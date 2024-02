TEST Hyundai i20 1.0 T-GDI – Proč už nechtít rovnou i20 N?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Horší je to se zavazadelníkem. Standardní verze sice uvezou 352 až 1165 litrů, zkoušený nejvýkonnější motor v podobě přeplňovaného tříválce 1.0 T-GDI s 88 kilowatty je mnohem skromnější. Povinná mild-hybridní výpomoc totiž z přepravního prostoru ukousla výrazných 90 litrů. Zavazadelník je proto dost mělký, moc vysoké předměty do něj nenaskládáte.

Velkým plusem je také zpracování kabiny. U malých aut některé automobilky kvůli ceně šetří i tam, kde by neměly. Hyundai i20 tímhle „katováním kostů“ naštěstí netrpí, respektive to alespoň není vidět. Tmavé plasty působí příjemně, ačkoliv jsou spíše tvrdšího ražení.

Motor, jízdní vlastnosti

Vrchol na dohled

Nepočítám-li sportovní derivát i20 N s motorem 1.6 T-GDI se 147 kilowatty, představuje litrový tříválec s 88 kW absolutní vrchol nabídky. Standardně je kombinován s šestistupňovou manuální převodovkou iMT s elektronicky ovládanou spojkou, za 40.000 Kč ji ovšem můžete nahradit sedmistupňovou dvouspojkou DCT z vlastního vývoje Hyundaie.

Pokud však zároveň zvolíte nejvyšší výbavu Style (od 549.990 Kč) a připlatíte si 30 tisíc za balíček Premium (například 17“ kola, zadní vyhřívaná sedadla, audiosystém Bose, aktivní parkovací asistent, adaptivní tempomat řízený integrovanou navigací či autonomní brzdění s detekcí vozidel, chodců, cyklistů a protijedoucích vozidel při odbočování vlevo), dostáváte se do teritoria o třídu většího Hyundaie i30. A také zmíněného i20 N, které začíná na 639.900 Kč.

Z vlastní zkušenosti bych si paket Premium určitě dobře rozmyslel. Vůz sice na sedmnáctkách vypadá k světu, relativně velká kola ovšem docela výrazně zhoršují cestovní komfort. Na pražských silnicích je cítit každá nerovnost (a že jich po letošní zimě přibylo), o moc lepší to není ani na cestách mimo hlavní město. Poddajnost konkurenční Škody Fabia modelu i20 zkrátka chybí. V tomhle ohledu jsou korejské automobilky ještě kus za těmi evropskými. I naše rodinné kombi Hyundai i30 z roku 2020 je na 17palcových discích méně kompromisní než zdejší konkurence.

Tříválec 1.0 T-GDI z vlastní zkušenosti nepatří k nejúspornějším. Koncernový agregát 1.0 TSI dokáže jezdit klidně o litr úsporněji. A lepší čísla vykazuje i korejský čtyřválec 1.4 T-GDI se 103 kilowatty, který i ve větším i30 kombi dokáže jezdit pod 6,5 litru na 100 kilometrů.

Během týdne jsem se v rámci cest po Praze dostal na 7,3 litru, přes víkend spotřeba o půl litru klesla. Výsledných 6,8 l/100 km představuje přinejlepším průměr, spíše lehký podprůměr. Zvlášť v kombinaci s mild-hybridem s elektromotorem s 12 kW, o jehož smyslu obecně často dost pochybuji, a sedmistupňovým automatem, který by měl několik deci uspořit.

V jeho případě bych čtyřicetitisícovou investici rozvažoval podle způsobu využití vozu. Jestliže bydlíte ve větším městě a častěji se rozjíždíte, je samočinná převodovka takřka povinností. Pakliže cestujete plynuleji, asi větší význam nemá. Zvlášť když převodovka sem tam postrádá sametovost a rychlejší reakce. Projevuje se to zejména při rozjezdech a ve chvílích, kdy potřebujete výrazněji zrychlit. To je však vlastní mnoha dvouspojkám, které se navíc musejí popasovat se stále přísnějšími emisními regulemi, jež reakce na sešlápnutí plynového pedálu obecně spíše otupují.

Hyundai i20 1.0 T-GDI

Jakmile se ale rozjedete a narazíte na hladkou silnici, ukáže vám Hyundai i20 přívětivější tvář. Řízení je sice bez citu, nechybí mu ovšem špetka tužší odezvy. Na víkendové hrátky je tu několikrát zmiňovaná verze s přídomkem N, občasné povyražení ovšem zvládne i druhá nejvýkonnější varianta.

Dynamika výkonného tříválce je podle čísel spíše vlažnější. Se sedmistupňovým automatem i20 na 100 km/h zrychlí za 10,3 sekundy, Škoda Fabia 1.0 TSI (85 kW) DSG je o šest desetin sekundy rychlejší. A navíc má vyšší maximální rychlost (202 vs. 190 km/h), kterou si ovšem legálně vyzkoušíte jenom na vybraných dálničních úsecích v Německu.

Video se připravuje ...

Příliš citlivé varování

Ještě na chvíli se vrátím k jízdním a bezpečnostním asistentům, konkrétně k varování před hrozící srážkou, jež spolupracuje s nouzovým brzděním. Tahle dvojice mě v různých autech už několikrát vyděsila nepředvídatelným chováním, kterému se bohužel nevyhnul ani Hyundai i20.

Ačkoliv jsem měl v palubním systému zaškrtnuté pozdější varování, velmi nepříjemně mě překvapilo. Při odbočování doleva přes silnici s dvěma jízdními pruhy jsem se kvůli blížícím se vozům v protisměru držel těsněji za autem jedoucím vpředu, což však systém chybně vyhodnotil jako hrozící kolizi a prakticky bez varování prudce zabrzdil až do zastavení. Kdyby za mnou jelo auto, téměř jistě by do mě narazilo. Naštěstí bylo volno, takže se nikomu nic nestalo. Přesto to nebyl úplně příjemný ani bezpečný zážitek.