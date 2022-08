Start dlouhodobějšího testu: BMW X3 xDrive30e. Skvělé auto, na elektřinu ale moc neujede

Když jsem začínal psát úvodní článek tohoto dlouhodobějšího testu, měl jsem připravený trošku jiný titulek. „Skvělé auto, ale horší plug-in hybrid“. To bych ale byl k BMW X3 xDrive30e nespravedlivý. Je to naopak jeden z nejlepších a na jízdu nejpříjemnějších plug-in hybridů, s jakými jsem se zatím potkal. Kaňku však má, jak jste z titulku už určitě pochopili. A ne zrovna malou, pro plug-in hybrid navíc docela podstatnou – čistě na elektřinu moc daleko neujede, s plnou, 12kWh baterkou, zvládne v reálu nejvýš něco přes čtyřicet kilometrů. Není to mnoho.

Pokusím se však vysvětlit, proč je to i tak jeden z nejlépe fungujících plug-inů, co jsem kdy řídil. Podstatné kaňce navzdory.

Dokonale a naprosto hladká jízda

Stává se, že elektromotor dokáže vyhladit rozjezdy, eliminovat škubaní při popojíždění a zklidnit rozdováděnou převodovku i u tak notoricky nekultivované sestavy, jako je patnáctistovka TSI a sedmistupňové DSG. Mild-hybridní verze této soustavy se s tou neelektrifikovanou nedá absolutně srovnat, měsíce jsem se o tom přesvědčoval za volantem dlouhodobého Golfu eTSI.

U plug-in hybridů bývá zapojení elektromotoru pochopitelně častější. Jednoduše řečeno - dokud je šťáva, frčíte většinou na elektřinu, pak si auto zavrčí, lehce zavibruje a přihodí spalovací jednotku. Nepochybuji o tom, že tohle je vám dobře známo, ale proč to píšu – u BMW X3 xDrive30e prakticky k žádnému zavrčení ani mírným vibracím nedochází. Měl jsem skutečně problém registrovat změny v jízdních režimech, bez pomoci rychloměru, který svou grafikou odkazoval na elektrickou/hybridní jízdu, bych kolikrát neměl absolutně šanci poznat, jestli jedu čistě jen na elektřinu nebo i benzin.

Video se připravuje ...

Neuvěřitelný rozdíl třeba proti jinak skvělé, stále však dost hlučné Toyotě Highlander (taky dlouhodobá zkušenost, byť tedy šlo pouze o hybrid), plug-in hybridní X3 je kultivovaná a nesmírně tichá vždy. Při běžném až svižnějším zatížení jsem opravdu tápal a přítomnost/nepřítomnost benzinového dvoulitru nebyl schopný odhalit. Až při stoprocentní dynamice s plynem na podlaze se čtyřválec rozezvučel tak, že se stal zaznamenatelným. Rozhodně ale ne rušivým.

Z hybridů a plug-in hybridů určitě zatím nejkultivovanější svezení. A nejen z těchto elektrifikovaných specialit. BMW X3 xDrive30e je celkově mimořádně skvěle odhlučněný vůz. A komfortní. K tomu později.

Jako obvykle úžasná převodovka, hybridně dvakrát. A k čemu sport?

Ještě než se mrkneme na jednu z nejsledovanějších oblastí (jistě, spotřebu…), trošku si přiblížíme techniku dlouhodobějšího BMW X3 xDrive30e. Spalovací čtyřválcový dvoulitr jsem už naznačil, ten sám o sobě poskytuje 135 kW a 300 Nm, přeplňovaný je turbodmychadlem Twin-scroll, vstřikování je přímé, nechybí samozřejmě variabilní časování ventilů. Synchronní elektromotor je integrovaný do osmistupňové převodovky od ZF a dává 80 kW a 265 Nm, systémový výkon pak činí 215 kW, společný točivý moment dosahuje 420 Nm, 12kWh baterie je typu lithium-ion.

Před spotřebou ještě malé zastavení k převodovce. Psal jsem to už několikrát a myslím, že nejsem jediný. Osmistupňový automat jako by nebyl. Jeho činnost je natolik nenápadná a v každém případě dokonalá (nikdy se mi nestalo, že by ústrojí od ZF zaváhalo, hledalo vhodný převod, ani náznak ničeho podobného), skoro vám až přijde, že jedete na jediný převod. Jako ve většině elektromobilů. I tohle samozřejmě přispívá k výše zmíněnému kouzlu, kdy těžko rozpoznáte režimy elektřina/benzin. I ve spalovacím módu je akcelerace natolik vyhlazená a reakce na plyn vždy okamžitá (jak jsem už napsal, žádné tápání třeba po výjezdu ze zatáčky), že se od elektrického zase tak neliší. Už poněkolikáté jsem si za volantem BMW s měničovým automatem od ZF říkal, jak je možné, že má v tomto směru Mnichov stále takový náskok.

BMW X3 xDrive30e

A teď už ta spotřeba. Začneme tím nejsnazším, odběrem čistě v elektrickém režimu. Asi už jste si sami odvodili, že při kapacitě baterky 12 kWh a reálném dojezdu lehce nad čtyřiceti kilometry se spotřeba bude nejčastěji pohybovat kolem 25 kWh. Při klidné jízdě mimo dálnici jsem se dokázal dostat i níž, lehce nad dvacet.

V elektrickém režimu vás sice BMW upozorní, že se nacházíte v prostředí se sníženým výkonem a dynamikou, pro výše popsanou jízdu mi však elektrických 80 kW a 265 Nm naprosto stačilo. A nejen po městě, elektrická maximálka 135 km/h zaručí i celkem plnohodnotné dálniční využití. Já na rychloměru viděl ještě o něco víc, X3 xDrive30e se na dálnici dokázala rozjet až na tachometrových 146 km/h. Překvapilo mě, že ani tehdy spotřeba nezačala raketově růst. Ano, zvyšovala se k 30 kWh, ale celkem pomalu a postupně, ani okamžitý údaj neukazoval žádná horentní čísla. Dojezd tak sice padal rychleji, to je fakt, ale rozhodně to nebyl nenadálý sešup.

Zajímavé je, že v hybridním režimu – pokud máte nabito, pochopitelně, se X3 xDrive30e elektricky nejvíc rozjedete nejvýš na 110 km/h. Pokud v baterce něco zbývá, nebo má BMW alespoň trochu narekuperováno (ještě nikdy se mi nepovedlo z nuly narekuperovat víc než dva tři kilometry, i takto zanedbatelnou kilometráž X3 okamžitě obratem využije pro kratičkou elektrojízdu), upřednostňuje plug-in hybrid elektřinu, jak jen může.

I když, možná by mohl ještě víc (i viz ta maximálka jen 110 km/h, pak hned přiskočí spalovací motor). Přišlo mi, že dvoulitr spíná zbytečně brzo, aniž bych na plyn výrazněji tlačil. V hybridním režimu zkrátka BMW chce zůstat BMW a odmítá dopustit jakékoliv, byť sebemenší omezení dynamiky. To je ovšem tzv. „standardní hybridní mód“. Stačí zmáčknout tlačítko hybridního režimu ještě jednou a dostaneme se do „eco pro hybridního režimu“. A… nestane se skoro nic. Přesněji řečeno, reakce na plyn byly línější, ale čekal jsem, že se zvýší rozsah použití elektřiny, ta však i v tomto nastavení dovolila nejvýš 110 km/h. Asi bych tyto dva hybridní režimy od sebe víc odlišil, aby ten eco pro byl skutečně výrazně spořivý a elektricky zaměřenější.

Pak je tu pro plug-in hybridy typické tlačítko, kterým si „zamknete“ určitou kapacitu baterky (pokud nemáte dobito, auto zvládne motorem akumulátor na přednastavenou hodnotu nabít, počítejte ale se zvýšenou spotřebou paliva). Šikovné, když se třeba jednou takhle budete blížit k Praze se zónou s čistě elektrickým provozem. Příklad z praxe – za cestu dlouhou necelých 43 kilometrů jsem dokázal do baterky natlačit padesát procent kapacity, elektrický dojezd tedy v ten moment ukazoval nějakých dvacet kilometrů. Průměrná spotřeba spalovacího agregátu pak činila rovných dvanáct litrů. Možná jsem čekal ještě vyšší číslo. Stejnou trasu obvykle zvládám mírně nad sedm litrů.

BMW X3 xDrive30e

Našel jsem ještě tlačítko „sport“, to jsem si ale jenom párkrát vyzkoušel, abych mohl napsat, že mi v plug-in hybridní X3 xDrive30e moc smysl nedává. Určitě uhodnete, že zde pracují obě jednotky současně, aby to celé bylo co nejsportovnější, a že převodovka drží spalovací motor ve vyšších jednotkách. Alespoň jsem si ústrojí od ZF konečně všimnul, když řadilo blíž červenému poli a tedy s výraznější zvukovou kulisou vytočenější spalovací jednotky a dokonce mírným zhoupnutím. Nevím, proč bych si měl kazit úžasně tichou atmosféru tím, že dostanu o něco rychlejší odezvu na plyn. I v hybridním režimu, když důrazněji sešlápnete pravý pedál, se dočkáte společné maximální odezvy obou motorů. Navíc, zvlášť ve „standardním hybridu“, nemusíte za živějším projevem nutně probouzet obě jednotky šlapáním k podlaze, dynamika je víc než dostatečná vždy, i při jemnějším zacházení. A jak jsem už napsal, díky perfektně naladěnému celku nikdy na nic nečekáte, jenom prostě plynule přidáte plyn a plug-in hybridní X3 okamžitě a čile reaguje.

V čistě elektrickém režimu se pak nemusíte bát, že byste v nenadálé situaci byli odkázáni jenom na 80 kW a 265 Nm – plyn na podlaze čtyřválcový dvoulitr probudí.

Dobíjení a spotřeba na benzin

S kapacitou baterky 12 kWh vám bude úplně v pohodě stačit klasická domácí zásuvka. I s ní se z nuly na zmíněných plus minus čtyřicet kilometrů dostanete za nějakých šest hodin, našemu redakčnímu wallboxu to s výkonem 3,7 kW (wallbox by uměl víc, 3,7 kW je však pro X3 xDrive30e maximum) trvá přibližně čtyři hodiny.

Spotřeba na benzin… správně, výsledné průměry vždy záleží na tom, jak moc využíváte elektromotor. Pojďme si však říct, za kolik zhruba X3 xDrive30e jezdí, když se jí žádné elektřiny nedostává. V hybridním režimu tedy na elektřinu spíná i s prázdnou baterkou, už víte, že pár kilometrů si X3 umí narekuperovat prakticky za každých okolností. Spalovací motor pak pochopitelně deaktivuje i při nízké zátěži, třeba když jedete z kopce.

Vidíte, při stanovování benzinové spotřeby se nám může hodit sportovní režim, který elektromotor využívá pouze jako boost. Takže, s vycucaným akumulátorem nejčastěji jezdím něco pod osm litrů. Připomínám svůj tradiční mix s převahou dálnice, větším zapojením města a minimem okresek. Pokud byste se více a rychleji pohybovali po dálnici, přiblížíte se devíti litrům. Svižný, vyrovnanější styl s menším podílem dálnic přinese průměry mírně nad sedmi litry.

A to je taky náš stávající průměr po převzetí auta k testu – zatím jsme ujeli necelých pět tisíc kilometrů, z toho čistě elektrických 1463 a na benzinové spotřebě svítí 7,2 litru. Šlo by to určitě ještě níž, s větším podílem elektrických kilometrů, ale to vám určitě říkat nemusím.

BMW X3 xDrive30e

Kila moc cítit nejsou, podvozek je úžasně sladěný

I skromná baterka o kapacitě 12 kWh přidává proti X3 xDrive20i nezanedbatelné zhruba dva metráky, hmotnost X3 xDrive30e pak dosahuje přibližně dvou tun. Na plug-in hybridní SUV to vlastně není zase tak špatné, ani od volantu mi nepřišlo, že bych řídil neobratný a těžký vůz. Ale parádně komfortní už ano. Je až neskutečné, jak se BMW naučilo pracovat s runflaty a jaké pohodlí X3 xDrive30e na nerovnostech (i hodně velkých, ostrých, hlubokých…) poskytuje. Auto přitom nepůsobí nevyrovnaně, nejistě, že by se přece jen vyšší hmotnost a vzorná odolnost vůči nerovnostem podepsaly na zhoršeném jízdním projevu. Ani náhodou. X3 funguje skvěle, i podvozek je podobně jako pohonný systém úžasně sladěný, komfortní, vůz se nenaklání, kvůli přidané baterce v zadní části vozu po silnici divně neplave. I přímé řízení je fajn, o sportovnost se sice snaží hlavně tužším chodem posilovače, ale občas jsem skutečně měl až takový zvláštní pocit, že volantem dění tam kdesi vepředu alespoň částečně ovlivňuji.

Kufr o něco menší, nejlepší infotainment světa

Sice malá, kila však přidává a litry v kufru ubírá. Zatímco standardní X3 nabídnou základní objem 550 litrů, v plug-in hybridní X3 xDrive30e vám musí stačit litrů 450. Ono to zase tak málo není, ale zvýšený schod podlahy je nezanedbatelný. Alespoň, že u nárazníku zůstala schránka dost velká na kabeláž a dokonce i dělicí síťku.

Uvnitř není nějak přehnaně místa, řekl bych, že vzhledem k délce 4,7 metru nanejvýš tak akorát. Třeba kolena zadních cestujících mohou utlačovat rozměrné sedačky přední, jsou to jinak vynikající „M sportovní sedačky“ za šestadvacet tisíc. Vyšší zadní pasažéři si však nejvíc ze všeho užívají jejich nepoddajné, tvrdé oplastování opěradel. Jako v mém případě, narostl jsem o tři centimetry výš než Standa (mám 181 cm), jezdím na delší nohy a za sebou mi už moc velká mezera před koleny nezbyla. Polohovatelné opěradlo jsem však k dispozici měl, za čtyřtisícový příplatek.

Vepředu pak naprostá lahoda - podobně jako je podvozek parádně sportovní/komfortní, i ze sedaček mám takový pocit. Tužší výplně, tak akorát boční vedení (u opěradla lze elektricky ovlivnit) a moje nejoblíbenější věc na světě, prodlužovatelný sedák. Tetelím se.

Ještě víc při ovládání infotainmentu. To pro vás asi nebude překvapení, že se teď budu rozplývat. Celé to má ale i trošku pachuť, protože už máme bohužel zkušenost i s nejnovějším bavoráckým systémem třeba v MPV 2 Active Tourer, a to bohužel bych třikrát podtrhl, dal do kolečka a vybavil několika vykřičníky. Z dokonalosti k jednomu z nejnepřehlednějších infotainmentů, jaké jsem zažil. A to jsem toho kvůli mimořádnému úsilí automobilek v této oblasti zažil už hodně.

Díky faceliftované X3 však stále můžu chválit, tak si to pojďme ještě jednou užít. Tlačítkové ovládání důležitých funkcí (hlavně ventilace, vyhřívání sedaček, zmíněné jízdní režimy…), displej uprostřed s úhlopříčkou 12,3 palce (v základu 10,25 palce) s dotykovým i ovládáním prostřednictvím známého a nedostižného kolečka na středovém tunelu, USB konektory jsou zastoupeny ve své klasické i novější „céčkové“ podobě, Apple CarPlay je bezdrátový… Nemůže a ani to nejde lépe. Zvlášť teď po modernizaci, kdy X3 dostala středovou část z nové řady 4. Za mě naprostý ideál, který se však podle všeho dlouho neudrží. Nenaděláme nic.

BMW X3 xDrive30e

Obrovsky si užívám klasická tlačítka na M sportovním volantu (za ten se nepřiplácí) a ještě víc tempomat bez adaptivní funkce. To je taková nádhera, mít rychlost vozu zase jednou plně pod kontrolou, bez otravného brzdění nesmyslně daleko před překážkou, automatického zrychlování podle trasy a já nevím, čeho všeho ještě. Další pozůstatek, který nebude mít dlouhého trvání.

K vnějšímu designu snad jen tolik, že mě neuráží, není konfrontační, ani divný, což je zvlášť s přihlédnutím k několika posledním BMW výtvorům asi nejpodstatnější. Možná jsem měl oblíbenější generace X3, ale v zásadě bezproblémový vztah. A přiznám se vám k jedné věci - nedávno jsem zahlédl elektrické iX a u zadních partií jsem si našel úhel, kdy se mi tohle zvláštní elektrické vozidlo velmi líbilo. Je to tak.

K vnějšímu designu ještě pár slov, X3 přece prošla loni faceliftem. Ten se zaměřil na obvyklé detaily – novinku poznáte podle upravených (snížených) předních světlometů, pozměněných ledvinek a jiného předního nárazníku s vertikálními nasávacími otvory. I vzadu jde o klasické faceliftové cizelování, nové grafiky se dočkaly LED svítilny, BMW přepracovalo zadní nárazník a zvětšilo lichoběžníkové koncovky výfuku.

A co cena?

Nízký dojezd je u plug-in hybridu neoddiskutovatelné minus (na elektrické značky ale dosáhne), ale snad jsem dostatečně ozřejmil, proč se mi celkově BMW X3 xDrive30e velmi zamlouvá. Úžasně fungující hybridní ústrojí, které je neskutečně kultivované, tiché, hladké… Maximálně pohodlný podvozek, vzorový infotainment a přehledné ovládání, solidní dynamika, přiměřená spotřeba spalovacího i elektrického motoru. Velmi, velmi příjemné auto. Ještě zmenšený kufr (o sto litrů na 450) s výrazným schodem zmíním, vzhledem k délce 4,7 metru bych možná uvnitř čekal o něco víc místa.

A jak si stojí plug-in hybrid v modelové řadě X3? Bernou mincí budou hlavně čtyřválcová provedení, verze xDrive30i se 180 kW přijde na 1.535.300 Kč, vznětová X3 xDrive20d se 140 kW pak stojí 1.401.400 Kč. Ta je ale proti plug-in hybridu o dost slabší, podobný výkon nabídne až šestiválcová X3 xDrive30d, která dává 210 kW a stojí 1.589.900 Kč. Přiznám se, že tady bych už byl nalomený, protože na testovaný plug-in hybrid X3 xDrive30e potřebujete prakticky totožných 1.587.300 Kč. Ale byl bych asi nejmíň nalomený v dějinách rozstřelu vznětový šestiválec/plug-in hybridní čtyřválec, X3 xDrive30e totiž funguje skutečně skvěle!

Nejlevnější verze modelu 1.292.200 Kč (BMW X3 sDrive18d) Základ s testovaným motorem 1.587.300 Kč (BMW X3 xDrive30e) Testovaný vůz bez příplatků 1.587.300 Kč (BMW X3 xDrive30e) Testovaný vůz s výbavou 2.165.128 Kč (BMW X3 xDrive30e)

Plusy

Úžasně sladěná pohonná soustava

Odhlučnění, komfortní podvozek, solidní dynamika

Přijatelná spotřeba benzinu i elektřiny

Intuitivní infotainment, celkově velmi přívětivé ovládání

Minusy