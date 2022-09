Co očekávat od Toyota Beyond Zero Roadshow? Byli jsme na jedné z prvních zastávek

Ve středu jsme vám dávali tip na roadshow Toyoty spojenou s kampaní Beyond Zero představující alternativní pohony aut v nabídce značky. Dnes jsme se byli podívat na jedné z prvních zastávek.

Možná už jste v televizi zaregistrovali kampaň Beyond Zero automobilky Toyota, která představuje alternativní pohony v modelech značky. Na ni plynule navazuje roadshow pořádaná českým zastoupením Toyoty, o níž jsme vás již informovali. Dnes jsme se navíc byli podívat na jednu z jejích prvních zastávek, abychom zjistili, co od Toyota Beyond Zero Roadshow můžete čekat.

Roadshow odstartovala ve středu tento týden dvoudenní zastávkou v prodejních prostorech společnosti Emil Frey na pražském Černém Mostě. Druhá zastávka probíhá v Autobond Group, rovněž v Praze. Konkrétně ve Vysočanech, na adrese Kolbenova 859/15. Zde se konala nejen dnes, ale zastavit se můžete i zítra, tedy v sobotu 10. září od 9:00 do 12:00. Na místě jsem ale zaslechl, že bude otevřeno až do 13:00.

Alternativní pohony značky jsou v rámci roadshow prezentovány na čtveřici modelů: Corolly Cross s nejnovější 5. generací plně hybridní soustavy, plug-in hybridní RAV4, elektromobilu bZ4X (poprvé k vidění v Čechách) a vodíkovém Mirai. Všechna auta jsme už na našem webu v různých článcích popisovali, stejně jako zmiňovali v původním článku o Toyota Beyond Zero Roadshow odkazovaném výše.

V prodejních prostorech Autobond Group byla výše uvedená auta prezentována na prominentních místech hned za vchodem. U každého je jasně uvedeno, jakou verzi elektrifikovaného pohonu používá, což usnadňuje orientaci. Vozy jsou otevřené, takže si je zároveň můžete prolézt a podrobně prozkoumat. Mě osobně fascinuje vodík, takže jsem se většinu času ochomýtal kolem modelu Mirai, který je překvapivě velkým kusem auta.

Video se připravuje ...



Toyota samozřejmě počítá i s tím, že si budete chtít auta vyzkoušet. Můžete se tedy registrovat k testovací jízdě, která bude v případě zaplněných termínů naplánována na nějaké alternativní datum. Zástupci Autobond Group zmínili, že si můžete domluvit testovací jízdu jakýmkoliv přítomným modelem, nejen vozy prezentovanými v rámci roadshow Beyond Zero.

Přítomní zaměstnanci Toyoty a Autobond Group byli velice vstřícní, takže se nemusíte bát je oslovit s jakýmikoliv dotazy k vystaveným autům, technologiím či celé roadshow. Jejich asistence se hodí také ve vzdělávacím koutku, kde je na jednoduchých modelech prezentováno, jak elektrifikovaný pohon funguje. S ohledem na novotu – minimálně pro českého zákazníka – je tato část primárně zaměřena na vodík. Jsou zde ukázky znázorňující, jakým způsobem se vodík vyrábí, nebo jak jej ke svému pohonu používá auto.

Kromě toho můžete být požádáni o vyplnění krátkého dotazníku souvisejícícho s akcí, zkusit si vědomostní kvíz, nebo v případě této zastávky navštívit stánky studentů VŠCHT a ČZU, kteří vám předvedou několik jednoduchých, přesto zajímavých chemických pokusů. Jsou zde i studenti zapojení do spolku H20spodář, kteří vám názornou formou předvedou, jakým způsobem se upravuje voda před tím, než si ji doma pustíte z kohoutku (a jak se pak čistí použitá voda před vypuštěním zpět do přírody). Celá tato část je dělaná tak, aby byla v hodná i pro děti.

Zítra se navíc v Autobond Group zastaví Český bobový a skeletonový tým, díky čemuž si budete moci vyzkoušet naskočení do bobu. A aby to bylo zajímavější, udělají z toho soutěž pro dvojice. Spočívá v jednoduchém slalomu zakončeném naskočením do bobu. Nejrychlejší dvojice vyhraje jízdu na profesionálním bobovém trenažéru v Olymp Centru sportu Ministerstva vnitra u Královské obory Stromovka.

Na dalších zastávkách se mohou objevit další sportovci a známé osobnosti, které Toyota podporuje nebo s nimi nějakým způsobem spolupracuje. S tím se mohou rovněž pojit specifické soutěže. Bližší informace o konkrétní zastávce byste pak měli najít na oficiálních komunikačních kanálech vybraného prodejce Toyoty, u nějž se roadshow Beyond Zero chystáte navštívit.

Jednotlivé části dnešní zastávky možná působí trochu nahodile, ale to je tím, že se Toyota snaží k ekologii přistupovat komplexně. Ono totiž nejde jenom o to, že budeme jezdit úspornějšími auty, ale také o způsob, jakým energii získáváme, jak přemýšlíme o světě kolem sebe, a ke zdravému přístupu ke světu kolem nás patří rovněž pohyb. Za mě jde o milou akci, kde strávíte klidně několik hodin.

Vždycky mě mrzí, když se o nějaké podobně zajímavé akci spojené s auty dozvím až zpětně z reportáží od účastníků. Proto jsme vám o roadshow dávali vědět dopředu a dnes se jeli podívat na jednu z prvních zastávek, abychom mohli reportáž přinést co nejdříve – ne až po ukončení celé roadshow. Takže, budete-li mít chuť a čas, zkuste se zítra dopoledne zastavit u pražské Autobond Group. Případně mrkněte na https://www.toyota.cz/roadshow, kdy a kde se budou konat další zastávky Toyota Beyond Zero Roadshow.