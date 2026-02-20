Předplatné
Test Volkswagen Tayron eHybrid People – Pohodlí pro rodinu

Marek Bednář
Marek Bednář
Wolfsburská verze kodiaqu není dokonalá, ale chyb nemá příliš na to, aby si v hezké výbavě People nedokázala ospravedlnit cenu 1,3 milionu korun. Nabízí hromadu místa i jízdního pohodlí, a že vás v ní nic nevybízí ke sportovní jízdě, je naprosto v pořádku.

Design, interiér

Dřív to byl tiguan Allspace a měl sedm sedaček, dnes to je tayron a nabízí i plug-in hybrid. O čem je řeč? O ekvivalentu Škody Kodiaq od značky Volkswagen, který se mi dostal do rukou loni na podzim právě v plug-in hybridním provedení a atraktivní výbavě People.

Proč atraktivní? Protože je docela bohatá, aniž by vůz stál jako o třídu větší auta od konkurence. Víme, že crossovery Volkswagenu dokážou být neskutečně drahé, testoval jsem o kus menší tiguan “v náloži” a jeho cena atakovala 1,7 milionu korun. (Ale také docela levné, ovšem za specifických podmínek, jako v případě skladových výběhových touaregů). Rozumně vybavený Tayron People, o kterém právě čtete, přitom stojí “jen” něco přes 1,3 milionu.

Co znamená rozumně vybavený? V téhle verzi jsou k mání lepší světla, paket poloautonomní jízdy IQ.Drive, 360° kamerový systém, paměťová funkce samočinného parkování nebo 230V zásuvka v kufru. A můžete mít 17” kola s pneumatikami 215/65 R17, což znamená fakt vysokou bočnici. Já měl “devatenáctky”, ale protože tayron může mít i větší kola, i na nich byla jízda hezky pohodlná  –  ale o tom až v následující kapitole.

Volkswagen Tayron eHybrid People | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Tayron se mi svou délkou i naznačeným rozšířením v oblasti zadních blatníků docela líbí i bez paketu R-Line. Zejména hezky vypadá dolní linka oken, která na D-sloupku přechází v lakovanou ploutev. Svítící linky napříč šířkou vypadají pořád dobře, i když je dnes už má kdekdo, jen to zadní svítící logo bych si osobně odpusti, ale budiž. I motiv písmene X v zadních světlech, u nějž považuji trochu za promarněnou příležitost, že není brzdovým světlem, vypadá dobře. Správný je také počet couvacích světel, a kliky? Klasické mechanické.

Vnitřku vládne jednoduchost

Za volantem člověka znalého moderních volkswagenů nemá moc co překvapit. Líbí se mi spodní orámování horní části palubní desky i fakt, že její horní panel tvoří něco jako kokpit i pro spolujezdce. Třetí displej tu však nečekejte, vpravo je to jen panel.

Volant má klasická tlačítka, což možná nevypadá tak moderně, ale používá se to rozhodně lépe ve srovnání s haptickými ovladači některých jiných modelů značky, u voliče převodovky mi naopak vadí, že je otočný, místo aby se hýbal nahoru a dolů jako v renaultech či mercedesech. (Od Škodovky se mi však dostalo vysvětlení, že takhle je menší riziko nechtěného zařazení.)

Odkládacích prostor tu není nějak extra hodně, ale ty, které tu jsou, jsou dobře promyšlené. Do předních i zadních dveří se vejde 1,5l láhev a vedle bezdrátové nabíječky je ještě jedna přihrádka na druhý mobil, kdyby ho spolujezdec nechtěl mít v ruce nebo v kapse. A taky mě těší přihrádka na brýle ve stropní konzoli.

Centrální displej už má vychytaný infotainment a navíc pracuje s dostatečně výkonným hardwarem, takže jsou jeho reakce hezky rychlé. Líbí se mi také možnost stažení horní lišty dolů, která mimo nastavitelných zkratek nabízí také posuvník jasu podsvícení. Druhou zkratkou k nastavení vozu je symbol autíčka vlevo nahoře, kde si třeba můžete rychle měnit míru rekuperace po uvolnění plynového pedálu nebo zapnout auto hold.

Ovládání klimatizace v displeji nejsem fanouškem, třeba ofuk čelního skla ale má zkratku vpravo dole. A když už je panel pod displejem ke změně teploty a hlasitosti podsvícený, je docela slušně použitelný.

Nastavitelné zkratky vlevo nahoře umožní rychlý přístup do menu jízdních asistentů, ještě rychlejší přístup je však na volantu. Při výstupu jízdních asistentů na přístrojovém štítu zmáčknete OK a otevře se menu, kde lze snadno vypnout ISA a hlídání jízdních pruhů, kdyby vám to nevyhovovalo.

Knoflík na středovém tunelu pro ovládání hlasitosti má druhou funkci  –  mění jízdní režimy, když ho zmáčknete, podobně jako v kodiaqu. Tady ale mám výhradu  –  režimy hybridního ústrojí se nastavují na několik kliknutí v centrálním displeji. Je škoda, že nejsou také na tom knoflíku, třeba při jeho třetím zmáčknutí. Já bych se na to musel podívat, ale kdo by si tayron eHybrid koupil a jezdil s ním delší dobu, zvykl by si na to a po nějaké době to používal téměř bez spuštění očí ze silnice.

Dlouhodobě mám také radost z logického rozvržení přístrojového štítu, kam patří i otáčkoměr spojený s ukazatelem zátěže elektrického ústrojí na “jednu rafiku”. Zleva od nuly zátěž roste až k nule otáčkoměru a když se dostanete na maximum toho, co zvládne elektřina, ručička pokračuje dál doprava do otáčkoměru. Nad slunce jasněji je tak vidět, jestli zrovna jedete na elektřinu nebo na benzin.

Volkswagen Tayron eHybrid People | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Zobrazení v kulatých budících lze samozřejmě měnit a líbí se mi, že můžu mít zobrazené zároveň obě teploty vlevo a vpravo i stav nabití baterie a dojezd na elektřinu, a v dolním rohu také palivoměr a celkový dojezd na aktuální zásobu elektřiny i paliva. Celé to má jen jednu nevýhodu  –  když mě navádí navigace, zobrazení šipek se nejde zbavit.

Místa a místa

S délkou skoro 4,8 metru není překvapením, že velkým plusem tayronu bude taky prostornost. Začnu ale od pohodlných sedaček ergoActive, kterým jde nastavit i délka sedáku a mají čtyřsměrovou elektrickou bederní opěrku i pro spolujezdce. Také jsou ale za příplatek  –  zde spolu s koženým čalouněním a ventilací za 71 tisíc korun. (Dnes tuto volbu už v konfigurátoru pro verzi People nevidím.)

Posuvné zadní sedačky jsou pohodlné o poznání méně, právě ten jejich posuv je ale důležitý. Vzadu je totiž opravdu hromada prostoru, když odsunete některou z částí lavice až dozadu. Také se mi líbí dobře přístupné úchyty Isofix a na předních opěradlech jsou kapsy pro smartphone. 

Když sedačky zase odsunete dopředu, kufr má metrovou délku i pod roletkou. Také potěší několika různými háčky na tašky, z nichž některé jsou výklopné a snadno na ně zavěsíte papírovou tašku ze supermarketu, a nechybí oka k upevnění nákladu nebo příplatkové sítě na podlahu. Pod ní však už je jen relativně úzká schránka na nabíjecí kabely, na rezervní kolo tu není místo.

Naměřené rozměry zavazadelníku
Objem zavazadelníku705/1915 l
Délka u podlahy/pod roletkou1045-1221/882-1058 mm
Výška pod roletkou/maximální478/747 mm
Šířka mezi podběhy1010 mm
Šířka nakládacího otvoru1028 mm
Výška nakládací hrany763 mm
Max. délka za sedadlem spolujezdce2054 mm

Motor, jízdní vlastnosti

Nakousl jsem režimy hybridního ústrojí, tak jimi druhou kapitolu rovnou začnu. V centrálním displeji můžete volit mezi elektrickým režimem a hybridem, kdy vůz udržuje trakční baterii na nastavené hodnotě. Neumí ji ale spalovacím motorem nabíjet, tj. tu hodnotu nemůžete nastavit výš, než jaké je aktuální nabití.

Využitelná kapacita baterie 19,7 kWh stačí k téměř stovce kilometrů jízdy v reálném světě; WLTP samozřejmě říká o něco víc. Líbí se mi také možnost nabíjení stejnosměrným proudem, takže i s vybitou baterií stačí půlhodinový nákup, abyste při něm vůz nechali nabít. 

Volkswagen Tayron eHybrid People | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Příjemný je také relativně vysoký výkon elektromotoru, díky němuž není dynamika při jízdě na elektřinu nedostatečná. S výkonným elektromotorem souvisí také výborné sladění obou pohonů i převodovky, překryv je dostatečný na to, aby v dodávce výkonu nebyla hluchá místa.

Na druhou stranu, vůz chce často jezdit na elektřinu i v celkem vysokých rychlostech např. na dálnici, ovšem to je neefektivní, takže je lepší v takových případech systém manuálně přepnout do hybridního režimu. A tak by se k tomu hodilo snazší ovládání než několik kliknutí v displeji.

Právě na dálnicích jsem s tayronem strávil docela dost ze svých zhruba devíti stovek najetých kilometrů. Výsledný průměr spotřeby byl 5,1 l/100 km + 5,9 kWh/100 km, z čehož mě velmi těší právě těch 5,1 litru. Za ony kilometry jsem vůz jednou dobil z vybité baterie do plně nabité na redakční 11kW nabíječce. A je známo, že elektromobil žere přesně tolik, jak moc ho nabíjíte  –  dokud nejedete na žádnou delší trasu, spotřeba benzinu klidně může být blízká nule.

Hlavní je pohodlí

Nad dynamikou dvousetkoňového pohonu u dvoutunového auta jsem trochu přemýšlel, když jsem vůz přebíral k testování s vidinou několika přesunů po dálnici. Veškeré obavy však byly liché; silnější verze s 272 koňmi by samozřejmě byla lepší, ale i slabší verze volkswageního plug-in hybridu pro MQB je dostatečná v podstatě na cokoliv, co by člověk mohl na dálnicích potřebovat. Že někdy reakce pohonu na plné sešlápnutí plynu trochu trvá, je srovnatelné se situací, kdy v konvenčním autě převodovka podřazuje, aby dostala motor do otáček nejvyššího výkonu.

Co mě zprvu trochu zaskočilo, je docela pozvolný nástup brzdného účinku. Líbí se mi, že přechod z rekuperačního brzdění k třecím brzdám je dobře odladěný a jemný, jen bych si představoval méně gumový brzdový pedál. U elektrických a elektrifikovaných aut koncernu Volkswagen je však normální, že je nutné na něj celkem dost šlapat.

Volkswagen Tayron eHybrid People | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Testovaný kousek nemá adaptivní či nastavitelné odpružení, ovšem pro komfortní jízdu jsou klasické “hloupé” tlumiče spolu s vyšší bočnicí pneumatik odladěné poměrně dobře. Také lehoučké řízení přidává dojmu luxusu, a že je mrtvé a bez odezvy, nevadí  –  líbí se mi jeho rychlé reakce a celkem slušná přesnost. Nic mě tady nevybízí k ničemu na způsob sportovní jízdy, na tu umí Volkswagen nabídnout jiné vozy. Velmi dobré je také odhlučnění obtékajícího vzduchu, hnacího ústrojí i podvozku.

Nejbližší konkurentiPeugeot 5008Hyundai Santa FeBYD Seal U
VariantaPlug-in Hybrid 195 e-DCS71.6 T-GDi PHEV 4×2DM-i
Motor1598 cm3, I4 zážehový + elektromotor1598 cm3, I4 zážehový + elektromotor1498 cm3, I4 zážehový + elektromotor
Nejvyšší komb. výkon [kW/min]143/-212/-160/-
Největší komb. toč. moment [Nm/min]350/-380/-300/-
Převodovka7st. dvouspojková, FWD6st. automatická, FWDautomatická, FWD
Max. rychlost [km/h]220206170
Zrychlení 0-100 km/h [s]8,388,9
Komb. spotřeba [WLTP]0,9 l/100 km + 17,5 kWh/100 km3,8 l/100 km + 11,4 kWh/100 km0,4 l/100 km + 17,9 kWh/100 km
Dojezd na elektřinu [WLTP, km]78-8257125
Využitelná kapacita baterie [kWh]17,813,826,6
Pohotovostní/celková hmotnost [kg]1900/24802110-2165/26701995/2405
Rozměry d x š x v [mm]4791 × 1895 × 16944830 × 1900 × 17704775 × 1890 × 1670
Objem zavazadelníku [l]748/1815 (za 2. řadou)805/1988 (za 2. řadou)450/1465
Rozvor [mm]290128152765
Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]1250/7501700/750-/-
Cena od [Kč]1.015.0001.369.990966.000
Srovnatelná výbava s testovaným kusemGTStyleComfort
Cena od [Kč] (za danou výbavu)1.105.0001.539.9901.029.000

Závěr

Tayron tedy je nejen v naftě, nýbrž i v plug-in hybridu velmi dobrým rodinným autem se vším, co k tomu patří. Líbí se mi jeho prostornost, a nakonec i to, že se orientuje zejména na pohodlnou jízdu a nesnaží se mít sportovní ambice.

Jeho cena samozřejmě není nízká, ale že bych 1,3 milionu korun tohoto kusu označil za nějaký extrém, to nikoliv. Do hodnocení “To je strašně drahé”, kterému jsem se neubránil u některých verzí tiguanu, mu chybí nějakých 300 tisíc. 

Volkswagen se svými ceníky obecně stává, řekněme, základní prémií  –  ale není to jen o těch penězích. V případě tayronu za ně dostanete bytelnost a kvalitu materiálů či zpracování, o nichž si levnější čínská konkurence může zatím nechat jen zdát.

Nejlevnější verze modelu1.146.900 Kč (Tayron 1,5 TSI Life, FWD, 110 kW, 7st. DSG)
Základ s testovaným motorem1.279.900 Kč (Tayron eHybrid Life, FWD, 150 kW, 6st. DSG)
Testovaný vůz bez příplatků1.294.900 Kč (Tayron eHybrid People, FWD, 150 kW, 6st. DSG)
Testovaný vůz s výbavou1.371.800 Kč (Tayron eHybrid People, FWD, 150 kW, 6st. DSG)

 

Plusy

  • Jízdní pohodlí
  • Prostornost
  • Nízká spotřeba
  • Kvalita materiálů a zpracování interiéru
  • Dlouhý kufr

Minusy

  • Většina funkcí se ovládá přes displej
  • Plug-in hybrid neumí pohon 4×4
  • Vlažný nástup brzdného účinku

Cena základní sestavy
1 294 900 Kč
Výbava základní sestavy
2x USB-C porty vpředu (nabíjecí výkon až 45 W), 3D LED zadní světla, 8 reproduktorů, Adaptivní regulace podvozku DCC Pro, Adaptivní tempomat ACC s funkcí "stop & go", Ambientní osvětlení exteriéru a interiéru, Asistent rozjezdu do kopce, Automatická 3zónová klimatizace, Bezdrátový App-Connect, Bezpečnostní hlavové opěrky vpředu, Bezpečnostní systém rozpoznávání chodců, Bezpečnostní šrouby kol, Boční airbagy vpředu a vzadu s hlavovými a středovým airbagem, Čelní airbagy u řidiče a spolujezdce, Čelní sklo tepelně izolující, Dešťový senzor, Digital Cockpit Pro 10,25", Digitální radiopřijímač (DAB+), Elektromechanická parkovací brzda s funkcí Auto Hold, Elektronický imobilizér, Front Assist s funkcí automatického nouzového brždění, Front Cross Traffic Alert, Hlavové opěrky na zadních sedadlech, Interiérový dekor Life, ISOFIX na sedadle spolujezdce a vnějších zadních sedadlech, Keyless Start, Komfortní sedadla vpředu, Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie, Lane Assist, LED světlomety Plus, Light Assist, Loketní opěrka vpředu, Make-up zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením, Multifunkční volič jízdních zážitků s integrovaným OLED displejem, Nabíjecí kabel pro domácí zásuvku i nabíjecí stanici, Nepřímá kontrola tlaku v pneumatikách, Paket Design (zatmavená okna, akustická skla, střešní nosiče), Paket Easy Open & Park Assist Pro, Palivová nádrž o objemu 45 litrů, Parkovací senzory vpředu a vzadu včetně Park Assist Plus, Podlaha zavazadlového prostoru, Povinná výbava, Prodloužená záruka 5 let / 100 000 km, Příprava na We Connect a We Connect Plus, Rozpoznávání dopravních značek, Side Assist a Rear Traffic Alert, Sluneční rolety zadních bočních oken, Systém sledování únavy a pozornosti, Textilní koberečky, Tire Mobility Set, Tísňové volání eCall, Tříbodové bezpečnostní pásy, Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná a vyhřívaná s pamětí, Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Winter paket (vyhřívaná sedadla vpředu a volant), Zadní mlhové světlo a signalizace couvání, Zadní parkovací kamera, Zcela sklopné opěradlo spolujezdce.
Cena testované sestavy
1 371 800 Kč
Výbava testované sestavy
Akční výbava People (metalické lakování, 17" kola z lehké slitiny, zatmavená zadní okna, podélné stříbrně eloxované střešní nosiče, LED světlomety Plus, Light Assist, Easy Open s bezklíčovým přístupem a alarmem, Parkovací asistent Park Assist Pro a Plus) (+0 Kč), Progresivní řízení (+6.100 Kč), Paket Navigace Discover (12,9" dotykový displej, navigace Discover, hlasový asistent IDA, telefonní rozhraní Comfort s indukčním nabíjením pro 2 zařízení, 2x USB-C vzadu) (+35.500 Kč), Akční paket Technik (elektricky sklopné tažné zařízení, asistent parkování s přívěsem Trailer Assist, síť oddělující zavazadlový prostor, ochrana přední části podvozku, přímá kontrola tlaku v pneumatikách, 230 V zásuvka v kufru, elektrická dětská pojistka, Cargo prvky) (+38.500 Kč), Potahy sedadel v kůži Varenna ergoActive (perforovaná kůže, ergonomická přední sedadla ergoActive Plus s pamětí a prodloužením sedáku, aktivní klimatizace předních sedadel s masážními programy, pneumaticky nastavitelné bederní opěrky) (+71.200 Kč).
Motor
Typ motoru:
přeplňovaný zážehový
Válce / ventily:
4 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1498
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
110 / 0 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
250 / 0 - 0
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
210
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
8.6
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 0.4
Emise CO2:
9
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
705 / 1915
Objem nádrže (l):
45
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
2012 / 488
Rozměr pneu:
235/50 R19
Volkswagen Tayron eHybrid People schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4792
b) šířka (mm):
1853
c) výška (mm):
1653
d) rozvor (mm):
2789
e) rozchod vpředu (mm):
0
f) rozchod vzadu (mm):
0
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
850 / 1100
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
720 / 960
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
1020
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
970
k) šířka vpředu (mm):
1484
l) šířka vzadu (mm):
1442
délka sedáku vpředu (mm):
490
délka sedáku vzadu (mm):
492
výška opěradla vpředu (mm):
666
výška opěradla vzadu (mm):
662
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
