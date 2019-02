Koncept Honda WOW představil odkládací schránku na psa. Neujala se.

Japonské automobilky prezentují zejména na domácí půdě (autosalonu v Tokiu) každým rokem všelijaké koncepty a studie. Některé jsou předobrazem sériových modelů, jiné jsou však mnohdy až příliš odvážné či v sobě ukrývají něco, co se sériové výroby zcela jistě nedočká. Do této skupiny patří i Honda WOW, koncept malého MPV z roku 2005.

Jméno WOW je zkratkou pro „Wonderful Open-hearted Wagon“, čili něco jako „zázračný vůz otevřený všem srdcím“. Zepředu auto vypadalo trochu jako Jazz, ovšem zbytek byl zcela svébytný. Sem patří třeba originální přístup do vozu. Zatímco u velkých MPV je posuvný zpravidla pouze druhý pár bočních dveří, u konceptu WOW Honda uplatnila stejné řešení rovněž u předních bočních dveří. Ty odjížděly dopředu, zadní přirozeně zase dozadu.

Tři muži ve člunu a pes

Kabina WOW nabízela štědrý prostor. Při jeho řešení se Honda speciálně zaměřila na přepravu psa. Interiér tak bylo možné upravit do tří základních konfigurací. WOW tak mohl být čtyřmístný, tedy se dvěma řadami sedadel, nebo šestimístný ve třech řadách. Jenže to nebylo vše. WOW nabídl ještě jedno uspořádání kabiny, kdy vpředu mohli sedět dva pasažéři včetně řidiče, prostřední řada byla určena pro upevnění speciálního boxu - nebo chcete-li klece pro pejska či jiné domácí zvíře, a za ní se teprve nacházela další řada pro dva cestující, která tak byla vlastně třetí. V autě tak v tomto uspořádání mohli jet až čtyři lidé plus pes.

Honda se s konceptem WOW ale na přepravu zvířat zaměřila skutečně komplexně. Pokud jste totiž jeli s autem sami, bylo možné box pro zvíře (psa) umístit dopředu před sedadlo spolujezdce tam, kde je normálně odkládací schránka pod čelním airbagem. Pes tak viděl na páníčka, takže byl předpoklad, že bude při jízdě spokojenější. A aby mu nebyla v zimní období zima či v létě horko, byla součástí příslušenství ohebná trubka, která se nasadila na v tomto případě levý výdech ventilace na středním panelu (v Japonsku mají pravostranné řízení), čímž se směr proudění teplého (chladného) vzduchu otočil vlastně dopředu a tedy na psa.

Jak asi tušíte, vůz se do výroby nedostal a ani nám není známo, zda se použité řešení usnadňující přepravu domácích zvířat autem někde uplatnilo.

Video