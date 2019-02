Audi letos představí hned 18 novinek. Víme, které to budou!

Loňský rok byl pro automobilku Audi hodně hektický. Na českém trhu začala postupně prodávat hned šest novinek, zcela nové SUV Q8 a nové generace modelů A8, A6, A7, A1 a Q3. V letošním roce záplava novinek neskončí, Audi jich chystá hned 18!

Tentokrát ale půjde především o deriváty již představených variant nebo modernizované verze. Dočkáme se ale též úplných novinek. První bude již odhalené elektrické SUV e-tron , které se na českém trhu začne oficiálně prodávat během prvního čtvrtletí.

To další novinky jsou zatím zahaleny tajemstvím. V třetím čtvrtletí se ukáže, nové SUV kupé, které bude menší než již prodávaná Q8. Techniku v podobě platformy MQB bude sdílet s Q3, po jejímž boku se bude vyrábět v maďarském Györu.

Ve čtvrtém čtvrtletí se pak představí nová, již. Zatímco exteriér podle všeho jako již tradičně projde jen evoluční proměnou, uvnitř očekávejme zcela novou koncepci palubní desky s velkým displejem multimediálního systému. Auto bude jistě dostupné jako pětidveřový hatchback (s přídomkem Sportback) a sedan. Očekává se i zachování kabria, naopak třídveřová varianta podle všeho skončí v propadlišti dějin. Zákazníci zkrátka už o takové automobily zájem nemají. Místo něj by ale mohlo prý přijít kupé, které by naopak mohlo zajmout třeba v USA.

Úplnou novinkou bude též, prezentovaný před koncem roku. Půjde o sériovou verzi stejnojmenného konceptu z roku 2017, tedy o elektřinou poháněný crossover se sportovně střiženou karoserií.

Další chystané novinky budou už deriváty stávajících vozů, přičemž půjde hlavně o sportovní varianty s přídomkem S či RS. SUV SQ2 s dvoulitrem o výkonu 221 kW i RS 5 Sportback s dvakrát přeplňovaným šestiválcem 2.9 TFSI (331 kW) jsme už viděli, naopak nasi počkáme až do druhé poloviny roku, stejně jako na nové. První dvojici by měl pohánět čtyřlitrový osmiválec, zatímco pod kapotou RS Q3 by měl pracovat pětiválec.

V době snižování vypouštěných emisí budou důležitým novinkami i hybridní verze již představených modelů. Opět ponesou přídomek e-tron, což bude s ohledem na rostoucí nabídku stejnojmenných elektromobilů poněkud matoucí, půjde každopádně o vozy. Všechny uvidíme v druhé polovině roku.

Naopak už v Ženevě bychom mohli spatřit nové, tedy novou generaci zvýšeného oplastovaného kombíku vyšší střední třídy.

A aby toho nebylo málo, v plánu jsou též facelifty. Inovovanou R8 TT jsme už viděli naživo (tedy kromě vrcholného), na ostatní si teprve počkáme. Pro třetí čtvrtletí je chystán facelift u nás nesmírně populární, krátce po ní bude představena i, která bude muset reagovat na klesající prodeje ve střední třídě.

Novinek od čtyř kruhů bude letos více než dost, a tak se jim snad podaří opět zvýšit prodeje této značky. Globální prodeje Audi loni meziročně klesly o 3,5 procenta na 1.812.500 aut.