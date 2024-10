TEST Opel Vivaro Van L1 2.0 CDTI– Obstojný pracant

Opel Vivaro současné generace přišel na trh v roce 2019, avšak pro modelový rok 2024 prošel modernizací. Ta ho přiblížila zbytku nabídky značky Opel. Zvenčí se to projevuje zejména přední maskou s názvem Vizor. Spoustě opelů, na které byla naroubována později, moc nesluší, ale vivaro není ten případ, i když se kromě přídě po designové stránce nic nezměnilo.

Naopak, u zadních lamp absenci změn vítám – líbí se mi dva páry velkých čtverců (nebo skoro čtverců, pro detailisty), které oba svítí coby obrysovky, stejně jako párové mlhovky i couvačky. Také vpředu mám radost z oddělených parabol pro potkávací i dálková světla; vivaro svítí opravdu krásně navzdory tomu, že LEDku byste v osvětlení hledali marně.

Představení Opelu Frontera v Česku • Marek Bednář/Auto.cz

Kabina pro osádku, zde jen dvoumístná, u auta tohoto typu překvapí dvěma 10“ barevnými displeji. Ty jsou součástí příplatkové sady Město za 22 tisíc korun a klíčovou výhodou je jednak schopnost bezdrátového zrcadlení smartphonu, díky němuž není třeba pořizovat vestavěnou navigaci za další příplatek, a jednak kvůli couvací kameře s úhlem záběru až 180°. Vzhledem k „plechovce“ za zády osádky je skvělým pomocníkem.

Naopak vnějším zrcátkům zoufale chybí malá konvexní zrcátka, která by nabídla pohled do mrtvých úhlů, nebo aspoň vypouklé části hlavních zrcátek. Zejména na pravé straně je mrtvý úhel opravdu velmi nepříjemný. Pomůže ho vyřešit radarové sledování mrtvých úhlů, ale to je za příplatek 18 tisíc korun. Výhled z vozu je navíc dále omezený poměrně tlustými A-sloupky.

Jezdili jsme s novými dodávkami Stellantisu: Psací stůl už má i řidič Martin Karlík Profi

Překvapení příjemných je však v interiéru víc. Jsou to zmíněné displeje, které jsou oba konfigurovatelné co do zobrazení; jde o klasický systém moderních stellantisů, který najdete třeba i v astře. Má to nicméně nevýhodu v podobě malého a nepříliš přehledného otáčkoměru v přístrojovém štítu.

Chválím také bezchybně fungující bezdrátově připojené Android Auto či designově i ergonomicky povedený volant. Klimatizaci nechybí výkon a má klasické fyzické ovladače; v této verzi je manuální, ale protože sedíme v dodávce, není to žádný problém.

A pokud byste chtěli vypnout pískání při překročení nejvyšší dovolené rychlosti, což chtít budete, neboť vůz ve čtení značek často chybuje, je tu fyzické tlačítko, kterým se dostanete k předem uloženým zkratkám. Tak lze na dvě kliknutí – resp. tři s návratem do původního zobrazení – vypnout jakýkoliv asistent. Třeba i sledování čar na silnici.

Opel Vivaro | auto.cz/David Rajdl

Nákladovému prostoru tohoto konkrétního kousku chybí dřevěná podlaha a lakovaný plast se snadno poškrábe, ovšem to je realita skříňových dodávek. Pouze šest ok pro uchycení nákladu není zrovna hodně na to, že podlaha ložného prostoru je přes 2,4 m dlouhá – stejný počet mám na přívěsu s ložnou plochou 120 × 95 cm – ale člověk si s trochou šikovnosti poradí.

Jako mínus však vidím schod i na levé straně vozu, i když tam nejsou posuvné dveře. A obešel bych se bez něj i vpravo; on sice usnadní nastupování, ale vivaro nemá podlahu zas tak vysoko a může tam padat zboží, pokud ho nemáte v jednom velkém balíku např. na paletě.