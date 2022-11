Zamávali jsme dlouhodobější BMW X3 xDrive30e. Budou slzy?

Jak moc hezké to byly tři měsíce za volantem plug-in hybridní X3? Zařadí se po bok nejoblíbenějších dlouhodobáků Auto.cz?

Snažil jsem se být tajemný, jak to v titulcích a úvodu zhusta my novináři děláme, ale tady vás asi těžko nachytám. Za prvé, pokud se jenom trošku vyznáte, dobře víte, že plug-in hybridy od BMW fungují většinou dobře, X3 jako taková špatné auto není a za druhé… už ve startu dlouhodobějšího testu ze začátku srpna se první dojmy z X3 xDrive30e nesly ve víc než pozitivním duchu, což, prozradím už teď – je to koneckonců očekávatelné, tři měsíce za volantem šedivého BMW nezměnily. Spíš budu ve chvále pokračovat. Ale začneme z opačné strany.

Co se nám nelíbilo

Dojezd na elektřinu. Jednoznačně největší nedostatek BMW X3 xDrive30e. Uznávám, že u plug-in hybridu jde o poměrně zásadní výtku, vždyť úspora paliva a jízda na elektřinu má být největším argumentem pro pořízení plug-in hybridu. A pokud X3 zvládne v elektrickém režimu jen něco kolem čtyřiceti kilometrů… navíc jsme se s nabíjecím BMW pohybovali výhradně v letních teplotách, zimní období baterce s kapacitou 12 kWh určitě nepřidá.

Ano, významný nedostatek, ale pozitiva natolik převažovala, že jsem dokázal oko přivřít. Navíc se má dojezdová vzdálenost do práce pohybuje kolem zmíněných čtyřiceti kilometrů, takže já byl vlastně spokojený. A na elektrické značky to taky stačilo. Ale jak jsem už napsal, uznávám, málo to je.

Když ještě chvilku zůstaneme u horších zpráv, v plug-in hybridní X3 se musíte smířit s menším kufrem. Víc než průměrných 450 litrů (čistě spalovací X3 umí o rovnou stovku víc) mě bolel výrazný schod v zavazadelníku. Super je, že se našlo místo ještě pro schránku u nárazníku, dostatečně velkou, aby pojala kabely a ještě i dělicí síťku.

Ono vůbec by mohlo být uvnitř víc místa, vzhledem k tomu, že na délku X3 měří 4,7 metru. Vepředu jsem byl úplně v pohodě, když jsem si však sedl za sebe (připomínám svých 181 cm), neřekl bych, že sedím v SUV dlouhém viz výše. Možná centimetry před koleny v testovaném kousku redukovaly přední sportovní sedačky za šestadvacetitisícový příplatek s dost rozměrnými opěradly, vzadu navíc krytými tvrdým plastem, nevím, srovnání s běžným posezením jsem neměl. Víc prostoru by každopádně uvnitř být mohlo. Ale ty přední sedačky jsou parádní. U těch zadních pak lze polohovat opěradlo. Čtyři tisíce, prosím.

A teď na pozitivní vlně

To je vlastně všechno – málo elektrických kilometrů, míň místa uvnitř i v kufru a ten schod. Dál už to budou světlé zítřky, přehled zahájím těmi nejsvětlejšími.

BMW X3 xDrive30e

Skvěle fungující hybridní soustava

Jednoznačně nejsilnější dojem z dlouhodobější X3 xDrive30e. Za mě pořád jeden z nejuhlazenějších hybridů, jaký jsem kdy řídil. Až do té míry, že jsem měl problémy zaregistrovat přechody z čistě elektrické na spalovací jízdu. Dvoulitrový zážehový čtyřválec s výkonem 135 kW se do práce zapojuje skutečně neznatelně, regulérně jsem jeho aktivaci velmi často ani nepostřehl. Až pod plným plynem se velmi decentně ozval, ale skutečně jen tak, že jsem byl schopný zachytit přítomnost i jiné než elektrické jednotky. Rozhodně to nebylo ani v náznaku obtěžující, nepříjemné.

Skromnější dojezd na elektřinu jsme už probrali, o to více tento nedostatek zamrzí, že bez benzinu se dá vlastně úplně normálně jezdit. Jasně, s elektrickými 80 kW a 265 Nm to bude vždy klidnější a plynulá jízda, ve městě však bez jakýchkoliv problémů, dálniční stotřicítku elektromotor taky zvládne. Já dokonce jednou na digitálních přístrojích zahlédl 146 km/h.

To mluvím o elektrickém režimu, v tom hybridním za mě trochu překvapivě nabíhá spalovací jednotka už při nějakých 110 km/h. A to v obou hybridních režimech – jak v tom standardním, tak i ekonomickém. Jediným mírně citelným rozdílem jsou vlažnější reakce na plyn v eco režimu, 110 km/h zůstává pro benzinový motor startovací čárou i zde.

Pokud ještě chvíli zůstaneme v elektrickém módu, samozřejmě se nemusíte obávat, že na 80 kW zůstanete odkázáni třeba uprostřed předjížděcího manévru, který se najednou zkomplikuje. Stačí pořádně prošlápnout plyn a čtyřválec podá pomocnou ruku.

Čistě na elektřinu jsem nejčastěji jezdil zhruba za nějakých 25 kWh, ve městě i za míň, na dálnici jsem se přibližoval 30 kWh. Zvlášť po zkušenosti s plug-in hybridním Mercedesem GLE 350 de 4Matic jsem čekal víc, jsou to slušné hodnoty. Teď jsem tedy jednou v diskuzi dostal čočku od spokojeného majitele čistě elektrického Hyudaie Ioniq, který nechápal, jak se mohu s elektrickou spotřebou dostat tak vysoko a ještě takové hodnoty chválit, když on se nepřehoupne přes 16 kWh. Takže speciálně pro tohoto spokojeného majitele – BMW X3 xDrive30e skutečně není aerodynamicky optimalizovaný čistě elektrický liftback, ale 4,7 metru dlouhé SUV, které sebou tahá kromě baterky ještě čtyřválcový dvoulitr nebo pohon všech kol a celé to pak váží přes dvě tuny. V tomto kontextu mi zhruba 25 kWh skutečně přijde jako celkem fajn spotřeba. Jenom připomenu letní období testu, teď bych se vší pravděpodobností očekával o něco vyšší čísla.

Ani benzin vás nesežere

Ještě zmíním systémový výkon soustavy 215 kW a točivý moment 420 Nm, o nedostatek dynamiky ve společném zápřahu tedy obavy mít skutečně nemusíte. Velmi slušně jede, BMW X3 xDrive30e. Vybrat si můžete i sportovní režim, přišel mi popravdě řečeno zbytný. Nijak zvláštní přidanou hodnotu nepřináší a využívat u plug-in hybridního SUV elektromotor čistě jako boost mi nepřijde úplně účelné.

Sportovní režim však pomohl odhalit přítomnost osmistupňového měničového automatu od ZF, až zde jsem změny jednotlivých převodů začal konečně trochu registrovat. Velice mírné „kopnutí“ převodovky má nejspíš připomínat sekvenci, to víte, sportovní mód… Do té doby jsem si práce automatu nevšiml podobně jako nástupu spalovacího motoru. Tohle už dobře znáte, automat od ZF umí BMW naladit naprosto dokonale. Vlastně netušíte, kdy a jak řadí, zkrátka je tam vždy ten správný převod, který se vynoří jakoby odnikud. Obdivuhodná práce.

Benzinová spotřeba je u plug-in hybridů komplikovanější disciplína, která vždy závisí na míře nabití baterie. Pojďme se však bavit o situaci, kdy žádnou elektřinu nemáme a BMW X3 xDrive30e si maximálně tak narekuperuje pár kilometrů. V takových případech jezdí tohle SUV prakticky za všech okolností v rozmezí sedm až sedm a půl litru. Je to takový vážený mix dálnice/města a příměstského provozu, za tři měsíce užívání jsem zapisoval průměr 7,3 litru. Ano, jde to výš, rychlejší a výhradní dálniční přesun zvyšoval průměry nad osm litrů, vyrovnaná meziměstká „jedničková“ doprava snižovala spotřebu pod sedm. Rozptyly to ale byly v řádu deci, opravdu jsem se v zásadě neustále dlouhodoběji držel mezi zmíněnými sedmi až sedmi a půl litry. Znovu bych si dovolil tvrdit, že se podobně jako u elektrické spotřeby jedná o velmi slušný výsledek.

Nabíjíme!

Určitě je dobře, že na dobití 12kWh nepotřebuje žádnou speciální výbavu, z nuly na sto procent kapacity se s normální zásuvkou dostanete za jistě více než akceptovatelných šest hodin. Wallbox s výkonem 3,7 kW (víc X3 xDrive30e nezvládne) sníží čas na nějaké čtyři hodinky.

A pokud náhodou zapomenete a z nějakého důvodu elektřinu potřebovat budete („těšíme“ se na bezemisní zóny), akumulátor samozřejmě „napumpovat“ lze i při jízdě prostřednictvím spalovací jednotky. Dal jsem si jeden takový pokus, kdy jsem za čtyřicet kilometrů dokázal baterku dobít na zhruba poloviční kapacitu, tedy plus minus dvacet kilometrů. Ovšem za cenu průměrné benzinové spotřeby dvanáct litrů… Raději zásuvku.

BMW X3 xDrive30e

Skvěle sladěný podvozek

Tohle jsem už psal v seznamovacím článku k BMW X3 xDrive30e a nic výstižnějšího nevymyslím. A znovu přirovnám k pohonnému ústrojí – podobně jako plug-in hybridní systém je i podvozek tohoto SUV skvěle sladěný.

Ačkoliv mu kvůli baterce přibyly dva metráky (hmotnost přes dvě tuny jsem už zmínil), není to při jízdě cítit. Jasně, velké SUV, dvě tuny… ale já bych od volantu právě ani neřekl, že je to velké SUV se dvěma tunami, i díky přímému řízení se v zatáčkách cítí nečekaně dobře, nenaklání se, baterka v kufru stabilitu nijak neovlivnila. Překvapivě agilní stroj.

A nejvíc překvapivě komfortní. Viz výše, dvě tuny, v zatáčkách jistý, navíc runflaty a ke všemu dvacetipalcové. A nerovnosti i pod takovými koly mizí. Nevadí ani ty jednotlivé a výrazně ostré, zpomalovací prahy, nic… vždy skvěle odtlumeno.

Co bych ještě tak pochválil…

Infotainment. To vás asi nepřekvapí, ten chválíme u BMW už roky, bohužel nejspíš, jak vidíme jeho nejnovější verze, do budoucna chvály ubude. X3 však stále nabízí léty a praxí vypiplané a za mě k dokonalosti dovedené prostředí s klasickým ovládáním ventilace, parádními fyzickými tlačítky na ještě úžasnějším volantu a displejem v horní části přístrojovky s úhlopříčkou 12,3 palce (ovládá se dotykem/kolečkem na středovém panelu), USB konektory staršího i novějšího C vydání, bezdrátové Apple CarPlay… nejlíp už bylo.

Ono to celé i skvěle, hodnotně a luxusně vypadá, s nejnovější verzí infotainmentu třeba v elektrické iX jsem si ani náhodou nepřipadal tak prémiově jako v dlouhodobějším X3 xDrive30e.

Osobně jsem byl rád za klasický neadaptivní tempomat. Ale i kdyby byl adaptivní, nevadilo by to, u BMW lze „adaptivnost“ deaktivovat.

Vnější vzhled úplně chválit nebudu, ne snad proto, že by se mi X3 vyloženě nelíbila, jenom jsem z ní nebyl nadšený. I když vlastně, buďme rádi už jenom za to, že se design držel ještě v mezích těch klasičtějších BMW. Takže nakonec taková menší pochvala, když o tom tak přemýšlím.

Raději šestiválcovou naftu?

Doposud, pokud bych měl u SUV na výběr mezi plug-in hybridní čtyřválcovou verzí a vznětovým šestiválcem, neváhal bych. Jako u dřívějšího dlouhodobějšího Mercedesu GLE 350 de 4Matic. Parádně zvládnutá plug-in hybridní disciplína u BMW X3 xDrive30e mě však poprvé výrazněji nahlodala. Dojezd by mohl být delší, nepopírám, za šedesát, osmdesát elektrických kilometrů bych se nezlobil, vše ostatní – ať už sladění pohonných jednotek, dynamika, spotřeba, to vše můžu v zásadě jen chválit. Hlavně dokonale hladké změny jízdních režimů a celkové odhlučnění mě v otázce plug-in hybrid vs. šestiválcová nafta nahlodaly asi nejvíc.

Cenově je to pak prakticky nerozhodně – náš dlouhodobější plug-in hybrid xDrive30e totiž přijde na 1.605.500 Kč, šestiválcová nafta xDrive30d je dražší o necelých jednadvacet tisíc. Co byste brali vy? Já bych byl fakt nalomený…