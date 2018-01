Hybridní budoucnost Lamborghini? Taková by se nám hodně líbila!

U Lamborghini je teď živo hlavně kvůli nově uvedenému SUV Urus, italská značka ale rozhodně nezapomíná ani na to, co uměla vždycky nejlépe, tedy supersportovní modely. V této oblasti chce podnikat i do budoucna, a přestože u svých superaut chce zachovat atmosférické motory, hybridnímu pohonu se u nich nevyhne. Bude to ale vadit?

Podle vize ruského designéra Dmitryho Lazareva ne, protože jeho dílo dokazuje, že hybridní automobil nemusí vypadat unyle jako nějaká Toyota Prius, ale hodně exoticky jako pravé Lamborghini. Tohle prostě stojí za to!

Projekt nazvaný Lamborghini Forsennato svou siluetou navazuje na tradiční modely značky, klínovitý profil je poznávacím znakem vlajkových lodí ze Sant‘ Agaty už od dob Countache . Některými detaily automobil přímo odkazuje na jiné modely značky (podobná příď jako u Aventadoru, „benátské žaluzie“ kryjící motorový prostor jako u Miury ), zároveň ale zůstává originální.

Dramaticky vyhlížející příď zdobí úzké světlomety tvořené diodami, nechybí tu ani množství karbonových dílů. Také koncová světla jsou diodová, tvar ležícího Y připomíná Veneno , na zádi je doplňuje množství chladicích otvorů a centrálně umístěná, hodně výrazná koncovka výfukového potrubí. Zajímavostí jsou pak ploutvičky na střeše připomínající býčí rohy, které mají pomoci se směřováním vzduchu okolo karoserie.

K technice v útrobách se autor blíže nevyjadřuje. Má se ale jednat o plug-in hybrid ve stylu takových aut jako Ferrari LaFerrari a McLaren P1. Takové technice se automobilka kvůli emisním normám zkrátka nevyhne, plug-in hybridy by měli být už nástupci dnešních modelů Huracán a Aventador.

Přestože Lamborghini Forsennato ani náhodou není vizí konkrétního modelu, jedná se o hodně povedenou práci, kterou stojí za to si prohlédnout. Dmitry Lazarev jím dal navíc jasně najevo, u jaké značky by do budoucna rád pracoval. A jak vidno, do designérského střediska Lamborghini by podle všeho dobře zapadl! Forsennato svými exotickými tvary totiž může směle konkurovat nedávnému oficiálnímu dílu ze Sant' Agaty, konceptu Terzo Millennio.