Volkswagen Caddy Maxi s kempingovou vestavbou od Egoé nest - Trochu jiný obytňák

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér



Na pohled obyčejná dodávka

A jeden takový způsob nám ukazuje přímo Volkswagen, přesněji řečeno importér Volkswagen Užitkové vozy, na modelu Caddy Maxi. V jeho nabídce sice najdete obytné provedení Beach s plochou pro spaní, clonami oken, odkládacími brašnami a za příplatek i s paketem Camping, který obsahuje celtu na zadní výklopné dveře zavazadlového prostoru, dvě skládací židle, stůl a větrací síť na boční posuvné dveře, ale jestli se vám toto řešení nelíbí, prodejce upozorňuje na další možnost: pořiďte si normální Caddy a k němu pak obytnou vestavbu od české společnosti Egoé nest, která přidává spoustu zajímavých nápadů.



Na první pohled byste přitom asi neřekli, že se díváte na obytný vůz. Zlatý Caddy Maxi (Volkswagen téhle barvě říká žlutá Sandstorm metalíza) vypadá jako sice vyšperkovaná, přesto běžná verze osobní dodávky s prodlouženým rozvorem. Ta má už několik let prakticky stejný design, u něhož není co objevovat.



Podobně lze přejít interiér s tvrdými, ale také odolnými plasty, jednoduchou architekturou a řadou odkládacích prostor. Za volantem se sedí samozřejmě trochu výš, samotná sedadla jsou spíš tvrdší a bez výrazného bočního vedení, ale nejsou nepohodlná.



Rozvržení ovládacích prvků představuje naprostou klasiku, což je v tomto případě rozhodně plus. Uvnitř tak najdete palubní desku posetou tlačítky a každé z nich je tak nějak na svém místě. I když ale interiér možná působí stroze, neznamená to, že by byl ošizený, co se výbavy týče. Osobní verze dodávek se už nějakou dobu v tomto ohledu mohou směle rovnat klasickým osobákům.



Testované auto nabídlo automatickou klimatizaci, vyhřívaná sedadla, navigační systém s 6,3palcovým dotykovým displejem, audio s 6 reproduktory, USB port nebo přehledný palubní počítač. Jasně, ve srovnání s mnohými současnými Volkswageny už provedení těchto prvků může vypadat zastarale, ale funkčnosti to nijak neubírá. Vlastně je to možná naopak, v jednoduchosti je síla.

Volkswagen Caddy Maxi



Ani v bohatě vybaveném Caddym se však nezbavíte dojmu, že řídíte spíš dodávku. Nejen proto, že je všude okolo vás spousta místa nebo že máte skvělý výhled. Ale hlavně proto, jak se řídí. O tom však až později.



Nejen s postelí



Nejprve se podívejme na to nejdůležitější, na důvod, proč je zrovna tento vůz tak zajímavý.



Nápovědu najdeme po otevření poměrně těžkých pátých dveří. Za nimi, tedy v zadní části zavazadlového prostoru, se nachází zvláštní konstrukce z nábytkářské překližky, která na pohled trochu připomíná bednu.



Ve skutečnosti jde o kempingovou vestavbu, kterou vymyslela, navrhla a vyrábí už zmíněná česká firma Egoé nest. Do Caddy Maxi montuje středně velkou verzi Nestbox Hiker, kterou tvoří korpus se třemi moduly a rošt s matrací.



Korpus je k vnitřku vozu přidělaný pomocí čtyř textilních popruhů a jeho výhodou tedy je, že se dá z vozu vyndat. Není to úplně snadné, ale také nic, s čím by si dospělý člověk neporadil. Konstrukce sice váží nějakých 80 kilogramů, ale výhodou je, že se dá manipulovat s jednotlivými moduly, takže si tu masu můžete rozdělit na menší části. Možnost kempingovou vestavbu z auta vyjmout se samozřejmě hodí, když potřebujete normální kufr.



V případě, že je vestavba uvnitř, máte totiž k dispozici až prostor za ní, tedy mezi zadními sedadly a onou konstrukcí. K tomuto místu je však horší přístup, přestože má Caddy posuvné zadní boční dveře, které jinak přístup dozadu výrazně usnadňují.



Vestavba sedí na kolejničkách, takže se dá z kufru povytáhnout směrem ven. Hýbat ale lze také s jednotlivými moduly, které jsou vlastně tím nejpodstatnějším.



První modul ukrývá „polní kuchyni“, má v sobě totiž dvouvařič, dvě kartuše na plyn a plastový šuplík pro kuchyňské potřeby či potraviny. Nechybí ani plocha na přípravu jídla. Chytré je, že oba vařiče se z modulu dají vyjmout. Jsou totiž tak kompaktní, že je strčíte do batohu a jídlo si můžete ohřát i mimo auto, třeba na nějakém treku.



Uprostřed vestavby je oddělení s vodou, které zahrnuje skládací umyvadlo (nebo dřez) bez odtoku, nasazovací baterii s kohoutkem, kterou lze střídat se 150 cm dlouhou hadicí se sprchovou hlavicí, dva 12litrové kanystry na vodu se sacím čerpadlem, plastový šuplík a hygienickou taštičku.



Vpravo pak je modul na klasickou autoledničku.

Volkswagen Caddy Maxi



K čemu to je?

Na korpusu ještě leží složený rošt. Lůžko z něj uděláte tak, že sklopíte opěradla zadních sedadel, do vestavby s moduly zaháknete dvě překližkové příčky, které položíte přes sklopená opěradla. Konstrukci následně zpevníte třetí příčkou a pak na ni můžete rozložit rošt, na který přijde skládací matrace.



I když nejsem zrovna manuálně zručný, zvládl jsem postel složit bez předchozího studia postupu za několik minut. Fakt je to vymyšlené logicky.



Vzniklé lůžko je 1.950 milimetrů dlouhé a 1.110 mm široké, takže bez problému uspokojí jednoho dospělého nocležníka. Dva spáči už jsou na hraně.



K vestavbě dodávaná matrace je dostatečně pohodlná, v autě se dá vyspat opravdu příjemně. Až na jeden problém, chybí tu nějaké zatemnění. To má hezky vyřešený Caddy Beach, v jehož výbavě jsou clony, které se díky magnetům jednoduše rozvěsí okolo oken. Něco podobného byste si měli sehnat i k vozu s vestavbou od Egoé nest. Nejde jen o tmu během spánku a ochranu před ranním sluncem (a v létě i horkem), ale také o soukromí.



A i když je vestavba opravdu vymyšlená dobře, z Caddyho pochopitelně nedělá klasický „bydlík“, to je vám určitě jasné. Nejde o auto, v jehož útrobách můžete strávit týden, když na to přijde. Chybí tu samozřejmě toaleta, venkovní sprchu jistě také nemůžeme považovat za plnohodnotnou, interiér není tak dobře odhlučněný jako u velkého obytného vozu a využití jednotlivých modulů ovlivňuje počasí. Při práci s nimi jste totiž prakticky venku, chrání vás jen zvednuté dveře zavazadelníku.



I přes tyhle limity se mi ale řešení od Egoé nest moc líbí. Umožňuje vám totiž mít obytný vůz, jen když chcete nebo potřebujete. A pokud se chystáte na krátký výlet někam do divočiny nebo na nějaké odlehlejší místo, poslouží skvěle. V případě delšího výletu už asi bude potřeba občas zakotvit v kempu.



Obrovskou výhodou vestavby je také skutečnost, že pořád máte v podstatě normální auto, které se dostane všude – zatímco s velkým karavanem se na mnoha místech nedá zaparkovat, dokonce s nimi ani nesmíte do některých měst. Všechno má holt svoje.



Pro vestavbu od Egoé nest pak ještě mluví skutečnost, že je k dispozici pro spoustu aut. Nejen pro Caddy Maxi, ale i klasický krátký Caddy, dále například pro vozy jako Ford Tourneo Connect, Renault Kangoo, Peugeot Rifter, Peugeot Partner Tepee, Citroën Berlingo Multispace, Opel Combo, Toyota Proace, Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Fiat Scudo, Citroën Spacetourer nebo Citroën Jumpy.



Výrobce však nabízí i podobné varianty pro větší dodávky jako VW Transporter, Mercedes-Benz třídy V, Ford Transit či Renault Trafic, případně menší vestavby pro MPV, SUV a kombíky – třeba pro Škodu Octavia, Škodu Superb, Škodu Yeti, Volvo XC60 nebo Land Rover Discovery. Seznam je mnohem delší a pravděpodobně se v budoucnu ještě rozroste.