VZ5 je sice crossover, ve srovnání s běžnými motorizacemi je však podvozek o 10 mm nižší, standardně nabízí adaptivní tlumiče s 15 úrovněmi nastavení a podběhy vyplňují 20“ litá kola obutá do pneumatik s rozměrem 255/35. Ladiči v Martorellu se zkrátka opravdu usilovně snažili nabídnout unikátní jízdní vlastnosti, což se jim i povedlo. Pořád je to ale o určitých kompromisech.

V komfortním jízdním režimu sice auto působí celkem poddajně a zvládá i rozbité okresky, nepočítejte ale s konejšivým pohupováním. Auto je stále poměrně tvrdé, cítíte práci kol i tlumičů a místy se nevyhnete ani nějakému tomu natřásání. Navíc je potřeba se smířit i s nepatrně vyšší hlučností od podvozku. Na druhou stranu je nutno uznat, že podvozek ani v tuhém sportovním nastavení nemlátí a tlumených ran se dočkáte až po vymetení opravdu velkých nerovností. Kombinace pořádného stáda koní pod kapotou a koncentrovanosti podvozku v tužším nastavení je navíc skvělý důvod proč zvolit lepší, ale delší cestu. Časový rozdíl se totiž stahuje opravdu lehce.

Na hezky zakroucených kvalitních silnicích pak potěší jak minimální náklony karoserie, tak schopnosti zadní rozvodovky Torque Splitter, který dokáže rozdělovat hnací sílu variabilně na jedno z kol a až neskutečným způsobem potlačuje nedotáčivost. Z crossoveru se tak rázem stává spíše hravý hatchback, který se vrhá do zatáček, drží stopu a vyráží vám dech svými schopnostmi. Příjemně působí také přesné řízení nebo brzdy, které mají parádní nástup a dobře se dávkují.