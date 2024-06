TEST Subaru Outback 2.5i Geyser – Limitka pro 44 šťastlivců

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

I letos je Subaru Outback nejprodávanějším modelem značky na českém trhu. Automobilka se rozhodla vyslyšet prosby potenciálních zákazníků, v tuzemsku jim proto nově nabízí vytouženou variantu. Subaru už tradičně přináší novinky formou evoluce a s nejnovějším modelovým rokem 2024 se populární outback dočkal nové speciální edice Geyser (česky „gejzír“). Exkluzivní novinka spojuje dvojici žádaných prvků, avšak je dostupná pouze v omezeném počtu.

Gejzír

Speciální edice Geyser se současně stává vrcholným stupněm výbavy. Už při prvním setkání vás však ani nemusí napadnout, o jakou specialitu se jedná. Specifickými prvky totiž připomíná běžnější outdoorovou variantu, která se u nás už nějakou dobu prodává.

Linie Geyser je založena na vrcholném Outbacku v nejluxusnější variantě Touring, ale inspiruje se o stupeň nižším stupněm Field. Vznikla spojením dvou zásadních prvků, jež si klientela značky u tohoto modelu přála – má masivnější střešní nosič a kožené čalounění v interiéru.

Subaru to současně doplňuje i unikátním lakem pojmenovaným Geyser, který údajně vyvíjelo pět let. Aniž by nová barva byla metalickým lakem, umí v každém světle vypadat trochu jinak. Na jasném slunce září barvou, ale v šeru a slabším světle se noří do šedomodrých odstínů.

Při obcházení exkluzivnějšího outbacku si pak můžete všimnout, že mu zůstávají všechny charakteristické rysy outdoorového fieldu. Na střešním nosiči najdete svítivě zelené prvky a stejná barva se objevuje také na výrazných proužcích na spodní plastové ochraně dveří. To doplňují tmavé nápisy i tmavá lišta mezi zadními světly. Stejně tak to najdeme i na fieldu.

Větší střešní nosič, který automobilka původně představila spolu se zmíněnou výbavou Field, disponuje vyšší nosností, než jakou má standardní varianta s výklopnými příčníky. Přesněji jde o 100 kg za jízdy a 318 kilogramů staticky proti 67,5 a 185 kg u flexibilní verze.

Subaru Outback

Splněný sen pro pár šťastlivců

I když Subaru tedy vyslyšelo volání zákazníků a nabídlo jim tolik vytouženou verzi, bohužel si ji nebudou moci koupit všichni. Do Česka dorazí jen 44 kousků, což je pouhý zlomek proti celkovým tuzemským prodejům modelu. Vždyť za celý loňský rok 2023 u nás bylo zaregistrováno celkem 374 nových outbacků a během prvních pěti měsíců letošního roku jich je už přes 200. Majitelé geyserů tak vždy budou mít něco extra.

Nejdůležitějším prvkem, který chybí hlavní předloze limitky, outdoorovému fieldu, je kožené čalounění v interiéru. Subaru jej vybavilo výhradně snadno udržovatelným a čistitelným materiálem StarTex připomínajícím neopren.

Pro staromilce

Subaru Outback je nadále ideální volbou pro všechny řidiče, kteří si rádi dopřejí moderní vůz, avšak s oblíbenou tradiční ergonomií i praktičností. Outback se s novou platformou Subaru Global sice představil s pokročilejším infotainmentem s vertikálním 11,6“ dotykovým displejem, stále si ale zachovává klasická tlačítka pro ovládání nejdůležitějších funkcí, a dokonce disponuje i hlasovým ovládáním. Snadno vypnete také stop-start, který má na displeji velké virtuální tlačítko.

Vedle nejnovějších aut na evropském trhu sice nenabízí tak bohatou plejádu různých funkcí, ale najdete v něm všechno důležité. Jednoduše se v něm zorientujete, hlavně díky velkým dlaždicím v hlavním menu. Možná ovšem budete tápat v dotykovém nastavení klimatizace a ventilace na displeji. Ve skutečnosti není moc složité, ale na první pohled působí, že těch pár funkcí zobrazuje zbytečně složitým způsobem.

A pokud jste odpůrci velkých displejů, potěší vás i obyčejné kulaté budíky s malým displejem uprostřed na přístrojovém štítu. Na multifunkčním volantu najdete vše potřebné pro nastavování audia, tempomatu nebo vedení jízdy v pruzích. S loňskou evolucí se pak přesunulo ovládání informačního displeje z pod volantu na jeho levé rameno. Na pravém rameni se objevil kolébkový přepínač jízdních módu Sport a Intelligent, nahrazující samostatná tlačítka.

Subaru Outback

Velká praktičnost

Subaru Outback je na dnešním trhu zvláštním kompromisem mezi módním SUV a tradičním kombi, které připomíná celkovou dlouhou stavbou karoserie. A to je hlavní důvod, proč je uvnitř bohatě prostorné – na předních i zadních sedadlech je spousta místa. V zavazadlovém prostoru se základní kapacitou 561 litrů je i osm upevňovacích háčků a oček pro zabezpečení nákladu a pod podlahou najdete polystyrenové vaničky Multibox pro uložení drobností.

Srovnání s hlavní konkurencí Subaru Outback Subaru Forester Toyota RAV4 Motorizace 2.5i 2.0i E-Boxer 2.5i Hybrid Motor zážehový zážehový zážehový Zdvihový objem [cm3] 2498 1955 2487 Největší výkon [kW/min] 124/5000-5800 110/5600 131/5700 Převodovka CVT e-CVT e-CVT Max. rychlost [km/h] 193 188 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,2 11,8 8,4 Komb. spotřeba [l/100 km] 8,6 8,1 5,8 Emise CO2 [g/km] 169 185 132 Objem zavazadlového prostoru [l] 561 509 580 Pohotovostní hmotnost [kg] 1739 1662 1645 Rozměry d x š x v [mm] 4870x1875x1675 4640x1815x1730 4600x1855x1685 Rozvor [mm] 2745 2670 2690 Cena od [Kč] 1.110.000 965.000 1.064.900