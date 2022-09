Toyota roadshow Beyond Zero: Vyzkoušejte i vodíkovou Toyotu Mirai!

Mirai znamená v japonštině budoucnost. A budoucnost znamená pro Toyotu vyrábět vozy s nulovými emisemi. V případě mirai Toyota tvrdí, že jde až za tuto hranici. „Mirai má nejenom nulové emise, okolní vzduch dokonce čistí. V mnoha ohledech předbíhá dobu," říká generální ředitel českého zastoupení Toyoty Martin Peleška. O tankování plynného vodíku do mirai jste si mohli přečíst celé hlavní reportážní téma v letošním Světě motorů 34 koncem prázdnin.

Co se děje po natankování dál? Čistý vodík z nádrží se za provozu slučuje s kyslíkem nasávaným kompresory v přední části vozu. K finální reakci pak dochází v palivovém článku pod kapotou. Takto vzniklá energie pohání elektrický motor. Jediný odpad této reakce? Čistá voda.

Cena Mirai druhé generace začíná na 1,7 milionu korun v provedení Comfort a 1,8 milionu korun coby Executive. Za dva miliony korun je k mání s paketem VIP.

Toyota Mirai Výkon 134 kW Točivý moment 300 Nm Maximální rychlost 175 km/h Zrychlení 0-100 9,0 s Dojezd dle WLTP 650 km Cena 1 700 000 Kč

K vidění na roadshow

Toyotu Mirai si můžete vyzkoušet během velké roadshow, která začala 7. září v Praze, potrvá až do listopadu, kdy dokončí cestu celým Českem.

Program Toyota Roadshow Září 14. a 15. 9. Louwman Kladno 16. a 17. 9. Auto Eder Karlovy Vary 23. a 24. 9. HS Automobil Jihlava 26. a 27. 9. C & K Brno 29. a 30. 9. BSA Brno Říjen 1. 10. BSA Brno 3. a 4. 10. C & K Uherské Hradiště 5. a 6. 10. T-Motor Zlín 7. a 8. 10. T-Motor Olomouc 10. a 11. 10. Autobond Ostrava 12. a 13. 10. Olfin Car Pardubice 14. a 15. 10. Olfin Car Hradec Králové 17. a 18. 10. Autostyl Trutnov 19. a 20. 10. Auto KP Plus Liberec 21. a 22. 10. Louwman Most 24. a 25. 10. Louwman Praha 26. a 27. 10. Domanský Zdiby Listopad 1. a 2. 11. Dolák Plzeň 3. a 4. 11. Dolák České Budějovice

5 věcí o Mirai

Lak, který zacelí škrábance: Mnohavrstevný speciální lak Force Blue dokáže sám zacelit drobná poškození Jezdí i v mínus třiceti: Elektrický pohon na palivové články bez problémů funguje i při teplotě -30°C. Během jízdy čistí vzduch: Za dobu, kdy auto ujede 10.000 kilometrů, očistí 4,7 milionů litrů vzduchu. Jde o stejné množství, jaké spotřebuje dospělý člověk za jeden rok. Vývoj trval 29 let: Toyota začala na autu na vodík pracovat v roce 1992. První vůz, poháněný vodíkovými články, vyjel z výrobní linky v roce 1996. Byl to RAV4 Funcruiser. Ustojí i výstřel z pistole: Stěny vodíkových nádrží jsou třívrstvé, tvořené především uhlíkovým vláknem. Zastaví i výstřel z revolveru ráže 50. V místě vstřelu vznikne jen malá prohlubeň.

Víte, že…

… vývoj elektromobilů na vodíkové palivové články zahájila Toyota v roce 1992. V roce 2014 uvedla první mirai, toto je druhá generace.

Video se připravuje ...

Jak to vidí konstruktér Jošikazu Tanaka: Odraz k zábavné budoucnosti

Chápu vodík jako efektivní palivo budoucnosti, proto plánujeme masovou výrobu elektromobilů na bázi palivových článků. Proč? Jsou hospodárné, nabízejí dlouhý dojezd, umožňují rychlé tankování a produkují pouze čistou vodu. Považuji je za vrcholně ekologické automobily, mohly by se na příštích sto let klidně stát hybnou silou vodíkové společnosti. Ano, kvůli infrastruktuře, jejíž rozvoj je proti očekávání pomalejší, jsme teprve v polovině cesty. Ale jdeme. Zpětná vazba od zákazníků první generace ukázala potřebu hlavně prodloužit dojezd. Názory jsme si vzali k srdci a mirai č. 2 jsme od základů přepracovali s cílem vytvořit takový vůz, který by lidé toužili vlastnit. Základem koncepce byl odraz k zábavné budoucnosti. To znamená, že cílem vývoje bylo vytvořit rovněž atraktivní vozidlo s jednoznačně svébytným charakterem a emočním rozměrem.

Nová platforma GA-L

Mirai je postaven na modulární podvozkové platformě GA-L, čímž bylo možné opustit čtyřmístné uspořádání s pohonem předních kol a přejít na pětimístný model s poháněnými koly zadní nápravy. Nová generace je v porovnání s předchůdcem delší (+85 mm) a širší (+70 mm), nabízí delší rozvor (+140 mm), ale současně nižší karoserii (-65 mm). Rovněž narostl rozchod předních i zadních kol (+75, respektive +60 mm). Díky platformě GA-L bylo možné změnit zástavbu sady palivových článků a komponent hnacího ústrojí ve prospěch efektivnějšího využití prostoru. Výsledkem je prostornější kabina. Důležité je i to, že bylo možné zabudovat hned tři vysokotlaké vodíkové zásobníky, a zvýšit tím kapacitu paliva i jízdní dosah o 30 %. Zásobníky jsou uspořádány do tvaru „T“ – nejdelší je umístěn podélně uprostřed pod podlahou vozidla, dva menší jsou příčně pod zadními sedadly a zavazadlovým prostorem. Nová architektura dovolila přesunout zbrusu nový vodíkový palivový článek z dřívějšího místa pod podlahou vozidla na jeho příď, zatímco kompaktnější vysokonapěťová baterie společně s elektromotorem se nyní nachází nad zadní nápravou.

Srovnání generací Toyoty Mirai 1. generace 2. generace Sada palivových článků Počet bateriových článků 370 330 Max. výkon (kW/k) 114/155 128/174 Baterie Typ Nikl-Metal-Hydrid Lithium-iont Počet bateriových článků 204 84 Jmenovité napětí (V) 244,8 310,8 Kapacita (Ah) 6,5 4 Zásobník Kapacita vodíkového zásobníku (kg) 4,6 5,6 Objem (litry) 122,4 142,2 Elektromotor/generátor Max. výkon (kW/k) 113/154 134/182 Max. točivý moment (Nm) 335 300 Systém pohonu Uspořádání Pohon předních kol Pohon zadních kol Podvozek Zavěšení předních kol Vzpěry McPherson Víceprvkové zavěšení multilink s horním uložením Stabilizátor Ne Ano Jízdní výkony Nejvyšší rychlost (km/h) 178 175 0–100 km/h (s) 9,6 9,2 Hmotnost Pohotovostní hmotnost min/max (kg) 1850 1900/1950 Celková hmotnost (kg) 2180 2415 Vnější rozměry Celková délka (mm) 4890 4975 Celková šířka (mm) 1815 1885 Celková výška (mm) 1535 1480 Rozvor (mm) 2780 2920 Rozchod kol vpředu (mm) 1535 1610 Rozchod kol vzadu (mm) 1545 1605 Světlá výška (mm) 130 150

Nová sada vodíkových článků

S novou platformou vyvinula Toyota i sadu palivových článků společně s měničem jejich energie. Všechny nezbytné prvky dokázali konstruktéři spojit do jediného bloku včetně vodních čerpadel, mezichladiče, klimatizace a vzduchových kompresorů a vodíkového recirkulačního čerpadla. Sada článků využívá tuhý polymerní elektrolyt, stejně jako předchozí mirai, ale nyní je menší a obsahuje menší počet článků (330 namísto 370). Hmotnost sady se podařilo snížit z 56 na 52 kg. Maximální výkon sady se zvýšil ze 114 na 128 kW.

Video se připravuje ...

Vysokonapěťová baterie

Mirai používá vysokonapěťovou lithium-iontovou baterii, která nahrazuje baterii typu NiMH předchozího modelu. Díky vyšší energetické hustotě i přes menší rozměry vykazuje vyšší výkon a lepší ekologické parametry. Modul obsahující 84 článků nabízí jmenovité napětí 311 V a kapacitu 6,5 Ah (předchůdce 245 V a 4,0 Ah). Menší rozměry baterie dovolují zástavbu za zadní sedadla bez zasahování do zavazadelníku.

Autor: David Šprincl