Volkswagen Project Trinity by měl změnit způsob, jakým si kupujeme auta

Nová vlajková loď značky Volkswagen by měla přinést zásadní změny po stránce techniky, technologií i softwaru. Zásadně však může změnit i způsob, jakým se auta kupují.

Project Trinity, jak zní kódové označení pro novou vlajkovou loď značky Volkswagen, by měl údajně dorazit až v roce 2026. Není tedy divu, že zatím nemáme mnoho konkrétních informací. Podle všeho ale půjde o zcela novou generaci unikátního elektromobilu, která přinese výrazné změny - nejen v oblasti technologií.

Podle informací britských kolegů z Autocar bude Project Trinity jedním z prvních koncernových vozů, jejichž základem se stane nová elektrická platforma SSP – tedy Scalable Systems Platform. Společně s novou platformou se nejspíš dočkáme i nového typu baterií, které pravděpodobně nabídnou delší dojezd a rychlejší nabíjení.

Velký pokrok se očekává také v oblasti software a technologií – a to zejména ve spojitosti s autonomním řízením. Na začátku by sice Project Trinity mohl nabízet autonomní řízení pouze na druhé úrovni, které známe již dnes, postupem času by však vůz mohl nabídnout autonomní řízení až na 4 úrovni. Na dálnicích s odpovídající infrastrukturou by tak řidiči po určitý čas nemuseli ani sledovat dění před automobilem.

S postupnou evolucí vozu přitom souvisí i možná změna způsobu, jakým si dnes kupujeme automobily. Produkční model Trinity by totiž měl být nabízen ve víceméně standardizované formě, pouze s pár odlišnými verzemi použitého hardware. Například by se mohlo jednat o různě velké baterie, počet elektromotorů, atd.

Jednotlivé funkce a další vylepšení by si pak zákazníci mohli dokupovat či alespoň dočasně zpřístupňovat (samozřejmě za poplatek) až po pořízení automobilu – a to prostřednictvím palubního software. Funkce by pak mělo být možné stahovat prostřednictvím funkce bezdrátových aktualizací.

Project Trinity přitom není jediným průkopnickým elektromobilem, na jehož vývoji se nyní v koncernu Volkswagen pracuje. Například Audi pracuje na elektrickém vlajkovém sedanu budoucnosti, který by měl mít kódové označení Project Artemis. Právě Project Artemis by se přitom měl stát vůbec prvním vozem, který vznikne na nové koncernové platformě SSP. Vedle Artemisu se však v Audi pracuje ještě na sesterském programu Project Apollon, což by mělo být nové vlajkové elektrické SUV.

Pro všechny nové „projekty“ koncernu VW by přitom mohl být společným rysem futuristický design exteriéru, zajišťující lepší aerodynamiku i spotřebu, i interiéru, který by měl nabídnout vyšší komfort při delších cestách v režimu autonomního řízení. Vysoká technologická výbava je pak samozřejmostí.

Podle kolegů z Autocar se však neočekává, že by z projektu Trinity měla vzejít nová generace elektromobilů, která nahradí současnou modelovou rodinu ID. Technologie získané při vývoji Trinity by však mohly být zužitkovány u druhé generace elektromobilů ID. To už ale opravdu hodně předbíháme.