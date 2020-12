VW Crafter vs. Grand California – Co všechno zvládne jeden základ

Předchozí Volkswagen Crafter Volkswagen Grand California Závěr Další

Volkswagen Crafter

Užitková vozidla musejí oslovit různorodou klientelu, a tak jejich základ musí být natolik univerzální, aby se dovedl přizpůsobit různorodým požadavkům uživatelů. Typickým příkladem toho je Volkswagen Crafter. Ten na jednom základu umí postavit jak typickou skříňovou dodávku, dostupnou i s čistě elektrickým pohonem, tak i valník nebo dokonce obytné vozidlo. A právě dva zcela odlišní bratři se nám nedávno sešli v redakční garáži.

Tedy v redakční garáži se tentokrát úplně nesešli, protože tato dvojice musela stát na dvorku. Vždyť jeden má na výšku 2.590 mm a druhý dokonce 2.971 mm, a tak se do naší podzemní garáže jednoduše ani jeden z nich nevešel. Ostatně ani s délkou 5.986 mm, respektive 6.836 mm, by to v omezeném prostoru nebyla zrovna snadná manipulace.

A o kom že to mluvíme? Tím delším je Volkswagen Crafter 35 skříň s dlouhým rozvorem, tedy "plechová" dodávka s rozvorem 4.490 mm. Tím vyšším je zase Volkswagen Grand California 600, tedy "rodinné" obytné auto s kuchyňkou, sprchou či záchodem a spaním až pro čtyři osoby. Tak jaké bylo soužití s nimi?

Široká nabídka

Už samotný Volkswagen Crafter dokazuje, kterak je univerzálním zbožím, a to už v případě, že mluvíme "jen" o výchozí skříňové dodávce. Neznalému se totiž při pohledu na širokou nabídku dostupných variant může doslova zatočit hlava a v záplavě derivátů se ztratit.

Takže hezky popořadě. Námi testovaný exemplář se podle konkrétní specifikace jmenuje Crafter skříň 35 103 kW FWD DR a stojí 1.032.085 korun včetně DPH. Skříň logicky odkazuje na furgonovou (tedy zaplechovanou) karoserii, zatímco 103 kW samozřejmě na výkon motoru pod kapotou a číslovka 35 na maximální přípustnou hmotnost. Ta v tomto případě činí 3,5 tuny, abyste se vešli do limitu osobních vozidel. Komu by to však nestačilo, je tu možnost i 5,5tunové verze.

FWD pak odkazuje na pohon předních kol. K dispozici je totiž také zadokolka, která zvládá vyšší užitečnou hmotnost, díky zajištění lepší trakce při vysokém zatížení, případně varianta s pohonem všech kol. DR je pak zkratka pro dlouhý rozvor. Ten tudíž čítá 4.490 mm, na českém trhu ale můžete pořídit i Crafter s tzv. "středním rozvorem" (3.640 mm). Případně je tu i "dlouhý rozvor s převisem," tedy zadním převisem prodlouženým z 1.346 mm na 1.901 mm, který prodlouží celkovou délku auta z 6.836 na 7.391 mm.

Vybírat je pak možné i mezi různou výškou. Pro dlouhý rozvor je tu buď jako v našem případě "vysoká" střecha (výška vozu 2.590 mm), nebo "supervysoká" (2.798 mm). Kratší Crafter můžete pak pořídit i se "základní" střechou (2.355 mm).

Užitkový obr

Testovali jsme tedy už pořádného obra, s nímž kvůli jeho délce 6.836 mm nebylo v městských ulicích vždy snadné manévrovat. Natožpak parkovat, hledání dostatečně velkého volného místa pro takového dlouhána už může zabrat hodně času. Crafter se navíc v základu musí obejít bez parkovacích čidel, které jsou přitom podle mého názoru pro takového obra nutností. Parkovat jen na zrcátka žádá už trochu cviku.

Zároveň však úctyhodné rozměry znamenají opravdu obří nákladový prostor s objemem 14,4 metru krychlových. Navíc je dlouhý minimálně 4.051 mm, na šířku pak má 1.832 mm, respektive 1.380 mm mezi podběhy. Výška pak činí minimálně 1.961 mm, v místě výztuh karoserie. Ta je mimochodem výhodou předokolky, u čtyřkolky a zadokolky se kvůli potřebným komponentům výška nákladového prostoru snižuje na 1.861 mm.

Volkswagen Crafter 35 skříň 2.0 TDI (103 kW)

Už ve standardu je tu k dispozici 12 úchytných ok, plusem je i odkládací prostor nad střechou kabiny. Jinak si ale lze nákladový prostor modifikovat. Připlatit si lze třeba za různé lišty k uchycení nákladu nebo za dělicí přepážku mezi kabinou a nákladovým prostorem s oknem, ať už pevným, nebo posuvným. Konkrétně za obložení podlahy dřevem testovaného kousku, včetně plastového obložení podběhů, dáte 21.474 korun.

Nasednutí (respektive spíše výlez) do kabiny je pak další důkaz toho, jakým vývojem užitkové automobily v posledních letech prošly. Jasně, pořád tu jsou ty tvrdé plasty, zároveň tu ale najdeme prvky, které pochází z osobních Volkswagenů. Přístrojový štít nebo jednotlivé ovladače budou majitelům vozů VW důvěrně známé. Jde tedy o kabiny z doby, kdy byly volkswageny na první dobrou přehledné, s jednoduchým a intuitivním ovládáním, pomocí klasických tlačítek.

Plusem je rovněž dostatek odkládacích prostorů na drobnosti, které řidiči takových vozidel obvykle vozí. V tomto případě jsme navíc měli k dispozici trojmístnou lavici, přičemž pod dvojsedadlem pro spolujezdce nechyběl další odkládací prostor, třeba pro uschování dražších předmětů.

Slušná síla i komfort

Pod kapotou testovaného exempláře pracoval turbodiesel 2.0 TDI se 103 kW a 340 N.m, tedy vlastně střed nabídky. Základem je vznětový dvoulitr se 75 kW (90 kW v případě zadokolky), zatímco za vrchol slouží varianta se 130 kW. Za 61.616 korun si k testovanému agregátu můžete připlatit i osmistupňový automat, my ale zůstali věrni výchozímu šestistupňovému manuálu, který je pro dodávky přece jen tradičnější volba.

Motor se projevuje spíše syrovějším zvukem, tak už to ale v této kategorii bývá. Silově je pak pro Crafter ideální. S prázdnou karoserií má vozidlo nečekaný elán a zároveň si pořád slušně poradí i se zatížením, aniž by byl brzdou provozu (osobně vyzkoušeno se zhruba 200kg nákladem).

Potěší také manuální řazení, díky vyvýšené pozici pro zajištění možnosti třímístné lavice je řadicí páka hezky po ruce. Samotné řazení je sice poměrně tuhé, zato naprosto přesné. U dodávky bych něco takového snad ani nečekal.

Volkswagen Crafter 35 skříň 2.0 TDI (103 kW)

Jízda je pak na poměry užitkových vozidel vcelku pohodlná. Crafter neskáče ani v případě, že vzadu nemáte nic naloženo. Na dálnici na šestku vůz při 130 km/h točí 2500 otáček, přičemž odhlučnění motoru či podvozku je na slušné úrovni. Šumu vanoucího větru kolem karoserie se však i kvůli výšce vozidla samozřejmě nevyhnete. Plusem je ale dobrá stabilita, naopak jsem se potýkal s poměrně dlouhým převodem řízení.

Co se pak týče spotřeby paliva, tak logicky nejvyšší je na dálnici. Při 130km/h tempu se blíží k 12litrové hranici. Ve městě jsem se ale při pohybu Prahou v době volnějšího "covidového" provozu vešel do devíti litrů, podobné hodnoty (konkrétně mezi osmi a devíti litry) Crafter vykazoval také na okresních silnicích.