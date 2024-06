TEST Lexus UX 300h F Sport Design – Komfortní, ale nedokonalý kompakt

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Druhý nejmenší lexus v nabídce se u nás v testu objevil už několikrát. Často vyčítanou až extrémně vysokou cenu vzhledem k velikosti se automobilka v některých provedeních snaží vyvážit opravdovým luxusem na palubě, v případě testované verze F Sport Design na to ovšem aktuálně jde jinak – obří slevou.

Ta ze slušně vybaveného provedení F Sport Design, které jinak stojí přes 1,2 milionu korun, udělá auto za 900 tisíc. Pořád to sice není málo, zejména ve srovnání s konkurencí, ale Lexus přeci jen nemá bojovat cenou, nýbrž kvalitou a prémiovostí.

Zvenčí není na UX co představovat, pořád má kontroverzní vřetenovitou masku chladiče, lehce zamračený výraz předních světel, klasické mlhovky v nárazníku či třeba elegantní vnější zrcátka, pro lepší výhled z vozu ukotvená na plechu dveří. Zezadu také nepřekvapí, ale potěší dvojicí couvacích i mlhových světel.

Nasedám do černočerného interiéru a přemýšlím, jak to bude s tou prémiovostí u levnějších verzí. Na horním konci nabídky dokáže UX opravdu deklasovat své konkurenty luxusem na palubě i navzdory tomu, že jeho součástí není bůhvíjaká prostornost, ale špičkové provedení Luxury také stojí přes půldruhého milionu i bez pohonu všech kol.

Měkká, ale nepříjemná koženka

Verze F Sport Design se chlubí „vegan-friendly“ interiérem, což je moderní název pro koženkové čalounění sedaček, palubní desky i všech ovládacích prvků. Některé automobilky dokážou syntetickou kůži udělat velmi příjemnou, to však bohužel není tento případ.

Sedačky sice mají příjemně měkké čalounění, ale kvůli potahům se v nich člověk potí, i když jsou venku teploty hluboko pod 20 °C. Ventilace by snad pomohla, ale ta tu ve výbavě není. Věnec volantu je sice měkký, ale v rukou působí plastově a když po něm posouvám ruce, podivně šustí.

Naštěstí je tohle jediná velká výtka k téhle verzi, kterou můžu mít. Poněkud kuriozně působí kompletně manuální nastavování sedačky v kombinaci s elektricky nastavitelným volantem, ale to je detail. Odhlučnění je pořád na velmi vysoké úrovni, i když nedosahuje výšin v elektro-provedení testované verze Luxury s akustickými skly.

Líbí se mi také řešení držáků nápojů na středovém tunelu a na předních místech i docela slušná prostornost, třebaže by se mi líbilo o trochu širší opěradlo. „Za sebe“ si se 184 cm výšky sednu sice natěsno a kvůli malému dveřnímu otvoru obtížněji, ale s akceptovatelným pohodlím. I zde mám k dispozici nabíjecí porty USB a po vyklopení loketní opěrky taky držáky nápojů.

Stejně jako mě koženkový potah zklamal, musím pochválit tlačítka, kterých je tu dost – včetně vlastního ovládání klimatizace – a mají perfektní haptickou odezvu. Jedno tu přeci jen chybí, a to pro návrat na domovskou obrazovku z Androidu Auto. Vyskočení tak zabere o pár kliknutí víc, než by bylo nutné.

Ve verzi 300h navíc UX konečně dostalo možnost bezdrátového Androidu Auto, nejen Apple CarPlay, a také nový přístrojový štít, který je kompletně displejem. Ten je známý z toyot a má tři nastavitelné části ve třech personalizovatelných obrazovkách, takže toho dokáže zobrazit docela dost, ovšem některé činnosti jsou tu zbytečně složité.

Na rozdíl od toyot tu však jde u systému ISA vypnout jen pískání, není nutné vypínat sledování značek kompletně. Dělá se to na několik kroků skrz centrální displej a bohužel – ovšem pochopitelně – se to neuloží do profilu řidiče.

Pro ten, jako u ostatních modelů Toyoty a Lexusu, slouží jako přihlašovací identifikátor váš mobil. Přiřadíte ho k určitému profilu a když se po startu mobil připojí přes bluetooth, vůz sám otevře správný profil s nastavením všeho možného, od přístrojového štítu přes asistenty – kromě toho „eurohlástíka“ – až po uložené stanice rádia.

Všímám si ale, že to spolehlivěji funguje, když mobil odemknu a strčím třeba do držáku nápojů, než když ho nechám zamčený v kapse. A taky mi vadí, že se nedá do jednoho seznamu oblíbených uložit stanice rádia jak DAB, tak FM.