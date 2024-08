Vracejí se levná auta do nabídek? Akční ceny i modely naznačují trend

Kdykoliv přijde na svět nová generace nějakého modelu, nebo alespoň facelift, je to pro automobilku velká událost. Mění se nejen design a technologie, ale často také struktura výbav obsah „standardu“ či vůbec rozmanitost toho, co si do auta můžete objednat v nějakém výbavovém provedení, nebo co lze jednotlivě přiobjednat.

Zrovna katalogy příplatkových výbav řeší automobilky rozdílně, někde se dá přiobjednat jen barva a třeba koberečky, jinde je katalog příplatků dlouhý jak týden před výplatou a svůj vůz můžete specifikovat tak detailně, že se bude těžko hledat druhý úplně stejný. V posledních letech jsme však při příchodu nových modelů či nových generací stávajících aut bývali svědky osekávání rozmanitosti výbav, a to zejména ze spodního konce.

Oficiálním důvodem nezřídka bývá, že lidé nemají o chabě vybavená provedení velký zájem a pořizují si lepší, dražší výbavy. K tomu se přidává i to, že čím méně verzí auta nabízíte, tím jednodušší – a tedy levnější – je nejen výroba, ale i homologační proces, kterým dnes, s měřicí procedurou WLTP, musí auta procházet i na reálných silnicích. V posledních měsících se přidávají i zkoušky zabezpečení aut proti kybernetickým útokům, je-li vůz připojen k internetu, a to už je dnes snad každý.

Méně verzí tedy pro automobilky znamená levnější výrobu, díky čemuž můžou zvýšit své marže, snížit ceny aut, nebo v ideálním případě obojí. A protože nabídku osekávají z dolního konce, tzv. „ceny od“ rostou. Sice v té ceně dostanete podstatně více výbavy i bezpečnosti – nová auta bez klimatizace v základní výbavě byste dnes spočítali na prstech jedné ruky a přední elektrická okna nabízí snad už opravdu všichni – ale číslo v ceníku prostě roste.

Během letošního roku se ovšem postupně začaly objevovat různé nabídky různých automobilek, které umožňují pořídit si některá auta se zajímavou výbavou za velmi lákavé ceny. Nezřídka se stává, že auto dostane nějakou sadu výbavy a jeho cena oproti „ceně od“ vzroste jen o drobné – vzhledem k celkové částce – nebo dokonce klesne.

Levnější audi, seaty, hyundai i škodovky

To byl třeba případ Audi A4 Avant končící generace B9/8W v edici Perfection, jejíž test u nás vyšel v dubnu letošního roku. Zatímco základní cena A4 Avant tehdy byla 1,118 milionu korun a za to jste dostali benzínovou předokolku o 150 koních (110 kW), testovaná verze Perfection nabídla za 1,195 milionu korun – jen o 77 tisíc korun více – naftu o 204 k (150 kW) výkonu a hlavně čtyřkolku quattro ultra, kromě hromady další výbavy, ke které patřilo tažné zařízení, lepší sedačky, světlomety LED Matrix, 19” kola a spoustu dalších lákavých prvků.

Edici Perfection dostalo i pár jiných modelů Audi, např. Q5. Oproti základní ceně 1,380 milionu korun dostala za 46 tisíc navíc podobnou nálož výbavy i se čtyřkolkou a dvousetkoňovým vznětovým čtyřválcem.

O něco dřív, v lednu letošního roku, jsme psali o slevách až 143 tisíc korun na seaty. To se navíc vztahovalo nejen na modely samotné, ale u ibizy, arony a atecy také na verzi FR Black Edition, která, podobně jako Perfection u Audi, přidala hromadu výbavy: černá 18” kola, čalounění sedaček mikrovláknem Dinamica, a hlavně lepší LEDkové světlomety Plus a paket Vision Plus. Ateca měla dokonce 19” kola a vyhřívané čelní sklo.

Lze ovšem nabídnout, že Seat zlevňuje, kde může, aby se auta s tímto logem prodávala aspoň trochu, když všechnu slávu spolu s prodeji v posledních letech sebrala značka Cupra. A že zmíněná audi jsou modely, jejichž životní cyklus buď rovnou končí, nebo nejspíš brzy bude vzhledem k tomu, jak dlouho se už prodávají.

To částečně odráží i odpověď Jiřího Rozkošného, PR manažer českého zastoupení značky Audi: „Akční nabídka Perfection zohledňuje životní cyklus vybraných modelů, není tedy pravidlem pro všechny modely,“ napsal. Podobné akce se však v poslední době objevují i u modelů, které třeba čerstvě prodělaly facelift.

Příkladem budiž – možná ještě výraznějším – Škoda Octavia. Ta letos zjara prodělala modernizaci v polovině svého životního cyklu a automobilka do její nabídky přidala novou základní verzi Essence. Obsahuje „výbavu pro každodenní potřeby“, budeme-li citovat konfigurátor, a vrací do nabídky octavie ocelová kola s plastovými poklicemi. Před modernizací měla přitom octavia litá kola už v základu.

Dlužno ovšem dodat, že verze Essence obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, kožený volant, bezklíčový přístup a startování a 10” displej v místě přístrojového štítu. Taky ale v nabídce není žádný zádržný systém na zavazadla, kterým běžně Škodovka konkurenci naprosto deklasuje, barva bez příplatku je jediná a nejsou tu ani vkládané koberečky. To vše v ceně od 570 tisíc korun, navíc se čtyřválcem, zatímco před modernizací byl základem tříválec 1,0 TSI.

Relativně čerstvá je také nabídka až statisícového zvýhodnění řady modelů značky Hyundai. Jde jednak o již delší dobu prodávané modely, jako je bayon či i10, ale i o novou generaci crossoveru Kona a nedávno modernizované tucson a i30. Ty přitom dostaly své nové ceníky po modernizaci teprve letos zjara.

Tucson lze pořídit se 160k (118kW) zážehovou šestnáctistovkou, navigací, parkovací kamerou, LED světlomety, 17” koly a bezklíčovým přístupem těsně pod 600 tisíc korun, modernizovanou i30 se sice slabým, ale spolehlivým 1,5l atmosférickým čtyřválcem zase okolo 400 tisíc korun. To je téměř stejně, jako stála těsně po uvedení na trh v roce 2017, ale má zásadně bohatší výbavu např. o bi-LED přední světlomety s přisvěcováním do zatáček, infotainment s 10,25” displejem, couvací kameru a zrcadlení smartphonu.

Nikoliv nepodobně je na tom nový Volkswagen Tiguan, na jehož edici People rovnou láká web značky slovy „Výbava v hodnotě 103.500 Kč zdarma“ a jde o 17” kola, lepší parkovací asistent nebo LED světlomety Plus. Tato výbava je dostupná pro řadu dalších volkswagenů coby cenově jedna z nejnižších, ale ve skutečnosti poměrně bohatá.

Aby toho nebylo málo, kromě tiguanu také golf, passat, polo, taigo, t-cross a t-roc nabízejí verzi nazvanou R-Line People, která sice už opravdu není levná, ale přincipielně funguje stejně – nabízí více výbavy v souhrnu za méně peněz. Kromě atraktivnějšího designu také třeba 20” kola u některých z těchto modelů. R-Line přitom běžně je jedna z nejdražších výbav, která dosud dělala všechno, jen se nepodbízela cenou.

Pomyslnou korunu tomu nasadila Škoda Fabia, která teprve před několika dny přišla s akčními výbavami „130 let“ a „130 let Premium“. Oslava tohoto výročí je to poněkud předčasná, když 130 let od založení firmy, která je dnešní Škodou Auto, uplyne až v roce 2025, ale kdo hledá levnou fabii, tohle ho nemusí trápit.

Verze „130 let“ totiž začíná na 365 tisících korun a za cenu oproti základní výbavě Selection nižší o 24 tisíc nabízí litá kola, metalízu bez příplatku, couvací kameru, bezdrátové zrcadlení smartphonu nebo vyhřívání předních sedadel. K mání je se všemi tříválci, od základního MPI až po 115k (85kW) turbomotor.

Verze „130 let Premium“ přidává k výbavě Top Selection opět metalízu bez příplatku, 16” litá kola, sledování mrtvého úhlu, digitální přístrojový štít, bezklíčový přístup nebo couvací kameru a parkovací senzory i vpředu. Cena? Od 435 tisíc korun, o 24 tisíc méně, než stojí Top Selection.

Co za tím stojí?

Nezbylo tedy, než se zeptat zástupců jednotlivých automobilek, co za poklesem reálných, někdy i nominálních cen aut stojí – jestli třeba jde o citelný odliv zákazníků, kteří si kupovali ty nejlevnější verze, ke konkurenci, třeba i čínské. Navzdory slovům o tom, že základní výbavy dnes nikdo nechce, totiž mohl podíl těchto zanedbávaných zákazníků, kterým jde hlavně o cenu a výbavu berou spíše jako bonus, být výrazný.

Takovou odpověď jsme však od nikoho nedostali. „Základní výbavový stupeň modelu Octavia, Essence, navazuje na původní výbavový stupeň Active, navíc je však obohacen o další prvky výbavy. (...) Stejně tak Ambition byl nahrazen Selection atd. Současně chceme zákazníkům vždy nabídnout něco navíc,“ odpovídá Michaela Sklenářová, PR manažerka Škody Auto pro český trh.

„Dlouhodobým trendem v oblasti prodeje nových vozů jsou stále vybavenější vozy, tudíž na základě zákaznických preferencí přidáváme do standardní výbavy modelů a verzí nejžádanější výbavové prvky,“ dodává. Zároveň ale uvedla, že za rok 2023 tvořila výbava Active jen jediné procento prodaných aut.

Trend zájmu o lépe vybavená auta potvrdil i David Pavlíček z automobilky Hyundai. „Minimálně vybavené modely už pro zákazníky nejsou dostatečně atraktivní. I u dostupnějších modelů, jako je například i30, zákazníci volí alespoň střední výbavu, která už je vybavena prvky, které dnes vyžadují – například co se týče světel apod. Zjednodušeně řečeno, požadavky zákazníků v tomto segmentu rostou. Vozy je zároveň třeba doplňovat výbavou, kterou průběžně vyžaduje legislativa,“ uvádí.

Dává však nahlédnout i do jednoho z možných důvodů, proč se objevuje tolik akčních nabídek: „Nicméně stále zde zároveň existuje tlak na cenu, který je způsobený návratem výroby do normálu. Poptávka po vozech již nepřevyšuje nabídku, tak jako tomu bylo v období covidu a krátce po něm, automobilky jsou tak nuceny bojovat o zákazníky akčními nabídkami a jinými pobídkami,“ odpověděl na náš dotaz.

U Volkswagenu jde podle ředitele české divize značky Volkswagen Jakuba Šebesty o dojednání dobrých podmínek pro český trh. „Volkswagen by měl být značkou, která nabízí širokou škálu velmi kvalitních produktů s nejrůznějšími pohony za co nejlepší cenu – a právě to jsme konečně naplnili,“ napsal v odpověď e-mailem.

„Aktuální akční nabídky, ať už se jedná o vstupní (nicméně slušně vybavené) modely Limited, nebo o modely s vyšší výbavou s velkým zvýhodněním People, či sportovněji střižené R-Line People, proto zachováme přinejmenším do konce roku. Cílem je udržet příznivé ceny našich produktů stabilně,“ dodal.

Půjde tedy do budoucna skutečně o trend a budou se základní, ale pořád slušně vybavené verze aut držet cenou při zemi, ať už standardním ceníkem, nebo marketingově atraktivnějším způsobem různých akčních cen a slev? A to navíc navzdory tomu, že legislativní požadavky na emise i elektronickou výbavu aut jsou čím dál přísnější, a také tomu, že vydělat na elektromobilech je pořád velmi obtížné a navíc i u nich vzniká, z velké části kvůli Tesle a čínským značkám, silný tlak na snižování cen? Z některých odpovědí zástupců automobilek působících na českém trhu to tak může vypadat. V každém případě by to bylo pro koncového zákazníka jen dobře.