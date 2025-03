Za volantem Mazdy CX-60: Změny, které pocítíte

Mazda CX-60 se po třech letech dočkala modernizace, kterou na pohled nemáte téměř šanci odhalit. Měla by však napravit nejčastější výtku, která směřovala k naladění podvozku. Zda se to podařilo, jsme zjišťovali na silničkách v okolí Madridu.

Příchod SUV CX-60 znamenal přelom, neboť využívá klasickou koncepci s podélně uloženým motorem a preferovaným pohonem zadních kol. Novou platformu Mazda nazývá Large Architecture Platform. Kromě toho nechybí v nabídce ani šestiválce. To, co většinou přinášejí jen prémiové značky, umí nyní i Mazda, a navíc za příznivou cenu srovnatelnou s mainstreamem. Od roku 2022 se prozatím v Evropě prodalo 61.000 vozů CX-60, dalšími významnými trhy jsou Japonsko a Austrálie.

Maskované novinky

Vzhledem k typické dlouhověkosti modelů Mazdy, kdy jedna generace vozů nezřídka vydrží v nabídce přes deset let, je příchod zmodernizované verze už po třech letech překvapivý. Mazda nicméně nijak nezasáhla do svého tradičně nadčasového designu a změny soustředila do oblasti výbavy, a zejména techniky podvozku. Právě jízdní projev byl totiž asi nejčastěji zmiňovaným nedostatkem dosavadního provedení. Ostatně neharmonické naladění podvozku, nižší komfort a těžkopádnější jízdní vlastnosti jsme zmiňovali i my v našich testech plug-in hybridní i dieselové verze.

TEST Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D254 – Velká očekávání Ondřej Šámal Testy

V případě výbav jsou novinkou stupně Honura Plus a Takumi Plus, které zahrnují dříve příplatkové pakety. Verze Homura (Plus) se navíc prezentuje i drobnými odlišnostmi v interiéru – nové dekory, obšívání či černý panel stropnice. Zvnějšku verzi pro rok 2025 poznáte jen v případě, že obléká nový odstín metalízy Zircon Sand. Celkem je na výběr devět barev. Faceliftem žádné vnější díly neprošly.

Správným směrem

Na podvozku se inovace týkají změny geometrie přední nápravy s cílem zlepšit odezvu řízení (přeladěný je i software posilovače řízení). Výraznějších změn se dočkala především zadní náprava. Netradičně zde zmizel zadní stabilizátor a měkčí jsou pružiny s větším zdvihem. Tato dvě opatření mají sloužit ke komfortnějšímu přejíždění větších nerovností. Stabilitu a omezení náklonů v zatáčkách naopak zajišťují tužší tlumiče a také silentbloky uchycující pomocný rám víceprvkové nápravy ke karoserii.

V praxi jsme ocenili zejména agilnější chování v zatáčkách, kde mazda už působila tak, jak bychom si u této řidičsky laděné značky představovali. Na hodnocení komfortu si počkáme na klasický test v českých podmínkách, neboť u většího modelu CX- 80 jsme se stále ideálně plavné jízdy nedočkali.

Martin Vaculík vs. Mazda CX-60 diesel: Více se jinde nedozvíte! redakce AUTO.CZ Videa

V rámci prvních jízd jsme vyzkoušeli plug-in hybrid, přičemž už ten se na okreskách severně od španělské metropole choval obratněji, než jsme čekali. Více nás však zaujalo základní provedení dieselu (3.3 e-Skyactiv-D/147 kW) se zadním pohonem. S ním jsme dosud zkušenosti neměli a nutno říct, že toto je ta verze, která sportovně orientované zákazníky potěší nejvíce. Jede příjemně nenuceně, rychle reaguje na změny směru a v zatáčkách se nejvíce přibližuje neutrální charakteristice.

Mazda CX-60 • Mazda

Motory zůstávají

Spokojeni jsme u ní byli i s naladěním automatu, který reaguje rychle na potřeby podřazení. V běžných situacích přitom motor zbytečně nevytáčí a dobře využívá jeho síly odspodu. Osmistupňový automat z vlastního vývoje se nijak nezměnil. Nadále je specifický tím, že místo hydrodynamického měniče využívá vícelamelovou spojku, přičemž soukolí převodovky je planetové.

I nadále platí, že dieselový šestiválec je slyšet o něco více než u prémiových vozů, nicméně nelze říci, že by rušil. Potěší spotřeba, kterou při běžné jízdě pohodlně udržíte mezi 6,5 a 7 l/100 km.

Plug-in hybrid nadále sází na 17,8kWh baterii a slibuje až 64 km čistě elektrického dojezdu. Nám se při prvních jízdách podařilo asi 55 km, což odpovídá spotřebě 32 kWh/100 km. Po vybití akumulátoru se spotřeba paliva pohybovala mezi 9 a 10 l/100 km. Dynamicky je na tom plug-in hybrid díky systémovému výkonu 241 kW samozřejmě lépe, nicméně více jsme u něj vnímali prodlevu po sešlápnutí plynu a méně plynulé bylo i řazení při plném zrychlování. Samotný atmosférický čtyřválec o objemu 2,5 litru nabízí 141 kW a doplňuje ho 129kW elektromotor.

Mazda CX-60 se dočkala upraveného podvozku. Konečně bude komfortnější Ondřej Šámal Novinky

Původní provedení se oficiálně v ceníku nabízelo jako skladový vůz do konce února, od března se již začne u dealerů naplno prodávat to nové. Základní cena začíná na 1.228.890 Kč v případě základního dieselu s pohonem zadních kol. Plug-in hybrid vždy se čtyřkolkou stojí od 1.291.990 Kč a nejdražší je silnější diesel rovněž s pohonem všech kol, který přijde minimálně na 1.355.490 Kč.

Plusy

Vylepšené jízdní vlastnosti

Hodnotně působící interiér

Příjemně fungující základní diesel

Široká nabídka výbav

Šestiválce za dostupnou cenu

Minusy

Vizuálně nový model nepoznáte

Průměrná velikost interiéru

Prodlevy plug-in hybridu při dynamičtější jízdě