Jízdní dojmy: Modernizovaná Toyota Corolla – Hybrid páté generace

Dvanáctá generace Toyoty Corolla prošla modernizací, která přinesla sice jen decentní změny ve vzhledu, ale o to výraznější úpravy techniky. Automobilka se snaží jít především cestou postupné evoluce, takže žádná z novinek není převratná, ale jako celek má facelift z Corolly udělat líbivější auto, které je chytřejší, výkonnější, úspornější a které lépe jezdí. Zúčastnili jsme se mezinárodní novinářské prezentace, abychom zjistili, jak se Toyotě balíček úprav povedl.

Novinkám v rámci modernizace modelu Corolla jsme se poměrně rozsáhle věnovali v samostatném článku z loňského roku, ale připomeňme, že po stránce designu se měnila grafika předních i zadních světlometů, výplň čelní masky, rámečky kolem mlhových světel, vzhled litých disků kol a několik nových je také laků karoserie.

Pro hatchback i kombi Touring Sports bude hlavním odstínem modrý Juniper, zatímco sedan dostal odstín Modrozelená. V nabídce dále přibyl odstín Šedá popelavá, jenž může být aplikován na všechna tři karosářská provedení. Hatchback a kombi Touring Sports v provedení GR Sport mají odlišné provedení zadního nárazníku a nová 18palcová litá kola s broušeným povrchem.

Interiér a konektivita

Podobně nenápadné jsou také úpravy v interiéru, kde je pro hatchback a kombi Touring Sports připraveno nové tmavé čalounění, zatímco sedan dostal nové světlé. V provedení GR Sport se drobné úpravy dočkala přední sportovní sedadla s vyhříváním, která jsou mimo jiné doplněna červeným stehováním či logem GR na hlavových opěrkách. Totéž logo se rovněž nachází na startovacím tlačítku.

Základní infotainment systém Toyota Smart Connect s 8palcovou dotykovou obrazovkou slibuje vyšší výpočetní výkon i rychlejší odezvu. Jeho součástí je cloudová navigace, vylepšený hlasový asistent a schopnost zrcadlit obrazovku chytrého telefonu (Android Auto zatím stále drátově). On-line služby jsou pak poskytovány na čtyři roky zdarma a od druhého výbavového stupně (Comfort) je infotainment dodáván s větším 10,5palcovým displejem a údajně ještě rychlejší odezvou.

Rovněž od výbavy Comfort se do Corolly bude standardně montovat nový 12,3palcový digitální přístrojový štít s možností volby vzhledu a zobrazovaného obsahu. Základní výbava Active bude nadále dodávána s analogovými ukazateli doplněnými o 7palcový informační displej TFT. Pochopitelně nadále zůstává možnost s vozem komunikovat na dálku a například zamknout nebo odemknout dveře či zapnout klimatizaci pomocí mobilní aplikace MyT.

Bezpečnost, parkování a asistenční systémy

Balíček systémů zvyšujících bezpečnost, usnadňujících parkování a jinak asistujících řidiči Toyota nazývá T-Mate. Většina jeho součástí byla v rámci modernizace modelu vylepšena nebo doplněna jako novinky. S tím také souvisí úprava hardwarové výbavy modelu, do níž přibyla nová přední kamera se širším úhlem záběru, a to jak horizontálním, tak vertikálním. Navíc dokáže objekty rozpoznávat na delší vzdálenost. Naopak překážky mnohem blíže k vozidlu než dosud dokáže rozeznávat nový přední radar.

Po stránce softwarové se dočkaly vylepšení předkolizní bezpečnostní systém (PCS), systém rozpoznávání dopravních značek (RSA), inteligentní adaptivní tempomat s plným rychlostním rozsahem (IACC) a asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA).

Zcela novým je nouzový asistent řízení pro protijedoucí vozidla a zabránění boční srážce (ESA), systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách (ITA), systémy zajišťující automatické zpomalení před zatáčkou a potlačení akcelerace při nízké rychlosti (má zabránit nechtěným přískokům v husté dopravě), proaktivní asistent řízení (PDA) systém nouzového zastavení (EDSS) nebo možnost aktualizací vozu vzduchem (OTA).

Všechny uvedené systémy jsou přitom standardem už od nejnižšího výbavového stupně Active. Balíček T-Mate umí pomoci také při parkování, ovšem jednotlivé parkovací systémy jsou už dostupné v závislosti na výbavovém stupni. Hovoříme například o upozornění na dopravu za vozem s automatickým brzděním (RCTAB), asistentu bezpečného vystupování (SEA) nebo o upozornění na zapomenuté objekty na zadních sedadlech (RSRS). Zkrátka, jak jsme už naznačovali výše, designové úpravy jsou u této modernizace Corolly pouhou špičkou ledovce.

Hybrid páté generace

K největším změnám v modernizované Corolle patří pátá generace hybridního systému, která jde především evoluční cestou, přičemž úpravy jsou komplexní. Toyota slibuje vyšší výkon, nižší spotřebu i emise, lepší pocit z řízení a intuitivnější ovládání. Hybridy jsou nadále dostupné s 1,8litrovým nebo 2,0litrovým čtyřválcem pod kapotou, přičemž slabší hybrid posílil o 14 % na 103 kW a silnější o 6 % na 144 kW.

S vyššími výkony souvisí také dynamické schopností vozů, kdy zrychlení 1.8 Hybrid nově zabere jen 9,1 sekundy (-1.8 s), zatímco v případě 2.0 Hybrid došlo ke zlepšení o 0,5 s na výsledných 7,4 s. Navzdory vyšším výkonům a dynamickým schopnostem došlo ke snížení emisí CO 2 , a to na 100 g/km (-2 g/km, 1.8 Hybrid), respektive na 98 g/km (-12 g/km, 2.0 Hybrid).

Zlepšení bylo mimo jiné dosaženo přepracováním jednotky řízení energie (PCU), díky čemuž byly sníženy elektrické ztráty pohonné soustavy o 14 % (1.8 Hybrid) a 6 % (2.0 Hybrid). PCU používá nový oboustranný systém chlazení a pracuje s vyšším kmitočtem, aby bylo redukování bzučení elektrické části pohonné soustavy.

Jednotka PCU je namontována přímo nad převodovkou a je vybavena motorgenerátorem s novými interními komponentami, jejichž účelem je snižování spotřeby paliva a zvyšování dynamičnosti. Elektromotor má nejen nové vnitřnosti, ale díky novému způsobu vinutí cívek statoru je zároveň fyzicky menší.

Z dalších změn jmenujme menší převodová kola s upraveným profilem zubů, čímž byla navzdory kompaktnějším rozměrům zvětšena jejich kontaktní plocha. Instalován je rovněž menší a lehčí diferenciál a hybridní Corolla používá olej s nízkou viskozitou, aby bylo sníženo vnitřní tření.

Aby těch změn nebylo málo, Toyotě se podařilo zmenšit velikost i hmotnost (- 14 %) lithium-iontového akumulátoru, ale zároveň zvýšit jeho výkon (+ 14 %) a potenciální životnost. Díky novému systému chlazení má být provoz také tišší než dosud. Akumulátor kompaktních rozměrů se podařilo instalovat pod zadní sedadla tak, že nezasahuje do prostoru pro zavazadla. Konkrétní kapacitu akumulátoru ale Toyota záměrně neuvádí.

Toyota se zároveň pokusila vylepšit způsob, jakým hybridní pohonná soustava reaguje na pokyny plynovým pedálem, aby bylo řízení intuitivnější. Zároveň zapracovala na zlepšení pocitu řidiče z akcelerace nebo z jízdy ve stoupání či klesání. Sníženy měly být otáčky motoru a zároveň se za jízdy Corolla snaží předvídat trasu podle vestavěné navigace a tomu přizpůsobovat činnost svého hybridního pohonného systému. Například bude vědět, že se blíží dlouhé klesání, tak na cestu do kopce použije veškerou energii z baterií a nebude ji šetřit, protože bude vědět, že cestou dolů ji rekuperací zase dobije.

Jízda: sedan, kombi, hatchback

Tolik teorie, takže je čas usednout za volant. Jako první nám byla s kolegou novinářem přidělena Corolla v karosářském provedení sedan, a to se slabší soustavou 1.8 Hybrid (silnější dvoulitr v sedanu nepořídíte). Zvolili jsme nejdelší 90kilometrovou trasu, která měla zabrat zhruba hodinu a půl, a domluvili jsme se, že vyzkoušíme klidné jízdní tempo. Věděli jsme totiž, že se nám do rukou dostanou ještě zbývající dvě karosářská provedení, takže jsme rychlejší svezení nechali na silnější dvoulitr.

Začínal jsem na sedadle spolujezdce, kde jsem došel ke dvěma poznatkům. Prvním z nich bylo, že nové světlé čalounění možná na fotkách vypadá trochu ploše, ale ve skutečnosti působí útulně. V Corolle s karoserií sedan jsem ještě nejezdil, tak pro mě byl novým poznatkem omezený prostor na hlavu, a to v obou řadách sedadel. Později jsem se na výškově nastavitelném sedadle řidiče cítil lépe, ale hatchback i kombík jsou na tom v tomto ohledu lépe.

Jako celek je ale Corolla sedan příjemné, nekonfliktní auto. Z nových systémů jsem nejvíce zaregistroval činnost toho, který zpomaluje vůz před zatáčkami nebo před jinými vozy v pruhu a podobnými překážkami. Když vozu necháte volné pole působnosti, sám rekuperací přibrzdí, ovšem zatím jen v jednodušších zatáčkách a ty ostřejší nebo komplikovanější raději nechává na řidiči, stejně jako složitější dopravní situace nebo kompletní zastavení například v zácpě nebo na křižovatkách.

Na hybridním systému se mi líbilo perfektní sladění, o kterém si někteří konkurenti zatím mohou nechat jen zdát. Sedan jsme moc nehonili do otáček, ale když potřebujete přidat na tempu, stále zůstává monotónní zvuk motoru, což je dáno použitou bezestupňovou převodovkou CVT. Pátá generace hybridního ústrojí by měla otáčky snižovat až o 500 ot/min, nicméně bez přímého porovnání si výsledek netroufám posuzovat. Při běžné jízdě bylo ale pohonné ústrojí sedanu převážně tiché, takže nebyl důvod ke stížnostem.

Trasa nás zavedla jen krátce na dálnici a většinu cesty jsme strávili na okrajích španělské Málagy a v jejím okolí, přičemž nechyběly ani kopečkovité úseky. Trasu jsme nakonec s výměnou za volantem a pár zastávkami na pořízení několika fotek zvládli za necelé dvě hodiny. Podle přehledné digitální přístrojové desky jsme 58 % procent jízdy strávili v elektrickém módu a dostali jsme se na průměrnou spotřebu 5,3 litrů benzínu na 100 kilometrů.

Modernizovaná Toyota Corolla sedan - technická data a české ceny Motor 1.5 Dynamic Force 1.5 Dynamic Force 1.8 Hybrid Zdvihový objem [cm3] 1490 1490 1798 Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 Největší výkon [kW/ot.] 92/6600 92/6600 72/5200 Točivý moment [N.m/ot.] 153/4800-5000 153/4800-5000 142/3600 Systémový výkon [kW] - - 103 El. jízda? Ne Ne Ano Převodovka 6st. manuál aut. Multidrive S e-CVT Max. rychlost [km/h] 190 190 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 12,1 12,1 9,3 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,7-6,1 5,9-6,5 4,4-4,7 Emise CO 2 [g/km] 125-137 134-146 Bude upřesněno Cena Active [Kč] 607.900 - 677.900 Cena Comfort [Kč] 647.900 682.900 717.900 Cena Style [Kč] 737.900 772.900 807.900 Cena GR Sport [Kč] - - 832.900 Cena Executive [Kč] - - 884.900

Přesednutí do kombíkové Corolly Touring Sports nepřináší po sedanu větší překvapení, mezi větší rozdíly patřily jen prvky dané provedením GR Sports, tedy například sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy. Podobně jako v sedanu, i zde má velká dotyková obrazovka jednodušší grafiku, což ovšem není na škodu, a solidní rozlišení.

Neměli jsme moc prostoru si se systémem nějak zvlášť hrát, ale zaujala nás zpomalená navigace, která se podobně projevovala ve všech karosářských provedeních. Systém jako takový pracoval obstojně rychle, jen jsme byli neustále o pár desítek metrů rychlejší než navigace, takže jsme sem tam málem minuli odbočku nebo sjezd z kruhového objezdu. Uvidíme, jak se bude navigace chovat v tradičním týdenním testu.

Vyšší výkon dvoulitrového hybridu je jednoznačně znát, což jsme se na vhodných úsecích pokoušeli co nejvíce využít. S kombíkem jsme totiž chtěli jezdit svižněji, byť nám to ne vždy provoz dovolil. U dvoulitru už jsem měl pocit, jako by křivka zrychlení byla trochu upravená a auto při nabírání rychlosti působilo dynamičtěji – bavíme se o vnímaném dojmu, nikoliv skutečnému zrychlení, to je dostatečné. Jinak je i dvoulitrový hybrid dobře sladěný a při běžném provozu o jeho činnosti vůbec nemusíte přemýšlet.

O něco kratší trasa nás na dálnici podržela déle, takže se mohl projevit monotónní projev motoru ve vyšších rychlostech a otáčkách. Nutno ale podotknout, že ani na dálnici hybridu nedochází dech a umí velice slušně upalovat. Jen to prostě navzdory slovu sport v označení provedení modelu není auto na nějaké sportování. A to je za mě v pořádku, ne každé auto musí být okreskový král. Kombíková Corolla jen znovu potvrdila, že je tenhle model velice povedeným autem na běžné ježdění, což zřejmě klientele vyhovuje. Pokud hledáte něco sportovněji naladěného, bude lepší se porozhlédnout jinde.

Druhé testovací kolečko jsme zvládli za rovnou hodinu, přičemž poměr jízdy na elektřinu činil 62 %, snaze o svižnější svezení navzdory. Spotřebu dlouhá Corolla vykázala v hodnotě 6,7 litrů na 100 kilometrů. Začátek trasy převážně v zatáčkách se stoupáním jsem vzal ostřeji a spotřeba podle palubního počítače vyletěla přes 11 l/100 km. Následně jsme ale i kvůli provozu tempo zvolnili a průměr dostal šanci klesnout.

Modernizovaná Toyota Corolla Touring Sports - technická data a české ceny Motor 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Zdvihový objem [cm3] 1798 1987 Válce/ventily 4/4 4/4 Největší výkon [kW/ot.] 72/5200 112/6000 Točivý moment [N.m/ot.] 142/3600 190/4400-5200 Systémový výkon [kW] 103 144 El. jízda? Ano Ano Převodovka e-CVT e-CVT Max. rychlost [km/h] 180 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,4 7,7 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,4-4,7 4,4-4,7 Emise CO 2 [g/km] 98-106 100-106 Cena Active [Kč] 697.900 - Cena Comfort [Kč] 737.900 812.900 Cena Style [Kč] 842.900 917.900 Cena GR Sport [Kč] 872.900 947.900 Cena Executive [Kč] 924.900 999.900

Na samotný závěr nám zůstal hatchback, pod jehož kapotou pracoval opět menší hybridní systém s 1,8litrovým motorem. Protože jsme to s ním vzali v sedanu na pohodu, chtěli jsme hatchback zase trochu protáhnout a ověřit dynamické schopnosti slabší pohonné soustavy, stejně jako její hlučnost, ale provoz nám nepřál a nakonec jsme většinu trasy strávili v zácpách.

Na kilometry a čas se jednalo o nejkratší námi absolvovaný okruh, takže už nebyl prostor nasbírat nějaké větší množství nových poznatků. Co mě ale překvapilo, bylo výrazně agilnější chování hatchbacku ve srovnání s ostatními dvěma karosářskými provedeními. Zčásti to bylo kratší karoserií i rozvorem 2.640 milimetrů (- 60 mm), ale stejně mě živost a ochota hatchbacku zatáčet překvapila. Kdybych si měl novou Corollu pořizovat já, tohle karosářské provedení by bylo mým favoritem.

Jinak byla Corolla hatchback v podstatě vším ostatním podobná sourozencům, což znamená dobře naladěný hybridní systém, přehledný infotainment i digitální přístrojovou desku, obojí s dobrým rozlišením, slušné tlumení nerovností a celkový jízdní komfort na dobré úrovni. Svižnější tempo se nám podařilo nasadit pouze na začátku, ale velmi záhy nám stopku vystavil odpolední provoz. I proto nakonec spotřeba paliva činila 5,6 l/100 km, zato poměr jízdy na elektřinu vyrostl dokonce na 70 %.

Modernizovaná Toyota Corolla hatchback - technická data a české ceny Motor 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid Zdvihový objem [cm3] 1798 1987 Válce/ventily 4/4 4/4 Největší výkon [kW/ot.] 72/5200 112/6000 Točivý moment [N.m/ot.] 142/3600 190/4400-5200 Systémový výkon [kW] 103 144 El. jízda? Ano Ano Převodovka e-CVT e-CVT Max. rychlost [km/h] 180 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,1 7,4 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,5-4,7 4,6-4,8 Emise CO 2 [g/km] 102-107 104-107 Cena Active [Kč] 667.900 - Cena Comfort [Kč] 707.900 782.900 Cena Style [Kč] 812.900 887.900 Cena GR Sport [Kč] 842.900 917.900 Cena Executive [Kč] 894.900 969.900

Corolla v Čechách

Jak jste si jistě všimli ve výše uvedených tabulkách, modernizovaná Toyota Corolla ve všech třech modernizovaných karosářských provedeních už má české ceny. Nové hybridní hatchbacky a kombíky vám v Toyotě prodají už nyní, zatímco u sedanů doprodávají zásoby předchozího modelového roku se zvýhodněnými cenami. Pokud ale bude zákazník preferovat nejnovější verzi, půjde sedan objednat do výroby také. Co se dodávek objednaných vozů týče, tak pokud byly zadány individuální objednávky do výroby, čekací lhůta se momentálně pohybuje mezi 11 a 13 měsíci.

Modelová řada Corolla, včetně SUV Corolla Cross, je na našem trhu druhým nejprodávanějším produktem Toyoty, a to modelu Yaris. Všechna čtyři karosářská provedení si dle zastoupení značky drží 9,9% podíl v C segmentu a 89 % vozů míří k firemním zákazníkům. Když ještě odhlédneme od nováčka v rodině, Corolly Cross, tak od začátku loňského roku se na odbytu modelu u nás podílelo kombi Touring Sports ze 60 %, ze 38 % pak sedan a pouhé dvě procenta zákazníků se rozhodla pro hatchback. I vzhledem ke složení motorové nabídky je 75 % prodaných Coroll hybridních. Na omlazenou trojici už české zastoupení značky eviduje přes 1.900 podepsaných objednávek, přičemž podíl hybridů je zde už 90%, podobně jako podíl kombíků.