TEST Kia Niro 1.6 GDI HEV – To se povedlo!

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Předchozí Kia Niro prezentovala ve svých útrobách nejrůznější alternativní pohony z nabídky značky. Pořídit ji šlo coby hybrid, plug-in hybrid, ale i v čistě elektrické verzi. Ač šlo na českém trhu spíše o okrajovější model, v Evropě slaví tento relativně mladý kousek velké úspěchy. Ostatně, v předchozích dvou letech šlo o nejprodávanější vůz z palety korejské automobilky. Druhé Niro na někdejší recepturu navazuje. Aby však vyrovnalo úspěchy svého předchůdce, tasí i několik atraktivních es.

Video se připravuje ...

Větší extravagance

Novinka mezigeneračně povyrostla ve všech směrech, přičemž nejvýraznější nárůst hodnoty je znát na délce (+65 mm) a šířce (+35 mm). Rozvor náprav 2720 milimetrů si polepšil o 20 mm. Auto je tedy prostorově vyváženější a proti předchůdci značně rozkročenější. Nejen fakticky, ale i opticky...

Zejména na přídi totiž hrají prim vodorovně poskládané prvky. Všimněte si úzkého pruhu nahrazujícího tradiční masku chladiče s dekorativní lištou. Hlavní světlomety jsou obrovské a mají atypický tvar, obdobně jako samotné tvarování diodového svícení. To v nejvyšší a zkoušené výbavě Premium disponuje technologií Full LED s automatickým přepínáním dálkových světel. Od druhé výbavy Style (úvodní se jmenuje Comfort) jsou součástí i přední mlhovky.

Ale zpátky k samotnému designu. Nejen příď je totiž extravagantnější než dříve. Boční silueta vsadila na jednoduchost, tedy alespoň od předních partií po „céčkový“ sloupek. Ten může být za příplatek zhotoven v kontrastní barvě, hlavně v sobě ale schovává průduchy, čímž si niro pomáhá k ještě lepší aerodynamice. Však je také hodnota C x 0,29 velmi v pořádku nejen na poměry obdobně velkých crossoverů. Vůz může obouvat kola od šestnácti do osmnácti palců, ten náš má největší možné.

Kia Niro 1.6 GDI HEV

Vzadu už je divočina o něco menší, minimálně tvary světelné techniky ale opět stojí za zmínku, stejně jako barevné vypíchnutí difuzoru. Víko zavazadelníku se v nejvyšší výbavě otevírá elektronicky, hybridní provedení může mít jako jediné z dostupných pohonů (díky nejmenšímu akumulátoru) dojezdovou rezervu. Jen trend směrovek umístěných dole v nárazníku jsem ani po letech nedokázal pochopit. Prostor pro ně by se přitom našel i podstatně výše, takže byste je tak snadno nepřehlédli.

Inspirováno šestkou

Že vám je pracoviště řidiče povědomé? Aby ne, značně se totiž inspirovalo elektromobilem Kia EV6. Shodný je volant, sdružený panel přístrojů, ale třeba i inovativní lišta pod výdechy klimatizace... ale pojďme pěkně popořadě.

Niro brnká na zelenou notu nejen v oblasti pohonů, ale i samotného zpracování. Kabina tak umí nabídnout veganskou kůži, stropnici vyrobenou ze čtvrtiny z recyklovaného papíru či čalounění z recyklovaných plastů, třeba starých rybářských sítí. Ze stejného materiálu je vyrobeno i platu kufru, díky čemuž je poddajnější a snáze se s ním manipuluje.

Nešetřilo se ani na technologiích. Osmipalcovou obrazovku s klasickým palubním počítačem dostává pouze úvodní výbava Comfort. Ty vyšší už mají dva 10,25“ displeje zastupující infotainment a budíky. Grafika systému je přehledná a jeho fungování svižné. Systém je vybaven vestavěnou navigací, vhod však přijde i možnost propojení skrz Apple CarPlay a Android Auto. Dotyková lišta dole svým provedením nechává vzpomenout na tradiční řešení z dřívějších kií, po vzoru elektrické „šestky“ však přepínáte mezi dvěma zobrazeními. Jedno slouží coby rychlý přístup do jednotlivých menu, druhé jako ovládání klimatizace. To vám však z nějakého důvodu nezůstane na očích permanentně, po čase se opět vrátí menu klasické a vy při změně stupňů musíte znovu překliknout.

Povedená multimédia však nejsou to jediné, co posádku rozmazluje. Výbava Premium už je věru bohatá. Standardně má vyhřívaný volant a sedačky vpředu i vzadu, přičemž ty přední jsou i ventilované. Samozřejmostí je několik USB portů (staršího i novějšího typu), bezdrátové nabíjení telefonu, ale třeba i relaxační poloha sedadla spolujezdce. Ač se bavíme o celé řadě moderních prvků, Kia je pořád věrna námi tolik oblíbené koncepci „sednout a jet“. Stačí si najít ideální řidičskou pozici – díky rozsahu nastavení sedačky i volantu je to velmi snadné – a vyrazit na cesty. Všechny ostatní funkce jsou jen příjemným bonusem.

Kia Niro 1.6 GDI HEV

Stejně jako prostor pro posádku. Kia Niro v tomto směru nikdy nestrádala, i předchozí generace ždímala z dostupného půdorysu maximum. Stejně tak novinka, která však těží z nataženějších rozměrů. Vpředu si s výškou 178 cm najdu ideální pozici za volantem hravě, ve druhé řadě mi pak zbývá ještě velká rezerva nad hlavou a zejména před koleny. Navíc jsou i zadní sedadla dosti pohodlná, o jejich výhřevu už byla řeč. V neposlední řadě sluší vyzdvihnout i solidní nástupní prostor.

Zavazadelník full-hybridu disponuje 425 až 451 litry v závislosti na výbavě. Potěší pravidelnými tvary a takřka rovnou ložnou plochou po sklopení zadních sedaček, kdy dostanete celkem 1419 litrů. Mnoho chytrých řešení usnadňujících každodenní život (třeba háčky na tašky) tu sice nenajdete, zase se ale nějaké ty drobnosti vejdou pod podlahu. Nejvyšší výbava rezervu nedostává, její místo zabírá subwoofer audia Harman/Kardon. Proti 348 litrům plug-in hybridu je na tom „náš“ hybrid ještě velmi dobře. Nejlepší hodnotu 475 l však drží verze elektrická, byť 20 litrů z celkového úložného prostoru připadá na malý kufr pod přední kapotou.