Zachraňujeme starý vůz: Sešrotovat? My jsme řekli NE!

O milovaném Fiatu Brava 1.2i 16V našeho šéfredaktora Zbyška Pechra jste si přečetli ve Světě motorů už dvakrát. Poprvé v bazarové rubrice SM 19/2013, podruhé pak v letošním speciálu OJETINY. Pokud nemáte obě starší čísla při ruce, rádi připomeneme.

Uloženka z šéfovy garáže

Bravu si manželé Pechrovi koupili novou v roce 1999. Dcery, které vozila do školy, jsou dnes dospělé, paní, jež s ní pokračovala do práce, je už v důchodu. Kilometry přibývají pomaličku a 50.000 přesáhly až zcela aktuálně. Byť pak už měli více novějších aut, tak bravu mají stále nejradši. Jezdí krásně tiše, na dvanáctku neuvěřitelně svižně, málo bere, stále dobře vypadá, a také byla po Škodě 120 prvním západním autem v rodině. Do servisu jezdili nepravidelně. Proč taky každý rok, když vůz najel třeba jen tisíc kilometrů. Naše reportáž v Ojetinách tak měla být původně jen o tom, jak se starat o vůz, s nímž se málo jezdí, a co obvykle takové „auto po důchodci“ žádá, když si jej koupíte. Jenže pod zvedákem pražského Srba Servisu nás tehdy čekalo nemilé překvapení. Ne zcela suchá garáž si vybrala svou daň a celý spodek je zrzavý jako liška.

To se nesmí vyhodit

Litinová ramena náprav jen tak neproreznou, ovšem krusty loupající se z lisovaného plechu podmotorového rámu vypadají fakt výhrůžně, únik oleje z převodovky kus nad tím také není nic pěkného. Tyto dvě věci by možná ještě i deset let vydržely, než by to vyústilo v reálný problém. Ale brzdové trubky jsou na mnoha místech zrezlé tak, že máme strach i na ně sáhnout. Tohle znamená stopku už při další STK a pro bravu, z jejíhož nedotčeného interiéru ještě nevyčichla novota, pec kovohutí. Fiat se chová stejně jako mnoho ostatních výrobců: Brzdové trubky na auta starší deseti let obvykle nedodává, neboť jdou vyrobit z materiálu v metráži. To je však časově náročné, takže ve značkovém servisu to nepřipadá v úvahu vůbec a i Jan Trněný z Brna, který fiatům fandí a ve svém servisu je rád opravuje, to vidí na 50.000 Kč. Shodujeme se totiž, že tady by bylo ideální vyhodit celý motor ven. Zlepší se tím přístup k trubkám, nápravnice se nechá otryskat a pozinkovat, převodovka přetěsnit. Zbyšek má fiat rád, ale není blázen, aby do něj dal takové peníze. Když navíc žena skoro plačtivě říká, že přeci ta brava jezdí zcela normálně a nic jí není. Jana Trněného jsme tak požádali o doporučení na sadu pro úpravu brzdových trubek a rozhodli jsme se, že se tu práci naučíme sami. Je to totiž naprosto systémová věc, že se stará auta vyhazují, protože mají zrezlé brzdové trubky. Ve stínu nástupu elektromobilů to ještě jednou bude lidi hodně mrzet.

Svět motorů 38/2021

Jde se na to

Co všechno budete muset kvůli brzdovým trubkám demontovat, to se liší auto od auta. Většinou to jde zvládnout bez vyndání agregátu, což jsme i my dělali spíš kvůli nápravnici a převodovce. Značně extrémní je též stav, kdy se musí vyrobit všech třeba deset trubek, jako tomu bylo u Zbyškova fiatu. Mnohem častější je, že opravdu špatné jsou třeba jen dvě v zadní části karoserie. Vyndání starých trubek se zdá být banalitou, nanejvýš zpestřenou bojem se zarezlými převlečnými maticemi. Věnujte tomu však maximální péči. Jednak podle nich budete vyrábět ty nové, takže si je rozhodně nesmíte zohýbat. Zadruhé plastové držáky, takzvané hřebínky, jimiž jsou chyceny ke karoserii vozu, často už také nekoupíte (byť fi at nás v tomto případě překvapil, ale například na Škodu Felicia už nejsou přes deset let). Proto nešetřete olejem ve spreji (třeba známým WD40), pořádně si na to posviťte a nikam nespěchejte.

Teď se dostáváme do fáze, kdy na podlaze dílny leží původní zrezlé trubky a vedle nich do spirály stočených patnáct metrů nové ocelové o průměru 4,75 mm. S převlečnými maticemi jde o běžný sortiment každé slušné prodejny autodílů.

Začněte tím, že si provázkem změříte délku původní trubky. A rovnou si udělejte rysky, kde každý rádius začíná, kde má prostředek a kde končí. Fakt vám to usnadní ohýbání.

Nezapomeňte na matice

Součástí každé slušné sady na „úpravu brzdových trubek“ je řezačka, nástroj na odstranění otřepů, nástroj na lisování koncovek a ohýbačka. My můžeme dát ruce do ohně za KS Tools 122.1290 za 5379 Kč. Pracovalo se nám s ním lépe než s dvakrát dražší sadou od Würth, kterou jsme si při přípravě na akci vyzkoušeli ve značkovém servisu.

Začněte tím, že si uříznete trubku o délce provázku plus třeba centimetr. Odstraňte otřepy, které by zmenšovaly průřez a kladly odpor kapalině. A přichází ta nejzajímavější fáze – lisování první koncovky, což je rozšíření na konci trubky vzniklé jejím temováním, které neprojde převlečnou maticí a lícuje s protikusem. U moderních aut už nebývají kuželové jako u starých škodovek, ale mají podobu jakéhosi hříbečku – odborníci tomu říkají holendr typu F, u evropských aut bývá dle normy DIN. Stejně však lisovací koncovku přiložte k původní trubce – pokud na ni přesně sedne, je ta pravá. Protikus má z jedné strany kužel, z druhé rovnou plochu – hříbek se lisuje právě proti ní. Stačí trubku přesně zarovnat s koncem protikusu, lisovacím přípravkem dojet až k ní a pak jemným závitem přes hydraulický převod překvapivě snadno vylisovat. Jelikož jako čtenáři Světa motorů nejste žádní blbci, vyzkoušeli jste si lisování koncovek nejdřív nanečisto, opakovaně je srovnali s těmi původními i ze zvědavosti ten kus trubky našroubovali na brzdový váleček či pumpu. Ale v tuto chvíli budete překvapeni, jak to jde snadno. Z radosti nad prvním úspěchem nyní nezapomeňte z druhé strany nasadit převlečnou matici a dojet s ní až ke koncovce. Přes ohyby ji pak už nepřetáhnete. Že krásně zhotovíte celou trubku na milimetr odpovídající originálu, s vydechnutím rozlisujete i druhou koncovku, ale zapomenete si na ni nasadit matice, to se vám prostě stane a nejde to už nijak zachránit. Jen vyhodit a znovu.

Zkouška trpělivosti

Tohle šlo rychle, trpělivost vyzkoušíte teď. Trubku si narovnejte ve svěráku s hladkými čelistmi, přeneste si na ni rysky z provázku a začněte ohýbat rádie. Nasadit trubku a vzít za páku ohýbačky je jednoduché, tím však vzniká jen jeden poměrně malý poloměr. Ty větší je nutné složit z mnoha malinkých – při blízkém pohledu pak jde sice spíš o mnohoúhelník, ale ničemu to nevadí. Jako celek však musí mít tvar opravdu přesně odpovídající originálu, neboť plastové držáky žádné velké napětí nepřetáhnou a bude vám z nich tu vyskakovat, tu kolidovat s jiným dílem. A za to vás z STK vyrazí úplně stejně, jako byste je nechali zrezlé. Úspěšnou práci zakončíte tím, že trubku zakrátíte podle originální plus tři milimetry, které spotřebuje roztemování do koncovky. Než tak učiníte, fakt nezapomeňte nasadit tu druhou převlečnou matici – a to správným směrem (závitem ven). Z rutinně se opakující práce vás vyvedou místa, kde jsou dvě trubky spojené vnitřní a vnější maticí. Jedna z nich pak má právě kuželový tvar, při jehož lisování hrozí prasknutí. Lisujte jen tolik, aby kužel byl stejně velký jako u originálu. A nebuďte líní skočit si i pro lupu, abyste náhodou prasklinu nepřehlédli.

Na závěr občas peklo

Pokud jste trubky vyrobili správně, nebudete mít se zpětnou montáží žádný problém a přesně sednou do všech úchytů. Zvažte výměny navazujících a stáří též podléhajících brzdových hadic. Možná už se to rozhodlo hned na začátku, spoj trubky a hadice bývá v nadkolí vystaven špíně a vlhkosti, takže snadno povolit jde málokdy. Zničení hadice tak není nic výjimečného.

Před návratem na silnici samozřejmě následuje odvzdušnění, tedy zaplnění prázdného systému kapalinou. Dělá se to tak, že pomocník vždy třikrát šlápne na pedál a nechá ho stisknutý. Vy povolíte odvzdušňovací ventil a vypustíte vzduch, později kapalinu s bublinami. Poté ventil utáhnete a pomocník povolí brzdu a může šlapat zas. Na začátku se pedál propadá až k podlaze, po kompletním odvzdušnění je tvrdý a zabírá už nahoře. Všechna čtyři kola takto obejdete třeba čtyřikrát. Nezapomeňte pravidelně doplňovat brzdovou kapalinu, ať vám v expanzní nádobce nedojde a do systému nezačnete opět vtlačovat vzduch. Odborníci nešlapou, ale používají odsávačku. Stojí jen lehce přes tisícovku, ale potřebujete k ní kompresor. Pokud se však na voze nedělal pravidelný servis a neměnila se brzdová kapalina odsátím ze všech kol, může být tato poslední fáze zásadní problém. Zarezlé odvzdušňovací ventily nepůjdou povolit a jejich odvrtání z předních třmenů či výměna zadních brzdových válečků s komplet rozborkou bubnové brzdy není nic, co byste se mohli naučit při četbě Světa motorů. Takže možná přeci jen nastoupí automechanik, tuto rutinní mechanickou práci však už žádná rozumná dílna neodmítne. Nakonec reálná možnost i je, že servis demontuje brzdové trubky, vystrčí auto na dvorek, vy si je během týdne vyrobíte a zpětnou montáž plus zprovoznění svěříte opět odborné dílně.

Užitečná práce

My jsme postupovali velmi pečlivě a vyřešili i pár jiných věcí, které auto potřebovalo – táhla předního stabilizátoru a manžety poloos. Výroba jedné brzdové trubky nám trvala v průměru dvě hodiny, dalších dvacet hodin zabraly práce kolem. Tento čas do finanční bilance nepočítáme – kdyby za něj měly být i jen tři stovky, bylo by asi výhodnější hledat jiný vůz. Takto nás však oprava brzd vyšla jen na 3493 Kč a spolehlivý fiat vydrží jezdit ještě s jistotou přes deset let. No znáte užitečnější práci?

Náklady na opravu brzdových trubek Název dílu Počet Cena za ks Cena Brzdové potrubí ocelové 4,75 mm, 15 m 1 1042 1042 Držák plastový – příchytka ke karoserii 4 33,3 133,2 Držák ocelový mezi trubkou a hadicí 4 21,7 86,8 Brzdová kapalina DOT 4, 0,5 l 2 89 178 Převlečná matice M10 14 8 112 Spojovací matice 3/8 1 109 109 Brzdová hadice přední 2 544 1088 Brzdová hadice zadní 2 372 744 Celkem 3493 Náklady související s demontáží agregátu, renovací nápravnice a přetěsněním převodovky Otryskání + pozinkování nápravnice a držáků 1 1800 1800 Rozebrání a přetěsnění převodovky Srba Servis, nová gufera 1 8721 8721 Převodový olej Tutela CZ75 2 423 846 Sprej Bitumen podvozkový 4 156 624 Spona hadice 32–50 mm 1 11 11 Spona hadice 16–27 mm 2 8 16 Olej do servořízení ATF 1 165 165 Těsnění výfuku 1 49 49 Manžeta poloosy 2 209 418 Táhlo stabilizátoru 2 151 302 Celkem 12 952 Celkové náklady na opravu Fiatu Brava 16 445 Ceny v Kč včetně DPH

Trubky na starou fabii

Pozitivní je, že problém s nedostupností a náročnou výrobou brzdových trubek se z domácích škodovek týká jen favoritů a felicií, které stejně kosí i rez samotné karoserie. Ale například na první generaci fabie (1999 až 2007) je stále celý sortiment trubek k dispozici.

Číslo dílu Cena 6Q1611723F 478 Kč 6Q1611724H 478 Kč 6Q1611741F 766 Kč 6Q1611742F 1178 Kč 6Q0611781B 336 Kč 6Y0611782A 427 Kč 6Q0611763R 336 Kč 6Q0611764R 478 Kč Ceny v Kč včetně DPH

Snazší postup? Zakázaná je fušeřina, nikoliv měď

Daleko snazší by bylo vyrobit brzdové trubky z mědi. Ty jdou ohýbat i rukou a snesou určitou malou nepřesnost, neboť je dotvarujete přímo na autě. Ovšem traduje se, že měď je zakázaná a některé STK za to skutečně vyhazují. Vladimír Dušek z Poradenského centra pro STK, který je v Čechách nejvyšší autoritou v oblasti metodik technických kontrol vozidla, to označuje za mýtus: „Homologační předpis EHK OSN č. 13H, upravující požadavky brzd u osobních vozidel, stanovuje, že mechanické části brzdového systému, kam patří i brzdové trubky, musí být dimenzovány tak, aby byly považovány za neporušitelné. Brzdové trubky vyrobené z mědi tento požadavek splňují, a protože netrpí korozí, řada výrobců je používá už v prvomontáži. Z tohoto důvodu ministerstvo dopravy žádnou instrukci, kterou by zakazovala používání měděných brzdových trubek, nikdy nevydalo. Poloměry zahnutí nepůvodních brzdových trubek však musí odpovídat původním, aby při ohnutí trubky nedošlo k přiškrcení průchodu brzdové kapaliny. Aby nemohlo po opravě dojít k poškození brzdové trubky, měla by být nová brzdová trubka vedena a upevněna k podvozku ve shodných bodech a nesmí kolidovat s jinými díly. Pokud je při výměně brzdových trubek porušena některá z těchto zásad, jedná se o závadu na brzdovém systému, což samozřejmě platí pro ocel i měď.“ Když slova pana Duška zjednodušíme, tak za měděné trubky se oprávněně vyhazuje ne kvůli materiálu samotnému, ale proto, že k jejich použití inklinují fušeři, kteří se snaží velký problém vyřešit za deset minut různým naohýbáním přímo na autě, demontáži komponent uniknout některou trasou vedení, kde ale trubka koliduje s jinou částí vozidla a hrozí její proklepání.