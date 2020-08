VW Gol: Malé auto s fotbalovým jménem slaví čtyřicítku

Volkswagen Gol je na evropských silnicích naprostou raritou. Na západ od hranic zemí Společenství nezávislých států, respektive bývalého Sovětského svazu, chcete-li, jej prakticky nepotkáte. Zrodil se hlavně pro země Latinské Ameriky, ale dostal se i do severní části tohoto kontinentu, Asie, východní Evropy a severu Afriky.

Za čtyřicet let aktivního života spatřily světlo světa pouhé tři generace, srovnejte třeba s Polem, případně mnohem známější modelovou řadou, která má ve jméně ještě navíc písmenko „f“. „Gol“ pochází z kopané, v brazilské portugalštině znamená právě to co český ekvivalent s dlouhým „ó“. A ve španělštině rovněž. Pochopitelně každá generace absolvovala několik faceliftů, i když dlouhověkost je pro všechny příznačná. Ze základních hatchbacků byla odvozena kombi, sedany, ale i pick-upy, často s jinými jmény. Rovněž tyto karosářské verze však do životopisu patří...

První generace

Volkswagen do Brasil Golem nahradil v úvodu 80. let minulého věku zajímavou Brasílii a Typ 1 neboli Fuscu. Pod tímto názvem se skrýval legendární Brouk. Předchůdci se ale ještě nějaký čas vyráběli souběžně, Brouk se dokonce na linky v 90. letech nakrátko vrátil. Gol (interně Typ 30) začínal se vzduchem chlazenými plochými čtyřválci z oblé klasiky, na rozdíl od ní je měl ale umístěné vpředu. Nejdříve šlo o agregát objemu 1,3 l, později přibyla i šestnáctistovka.

Platforma BX s rozvorem 2358 mm byla skládankou koncernových B1 a B2. Designem připomínal zmenšený Passat druhé generace, měřil na délku 3810 mm, do šířky 1600 mm a na výšku 1363 mm. V červnu 1981 se objevil 4150 mm dlouhý sedan Voyage, v Argentině se zpočátku jmenoval Gacel, jinde Amazon, kupříkladu v Nigérii. Ten poháněla patnáctistovka, ale řadová a chlazená kapalinou, také ve verzi na etanol.

Třídveřové kombi Parati debutovalo v květnu 1982, bylo stejně dlouhé jako sedan, ale širší (1622 mm) a vyšší (1385 mm). Jméno získalo po městě Paraty (s tvrdým y), které nachází na pobřeží Atlantiku na jihu státu Rio de Janeiro. Voyage měl pod kapotou už řadovou šestnáctistovku a v roce 1984 i osmnáctistovku a následně diesel 1.6 litru. Ten byl určen pro export, naftové motory v osobních autech totiž brazilské zákony zakazují.

Mezitím se objevil v lednu 1983 čtyřdveřový sedan a následně pick-up Saveiro, ten dostal název podle člunu, který historicky používali brazilští rybáři. Na délku měl pouze 4060 mm, šířka a výška odpovídaly kombíkům. První sportovní verzí se stal Gol GT 1.8 namířený proti většímu Escortu XR3. Byl mnohem rychlejší, ale ne tak hezký... Čtyřstupňovou manuální převodovku u něj brzy vystřídala pětistupňová. V osmdesátém pátém vystřídaly boxery v Golu definitivně podélně umístěné „vodníky“ z Passatu, respektive Santany, které měl už Voyage (1,6 a 1,8 l). V Argentině dostal sedan jinou, lokálně vyráběnou karburátorovou 1.6 OHC.

V osmdesátém sedmém přišel na řadu první facelift. Nejvýraznější změnu představovaly přední směrovky protažené do boků, jiná byla i maska chladiče. Zajímavost představoval dvoumístný dodávkový Gol se zaplechovanými zadními bočními okny. Velmi úspěšný Gol GTS 1.8 měl až 74 kW (101 k), oproti GT i zadní spoiler a nástavce prahů. GTi nabídl v lednu 1989 coby první brazilské auto elektronické vstřikování paliva (1989) a dvoulitrový čtyřválec s 89 kW (121 k), s nímž upaloval až 185 km/h. Spaloval výhradně benzin, zatímco GTS i etanol.

V letech 1987-1993 měl Voyage v nabídce Volkswagen i pro Severní Ameriku, tedy USA a Kanadu. A také kombi Parati. Pod těmito názvy byste je však hledali v dobových katalozích marně, jmenovaly se Fox, respektive Fox Wagon. Poháněla je výhradně vstřikovací 1.8 se 60 kW (82 k). Sedany měly jeden i dva páry dveří. Prošly i faceliftem v jedenadevadesátém, tehdy se dále zaoblila příď ve stylu evropského Pola. Argentinské sedany naopak po něm změnily jméno z Gacel na Senda.

Volkswagen odpověděl na změnu brazilských daňových zákonů v úvodu 90. let, které zvýhodňovaly auta s motory pod jeden litr. Konkurentem Fiatu Mille (Uno) se stal v sezóně 1993 spartánský třídveřový Gol 1000 s motorem 997 cm3/37 kW (50 k). Řadový čtyřválec vyvinul Ford v rámci společného podniku Autolatina. Od počátku dekády se místo šestnáctistovek VW montoval motor Ford CHT 1.6 ze stejné líhně. Závislost Brazilců na fotbalu reprezentovaly i akční modely Copa (pohár).

První generace se vyráběla nejen v brazilském São Bernardo do Campo, ale i v argentinském Pachecu (Buenos Aires), kde se rodily sedany a v Uruguayi (Nueva Palmira). Nikdy nedostala samočinnou převodovku. Voyage a Saveiro přežily až do devadesátého šestého.

Druhá generace

Druhá generace Golu ze září 1994 přinesla oblejší tvary, díky nim získala přezdívku „Bolinha“ (bublina, oblina), zatímco předchůdci se od té doby říká v Brazílii „Quadrado“ (hranatý, čtvercový). Pro úvodní modely se používá kód G2, ale interně šlo o Typ 37. Výsledek projektu AB9 byl 3830 mm dlouhý, 1640 mm široký a 1420 mm vysoký. Z nabídky zmizely sedany. Rozvor náprav modifikované platformy BX se natáhl na 2470 mm. Nový Gol se postavil hlavně Chevroletu Corsa, místní verzi nám dobře známé Corsy B od Opelu.

Litrový čtyřválec stále pocházel od Fordu, dále byly v nabídce větší motory 1,6, 1,8 a 2,0 l, ten nejsilnější s 91 kW (124 k) pro GTi, osmnáctistovka dávala 73 kW (99 k). Manuální převodovky měly výhradně pět stupňů. Jenže společný podnik Autolatina přestal v polovině 90. let fungovat, takže tuto jednotku nahradil během roku 1996 vlastní „litr“ se 40 kW (54 k), případně 56 kW (76 k), záleželo na počtu ventilů. Tehdy také dorazil německý 2.0 16V. Druhá generace se zpočátku potýkala s mizernou kvalitou slícování karosářských dílů kvůli problémům s roboty na montážní lince i špatnými plasty. Řidič navíc seděl vyoseně a nikoli v rovině s volantem a pedály.

Akční Gol Rolling Stones doplnila „olympijská“ Atlanta. Pick-upy Saveiro se vzdáleností mezi nápravami prodlouženou na 2600 mm nahradily svého předchůdce v roce 1996. Na délku měřily tentokrát až 4450 mm. Kombi Parati (1995) si udržela třídveřovou konfiguraci. zatímco v Evropě takovéto vozy vymizely začátkem 90. let. Verze se dvěma páry přišla až v devadesátém sedmém, novinku představoval rovněž pětidveřový hatchback, v „jedničce“ měly výklopnou zadní stěnu kromě kombíků jen třídveřáky. Volkswagen kvůli absenci praktičtějších variant ztrácel zákazníky ve prospěch Fiatu, po jejich uvedení na trh se poměr zase obrátil. Pro export se vyráběly počínaje sezónou 1998 vozy s atmosférickým dieselem 1,9 l.

O rok později při faceliftu (G3 alias 5X) naopak skončila původní třídveřová verze Parati. Nešlo o novou generaci, označen bylo čistě marketingové. Příď se přiblížila Jettě čtvrté generace, v Evropě známé coby Bora. Objevily se zatím příplatkové airbagy a ABS. Goly mohly mít i posilovač řízení, klimatizaci, až patnáctipalcová litá kola, elektrická okna, dálkové centrální zamykání, rádio s přehrávačem kazet a později CD, zadní stěrač s ostřikovačem, mlhovky...

Na přelomu milénia přišel litrový motor s turbem a 74 kW (100 k), i když zeměmi Mercosuru (sdružení volného obchodu států Jižní Ameriky) zmítala krize. G2 se však coby litrový Gol Special udržela ve výrobě až do roku 2003, kdy byla definitivně zastavena produkce v Argentině (General Pacheco). To už se nevyráběl GTi s kotoučovými brzdami na všech kolech. Gol 1.6 Total Flex spaloval alkohol.

V roce 2005 přišel další facelift označený marketingově G4 (včetně propagačních materiálů), v interní nomenklatuře VW pak 5W. Maskou do V se Gol inspiroval u Foxu (toho, který jsme si mohli koupit i my). Totální přestavbu prodělala palubní deska, jediný sdružený přístroj byl dost retro, interiér oživily kruhové výdechy ventilace a topení. Gol Rallye (2007) měl oplastování, vestavěné mlhovky a zvýšenou světlost.

Druhá generace se v Rusku a Egyptě jmenovala Pointer, mexická specifikace Parati pak Pointer Station Wagon a Saveiro Pointer Pick-up. V Argentině se pro kombík zase používal název Gol Country. Vyráběla se devatenáct let, posledních pět žila coby levnější alternativa nástupce. Kombi Parati skončilo v roce 2012 bez přímého nástupce, vystřídal jej minivan SpaceFox odvozený z z výše vzpomínaného Foxu. Hatchbacky vyběhly až v sezóně 2013.

Kromě „domácí“ Brazílie a zmíněné Argentiny se podívala rovněž do Asie, vznikala také v čínském Antingu u Shanghai-Volkswagen a v továrně Kerman Khodro v íránském Kermanu.

Třetí generace

Třetí generace (G5/5U) měla premiéru 29. června 2008. Byla ještě kulatější než předchůdce, spodní boční linie oken módně (ale ne zrovna prakticky) stoupala vzhůru, hlavní světla nemohla postrádat zbytečnou „vlnku“. Důležitou změnu znamenal přechod na koncernovou platformu PQ24 z Foxu a Pola čtvrté generace, případně naší první Fabie, dále doplněnou o komponenty z PQ25. Ortodoxní konstrukce sestávala ze vzpěr McPherson vpředu a podélných ramen vzadu, rozvor však zůstal na 2470 mm. Němci mu říkali Gol NF (Nachfolger – nástupce, Neue Familie – nová rodina). Byl 3900 mm dlouhý, 1660 mm široký a 1450 mm vysoký. Zavazadelník pojal v základním uspořádání 285 l.

Litrový motor s maximálně 57 kW (78 k) setrval u čtyřválcové konstrukce, šestnáctistovka (78 kW/106 k) pochopitelně taktéž. Obě patřily do řady VHT (Volkswagen High Torque) a uměly spalovat kromě benzinu i etanol, údaje o výkonu jsou vyšší, právě při provozu na něj. Ještě silnější 1.6 MSI měla až 82 kW (112 k). Kromě pětistupňových přímo řazených převodovek se objevil i bezspojkový manuál ASG, taktéž pětirychlostní. Produkce zůstala tentokrát pouze v São Bernardo do Campo. Po absenci se vrátil v září 2008 i sedan Voyage (v Mexiku a Peru byl zařazen do základní řady), tentokrát s délkou 4230 mm. Nabídl dálkově ovládané otevírání víka kufru s objemem 480 l. Zájemci o třídveřový hatchback si však museli vystačit se starší G4.

Pick-up Saveiro ze srpna 2009 dostal rozvor natažený na 2750 mm. Měřil takřka 4,5 metru a uvezl minimálně sedm metráků. Existoval v mnoha verzích od základního holátka s černými nárazníky a ocelovými koly po ty vyšperkované, s krátkou budkou i s delší, za dveřmi přibylo malé boční okénko. Gol Vintage (2011) udivoval retro vzhledem v efektní kombinaci černé a bílé.

Facelift debutoval na São Paulo International Auto Show, která se konala od 24. října do 4. listopadu 2012. Produkce však běžela již od července. Příď byla přizpůsobena evropským modelům VW, zejména Polu. Zbytek ale zůstal roztomile oblý. Až na „vykousnutí“ výklopné zadní stěny v oblasti koncových reflektorů, další designérská zbytečnost bez funkce. A novou podobu dostal i třídveřový model.

Výbavu rozšířila autorádia s přehráváním MP3, SD kartou, USB vstupy a Bluetooth. Gol byl nejprodávanějším autem v Brazílii po 27 let v nepřetržité řadě, v období 1987-2014. Už v březnu 2013 VW oznámil, že vyrobil 10 milionů kusů včetně všech derivátů (Voyage, Parati, Saveiro). Gol Rallye doplnila méně drsná výbava Track. Speciálních sérií a výbav existovalo nepočítaně již dříve i později, ty jmenované jsou ale asi nejzajímavější. V srpnu 2014 debutoval pick-up Saveiro s prodlouženou budkou a místy pro zadní pasažéry.

Autosalon v São Paulu 2016 přinesl další vzhledovou modernizaci ve stylu sedmého Golfu, přibyly prolisy v nových předních náraznících a změnily se v zadních dveřích. Revoluce se ovšem odehrála v interiéru, hlavně na palubní desce, kde vzaly zasvé kulaté výdechy ventilace. Přibyla moderní multimédia – navigace i podpora chytrých mobilů. Největší novinku představoval tříválcový litrový motor. Stejně jako u staršího modelu se ani tady už nepoužívaly oficiálně další čísla (G6, G7), ale mnozí je tak nazývají.

Poslední facelift přinesl rok 2018 se zvětšenými předními světly, modifikovanou maskou a nárazníkem, boky se nezměnily a koncové partie také ne. „Čumák“ hatchbacky a sedany převzaly z pick-upu Saveiro, který touto změnou prošel o dvě léta dříve, respektive Golu Track. Třídveřová verze znovu z nabídky vypadla, přestala se dodávat i automatizovaná manuální převodovka ASG s obchodním názvem I-motion, tu vystřídala samočinná skříň se šesti stupni.

Gol třetí generace jede dál. Už není nejoblíbenějším novým autem v Brazílii, ale přesto se stále drží na chvostu první pětky – jak za celý letopočet 2019, tak i za první letošní půlrok.

