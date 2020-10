Za volantem nového VW Caddy Kombi: Golf v montérkách jako nový rodinný ideál?

Caddy představuje jeden ze stěžejních pilířů společnosti Volkswagen Užitkové vozy. Příběh modelu se začal psát v roce 1978, od kterého uběhly celkem čtyři generace a přes 3,1 milionu prodaných kusů. Jen čtvrtého pokračovatele se v posledních pěti letech prodalo 810.000 kusů, takže ano, aktuální vydání má na co navazovat.

Já jsem pro první jízdu zvolil osobní verzi Caddy Kombi v kratším provedení. Variantu Maxi jsme si mohli prohlédnout staticky, její výroba je však v plánu až na jaro příštího roku. Kousek, který můžu projet v rámci mezinárodních jízd v okolí Mnichova, pobere až pět cestujících, nicméně krátká i dlouhá verze umí být až sedmimístným vozidlem.

Sáhl jsem po nejvyšším stupni Style (nižší se jmenují Caddy a Life), jenž je výbavou napěchovaný až po strop… k tomu všemu se ale dostaneme. Takovou kombinaci jsem si nevybral náhodou. Segment MPV, do nedávna rodinného ideálu, postupně umírá a právě nová caddyna by se mohla pro prakticky smýšlející táty od rodin stát zajímavou alternativou. Oficiálně to zatím nikdo nepotvrdil, ale už nějaký pátek se hovoří o tom, že se nová osobní Caddy stane náhradou za dosluhující Sharan. České zastoupení značky předpokládá, že u nás bude největší zájem o turbodiesel, a tak pod kapotou máme rovnou ten nejsilnější – 2.0 TDI s výkonem 90 kW. Špatná zpráva hned na úvod: silnější verze dvoulitru v plánu není.

Víc stylu ve větším balení

Jak ukazuje tabulka přiložená níže, vyjma výšky si novinka oproti předchůdci polepšila všemi směry. O pětadvacet milimetrů nižší výška vás zas až tak mrzet nemusí, neboť výška nákladového prostoru si navzdory tomu polepšila o sedm milimetrů. Naše verze disponuje délkou 4501 mm a rozvorem 2755 mm. Kdo chce v autě ještě více místa, ten sáhne po provedení Maxi (délka 4853 mm, rozvor 2970 mm).

VW Caddy 5. generace - rozměry krátké verze a srovnání s předchůdcem Caddy 5 Rozdíl vs. předchůdce Délka [mm] 4501 +93 Šířka [mm] 1855 +62 Výška [mm] 1797 -25 Rozvor [mm] 2755 +73 Max. výška nákladového prostoru [mm] 1273 +7 Šířka nákladového prostoru [mm] 1606 +50 Šířka podlahy mezi podběhy kol [mm] 1230 +60 Šířka zadního vstupního otvoru [mm] 1234 +51

Pátá Caddy evolučně rozvíjí schopnosti předchozí generace, v oblasti designu bych se ale nebál mluvit o revoluci. Vzhled vozu se změnil od základů a do svého segmentu přináší svěží vítr. A bohatá výbava Style to jenom potvrzuje. Diodové světlomety vpředu navazují na chromovanou linku masky a obsahují i „balíček“ svícení pro špatné počasí. To je důvod, proč ve spodní části nárazníku nenajdeme klasické mlhovky (nižší verze je mají). Tato partie je asi nejvíc kontroverzní. Lakování v barvě vozu nechává vzpomenout na elektromobily a na někoho působí tak nějak… zvláštně, tuningově. Sto lidí, sto chutí. Mně osobně neuráží, stejně jako osmnáctipalcová kola, která někomu mohou na voze tohoto zaměření přijít zbytečně velká.

Předchůdce schytával kritiku za těžkou manipulaci s bočními dveřmi, na čemž teď Volkswagen hodně zapracoval. Dveře jsou výrazně lehčí, neotevírají se celou klikou, ale jen tlačítkem v ní a navíc mají elektrické dovření. Zadní dveře jsou pořád vcelku těžké a vyžadují trochu více síly. Zamrzí, že nejde otevírat jen okno, čímž by se usnadnilo nakládání menších předmětů. Po otevření se před vámi objeví obrovský otvor s nizoučkou nakládací hranou. Za zadními sedačkami je po opěradla 1213 litrů prostoru. Nestačí? Pak druhou řadu sedadel jednoduše vyjměte, opěradlo spolujezdce vpředu sklopte a z caddyny je během několika desítek sekund malý stěhovák.

S výškou 178 cm si sedám sám za sebe a před koleny mi stále zůstává několikacentimetrová rezerva. A nad hlavou? Tam je prostor opravdu královský, ani kolega s výškou přes dva metry nemá problém. Neomezuje nás ani panoramatické střešní okno s plochou 1,4 m² - další výsada vyšších výbava a další segmentové unikum. Zpestření to je, k dokonalosti však chybí roletka, která by okno zakryla ve slunných dnech. A ještě bych vzadu ocenil možnost otevření bočních okének.

Karosářské verze

Caddy Cargo/Cargo Maxi (užitková, dvě místa)

Caddy/Caddy Maxi (osobní, pět až sedm míst)

Caddy California/California Maxi (obytná, rozkládací postel, pět míst)

Digitální tvrďák

Samotné pracoviště řidiče kopíruje možnosti osmé generace Golfu. Staromilce nepotěší, že prostředí je ve všech výbavách plně dotykové a třeba klasické ovladače pro nastavování teploty byste tu hledali marně. Tedy staromilce… ono to štve i mě. Dotyková lišta pro nastavování teploty či hlasitosti pod obrazovkou multimediálního systému sice vypadá fajnově, ale jen do té doby, než zjistíte, že není podsvícená. Jakákoliv změna nastavení klimatizace v noci pak vyžaduje podstatně více pozornosti, což bezpečnosti provozu příliš nepřidá.

Nižší výbavové stupně zůstávají věrné klasickým budíkům, v těch vyšších už najdete digitální přístrojový štít. Samozřejmostí je vždy displej infotainmentu uprostřed, zvolená výbava jen mění jeho velikost. Základní obrazovka má 6,5 palce, prostřední 8,25 palce a největší je desetipalcová, jako v našem případě. Pochvaloval jsem si přehlednost a svižnost celého systému, stejně jako snadné propojení s chytrým telefonem. Samozřejmě nechybí služby Apple CarPlay a Android Auto , jakož i možnost indukčního dobíjení telefonu v přihrádce.

Náš kousek měl kolem obrazovek lesklé plasty, což nevypadalo vůbec špatně. Kolegové ale zkoušeli exemplář v nižším výbavovém stupni, který už měl plasty na přístrojovce matné, levnější, což první dojem zkazilo. Buď jak buď, Caddy se uvnitř vždy vyznačuje tvrdými materiály, což zejména v nejvyšší výbavě, která by ráda byla novým rodinným ideálem, trochu zamrzí. Užitkový původ si vybírá svou daň.

Jak je to s tím Golfem?

Několik odkazů na Golf 8 jste na předchozích řádcích nenašli náhodou. S kompaktní osmičkou totiž nová Caddy sdílí platformu MQB, respektive její „odlehčenou“ verzi, aby cenovka nevystřelila do zbytečných nesmyslů. Kromě jiného to znamená, že je architektura připravena nejen na spalovací motory, ale i alternativy v podobě CNG, mild-hybridu a plug-in hybridu. Příjezd varianty na stlačený zemní plyn je hotová věc. A jak napovídá níže přiložená tabulka, půjde o nejvýkonnější verzi modelu. S plug-in hybridem se rovněž počítá, jeho čas příjezdu však zatím zůstává tajemstvím.

Konvenční spalovací motory zastupuje benzinová jedna-pětka TSI. V tomto případě klasická, neelektrifikovaná, s výkonem 84 kW a možností volby mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovou dvouspojkou. Takové auto je vždy předokolkou. Turbodiesel 2.0 TDI dává podstatně více možností. Především jsou k mání tři výkonnostní varianty o 55, 75 a 90 kilowattech. Dvě nižší verze mají vždy manuál a pohon předních kol, vyšší dává na výběr i dvouspojku DSG a pohon všech kol 4Motion. Ale pozor, ten dostanete pouze s manuálem.

VW Caddy 5. generace - základní informace o motorech Motor Výkon [kW (k)] Převodovka Pohon kol 2.0 TDI 55 (75) 6° manuální předních 2.0 TDI 75 (102) 6° manuální předních 2.0 TDI 90 (122) 6° manuální předních 2.0 TDI 90 (122) 6° manuální všech 2.0 TDI 90 (122) 7° dvouspojková předních 1.5 TSI 84 (114) 6° manuální předních 1.5 TSI 84 (114) 7° dvouspojková předních 1.5 TGI 96 (130) - - eHybrid (plug-in) - - -

Jak už jsem řekl v úvodu, náš hnědý exemplář má pod kapotou nejsilnější turbodiesel s automatem. Agregát je samozřejmě vyzbrojen na zpřísňující se emisní normy. Kromě jiného filtrem pevných částic a novým systémem Twindosing – dvěma katalyzátory SCR a dvojnásobným vstřikováním AdBlue, což napomáhá ke snížení emisí oxidů dusíku. Volkswagen říká, že motory jsou ve srovnání s předchozí generací úspornější až o 12 %.

Všímavý zájemce o novou caddynu zaregistruje, že předchůdce nabízel motor 2.0 TDI o síle až 110 kW. Takovou variantu však v aktuální nabídce nenajdeme a ani se s ní do budoucna nepočítá. Bez srovnání se čtvrtou generací si toto rozhodnutí netroufám hodnotit, pojďme tedy na samotný motor: zejména za studenta - krátce po startu - působil hrubším a hlučnějším dojmem, po zahřátí se kultivovanost zlepšila, přesto o sobě ve vyšších otáčkách dával dost vědět.

Sešlápnete-li plynový pedál až k podlaze, točí motor k nějakým čtyřem tisícům, než dvouspojka přeřadí na další kvalt. Síla 90 kW a 320 newtonmetrů točivého momentu znamenají, že se motor vcelku čile zvedá z nízkých otáček a ožívá kolem dvou tisíc. Jasně, trhač asfaltu to není, posádka čítající dva lidi a jejich bagáž v zavazadelníku se ale shodla, že dynamika vozu je solidní. Alespoň na okreskách při opouštění měst, dálniční vložku jsme na plánované trase neměli. Otázkou zůstává, co s autem udělají další tři cestující a více zavazadel vzadu. Na takovou zkoušku si ale musíme počkat až do českých luhů a hájů.

Plusem tohoto dvoulitrového turbodieselu VW je reálně nízká spotřeba. My jsme s autem ujeli jen několik desítek kilometrů po okreskách a v obcích. Nedrtili jsme plynový pedál až u podlahy, zároveň ale nebyli ani brzdovou provozu. Nakonec se nám počítadlo odměnilo hodnotou 5,5 litru, do čehož se promítla i natáčecí a fotící pauza. Kolegové, kteří absolvovali delší vzdálenost plynulejším tempem, neměli problém se stlačením spotřeby pod pět litrů.

Lepší, než jsem čekal

Podvozek páté generace je pro všechny motorizace (včetně čtyřkolek) shodný – vpředu konstrukce McPherson a řízení se strmějším převodem, vzadu zcela nově vyvinutá tuhá náprava s podélnými rameny a panhardskou tyčí. Dosavadní listové pružiny byly nahrazeny pružinami vinutými, což má přispět zvýšenému jízdnímu komfortu. Volkswagen ve svých tiskových materiálech říká, že přepracované základy mají nabízet stabilitu při výrazně vyšší agilitě a při jakémkoliv zatížení.

Nejsem úplný expert na užitkové vozy, ale když shrnu mé dosavadní zkušenosti, téměř vždy to byly vozy, které velmi dobře fungovaly zatížené. Když jsem byl ale na palubě sám, vnímal jsem sebemenší výmol a po stovce kilometrů vystupoval z auta docela natřesený. Nečekal jsem, že Caddy s platformou Golfu zdědí kompletně jeho komfort a výborné podvozkové vlastnosti. Chápu, že i tady je pořád důležité fungování v zápřahu.

Přesto jsem byl překvapen, jak podvozek na silničkách v okolí Mnichova fungoval, když jsme v autě seděli jen dva. Za Golfem pochopitelně zaostává. Nejen co do komfortu, ale i odhlučnění. Na poměry užitkových aut (alespoň těch, které jsem měl možnost vyzkoušet) si ale vedl velice dobře. Solidní tlumení nerovností, ochota zatáčet doprovázena jen mírnými náklony karoserie a minimum tupých ran. Značně tomu přispěly i hladké německé silnice, přesto mi ale přijde, že naladění podvozku na architektuře MQB se expertům od „užitkáčů“ povedlo. Vadil snad jen aerodynamický svist při vyšších rychlostech, tomu se ale vzhledem k výšce karoserie nevzdoruje vůbec lehce.

Opomenout nelze ani plejádu bezpečnostních a asistenčních systémů, přičemž celá řada z nich se v modelu Caddy zabydluje vůbec poprvé. Namátkou je to autonomní jízda druhé úrovně, pomocník při couvání s přívěsem či hlídání při výjezdu z parkovacího místa.

Závěr

Po vcelku obsáhlé porci kilometrů za volantem dlouhodobě testovaného Citroënu Berlingo jsem byl na další auto podobného střihu zvědav. Netroufám si srovnávat s předchozí generací, kterou jsem neměl možnost řídit, na první dobrou ve mně však Caddy s pořadovým číslem pět zanechala velmi dobrý dojem. Vzhled je vždycky subjektivní, mně se ale tohle auto trefilo do vkusu. Interiér je prostorný, praktický, odpustit je třeba jen nějaké ty mušky a hlavně tvrdé plasty. Na dotykové ovládání si chtě nechtě musíte zvyknout, což je značně komplikované hlavně v noci.

Majitelé předchozího vydání s motorem 2.0 TDI/110 kW budou naříkat, že takovou porci síly pod kapotou už nepořídí. Znovu, netroufám si říct, nakolik oprávněně. Testovaný exemplář s výkonem 90 kW se vyznačoval solidní dynamikou, která by navzdory papírovým předpokladům nemusela být úplným zklamáním. Kdo chce srovnávat, ten nemusí čekat dlouho. První nové caddyny na českých značkách se u nás objeví na přelomu roku. Na ty větší a s elektrickými registračkami si budeme muset počkat o pár měsíců déle.

Stejně tak na kompletní ceník. Abychom ale nezůstali úplně ošizeni, české zastoupení prozradilo alespoň základní ceny. Nová Caddy startuje na 481.551 Kč bez DPH za krátkou užitkovou verzi s motorem 2.0 TDI/55 kW. Osobní provedení se stejným motorem přijde minimálně na 514.545 Kč, „moje“ Caddy Style se zkoušeným turbodieselem o výkonu 90 kW začíná na 705.066 Kč.

Plusy

Svěží vzhled

Praktický a prostorný interiér

Bohatá výbava

Úsporný motor

Solidní podvozek

Minusy

Chybějící roletka panoramatického okna…

…a nemožnost otevřít jen sklo pátých dveří

Hlučnější diesel, absence silnějších motorů

Odpovědi na dotazy čtenářů Auto.cz

V průběhu testování nového Volkswagenu Caddy jsem vás vyzval, abyste se zeptali na cokoliv, co vás o tomto voze zajímá. Většinu dotazů zodpovídám v bodech přiložených níže, všechno ostatní se pokusím zjistit a přeměřit v tradičním týdenním testu v českých podmínkách. Do té doby už budeme mít k dispozici i kompletní technická data jednotlivých variant.