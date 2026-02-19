VW Group má nového šéfa designu. Ve skupině není žádným nováčkem
Andreas Mindt ke své stávající roli u značky Volkswagen přibírá i strategický dohled nad vizuální identitou celého koncernu Volkswagen Group. Ve vedení nahradí úspěšného Michaela Mauera.
Svou kariéru v čele designu Volkswagen Group končí po dvou obdobích o celkovém trvání osmi let Michael Mauer. Šéf skupiny Oliver Blume mu poděkoval za zásluhy, z nichž vyzdvihl především definování celé éry u značky Porsche a zároveň velký vliv na současný design celé skupiny, jehož prvky budou pokračovat i v budoucnu. Zda je to dobře, necháme na vás.
Místo opustí koncem února ve prospěch staronového Andrease Mindta, který roli vedoucího designu skupiny VW Group přidá ke své stávající roli v čele designu značky Volkswagen. „(…) sehrál klíčovou roli v tom, že naše vozy jsou opět jasně rozpoznatelné jako originální modely Volkswagen,“ prohlásil Blume o Mindtovi.
U Volkswagen Group nastoupil už v roce 1996 a podílel se na mnoha úspěšných projektech. Mimo jiné na designu klíčového modelu Tiguan první generace, se kterým VW vstoupilo do segmentu kompaktních SUV, nebo na exteriéru golfu sedmé generace. Tu někteří příznivci značky označují za jednu z těch nejlepších, kromě jiných kvalit i po designové stránce. Již brzy se od něj dočkáme nových modelů ID Polo a ID Cross, které představí nový design elektrických modelů.
Sedm let strávil Andreas Mindt u Audi. Nadělil nám krásné vozy od první generace městského modelu A1 po stále krásný e-tron GT. Ten za 5 let prodeje stále nestačil zestárnout. Pod jeho vedením vznikala i řada SUV s označením Q. Největšímu modelu Q8 stačil k setrvávajícím prodejním úspěchům za 8 let na trhu jediný drobný facelift.
Díky skvělým výsledkům byl Mindt také pověřen definováním nového designu automobilky Bentley. Ten prezentoval minulý rok v létě exkluzivní model Batur. Na zásluhách Andrease Mindta v rámci celé Volkswagen Group je vidět, že předpoklady k vedení její designové strategie má.
Pro celou skupinu je design klíčový, přeci jen mnohá nabízená auta sdílejí více než jen své platformy a často jsou si navzájem přímými konkurenty. Stačí se podívat na značky Volkswagen, Seat potažmo Cupra a tuzemskou Škodu. Každá z nich potřebuje jasně definovat svou identitu a být dobře rozpoznatelná. To vše je potřeba zabalit do kabátu, který odpovídá požadavkům jednotlivých prodejních regionů a trhů.
Zdroj: Volkswagen Group