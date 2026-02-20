Čínský BYD se v Evropě zabydlel. Atakuje statisíce prodaných vozů
Evropský trh elektromobilů zažil v roce 2025 prudké oživení. Tradiční značky jako Volkswagen či BMW si udržely vedoucí pozice v absolutních číslech, největší pozornost na sebe však strhla čínská automobilka BYD.
Rok 2025 byl pro evropskou elektromobilitu zlomový. Po období nejistoty a zpomalení v předchozím roce se trh s elektromobily a plug-in hybridy znovu nadechl.
Registrace elektrifikovaných vozidel v regionu EU spolu s EFTA a Spojeným královstvím výrazně vzrostly a jejich podíl na celkovém trhu nových vozů se opět přiblížil rekordním hodnotám. Elektromobily už jsou okrajovou alternativou, ale pevnou součástí evropského automobilového mainstreamu.
Největší růstovou dynamikou se může pochlubit čínský výrobce BYD, který meziročně navýšil své registrace o více než 250 %. Značka se tak přiblížila hranici 200.000 nově registrovaných vozů v Evropě a posunula se mezi nejvýznamnější hráče trhu. Ještě před několika lety přitom byla v evropském kontextu téměř neznámá.
Celkovým lídrem trhu zůstal Volkswagen, jenž dokázal výrazně posílit své prodeje elektrifikovaných modelů a meziročně vzrostl o více než 80 %. Silnou pozici si udržely také značky BMW a Mercedes-Benz, byť jejich tempo růstu bylo výrazně umírněnější. Naopak Tesla čelila poklesu registrací a ztratila část svého dřívějšího náskoku.
Zajímavým momentem roku 2025 bylo i to, že model BYD Seal U se stal nejprodávanějším plug-in hybridem v Evropě. Zdá se, že strategie kombinace čistě elektrických vozů a plug-in hybridů se vyplácí. Zatímco část zákazníků preferuje plně bateriový pohon, jiní stále hledají kompromis v podobě elektrifikovaného vozu se spalovacím záložním motorem. BYD tak oslovil obě skupiny najednou.
Celkově evropský trh elektrifikovaných vozidel vykázal v roce 2025 více než třicetiprocentní meziroční růst. Elektromobily a plug-in hybridy společně dosáhly téměř čtyř milionů registrací, což představuje nejsilnější výsledek od roku 2021. Elektrifikace tak pokračuje navzdory tlaku na ceny, změnám regulí i geopolitickému napětí.
Evropské automobilky sice stále zůstávají dominantní v absolutních objemech, avšak čínští výrobci v čele s BYD dokážou růst rychleji a agresivněji. Alespoň prozatím. Pro zákazníky to každopádně znamená širší výběr. Pro zavedené značky naopak výzvu, která může definovat další dekádu evropské automobilové historie.
Zdroje: ACEA, Autovista 24, CNEVPost