Paříž 2018 živě: Audi SQ2 je čerstvou a nejvýkonnější verzí malého crossoveru

S účastí automobilky Audi na pařížském autosalonu to vypadalo všelijak. Chvilku se dokonce zdálo, že se značka letošního ročníku vůbec nezúčastní, nakonec se tu ale objevila alespoň prostřednictvím francouzského zastoupení. Ani to jí ovšem nebránilo v tom, aby nám tu ukázala jednu zajímavou novinku – crossover SQ2 . Model Q2 jako takový už není nejmladší, takže si tato řada oživení určitě zasloužila. A rovnou to nejsilnější!

Zvenčí sportovní derivát Q2 prokoukl, může za to nejen přepracovaná single frame maska s osmi svislými lamelami, jiný je i přední nárazník s chladicími otvory. Vzadu se zase hot-crossover vyznačuje střešním spoilerem či dvěma páry zdvojených koncovek. Standard tvoří osmnáctipalcová kola, testovaný exemplář je však posazen na příplatkových devatenáctkách. A aby Audi sportovní vzezření ještě více umocnilo, poslalo vůz 20 mm blíže zemi.

Uvnitř žádnou revoluci nečekejte, stále se tu nachází kokpit čtyř kruhů starší generace, tedy například se stojícím displejem uprostřed. Na jeho zabudování do palubovky po vzoru A1 či dokonce dva velké displeje ve stylu velkých limuzín si budeme muset počkat až do příští generace. Spíše ale počítejme s první variantou, jelikož si nedovedu představit, že by se dva obrovské displeje podařilo do relativně kompaktního interiéru umístit.

Sportovní derivát dostal dekor z matného broušeného hliníku, pedály jsou z nerezové oceli a ve srovnání se standardními Q2 je tu mnohem více černé. Vozům v nejvyšší výbavě nechybí kůže Nappa či alcantara, materiály na dotek vskutku velmi příjemné. Mezi příplatkovými položkami najdeme i digitální přístrojový štít s virtuálními budíky a možnostmi individualizace.

Sportovní svezení obstará dvoulitrový čtyřválec TFSI o výkonu 221 kW (300 k) a 400 N.m točivého momentu, který posílá sílu na všechna čtyři kola prostřednictvím sedmistupňové dvouspojky. Z klidu na stovku zrychlí auto za 4,8 sekundy a dokáže jet až 250 km/h. Vedle svižných jízd se ale myslelo i na každodenní provoz, tudíž auto může mít i adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu či parkovací asistent.

U prvních dealerů se má Audi SQ2 objevit na přelomu letošního a příštího roku.