TEST Kia Niro 1.6 GDI PHEV Style – Eko sympaťák

Druhá generace elektrifikovaného crossoveru Kia Niro dorazila do Česka a my pokračujeme v testování jednotlivých provedení. Po základním hybridu přichází na řadu plug-in hybrid.

Design, interiér

Druhá generace korejského modelu Niro se dočkala sebevědomější tváře, hodnotnějšího interiéru a modernizované techniky. Setkali jsme se s ní už několikrát, a to jak staticky, tak v rámci prvních jízd nejprve v Německu a následně v Čechách. Nyní přišlo na řadu protažení korejského spořivce v rámci tradičních týdenních testů.

Kia zachovala nabídku tří motorizací v různé úrovni elektrifikace - hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV) a plně elektrickou verzi (BEV). Kolega Standa Kolman redakční testování odstartoval hybridním provedením a já tímto článkem přebírám štafetu – týden mi dělala společnost plug-in hybridní Kia Niro. Test elektromobilu bude následovat za pár týdnů.

Design a aerodynamiku ve svém testu rozebíral už Standa, já za sebe jen zmíním, že mi druhá generace Nira přijde na pohled sympatická. Na prvních fotkách se mi sice moc nezamlouvala, ale v reálném světě působí mile nekonfliktně. Svou koncepcí mi připomíná Ford Fusion, který jsme kdysi měli v rodině, takže trocha sympatií možná pramení i odtud.

Standa zmiňoval i C-sloupek, jenž může být za příplatek lakován kontrastním odstínem. Za mě je to vtipný detail, obzvlášť ve spojení s průduchem schovaným ve sloupku. Ke sloupku na prezentaci auta před prvními jízdami ve Frankfurtu padly dva dotazy – jestli si ho majitelé budou moci sami jednoduše vyměnit za odlišně lakovaný a jak velký účinek má průduch na celkovou aerodynamiku auta. Na první otázku je odpověď negativní a na druhou jsme odpověď nedostali žádnou. Vliv bude zřejmě úplně minimální, spíše je to zajímavost ideální k vypíchnutí při prezentaci auta nebo při konverzaci o vašem autě s přáteli.

Co se barevného provedení týče, na rozdíl od dříve testovaného hybridu vsadil PHEV na méně výrazné odstíny. Většina karoserie je lakována šedou Steel Grey za 18.000 Kč, kterou doplňuje tmavě šedý C-sloupek za 5.000 Kč. Lemy blatníků a vkládané díly ve dveřích a náraznících jsou provedeny v leskle černé barvě. Je zajímavé, že tentýž odstín je dostupný i pro C-sloupek, ale nelze jej kombinovat s „naším“ lakem karoserie.

Udržitelná prostornost

Nové Niro nabízí Kia ve třech výbavových stupních, od Comfortu přes Style až po Premium. V základní výbavě Comfort dostanete pouze HEV, ostatní dvě výbavy už vám dají na výběr ze všech tří pohonných soustav. Mnou testovaný PHEV z továrny vyjel v prostřední verzi Style, což mu navíc proti základnímu Comfortu dává například Full LED světlomety s automatickým přepínáním dálkového svícení, přední LED mlhová světla a uvnitř čalounění v kombinaci látka/umělá kůže, vyhřívání předních sedadel a volantu, infotainment s větší 10,25palcovou dotykovou obrazovkou nebo stejně velký digitální přístrojový štít Supervision.

Ekologicky orientovaným motorizacím odpovídají rovněž materiály v interiéru. Například čalounění stropu je částečně vyrobeno z recyklovaného papíru, panely ve dveřích s ovladači stahovaní oken jsou lakovány barvou bez ropných produktů, případně použitá kůže (v závislosti na výbavě) je veganská a kombinovaná s materiálem Tencel odvozeným z eukalyptového dřeva a podobně. Ze 75 % je recyklovanými materiály tvořen dokonce kryt zavazadlového prostoru, který je navíc pružný a v případě potřeby se dá srolovat podobně jako síťky do oken.

Kromě ekologičtějších materiálů a celkového hodnotného dojmu nové Niro jednoznačně boduje také prostorností. V měkčích sedadlech není potíž najít příjemnou pozici jak za volantem, tak na zadní lavici dělené v poměru 60:40. Sám za sebe se se svými 184 centimetry a rozměrnou postavou pohodlně usadím a ještě mám pár čísel rezervu před koleny i nad hlavou. Cestující vzadu rovněž potěší výdechy ventilace, zdířky USB-C zabudované do opěradel předních sedadel nebo 230V zásuvka pod výdechy ventilace.

Zavazadlový prostor je v plug-in hybridním Niru nejmenší ze všech tří provedení. V hybridních verzích je totiž baterie uložena pod zadními sedadly. Základní HEV má baterii o kapacitě pouhých 1,32 kWh, zato PHEV disponuje 11,1 kWh. Ve výsledku to pro něj znamená kufr o základním objemu 348 litrů, což je až o 103 litrů méně než v případě HEV. Se sklopenými opěradly zadních sedadel se bavíme o 1.342 litrech (- 77 l). Elektrické Niro těží z toho, že má baterii přesunutou do podlahy, takže nabídne největší základní objem 475 l. Pod podlážku zavazadlového prostoru si v PHEVu nic nedáte, alespoň zde konstruktéři našli místo na nabíjecí kabely.

Upípanost

Pokud bych měl najít něco, co mi nejvíc vadilo, tak jednoznačně musím zmínit upípanost, kterou Niro sdílí snad se všemi modely automobilek Kia a Hyundai. Někdo to možná ani nebude vnímat, ale mně osobně vadí, když na mě auto pípá kvůli každé hlouposti, obzvlášť když občas ani není hned zřejmý důvod. Pípání některých pomocníčků se dá vypnout, jiných ne. A občas se auto rozpípalo i zcela zbytečně. Několikrát se mi stalo, že jsem zaparkoval a vypnul auto, vystoupil a Niro začalo plašit, že ve voze neidentifikovalo klíč. Aby pípání přestalo, a taky aby mně auto nechalo zamknout, musel jsem vrátit klíč do auta a zapnout a vypnout zapalování. Není to sice první auto koncernu, ve kterém se mi něco podobného stalo, ale je první, kde se to stávalo tak často.