Dlouhodobý test na 100.000 km Škody Rapid Spaceback 1.0 TSI: Podruhé s karavanem. Vydržela spojka?

V letošním čísle 31 jsme rekapitulovali prvních 50.000 km s dlouhodobě testovanou Škodou Rapid Spaceback 1.0 TSI 81 kW. S vozem vládla spokojenost a závady byly zatím jen bezvýznamné – jednou zlobil systém nouzového volání e-call a rozpadlo se ovládání středního výdechu. Jinak nic.

Litr je fakt statečný

Litrový tříválcový turbomotor, kterému mnoho českých motoristů z principu nevěří, si vedl (a dosud vede) perfektně. Bere mezi pěti a šesti litry podle stylu jízdy a táhne vážně velmi statečně, přestože ztížit se mu to snaží extrémně dlouhé převody. Maličká skříň MQ 200 neumožňuje velký převodový rozsah, a tak aby měl příznivé emise CO2 ve zkušebním cyklu, natáhl výrobce stálý převod na 3,625. Jedničku s 3,77 a zpátečku s 3,18 zkrátit nedokázal, a tak při rozjezdu nezbývá než trochu hoblovat spojku. Několikrát jsme ucítili zápach pálícího se obložení, například když jsme museli vycouvat od porouchané závory strmým vjezdem do podzemní garáže. Moderní spojky s hydraulickým ovládáním však kompenzují úbytek spojkového obložení, takže nevarují třeba posunutím bodu záběru až nahoru. Nakonec i ten zápach už dneska není jen příznak vážně se pálícího obložení, ale výsledek záměrně přidávaných přísad. Aby řidič poznal, že už to s trháním pařezu na chalupě přehání, a svého počínání zanechal. Právě tímto vysvětlením často uklidňovali přejímací technici škodováckých servisů zákazníky, kteří si na zápach spojky při náročnějších rozjezdech s 1.0 TSI též stěžovali. I my jsme byli celkem v klidu až do osudného dvacátého července, kdy se náš rapid zastavil u Vimperku s karavanem za zády. Ale popořadě.

Je jich už sedm

Ve zmíněném čísle 31 jsme vysvětlovali, že přeplňované tříválcové litrové motory (které dnes kromě koncernu VW nabízí i Fiat, Ford, Honda, Hyundai-Kia, Opel, Suzuki, chystá se Renault) nám budou muset nahradit všechny obvyklé motorizace ekonomických vozů. Tedy nejen třeba atmosférické šestnáctistovky, ale i levnější diesely – které vinou náročné emisní výstroje už dnes vůbec levné nejsou. Že samotné jezdí velmi hezky, to popřou jen zapšklí zabedněnci. Ale fakt mohou tři pístky velikosti kávového hrnku táhnout třeba vozík s dřívím po lesní cestě, či dokonce karavan k moři?

Přesně na to se nás koncem minulého roku zeptal čtenář Tomáš Foldyna s tím, že uvažuje buď o Octavii 1.0 TSI , nebo o Hyundaii i30 1.0 T-GDI. „Papírová povolená hmotnost je v pohodě, můj karavan Adria váží 900 kg i s nákladem. Ale nebudu takový motůrek extrémně přetěžovat? Přece jen ho budu s karavanem víc točit a pojedu často na nižší převodové stupně. Výkonnější turbomotory mi připadají drahé a pro mé pravidelné jízdy (zhruba 30.000 km ročně) i zbytečné. Jezdím převážně po dálnici velmi klidným tempem, řídím už 32 let a zkrátka nepotřebuji připlácet za silný motor. Diesely jsou také drahé, navíc mám obavu, že si velkou část z úspory vyberou na dražších opravách, až budou mít více najeto,“ zformuloval pan Foldyna svůj první dotaz.

Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI Style – hmotnosti Pohotovostní hmotnost 1110 kg Provozní hmotnost (včetně 75 kg řidiče) 1185 kg Užitečná hmotnost (řidič, cestující, náklad) 535 kg Celková (nejvyšší povolená) hmotnost vozidla 1645 kg Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 590 kg Maximální hmotnost brzděného přívěsu 1100 kg Maximální povolená hmotnost soupravy 2745 kg

A trojku už nezařadil

Vyměnili jsme si pak ještě několik e-mailů a dohodli se, že to vyzkoušíme. Respektive že stálý čtenář a zkušený řidič dostane knihu jízd i palubní deník a na 14 letních dní se stane naším testovacím jezdcem. Že právě přesné srovnání s octavií typu jeden člověk, jedna trasa a jeden karavan pro vás bude cennější než dojmy některého z technických redaktorů.

Rapid tak 20. 7. vyrazil na cestu přes jižní Čechy, Rakousko a Slovinsko do chorvatského Rovinje. Ale dojel jen k Vimperku. Tam řidič při předjíždění traktoru vytočil dvojku na 4500 otáček (stále 2000 pod maximum) a trojka už zařadit nešla. K moři tak nakonec dorazil opět svou starou octavií.

Panu Foldynovi jsme zkomplikovali odjezd na dovolenou a pořádné vrásky na čele naskákaly i lidem ze Škodovky. Jak se to mohlo stát? Neměli ten karavan přetížený? To je hned!

Při následné rozborce se projevilo očekávané – vlivem tepla při náročných rozjezdech v průběhu 50.000 km obložení zkřehlo, a pak když řidič vytočil motor, rozlétlo se odstředivou silou a jeho cáry spojily lamelu s přítlačnou pružinou (víkem spojky), takže nemohl vystavit a nešlo řadit. Vysoké tepelné namáhání bylo zjevné dle charakteristického zmodrání částí víka s plošek na setrvačníku – který jsme tak pro jistotu nechali vyměnit také. O tom všem jsme vás již informovali.

Máme novou, lepší spojku

Zatím však nezaznělo, že máme spojku nejen novou, ale i jinou. Setrvačník, lamela a ložisko jsou stejné, ale přítlačná pružina (neboli víko spojky) má jiné objednací číslo (místo 04C 141 025 D máme 04C 141 025 P). Podařilo se nám zjistit, že modifikovaný díl se na linkách montuje od 17. února 2018 (naše auto je vyrobeno v říjnu 2017). Nový „přítlačák“ má zjevně vyšší napětí, neboť bez jakékoliv modifikace na ovládání (hydraulickém převodu) se nám zvýšila ovládací síla. Nejsme sami. S podobným podnětem, že po záruční výměně spojky (zde to bylo kvůli hlukům) se zvýšila její ovládací síla, se na nás obracejí třeba majitelé Octavií 1.4 TSI.

Nám vyšší ovládací síla nevadí, naopak kvitujeme mnohem živější rozjezdy. Dříve auto při prudkém rozjezdu protočilo spojku, nyní zapíská koly. Rozhodli jsme se proto pro opakování ceremoniálu. Tedy Tomáš Foldyna znovu převzal rapid, naložil do něj zavazadla pro tři lidi na týdenní dovolenou, na střechu dětské kolo, na oj přívěsu pak jedno dospělé kolo a jednu koloběžku. Se stavem 55.001 km přistál u čerpací stanice v Příbrami, kde dotankováním plné nádrže odstartovalo měření, jak si rapid s karavanem ekonomicky povede ve srovnání s octavií.

225 kg pod limitem

Než souprava najela na dálnici D4 a vydala se hustým pátečním provozem směr Strakonice, čekala ji ještě jedna odbočka. Na sběrném dvoře jsme ji nechali zvážit. Mnozí z vás totiž na první závadu spojky reagovali v duchu „a co se divíte, když dáte za takové malé auto tak velký vlek“. Ale opravdu – technika je dnes tak na výši, že výrobce povoluje celkovou hmotnost soupravy s litrovým rapidem až 2745 kg. Provozní hmotnost našeho četnými příplatkovými prvky vybaveného vozu je 1185 kg (to už včetně 75 kg těžkého řidiče). K tomu smí přibrat dalších 460 kg nákladu dovnitř a 1100 kg na kouli.

Zabývali jsme se též podezřením lidí ze Škody Auto, zda karavan nebyl přetížený. Mnozí majitelé si prý své mobilní příbytky bohatě vybaví spotřebiči, doplní zásobník na teplou vodu (bojler) a velký prostor využijí pro nestřídmou zásobu jídla a pití – a třímetráková nadváha je na světě, jen to fikne.

Se zcela stejným nákladem jako při minulé cestě tak souprava najíždí na váhu. A displej ukazuje 2520 kg, tedy 225 kg pod limitem, na který výrobce hnací řetězec dimenzoval. Při najíždění na rampu však opět cítíme charakteristický zápach spojkového obložení. „Hodně se soustřeďte na rozjezdy a přidávejte co nejméně plynu. Nehleďte na dunivý zvuk podtočeného harleye – překvapí vás, kolik síly má ten motor třeba už v 1300 otáčkách,“ dáváme panu Foldynovi radu na cestu.

Cesta tam

Kousek soupravu provázíme, ve stoupání nového obchvatu Příbrami děláme titulní fotku. Odjíždějícímu autu máváme s jistými obavami – kolikrát asi někdo před námi vyzkoušel tahat za přeplňovaným litrem karavan? Když nám druhý den došel e-mail, že 811 km do chorvatského Rovinje má úspěšně za sebou, dost se nám ulevilo. Citujeme z prvního reportu:

„Spojka nám za celou cestu nezasmrděla, a to jsme se rozjížděli nesčetněkrát – na odpočívadlech, u mýtnic, jednou jsme se museli i rychle otočit do protisměru. Jedinou výjimkou byl výjezd do strmého kopečka s prudkým levým odbočením po focení v Rovinji. To jsem otáčky neuhlídal a upět ucítil charakteristický zápach. Obavy jsem měl z trakce lehké přídě, ale strmý kopec v kempu jsme vyjeli, byť zrovna pršelo. Při manévrování s vlekem jsme pak ale radši dali přednost síle vlastních paží – karavan máme opravdu lehký, na jeho otočení stačíme s manželkou sami,“ začal Tomáš Foldyna rovnou nejkontroverznějším tématem.

Nadšený byl ze spotřeby. „Palubní počítač nám ukázal 9,9 l/100 km při průměrné rychlosti 68 km/h. Výpočtem z plné do plné to sedí – za 811 km jsme spotřebovali 80 litrů paliva. I první cesty s octavií jsem jezdil téměř za 10 litrů, až postupem času jsem se naučil spotřebu srazit až na 8,6 litru, za kterých jsem jel naposledy,“ vysvětluje.

Komu připadá deset litrů hodně, neumí si představit, jak má karavan velký aerodynamický odpor. O hmotnost ani tak nejde, ale zkrátka za sebou stále táhnete otevřený padák.

„Nikdy jsem neměl pocit, že by mi chyběl výkon. V dálničních stoupáních a nájezdech, ani při předjíždění kamionů. Poslouchal jsem rádce řazení – sám bych podle sluchu jezdil na otáčky o dost vyšší. A překvapilo mě, že mou obvyklou cestovní devadesátku motor opravdu zvládá na šestku. Původně jsem myslel, že ji nebudu ani řadit. Ale na necelé dva tisíce otáček táhl rovinky v pohodě a spokojeně si vrněl. Mírné dálniční kopce jsem jel na pětku, prudké na čtyřku. Trojku jsem potřeboval jen zcela výjimečně,“ popírá pan Foldyna zažitý hospodský mýtus, že malé benzinové turbomotory je potřeba točit do omezovače, aby trochu jely. Pravý opak je pravdou: 1.0 TSI „rve“ odspodu takovým způsobem, že jsme opravdu moc zvědavi, jak budou ložiska klikové hřídele (lágry) vypadat po 100.000 km, až motor rozebereme. Zvlášť když dost pevný olejový film má vytvořit olej viskozitní specifikace 0W-20.

Spotřeba při jízdě s karavanem Model Rapid 1.0 TSI Octavia 1.9 TDI DPF Rok výroby 2017 2007 Kód motoru CHZC BLS Emisní norma Euro 6 Euro 4 Nejvyšší výkon (kW/min-1) 81/5000-5500 77/4000 Nejvyšší točivý moment (Nm/min-1) 200/2000-3500 250/1900 NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA PŘÍBRAM – ROVINJ Ujetá vzdálenost (km) 811 811 Průměrná rychlost (km/h) 68 69 Celkově spotřebováno (l) 80,0 72,2 Průměrná spotřeba (l/100 km) 9,9 8,6 NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA ROVINJ – PŘÍBRAM Ujetá vzdálenost (km) 806,5 809 Průměrná rychlost (km/h) 59 60 Celkově spotřebováno (l) 85,4 75,2 Průměrná spotřeba (l/100 km) 10,6 9,3

A zase zpátky

O týden později došel od pana Foldyny report i ze zpáteční cesty, který přinášíme celý a neupravený, jen s dvojicí doplňujících komentářů.

SPOTŘEBA

Cestu zpátky rapid zvládl opět dobře. Spotřebu jsem měl vyšší – 10,59 (85,4 l na 806,5 km), což je částečně normální – od moře se jede do kopce. Celou cestu pršelo a třikrát jsme stáli v koloně. Před Karavankami 45 minut, (tunel se zúžením do jednoho pruhu ve Slovinsku – poznámka redakce), před Katschberským tunelem 15 minut a zhruba hodinu jsme poskakovali centrem Salcburku, protože dálnici zpomalili Němci vracející se z prázdnin. Průměrná rychlost tak klesla na 59 km/h.

SROVNÁNÍ S OCTAVIÍ

Když z archivu svých jízd s octavií vyberu nějaké dvě za podobných podmínek, je spotřeba Škody Rapid asi o 1,3 litru vyšší. Myslel jsem si, že rozdíl ve prospěch dieselu bude větší – překvapilo mě, jaký pokrok benzinové motory udělaly.

STABILITA A TRAKCE

Žádné problémy s trakcí za mokra jsem nezaznamenal. Souprava byla za všech situací stabilní. Neměl jsem ani pocit, že jedu lehčím autem. Naopak díky kratšímu zadnímu převisu se rapid méně pohupuje a jízda je tak i trochu pohodlnější.

SPOJKA V KOLONÁCH

Díky poskakování v kolonách a v Salcburku jsem mohl vesele kromě trakce za mokra testovat i spojku. Bylo to v pohodě, dokud jsem si dával pozor a na rozjezdy se maximálně soustředil. Jakmile jsem ji ale podržel jen o něco déle, opět zasmrděla. Za celou cestu to bylo asi dvakrát.

BRZDY

Zřetelně odlišná (menší) ve srovnání s octavií byla i setrvačnost soupravy. Při jízdách bez vleku doma jsem si povšiml, že auto s tak malým objemem válců samozřejmě téměř nebrzdí motorem. Na dálnicích však dostatečně brzdí aerodynamický odpor. V prudších klesáních došlo na brzdy, které jsou u rapidu velmi účinné.

POKLES VÝKONU POD ZÁTĚŽÍ?

Do paměti se mi vryla jedna situace. Při cestě z Koperu (město u moře ve Slovinsku) po zdolání dálničního stoupání jako by rapidu na pár minut došel dech a jel jsem pocitově slabším autem. Napadlo mě prolistovat palubní počítač a všiml jsem si, že teplota oleje byla v tu chvíli 115 stupňů, při běžné jízdě kolem stovky. Ale to je jen takový postřeh.

Tento postřeh je velmi reálný, příčinou však nebude samotná teplota oleje, ale ochrana plastové tlakové části sání před přehřátím a deformací (nafouknutím). Při dlouho trvající vysoké zátěži malý vodní mezichladič nedokáže zabránit nárůstu teploty nasávaného vzduchu. Pokud dosáhne 140 ºC, musí řídicí elektronika snížit plnicí tlak. Proto motoru dočasně skokově poklesne výkon. Při jízdě sólo to vyvoláte jen za extrémně horkého počasí, s karavany bude takový stav častější.

ZAJÍMAVOSTI

Po připojení vleku se okamžitě odpojil stop-start a nemusel jsem jej vypínat tlačítkem. Překvapilo mě, že i po vypnutí motoru zůstávají napájené komfortní funkce vleku – kromě osvětlení i chladnička. Pro jistotu jsem ji vypínal manuálně, aby nám během přestávek nevybila baterku.

Ano, stop-start se opravdu vypíná pokaždé, když je do zásuvky tažného zařízení zapojený přívěs nebo jiné příslušenství (třeba zadní držák na kola). Taktéž napájení vleku i zásuvek ve voze i po vypnutí zapalování a uzamčení auta je záměr. Při nízkém stavu nabití akumulátoru se toto napájení odpojí.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Litrový motor má zcela dostatečný výkon i točivý moment na tahání přívěsu. Slabé místo představuje spojka. Velmi mě překvapilo, že jsem na dálnici mohl jet devadesátkou na šestku. Je tak dlouhá, až jsem si původně myslel, že s karavanem ji řadit vůbec nebudu. Celkově je rapid v mých očích taková moderní felicia. Míval jsem ji před octavií s motorem 1.9 D a rád na ni vzpomínám.

Náš závěr

I s extrémně dlouhými převody (Rapid 1.0 TSI má těžší odstupňování než třeba osmiválcové BMW 550i s manuální převodovkou) je tříválec 1.0 TSI bez problémů schopen tahat lehký karavan. Výrobce by měl vyvinout převodovku s širším celkovým převodovým rozsahem. Aby šestka mohla zůstat takto dlouhá, ale kratší jednička a zpátečka usnadnily rozjezdy. Spotřebu vyjádřenou v litrech má Rapid 1.0 TSI o 13 % vyšší než Octavia 1.0 TSI.

Jenže litr nafty obsahuje více energie (35,5 MJ) než litr benzinu (32 MJ), a to zejména díky vyšší hustotě. Jednoduchým výpočtem ze spotřeby po cestě k moři, kdy rapid jel za 9,9 l/100 km, zatímco octavia za 8,6 l/100 km, tak zjistíme z následující rovnice.

Rozdíl ve spotřebované energii je najednou ne 13, ale jen 3,4 procenta. Účinnost zážehového motoru při tahání karavanu tak už opravdu není o mnoho nižší než u starého dieselu. Ano, jednotka 1.9 TDI táhla k moři minimálně o 150 kg více, protože samo auto je o tolik těžší. Ale to při plynulé jízdě s minimem akcelerací zase nemá takový význam.

Když jsme nedávno napsali, že v dlouhodobém testu při respektování rychlostních limitů míváme běžně spotřebu mezi 5,1 a 5,4 litru, odpověděli nám stoupenci poctivých dieselů v hospodě, že to je při našem loudání i možné: „Když se na to pořádně šlápne, nebo se za to dá vlek, bude ten oturbený kafe mlejnek žrát dvojnásobek proti poctivému dieselu, na to vemte jed.“ Tak teď jsme dokázali, že to tak není. Díky vodnímu chlazení výfukových svodů už benzinové motory nemusí při vysokém zatížení chránit katalyzátor obohacením směsi a vylévat váš benzin do výfuku, jako to dělávalo třeba tříválcové 1.2 HTP.

Na druhou stranu antidieselovému tažení netleskáme. I nejmodernější vznětové motory v pohodě manévrují s vlekem na volnoběh a spojku rozhodně tolik netrápí. Nakonec i pan Foldyna původní myšlenku na Octavii 1.0 TSI opustil. „Náhoda mi do cesty přihrála vzorně udržovaný a jen malinko ojetý Volkswagen Golf 1.6 TDI sedmé generace. Takže dalších pár let ještě u nafty zůstanu.“

Servisní prohlídka v 58.099 km: Druhá údržba za námi

Smyslem našeho testu je před rozebráním plánovaným na metu 100.000 km zatížit techniku vozu co nejvíc.

Byť majitelům vozidel radíme zkrácení intervalů výměny oleje, sami využíváme maximálně přípustných 30.000 km téměř na doraz. Ani tentokrát jsme (za 29.300 km) nemuseli doplnit žádný olej – hladina na měrce poklesla jen na polovinu přípustného rozsahu. Přitom schválně používáme nejnovější superřídký typ VW 508.00 s viskozitou SAE 0W-20. Kapková zkouška už prokázala silnou kontaminaci sazemi (na poměry benzinových motorů) i vyčerpané přísady, které mají karbon rozpouštět (pilovité okraje). Při první prohlídce se měnil pouze olej a kabinový filtr. Druhá prohlídka tyto úkony rozšiřuje o zapalovací svíčky a další body inspekce – seřízení sklonu světel či kontrolu tažného zařízení (jehož „kouli“ musí mechanik vyndat ze zavazadelníku a zkusit nasadit). Cena takové prohlídky v Servisním centru v Kosmonosích činí 7763 Kč.

Nad rámec kontroly jsme si objednali jen dezinfekci klimatizace. U vlastního auta bychom vždy nechali rozebrat a vyčistit brzdy, neboť zatuhlé destičky se rychleji opotřebují. Tady vše necháváme „přírodě“ a zatím nás moc netrestá – obložení je stále na 60 procentech původní tloušťky. Rozhodně bychom také nenechali vzduchový filtr v motoru 90.000 km, ale chtějí to tak, mají to mít. Schválně pak před výměnou a po ní změříme výkon, aby se vidělo, jakou ucpávkou v sání takto zanesený filtr je. Také jsme objednali nápravu zničených věcí. Rozpadlé ovládání směru lamel prostředního výdechu vyřešil servis jeho výměnou a výrobce uznal záruku (jinak bychom za díl zaplatili 1848 Kč). Držák parkovacího lístku nalomila dílna při výměně kamenem rozbitého čelního skla v 29.037 Kč a nám pak o šest tisíc kilometrů později zcela upadl. Tento díl stojí pouhých 15 Kč.

Rozjezdy s litrem

Vnitřní normy Škody Auto jsou velmi přísné. Když má model v technickém průkazu uvedenou určitou hmotnost, musí zvládnout dvanáct po sobě jdoucích rozjezdů v osmnáctistupňovém stoupání. Umíte si to představit? Tak jak je možné, že nám občas smrdí spojka i bez vleku? Povšimli jsme si, že zejména méně rutinovaní řidiči mají tendenci rozjíždět se při nesmyslně vysokých otáčkách.

Autor textu tak po dvaceti letech zavolal svému učiteli autoškoly. Jiří Kubec z Hořovic vyučuje žadatele o řidičské oprávnění už třicet let. Jeho každodenní prací je učit lidi správným rozjezdům, třeba nám dokáže úskalí přeplňovaného tříválce vysvětlit. Zastavuje v kopci mezi obcemi Felbabka a Křešín, kde je velmi mírný provoz. „Tady trénuji všechny žáky tak, aby si našli bod záběru a ovládali spojku tak citlivě, že se i se slabou dvanáctistovkou v naší výcvikové Hondě Jazz rozjedou zcela na volnoběh. Zde funguje úplně bezvadně,“ říká a předvádí plynulý rozjezd. Jakmile totiž začnete v rapidu pouštět spojku, zvýší si motor otáčky asi na 1200, kdy turbodmychadlo už začíná tlačit. I do kopce se tak svižně rozjedete, aniž byste se dotkli plynu. A spojka rozhodně nehoří. „Zcela bez plynu je to paráda, ale jakmile se jej dotknete, je moc citlivý. Otáčky okamžitě vyletí na dva tisíce i víc, což je zbytečně moc. Řidič by si musel najít bod záběru spojky, než plyn přidá – což v provozu často nestihne. Máme podobnou zkušenost z devadesátých let, kdy jsme v autoškole po feliciích zavedli Mazdu 323 – mnohem modernější auto s posilovačem řízení a klimatizací. Pro žáky to ale žádná výhra nebyla – jakmile se dotkli plynu, otáčky vyletěly nahoru a plynulý rozjezd pro ně byl mnohem těžší než u škodovek,“ vysvětluje profesionál. A co by tedy mohl výrobce na rapidu udělat jinak? „Rozhodně zmírnit reakci motoru na plyn v úvodu jeho dráhy. Jistě chtěl, aby auto při jízdě působilo dynamicky, ale pak vážně mají méně soustředění řidiči problém rozjet se bez dlouhého prokluzu spojky,“ odpovídá zkušený učitel.

Při pokusu o couvání do strmého kopce mezi chalupami však pokus s automatickým plynem selhává. Zpátečka je moc dlouhá a motor to v nízkých otáčkách neutáhne, začíná se silně chvět. Nebýt včasného sešlápnutí spojky, zhasl by. „Tady vážně nezbývá než celé couvání držet spojku v záběru,“ říká a po chvíli cítíme opět známý zápach obložení. „To by člověk musel být kaskadér a rozjet to na zpátečku třeba na 30 km/h, což bezpečně nelze. „Čili mírnější reakce na plyn a kratší zpátečku. Vůbec i ostatní převody jsou až zbytečně moc do rychla.“