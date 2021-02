Tohle je ještě pořádný motor. Bentley se chlubí dvanáctiválcem pro Bacalar

Budoucnost Bentley sice bude ve znamení výhradně elektrických automobilů, zatím však značka spalovací motory nabízí, a to včetně pořádného šestilitrového dvanáctiválce.

Bentley loni představilo model Bacalar, dvoumístné gran turismo s otevřenou karoserií, které prezentovalo jako nejvzácnější novodobé dvoumístné auto značky. Postaveno totiž bude jen 12 jeho kousků. A taková exkluzivita si zaslouží opravdu jedinečný motor.

A tím je to nejlepší, co Bentley po konci legendárního vidlicového osmiválce o objemu 6,75 litru má, tedy šestilitrový dvanáctiválec do W přeplňovaný dvěma turbodmychadly. Ten automobilka nazývá nejpokrokovějším dvanáctiválcem současnosti.

Vidlicový dvanáctiválec do W (s tvarem příčného řezu tvořícím W) se v nabídce Bentley poprvé objevil v roce 2003, od té doby ho však automobilka postupně ladila a vylepšovala. Dnes má tak motor o 27 % vyšší výkon a o 38 % vyšší točivý moment, zároveň však vypouští o 38 % méně emisí. Konkrétně v případě Bacalaru je naladěn na 485 kW (659 koní) a 900 N.m.

Takové evoluce se povedlo dosáhnout celkovou optimalizací agregátu. Postupně se tak změnila kliková skříň nebo turbodmychadla (pro jejich lepší odezvu), stejně tak byly vylepšovány systémy mazání a chlazení. Druhý z nich tvoří tři nezávislé okruhy s vlastní vodní pumpou, jeden pro hlavu válců, druhý pro blok motoru a olejový systém a třetí pro turbodmychadla.

Zapracovalo se přitom také na účinnějším spalování a vstřikování. To využívá kombinace bodového vstřikování s tlakem šesti barů a přímého vstřikování s tlakem až 200 barů. Takové řešení mimochodem snižuje emise, stejně jako systém vypínání poloviny válců. Ten zapíná jen válce tři až osm, a to pod 3000 otáček, kdy je potřeba síla maximálně 300 N.m. Důvodem použití konfigurace válců do W je pak snaha o kompaktnější rozměry, takový motor je totiž o 24 % kratší než srovnatelná V12.

Unikátní motor si přitom žádá také pečlivou výrobu. Montáž každého dvanáctiválce probíhá ručně a podílí se na něm tým 45 odborníků. Práce zaberou 6,5 hodiny, přičemž vedle toho tu je více než hodinový test kvality prostřednictvím hned tří diagnostických nástrojů.

První zkouška těsnosti přichází v době, kdy lze už uzavřít palivové, vodní a mazací systémy. Ty se jednotlivě natlakují na 0,2 až 0,5 baru, přičemž se postupně měří snižování tlaku. Pokud klesá rychleji, než se očekává, znamená to netěsnost, která je případně hledána pomocí nástřiku speciální kapaliny na vnější část motoru.

Poté se přes klikovou hřídel agregát připojí k elektrickému motoru, který jej roztočí na pouhých 120 otáček za minutu. Během tohoto „studeného“ testu trvajícího 15 minut je pomocí sady senzorů měřeno na 600 individuálních vlastností. Právě nízké otáčky přitom odhalí i ty nejmenší nesrovnalosti, které by ve vyšších otáčkách už nebyly rozeznatelné. Právě při tomto testu se přitom zjišťuje, zda správně funguje třeba časování.

Třetí test následuje až po montáži sběrného výfukového potrubí, turbodmychadel a dalších komponentů. Konečně je tak otestována kompletní sada agregátu, a to při simulaci použití ve skutečném automobilu. Nejprve se pomocí UV barviva opět otestují případné úniky, následně jej mechanik zkontroluje při zapnutí agregátu na volnoběh, a to i pomocí jeho poslechu. Poté je minimálně na 21,5 minuty každý motor vytočen až na 3800 otáček s maximálním zatížením 300 N.m. Každý stý dvanáctiválec se pak dočká prodlouženého testu kvality. Ten trvá osm hodin, přičemž při nich je motor vytočen až na 6000 otáček, přičemž musí dosáhnout avizovaných 900 N.m.

Bentley Bacalar se sice světu představil již před rokem, jeho výroba však byla spuštěna až letos. A nedávno byl dokončen první z motorů pro chystanou sérii jen 12 aut.

Dvanáctiválec do W koncern Volkswagen poprvé prezentoval v roce 2001. Už před Bentley jej použily značky Volkswagen a Audi, a to ve svých limuzínách Phaeton a A8. Později jej využil také VW Touareg. Nejnovější evoluci už dnes nabízí jen Bentley, a to pro modely Continental, Flying Spur i Bentayga, v níž v roce 2016 modernizovaný motor debutoval. Audi jej slibovalo také pro aktuální A8, v oficiálně nabídce se ale dodnes neobjevilo. Přesto se vedou zvěsti, že dvanáctiválcové A8 existují a v případě zájmu je automobilka schopná takové auto postavit.