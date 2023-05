TEST Volkswagen Multivan Long Life 1.4 TSI eHybrid – Praktik vhodný i pro diplomaty

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Drobnou výtku mám ale k absenci nějaké přihrádky pro dobíjecí kabely, do které by se daly elegantně uložit. Pokud kabely budete v autě vozit, budete mít často pocit, že vám překážejí.

Očkem z červené látky pak jednotlivá sedadla snadno z kolejnice vyjmete a z vozu vyndáte. Jeden dospělý to zvládne naprosto v pohodě. Z výchozího velkého MPV s uspořádáním sedadel 2+2+3 tak jednoduše uděláte dvoumístnou dodávku, do níž se vejdou i 2,6 metru dlouhé předměty.

Za mě je to obrovská škoda, až na nevyladěné ovládání interiér Multivanu představuje parádní „bublinu“, v níž jsem rád trávil čas. Nejde jen o luxusní výbavu, ale také o slušné zpracování, příjemnou pozici za volantem, kterou navíc neomezuje středová konzole, dobrý výhled z vozu, celkovou vzdušnost a prosvětlenost kabiny nebo třeba i množství odkládacích prostor, které jsou hezky po ruce. Praktické jsou také dvě přihrádky před spolujezdcem nebo šuplíky pod sedačkami. A mně osobně se líbí možnost protáhnout se mezi předními sedadly k místům vzadu. Pochopitelně po zastavení.

Pracoviště řidiče odpovídá moderním Volkswagenům, jeho koncepci už jistě znáte: desetipalcovou obrazovku infotainmentu doplňuje digitální přístrojový štít, tlačítek je minimum. V testovaném autě pracoval příplatkový systém Discover Pro za 28.446 Kč. A jako vždy si postěžuji, že mi tato verze multimediálního systému od VW příliš nesedí, prostředí je na mě moc košaté a vyžaduje dost pozornosti. Mám také pocit, že věci často dělá zbytečné složité. Navíc někdy působí poněkud ospale. Pak je tu ta neosvětlená lišta pod obrazovkou, však už to znáte...

Na komfortu a praktičnosti přidávaly elektricky ovládané zadní výklopné dveře (19.246 Kč) a elektricky ovládané boční posuvné dveře na obou stranách (27.321 Kč). Boční dveře se otevírají rychle a do zadní části kabiny vytvoří obrovské otvory pro nástup posádky, ale třeba i nakládání nejrůznějších předmětů. Elektrické zadní dveře také mají smysl, už jen proto, jak jsou obrovské – umím si představit, že manipulace bez elektrické pomoci bude vyžadovat dost síly.

Motor, jízdní vlastnosti

Svižný a někdy i úsporný

Pod kapotou plug-in hybridního Multivanu eHybrid najdeme známou koncernovou soustavu tvořenou turbodmychadlem přeplňovaným zážehovým čtyřválcem o objemu 1395 cm3 a synchronním elektromotorem s permanentním buzením. Čtrnáctistovka poskytuje nejvyšší výkon 110 kW a maximální točivý moment 250 Nm, elektromotor dává až 85 kW a 330 Nm. Přenos síly na přední kola zajišťuje šestistupňová DSG převodovka.

Kombinovaný systémový výkon dosahuje 160 kW mezi 4900 až 6500 otáčkami za minutu, točivý moment 350 Nm v rozmezí od 1000 do 4100 min-1. Plug-in hybrid tedy představuje nejsilnější motorizaci v nabídce.

Volkswagen Multivan Long Life 1.4 TSI eHybrid

A protože jde o hybrid s možností externího dobíjení baterie, umí Multivan eHybrid jezdit výhradně na elektřinu – nikoli popojíždět, ale skutečně jezdit. Elektrická energie je uložena v lithium-iontové baterii s využitelnou kapacitou 10,4 kWh. Volkswagen hovoří o dojezdu 46 až 50 kilometrů (podle WLTP), mně se v rušné Praze povedlo 34 kilometrů, v klidnějším provozu pak dokonce 44 km.

V elektrickém režimu výkon elektromotoru v pohodě stačí na městský provoz, mimo obce už to není úplně ono, přesto brzdou provozu nebudete. V případě potřeby vyššího výkonu a razantnější akcelerace stačí prošlápnout plynový pedál a Multivan probudí a zapojí do dění spalovací motor. A pak táhne docela hezky a působí příjemně živě. Z 80 na 120 km/h po kickdownu zrychluje za 5 až 6 sekund, to podle mě na velké MPV/osobní dodávku není vůbec špatné. Plug-in hybridní Multivan dokáže pohotově předjíždět, poradí si bez potíží s dálničním tempem i táhlými stoupáními.

Pokud ale pojedete s klidnější pravou nohou, bude pohonné ústrojí v hybridním režimu pracovat tak, aby co nejvíce využívalo elektřinu, dokonce i když už palubní počítač hlásí nulový „bezemisní“ dojezd a prázdnou baterii. Systém se snaží čtyřválec co nejčastěji odpojovat při nízké zátěži, například při jízdě z kopce. Multivan pak potěší skvělou setrvačností, na níž podíl odladěná aerodynamika, a schopností „plachtit“ překvapivě dlouhé vzdálenosti. Vůz si však také drží energii na elektrické rozjezdy a spalovací motor připojí až v určité rychlosti.

Přepínání pohonů většinou probíhá hladce a jemně, nikoliv však neznatelně. Kultivovanost hybridního ústrojí mohu pochválit, přestože bych si možná uměl představit tišší projev čtrnáctistovky ve vysokých otáčkách.

Spotřeba pak samozřejmě závisí nejen na stylu jízdy, ale zejména na způsobu používání vozu, na délce tras a nabíjení. Pokud vaše denní rutina zahrnuje krátké cesty a auto před nimi nabíjíte, můžete pochopitelně jezdit jen na elektřinu. Delší přesuny vyžadují zapojení spalovacího motoru. Ale i v tomto případě záleží, s jak nabitou baterií se do nich pustíte.

Volkswagen Multivan Long Life 1.4 TSI eHybrid

Asi nemusím zdůrazňovat, že plug-in hybridní auto bude dávat smysl hlavně lidem (a firmám či jiným institucím), kteří budou co nejvíce využívat jeho schopnost jezdit na elektřinu - a tedy mají možnost ho pravidelně nabíjet. V případě „soukromého“ Multivanu ideálně doma a přes noc, vůz totiž nevyniká rychlostí dobíjení.

Nejrychleji se energie doplňuje při nabíjení střídavým proudem výkonem 3,6 kW, z „nuly na sto“ to trvá 3 hodiny a 40 minut. Při nabíjení výkonem 2,3 kW jde o hodin 5. U plug-in hybridů je pomalejší dobíjení obvyklé (hlavně kvůli ochraně baterie), přesto některé značky nabízejí výrazně svižnější možnosti doplnění energie. A hodí se to. Třeba když nakupujete v obchodním centru, kde mají dobíjecí stanice, je fajn si na tu chvíli vůz připojit. S Multivanem byste ale museli nakupovat dlouho, aby se nabíjení výrazně projevilo.

Přítomnost plug-in hybridní techniky má však jistý přínos také pro „benzinové“ cestování. Ano, auto je sice kvůli ní těžší, ale protože umí fungovat jako klasický hybrid, dokáže potěšit příznivou spotřebou paliva, zvlášť v podmínkách, které hybridům vyhovují. Jde zejména o přesuny, při nichž vůz může často odpojovat spalovací motor – i když už palubní počítač hlásí prázdný akumulátor a nulový dojezd v elektrickém režimu.

Během testu si „vybitý“ Multivan nejlépe vedl na trase vedoucí přes několik menších měst a obcí, kterou klidnou jízdou zvládl s průměrem 6,7 l/100 km, v rychlejším tempu pak za 7,7 l/100 km. Po menším městě o víkendu jezdil za 7,9 l/100 km, po Praze v pracovním týdnu za 9,2 l/100 km. Nejhůře si plug-in hybrid počínal na dálnici, kde se průměr ustálil na 9,4 l/100 km.

Protože jsem se ale snažil Multivan pravidelně nabíjet, ukazoval nakonec palubní počítač po týdenním testu průměr 6,5 l/100 km. A pro zajímavost ještě mohu zmínit jeden údaj: před vynulováním „počítadla“ na začátku testu na displeji svítila průměrná spotřeba 8,5 l/100 km po 2668 km. Ale samozřejmě je otázka, jak moc je tato hodnota relevantní, když nevíme, jakým způsobem bylo vozidlo používáno.

V souvislosti s plug-in hybridní verzí musím ještě zmínit poměrně malou palivovou nádrž, má objem jen 45 litrů.

Volkswagen Multivan Long Life 1.4 TSI eHybrid

Jezdí jako větší osobák

Že se Multivan v nové generaci T7 posunul o kus dál od „dodávky“ k velkému osobnímu autu, je známá věc. Připomenu, že vůz využívá modulární platformu MQB, vpředu jsou vzpěry McPherson, vzadu nezávislé zavěšení pomocí úhlové kyvadlové nápravy. A vážně se řídí jako trochu větší osobák, přestože má handicap nejen v dlouhé a vysoké karoserii, ale navíc v podobě více než dvoutunové hmotnosti.

Na tak velké a těžké auto se však plug-in hybridní Multivan Long chová chvályhodně. Dokáže si dobře poradit s náhlými změnami směru, slušně následuje pokyny od řízení, vcelku dobře odolává nedotáčivosti ani se přehnaně nenaklání. Jasně, nějaký sportovní projev nesmíte očekávat, limity má tohle auto poměrně blízko, ale na poměry třídy vážně jezdí sympaticky.

Multivan eHybrid samozřejmě využívá rekuperační brzdění, takže brzdy mají specifický charakter. Přesto jsou poměrně dobře čitelné a slušně se dávkují, na poměry plug-in hybridů rozhodně.

A pohodlí? Na standardním podvozku a 17palcových kolech obutých do pneumatik o rozměru 235/55 je komfort slušný. Většinu nerovností tlumí dobře, na výraznějších výmolech se ale přece jen občas ozve výraznější ráz a na rozbitém povrchu zase uslyšíte podupávání. Nejde o nic hrozného, přesto bych zvážil příplatek za adaptivní tlumiče.

Kabina je jinak – i díky důrazu na co nejlepší aerodynamiku – odhlučněná hezky, takže ani na dálnici nebudete muset v konverzaci se spolujezdci křičet.