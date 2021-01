Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI DSG – Teď už je opravdu nový. Je ale lepší?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Caddy je zajímavé auto, jehož příběh se začal psát už v roce 1978. Loni v únoru Volkswagen představil jeho novou generaci, která nedávno dorazila také na český trh. A právě tady se sluší vysvětlit úvodní věta testu.

Výrobce totiž novinku označuje jako pátou generaci, jenže záleží na úhlu pohledu, a hlavně na tom, jestli předchůdce rozdělíme na dvě generace, jako to dělá Volkswagen. Nebo na jednu, jak tomu odpovídá technika a vlastně i tovární kód 2K.

V pořadí třetí caddyna se světu poprvé ukázala v roce 2003 a o sedm let později prošla první modernizací. Další následovala v roce 2015 - a to je právě ona změna, kterou Volkswagen označuje jako nástup nové generace. Ať už se na to ale díváte jakkoli, jisté je, že u současné Caddy není o “novosti” sporu.

Kupa změn

Tohle je fakt nové auto. Ale ještě předtím, než se podíváme, co všechno se změnilo, pojďme si říct, co zůstalo.

Caddyna bude i v nové generaci k dispozici v krátké i dlouhé verzi (Maxi), jako klasický malý užitkáč (Cargo) i jako osobní dodávka, která může být alternativou k rodinným MPV, jejichž nabídka se ztenčuje. Volkswagen však zdůrazňuje, že Caddy nestvořil jako alternativu k větším “empévéčkům” (B-MPV) typu Sharan. Divize Užitkové vozy prý v blízké budoucnosti plánuje představit jinou možnost. Uvidíme.

Osobní provedení Caddy si každopádně můžete pořídit v pěti- i sedmimístné verzi. Počítá se také s obytnou verzí California. K nám do testu dorazil pětimístný “osobák” v nejvybavenějším provedení Style.

A teď už k těm novinkám. Na první pohled si samozřejmě všimnete odlišného designu. Caddy si sice ponechává základní tvary předchůdce (jak jinak by ostatně měla malá osobní dodávka vypadat, že?), jinak se ale v mnohém liší. Zajímavě vypadá hlavně příď s LED světlomety, které navazují na chromovanou linku masky, a děravým nárazníkem s netradičním lakováním. Zadní partie s úzkými vertikálními LED světly pak působí velice čistě až minimalisticky.

Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI DSG

Nová generace také tu předchozí docela výrazně přerostla, je jen o chlup nižší. Caddy teď na délku měří 4.500 milimetrů (nárůst 92 mm), široká je 1.855 mm (+62 mm), vysoká 1.798 mm (-24 mm) a rozvor se natáhl na 2.755 mm (+73 mm).

Další změnu představuje použití moderní modulární architektury koncernu Volkswagen s označením MQB, zatímco třetí a čtvrtá generace stály na letité platformě PQ35 s tuhou zadní nápravou s listovými pery.

Novinka má vzadu nápravu s vlečným ramenem a panhardskou tyčí a místo listových per tu najdeme vinuté pružiny. Tohle řešení neovlivňuje jen jízdní vlastnosti (o těch později), ale má vliv také na praktické a pracovní vlastnosti vozu.

Pozitivní je kromě už zmíněného “protažení” rozvoru také zvětšení zavazadlového prostoru, negativní pak snížení užitečné hmotnosti. Testované provedení Style s motorem 2.0 TDI o výkonu 90 kW a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou uveze nejvýše 528 kilogramů (výrobce uvádí 375 až 528 kg), základní Caddy Kombi maximálně 599 kg. Předchůdce uměl i přes 800 kg.

Prostorný a šikovný

A jak je to s tím zavazadlovým prostorem? Volkswagen u pětimístné konfigurace udává objem 1.213 litrů od podlahy ke stropu a 760 litrů po horní hranu opěradel. Komu je to málo, může z kabiny vyndat sedačky ve druhé řadě (jde o lavici se třemi místy, dělená je v poměru 1/3:2/3) a ještě sklopit sedadlo spolujezdce. Obojí je snadné.

Užitečná může být možnost lavici ve druhé řadě překlopit, čímž také získáte delší ložnou plochu, a to bez nutnosti stěhovat sedačky z auta. Trochu nešikovné ale je, že překlopené sedačky musíte zajistit vzpěrami, které se usazují do podlahy a zasahují pak do nově rozšířeného zavazadlového/nákladového prostoru.

Pojďme na další čísla, na další užitečná čísla: nákladový prostor je široký 1.185 milimetrů, vysoký 1.200 mm a dlouhý 1.100 mm. Pokud odstraníte lavici ve druhé řadě, délka naroste na 1.913 mm. Po sklopení opěradla sedačky spolujezdce byste tak dovnitř mohli naložit i předměty o délce okolo dvou metrů. A ještě jeden údaj - nákladová hrana je ve výšce 562 mm od země.

Tak abych to nějak shrnul... Co se týče prostoru pro zavazadla nebo náklad, Caddy ho nabídne opravdu hodně. Potěší také užitečnými detaily, jako jsou háčky na tašky nebo úložné prostory na pravé straně kufru. Velice dobrý je také samotný přístup, i když ovládání rozměrných pátých dveří vyžaduje trochu síly. A je škoda, že nejde otevírat pouze jejich okno, což by usnadnilo nakládání menších předmětů.

Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI DSG

Pochvalu si Caddy zaslouží také za nabídku místa pro lidský náklad. Vysoká karoserie zajišťuje vzdušnou kabinu, prodloužený rozvor se zase podepsal na prostoru v podélném směru. Se svými 182 centimetry mi vzadu za sedadlem nastaveným právě na moje rozměry zůstala před koleny ještě hezká rezerva. Líbila se mi také výška sedáků (na krajních je Isofix) a zmínit bych měl i snadné nastupování - to díky širokým (701 mm) posuvným dveřím, s nimiž se navíc poměrně lehce manipuluje. Naopak zamrzí nemožnost otevření bočních oken.

V souvislosti s praktičností a užitečnými nápady bych měl zmínit ještě výborný výhled z kabiny, příjemná přední sedadla, dostatek portů pro nabíjení mobilních zařízení nebo třeba šikovnou přihrádku pod středovým panelem, kam se dá hezky uklidit telefon. A jestli máte ve výbavě bezdrátové nabíjení, ještě se vám tam dobije.

Potěší také dostatek odkládacích prostorů, které jsou nejen na tradičních místech, ale také pod předními sedadly nebo na vrchu palubní desky. Mrzí mě ale, že nový Caddy nemá na vrchu palubky uzavíratelnou schránku, jakou měl předchůdce. Ta byla fajn.

Opomenout nelze ani plejádu nových bezpečnostních a asistenčních systémů, namátkou je to autonomní jízda druhé úrovně, pomocník při couvání s přívěsem či hlídání při výjezdu z parkovacího místa.

Jako Golf

Že bude kabina osobní dodávky s ambicemi nahradit kompaktní MPV prostorná a praktická, se asi dalo čekat, to by mělo být automatické. Jak je na tom ale caddyna s ostatními věcmi?

Jestli vás nový Volkswagen Caddy zajímá, určitě už víte, že v interiéru došlo k revoluci. Výrobce odstranil většinu klasických ovladačů a vsadil na dotykové displeje a plochy - stejně jako u osmé generace Golfu.

Všechny verze caddyny tak mají uprostřed palubní desky dotykovou obrazovku infotainmentu, v závislosti na výbavě se jen mění její velikost. Základní displej má 6,5 palce, prostřední 8,25 palce a největší je desetipalcová, jako v našem případě.

Pod obrazovkou pak najdeme dotykovou lištu pro nastavování teploty klimatizace nebo hlasitosti hudby. Dotykové plošky jsou ještě mezi výdechy klimatizace, ty fungují jako zkratky k některým funkcím - třeba k nastavení klimatizace nebo k parkovacímu asistentu. A dotykově se ovládají také světlomety - panel se nachází v levé části palubky.

Testované auto bylo navíc vybaveno digitálním přístrojovým štítem s možností měnit grafiku a způsob zobrazení důležitých údajů. Nižší výbavové stupně přitom zůstávají věrné klasickým budíkům.

Když přičteme spoustu lesklého černého plastu (levnější verze mají matný), je výsledkem “kokpit”, který nevypadá zrovna dodávkově. Fakt musím říct, že estetický dojem byl moc dobrý. Tedy do doby, než jsem si část lesklých ploch lehce upatlal.

Ale hlavně si nejsem jistý, jestli je správná ona dotyková cesta. Takhle, Volkswagenu musím uznat, že samotný infotainment, v jehož útrobách najdete všechno, co se týká ovládání vozu, fungoval v našem autě spolehlivě. Občas sice po nastartování najížděl trochu déle, ale jinak šlapal, jak má.

Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI DSG

Jeho ovládání je logické, připomíná mobilní telefon, prostředí je svižné, přehledné, hezky graficky zpracované a můžete si ho přizpůsobit. Jenže pořád si myslím, že je lepší, když pro nejčastěji využívané funkce máte klasický ovladač, který rychle nahmatáte po paměti. A u něhož třeba víte, že když ho dvakrát pootočíte, zvýšíte si teplotu v kabině o jeden stupeň. Dotykové plochy prostě musíte dohledat očima, i když už víte, kde je najdete.

Nejvíc mě v caddyně štvala už zmíněná dotyková lišta pod displejem. Jednak není podsvícená, takže jakákoli práce s ní za tmy vyžaduje zvýšenou pozornost, a pak se mi také několikrát stalo, že jsem některou z jejích částí stiskl omylem, typicky koncem dlaně, kterou jsem si podvědomě chtěl o prostor pod obrazovkou opřít při listování v infotainmentu.

Co se mi naopak líbilo, jsou možnosti různých zkratek, šikovný je “dvojhmat” dvěma prsty na dotykovou lištu s ovládáním ventilace, který vám zapne vyhřívání sedačky. Ale stejně si říkám, jestli nejde o zbytečné vymýšlení něčeho nového za každou cenu. Ano, po týdnu jsem si na dotykové ovládání jakž takž zvykl, ale přesto vím, že kdybych měl možnost výběru, beru klasická tlačítka.

Důležitou informací je, že VW pobere také ovládání prsty schovanými v rukavicích. Mimochodem, hezkou ukázku toho, jak systém od VW funguje, vám v neděli nabídne druhý Standa. Tak se mrkněte a udělejte si na tento způsob ovládání názor sami.