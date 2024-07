TEST Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid – Více výkonu se hodí vždy

Velmi povedené japonské kombi se v rámci modernizace dočkalo výkonnějšího základního hybridu, který konečně přiváží dostatečnou dynamiku. A co nízká spotřeba? Zůstala?

Design, interiér

Omlazená Toyota Corolla je tu s námi již přes rok, představená ovšem byla již v červnu 2022. Loni jsme na stránkách Auto.cz testovali vrcholné provedení s motorem o objemu 2,0 litru, které díky hybridnímu ústrojí dává celkově velmi slušných 144 kilowattů. Modernizace z roku 2023 se zaměřila také na základní hybrid, který kombinuje atmosférickou osmnáctistovku s elektromotorem.

Slabší provedení se do osvěžení muselo spokojit s průměrnými 90 kilowatty, kterými dnes již nikoho neohromíte. O to více potěší 14% posílení na systémových 103 kW, s nimiž je cestování přece jen pohodlnější.

Ve znamení pokroku

Změny v rámci loňské modernizace nebyly příliš rozsáhlé, interiéru ale výrazně pomohly. Těšit se proto můžete z hodnotnějších materiálů a nových multimédií. Ta ostatně toyoty potřebovaly jako sůl. Nejprodávanější automobilka světa se totiž až donedávna musela spolehnout na značně zastaralý palubní systém, který rozhodně nepatřil do třetí dekády 21. století.

Nové rozhraní, které najdeme například u osvěžených modelů Yaris a Yaris Cross je na tom podstatně lépe, byť se stále pyšní spíše jednodušší grafikou a nijak zvlášť přehnanou digitalizací. To je ovšem z pohledu uživatele jedině dobře. Ovládání je totiž snadné, menu přehledné a srozumitelné. Pokud vám navíc nevyhovuje integrovaná navigace, stačí multimédia spárovat s vaším chytrým telefonem a nechat se navigovat vyspělejšími aplikace s aktuálními daty o provozu.

Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid

Ani corolle se nevyhnul mor v podobě povinného upozorňování na překročení rychlostního limitu. Na rozdíl od novějších luxusů, kde tuhle zbytečnost vypnete dvěma ťuknutími na středovém displeji, si sourozenci od Toyoty zachovávají tradiční koncept, v kterém asistenty ovládáte tlačítky vlevo na volantu. Deaktivace zmíněného „pomocníka“ zabere o trochu více času, přesto máte během několika sekund hotovo. Například hyundaie takhle přívětiví nejsou. U nich musíte provést asi pět mezikroků.

Velmi kvituji zachování tradičního nastavování teploty ventilace pomocí dvojice koleček a několika menších tlačítek. Tenhle systém je v praxi nejlogičtější a nejpříjemnější na ovládání. Doufám, že se k němu většina automobilek v příštích letech zase vrátí. Strefovat se za jízdy na středový displej totiž není zrovna bezpečné.

Prostoru dostatek, ale…

… Škoda Octavia Combi je na tom zkrátka lépe. A nejde pouze o zavazadelník, ale i místo před koleny. V otázce rozvoru sice trolla vítězí (2700 vs. 2686 milimetrů), český bestseller je ovšem k cestujícím vzadu mnohem štědřejší, byť ani v japonském kombi se nebudete tísnit. Srovnání přepravní kapacity už pro Octavii Combi vychází mnohem jednoznačněji.

Jestliže do škodovky naskládáte 640 litrů, toyota pobere „pouze“ 596 l. Teď v létě, čase dlouhých dovolených, se přitom každý litr k dobru hodí. Na druhou stranu do japonského kompaktu i tak naskládáte spoustu věcí, takže ani náročnější chalupář nebude strádat (mohu potvrdit z vlastní zkušenosti). Ne každý ovšem pravidelně potřebuje vnitřní prostor vytěžovat do maxima.

Toyota Corolla Touring Sports versus konkurence Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid Hyundai i30 kombi 1.5 T-GDI Škoda Octavia Combi 1.5 TSI Zdvihový objem [cm3] 1798 1482 1498 Výkon (kW) 103 (systémový) 103 110 Točivý moment [N.m] 142 (spalovací motor) 253 250 Převodovka e-CVT 7 DCT 7 DSG Max. rychlost [km/h] 180 197 225 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,4 8,8 8,6 Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 4,6 5,7-6,4 5,0-5,4 Vnější rozměry [mm] 4650 x 1790 x 1435 4585 x 1795 x 1463 4698 x 1829 x 1468 Rozvor [mm] 2700 2650 2686 Zavazadlový prostor [l] 596-1606 602-1650 640-1700 Základní cena [Kč] 672.900 (Comfort) 539.990 (Comfort) 769.900 (Selection)

Je třeba více?

U základního pohonu asi nedává úplně smysl kombinace s nejvyšší výbavou, Corolla Touring Sports není výjimkou. Druhý ze čtyř nabízených stupňů Style za 791.900 Kč je proti vyšším liniím GR Sport a Executive levnější o 25.000, respektive 103.000 korun. Ve standardu přitom má například 17“ kola, přední bi-LED světlomety, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčkové odemykání a startování, vyhřívaný volant či dvouzónovou automatickou klimatizaci. Tedy drtivou většinu komfortních prvků, které k životu potřebujete.

Ve výčtu mi ovšem chybí například hlídání mrtvého úhlu, které není dostupné ani za příplatek. Výbavová politika je poměrně tvrdá a moc toho navíc nenabízí. Pokud chcete vybavenější vůz, musíte jít o stupeň výše.