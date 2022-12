Zkratky automobilového světa: Znáte původ jmen těchto značek?

Automobilový průmysl je plný zkratek, stačí se jen podívat na všechny asistenční systémy, které se nám snaží cestování usnadnit a učinit bezpečnějším. Občas se ale zkratky objevují i v názvu modelů či celých automobilek. Na první pohled to přitom ani nemusí být zcela patrné.

Krásným a poměrně známým příkladem budiž italská automobilka Fiat, založená v roce 1899. Mnozí to nejspíš vědí, přesto se sluší připomenout, že v těchto čtyřech písmenech se ukrývá odkaz na původ a poslání společnosti: Fabbrica Italiana Automobili Torino – tedy Italský výrobce automobilů z Turína. Prvním vozem, který toto logo nesl, se v roce 1900 stal model Fiat 4HP.

Video se připravuje ...

V Itálii ale zůstaneme ještě s druhým příkladem, kterým je Alfa Romeo. Automobilka založená v roce 1910 se původně jmenovala pouze Alfa, přičemž původ názvu byl stejný jako u Fiatu. Původně šlo totiž o zkratku Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Výraz Anonima, tedy anonymní, odkazuje na právní formu společnosti. Zbytek asi netřeba překládat. Prvním modelem značky se v roce 1910 stal model 24 HP.

V roce 1915 koupil společnost Nicola Romeo, který výrobní prostory továrny upravil na zbrojní výrobu pro potřeby italské armády a Státy Dohody, které za dob první světové války stály proti Centrálním mocnostem (Německo, Rakousko-Uhersko a jejich spojenci). Prvním vozem nesoucím označením Alfa Romeo se pak stal model Alfa 20/30 HP Torpedo.

Od italských ikon automobilového průmyslu se ale pojďme podívat na jednu z podstatně mladších značek, jejíž historie se začala psát v osmdesátých letech, oficiálně však vznikla až v roce 1994 a v roce 2019 ji před nejhorším zachránil čínský průmyslový gigant Geely. Řeč je o Smartu.

Za vznikem této značky stál Nicolas Hayek, CEO společnosti SMH, která vyrábí hodinky Swatch. Hayek si pohrával s myšlenkou na vytvoření automobilu, který by následoval stejnou strategii výroby a personalizace různých charakteristik, což přineslo úspěch hodinkám Swatch. Navíc cítil, že je na trhu prostor pro malý a stylový automobil do města, který velké automobilky ignorují. Vizi jeho nového automobilu se začalo říkat Swatchmobile.

S vývojem vozu začala společnost Hayek Engineering AG, Hayek si ale dobře uvědomoval, že potřebuje partnera. Po krachu spolupráce s Volkswagenem pak přišla na řadu společnost Mercedes-Benz. Spolupráce byla oficiálně uzavřena v roce 1994, čímž vznikla společnost Micro Compact Car AG (MCC). První model, označovaný City-Coupé, byl představen v roce 1998. Ještě předtím však bylo nutné vybrat oficiální jméno nové značky. A tady se údajně objevil první problém společnosti MCC.

Hayek měl trvat na tom, aby se v názvu objevilo jméno Swatch. Objevily se tak návrhy jako Swatchmobile nebo Swatch Car. To ale neprošlo přes Daimler-Benz. Nakonec bylo zvoleno neutrální jméno Smart, které je zkratkou původně interního označení modelu Swatch Mercedes Art. Nová továrna společnosti v Hambachu se pak rychle dočkala přezdívky Smartville.

Zajímavý původ má však i pojmenování automobilky Nissan, včetně jména původní značky Datsun. Zde se sluší zmínit, že tato značka působila na vybraných trzích, včetně některých evropských, až do roku 1983. V roce 2013 pak byla pro vybrané trhy obnovena.

Původ značky Datusn přitom najdeme u japonské automobilky Kwaishinsha Motor Car Works, založené v roce 1911. Jejím prvním modelem se stal v roce 1914 model DAT, jehož jméno bylo složeno z prvních písmen příjmení investorů automobilky. Těmi byli Kenjiro Den, Rokuro Aoyama a Meitaro Takeuchi. V následujících letech automobilka vystřídala několik jmen, až roku 1926 použila název DAT Jidosha Seizo Co.

Společnost se během válečných a poválečných let soustředila především na užitkové vozy, neboť trh pro osobní vozy byl poměrně malý. V roce 1931 však představila nový menší osobní automobil označovaný Datson,což mělo znamenat, že jde o syna modelu DAT. Ke změně názvu z Datson na Datsun měl přispět fakt, že „son“ má v Japonštině znamenat prohru. Produkční model pak dostal označení Datsun Type 11, výkonnější verze byla označována Type 12. Ve třicátých letech se ale automobilka dostala do vlastnictví společnosti Nissan, která se ale nejprve také jmenovala trochu jinak.

Společnost Nissan byla založena v roce 1928 pod názvem Nihon Sangyo, což bývá překládáno jako japonský průmysl. Jméno Nissan pak vzniklo ve třicátých letech, kdy společnost vstoupila na tokijskou burzu. Jméno totiž vzniklo zkrácením, kdy z Nihon zůstalo Ni, ze Sangio pak jen San – výsledkem bylo dnes světoznámé označení Nissan.

Součástí skupiny Nissan, která se pohybovala v mnoha odvětvích průmyslu, byla i společnost Tobata Casting, která vyráběla komponenty pro automobilový průmysl. V roce 1933 došlo ke sloučení společností DAT Jidosha a Tobata Casting, o rok později pak vznikla společnost Nissan Motor Co., Ltd.

Video se připravuje ...

Původ ve zkratce by ale mělo mít i jméno Jeep, kterým se již desítky let honosí odolné offroady i SUV se špetkou dobrodružství v krvi. Historii automobilky už jsme na Auto.cz probírali v době, kdy slavila osmdesát let. Původ jména se ale rozhodně sluší připomenout, protože k němu vede hned několik teorií.

Na začátku byl tendr americké armády na lehké víceúčelové vozidlo s pohonem všech kol, které americké armádě chybělo. Do projektu se přihlásily společnosti Bantam, Willys-Overland a Ford. Jak dnes víme, na konci vývoje byl armádní Willys, který se vyráběl v sériích MA a MB. Kde se ale vzalo jméno Jeep?

Podle nejpravděpodobnější teorie vzešlo z označení GP, tedy označení obecného použití (General Purpose) – což dobře vystihuje charakter modelu Willys. Ostatně Ford vyráběl vůz licenčně pro armádu pod označením GP / GPW (General Purpose Willys). Z GP, vyslovovaného [džípí] pak zřejmě vzniklo právě označení Jeep – tedy [džíp].

Jak ovšem na svých stránkách přiznává i samotná automobilka, druhou pravděpodobnou inspirací mohla být komiksová postavička „Eugene The Jeep,“ která se objevovala v populárním komiksu Pepek námořník. Postavička záhadného zvířete s magickými nebo nadpřirozenými schopnostmi se v komiksu objevila poprvé v roce 1936, následně se objevila v animovaných filmech z třicátých i čtyřicátých let a ještě větší prostor dostala v pozdějších televizních animovaných pořadech.