Jako klasika jenom vypadají. Kdo dělá nejlepší restomody Porsche 911?

Porsche 911 bylo od svého zrodu v první polovině šedesátých let a výstavní premiéry na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem v září roku 1963 až do dubna 1998, kdy opustil výrobní linku poslední vůz Carrera 4S generace 993, spojeno se vzduchem chlazenými plochými šestiválci.

Zároveň od počátku šedesátých let až do druhé poloviny let devadesátých využívalo skelet karoserie, který si i přes průběžné modernizace, zaměřené především na zvýšení tuhosti a odolnosti proti korozi, zachoval své původní tvary.

Zásadní zlom do historie Porsche 911 přinesla generace 996, která se představila na podzim roku 1997 a ve zcela nové karoserii ukrývala kapalinou chlazený plochý šestiválec. Ve srovnání s předchozími generacemi se jednalo o nepopiratelný pokrok prakticky ve všech směrech, který rozvíjejí i následující generace 997 a 991.

I přesto nebo právě proto začal řadě příznivců chybět styl původních vzduchem chlazených devětsetjedenáctek. Díky tomu se přes renovace a úpravy vozů ze šedesátých až devadesátých let dvacátého století dostala řada firem k produkci tzv. restomodů, ukrývajících pod klasickými liniemi modernizovanou techniku. Řada z nich dnes již rozvíjí původní koncept vzduchem chlazených Porsche 911 a posouvá jej na novou úroveň.

Singer Vehicle Design

První informace o společnosti Singer Vehicle Design a jejích aktivitách zaznamenala veřejnost koncem prvního desetiletí jedenadvacátého století. První prototyp moderní interpretace klasického vzduchem chlazeného Porsche 911 tato firma prezentovala v roce 2009.

Kalifornská firma tehdy úspěšně oživila ducha klasických devětsetjedenáctek ze šedesátých a začátku sedmdesátých let. Hlavní inspirací pro její projekt se stala provedení 911R (1967), 911ST (1970), 911 Carrera 2.7 RS a 911 Carrera 2.8 RSR (obě z roku 1973).

Při představení prototypu bylo před necelými deseti lety uváděno, že zákazníci mají mít možnost volby ze vzduchem chlazených šestiválců, lišícících se objemem i výkony. Základ představoval sériový šestiválec generace 993 o objemu 3,6 litru s výkonem 221 kW (300 k), následoval motor s objemem zvýšeným na 3,75 litru a výkonem 265 kW (360 k) a poslední byla jednotka, která z objemu 3,82 litru nabízela 313 kW (425 k).

Singer 911

Ve druhém desetiletí jedenadvacátého století se skutečně rozběhla stavba vozů pro zákazníky a brány společnosti Singer Vehicle Design opustila celá řada nádherných kupé, spojujících styl a linie výše zmíněných modelů z přelomu let šedesátých a sedmdesátých s výrazně modernější technikou.

Festival rychlosti v Goodwoodu v roce 2015 se stal místem premiéry prvního vozu od Singer Vehicle Design s otevřenou karoserií. Světu se představilo Porsche 911 Targa by Singer ve stylu konce let šedesátých, jehož základem byl ovšem výrazně mladší skelet karoserie generace 964 z přelomu osmdesátých a devadesátých let, který doplnil vzduchem chlazený šestiválec, jehož původní objem 3,6 l byl zvýšen na 4,0 l.

Porsche 911 Targa by Singer

V následujících letech se Singer Vehicle Design do vlastního rozvíjení konceptu původního vzduchem chlazeného Porsche 911 a ve spolupráci s Williams Advanced Engineering postavil vůz, který sice připomíná slavný model Carrera 2.7 RS, ale zároveň jde svou vlastní cestou. Tento exemplář se pyšnil motorem naladěným na nejvyšší výkon 368 kW (500 k).

Prozatím poslední dílo kalifornské společnosti, které bylo prezentováno veřejnosti, představuje letošní projekt Dynamics and Lightweighting Study , který byl prezentován v Goodwoodu. Ten pokračuje v rozvíjení vlastního designérského i konstrukčního stylu na základech Porsche 911, kdy spojuje jeho linie s moderní technikou a materiály. Výsledkem jsou kupé s výkonem kolem 368 kW (500 k) a hmotností kolem 990 kg, za níž vděčí hojnému využití karbonu, hliníku a hořčíku.

Singer Dynamics and Lightweighting Study

V současnosti představuje Singer Vehicle Design společnost, která do jisté míry udává směr a styl vývoje v oblasti moderních interpretací klasických vzduchem chlazených Porsche 911.

Theon Design

Britská společnost Theon Design se sídlem v Deddington v Oxfordshire umí Porsche 911 se vzduchem chlazeným šestiválcem zrenovovat do stavu, v němž před desetiletími opouštělo mateřskou automobilku. Vedle renovací pak tato firma nabízí i kompletní přestavby.

Základem pro tyto přestavby jsou podle oficiálních materiálů společnosti Theon Design vozy z let 1989 až 1994, což znamená, že jsou využívány skelety generace 964, které oproti předchozím generacím vynikají zvýšenou tuhostí a dokonalejší antikorozní ochrannou.

Povrchové panely karoserie v podobě nárazníků, blatníků, kapot a střechy mohou být vyrobeny z plechu nebo z uhlíkových vláken. Kapotu motoru pak může zdobit výsuvný spoiler, který Porsche poprvé použilo právě u generace 964.

Za zadní nápravou se může usadit vzduchem chlazený šestiválec původem rovněž z generace 964. V aktuální nabídce figuruje atmosférická i přeplňovaná verze o objemu 3,6 l a atmosférická provedení s objemy 3,8 a 4,0 l. Nejvyšší výkony se pohybují od 217 kW (289 k) do 303 kW (406 k). Tyto hodnoty míří k zadním kolům prostřednictvím pětistupňové nebo šestistupňové manuální převodovky.

V případě odpružení a brzdového systému mohou být použity standardní komponenty, které jsou automobilkou Porsche doporučeny pro generaci 964 a Theon Design vedle nich nabízí i plně stavitelné tlumiče Öhlins a keramické brzdové kotouče.

V interiéru záleží prakticky jen na budoucím majiteli, jestli si zvolí spartánské provedení, které díky zaměření na dosažení co nejnižší hmotnosti postrádá i elektrické ovládání oken a audio systém nebo dá přednost komfortnějšímu provedení, v němž tyto prvky výbavy nechybí.

Theon Design

Kaege GmbH

Společnost Kaege GmbH se sídlem ve Stettenu je připravena opravit nebo upravit prakticky jakékoliv Porsche a její divize Kaege Retro se věnuje renovacím i modernizacím klasiků se vzduchem chlazenými motory za zadní nápravou.

Výkladní skříň schopností této firmy představuje Porsche 911, které na první pohled působí dojmem, že je zástupcem některé z prvních sérií vyráběných na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Samotná firma jej uvádí jako moderní interpretaci série F s technikou generace 993.

Karoserie využívá skelet z poslední generace vzduchem chlazených devětsetjedenáctek z devadesátých let, který vedle kvalitní antikorozní ochrany vyniká i výrazně vyšší tuhostí než u vozů z let sedmdesátých a osmdesátých. Hojné využití kompozitních materiálů pak stojí za hmotností 1195 kg.

Vozům z počátku sedmdesátých let se toto Porsche na první pohled vzdaluje díky svým LED světlometům a pozornost přitahují i jeho dvoudílné disky Fuchs s klasickým designem, která se ukrývají v lehce rozšířených blatnících.

Porsche 911 generace 993 darovalo tomuto vozu i svou pohonnou jednotku v podobě atmosférického vzduchem chlazeného šestiválce o objemu 3,6 l s výkonem 221 kW (300 k). Prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky jsou samozřejmě roztáčena pouze kola zadní nápravy.

Interiér je sympatickou kombinací klasiky s modernou, kdy je typická palubní deska Porsche 911 vybavena stylovými chromovanými rámečky a moderním rádiem Becker s klasickým vzhledem čelního panelu v kombinaci s tříramenným volantem vybaveným airbagem.

Kaege GmbH

DP Motorsport

DP Motorsport z německého Overathu na východ od Kolína nad Rýnem založil Ekkehard Zimmermann již v roce 1973 a dnes tato firma patří mezi zasloužilé specialisty na úpravy vozů Porsche pro závodní nasazení i využití na běžných silnicích.

V případě modelové řady 911 má DP Motorsport na svém kontě skutečně dlouhou řadu upravených vozů a nebrání se ani současným trendům, což dokazují jeho nejnovější projekty. Zároveň ovšem umí jít stále svou cestou. To ostatně velmi dobře odhaluje v loňském roce představené rudé kupé s označením RS 3.5 Evolution

Základem tohoto vozu bylo Porsche 911 z roku 1974, jehož karoserie byla upravena ve stylu modelu 3.0 RSR ze stejného roku. Za zadní nápravou byl ovšem usazen plochý šestiválec o objemu 3,5 l s výkonem 268 kW (365 k), zatímco podvozek byl osazen komponenty značky H&R, tlumiče, vinuté pružiny a vlastní nastavitelné stabilizátory.

DP Motorsport Porsche 911 RS 3.5 Evolution

Další kreací, demonstrující schopnosti DP Motorsport, může být vůz, který v roce 1989 opouštěl brány automobilky Porsche jako 911 Targa, ale dnes je z něj 911 Speedster . Samotný úpravce uvádí, že proměna karoserie se koncem devadesátých let odehrála v Kalifornii a následně se vůz dostal zpět do Německa.

Právě nový majitel vozu měl dojem, že i přes jeho proměnu v 911 Speedster mu ještě něco schází. Ke slovu se tedy dostala společnost DP Motorsport a vůz osadila svou vlastní sadou blatníků, rozšiřujících jej o 25,4 mm na každé straně. Širší blatníky pak doplňují nové nárazníky ve stylu, který byl používán na přelomu šedesátých a sedmdesátých let.

Další úpravy se týkají podvozku, kde došlo ke snížení světlé výšky za pomoci změny usazení torzních tyčí a použití nových tlumičů. Celkový vzhled vozu i zvukový projev vzduchem chlazeného šestiválce má umocňovat nový výfukový systém. Prozatím poslední úpravou je matně šedý lak karoserie, ale v plánu jsou další úpravy podvozku i motoru o objemu 3,2 l.

DP Motorsport Porsche 911 Speedster

Lightspeed Classic

Německá společnost Autoaktiv Classic se sídlem v Taufkirchenu pod značkou Lightspeed Classic nabízí nádherné moderní intepretace klasických Porsche 911 z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, jejichž základem jsou ovšem vozy generace 964 z let 1989 až 1994.

Za touto firmou stojí Ralf Skatulla, který v letech 1986 až 1999 pracoval přímo pro automobilku Porsche a má jasnou představu o ideální podobě vzduchem chlazené devětsetjedenáctky. Cílem jeho společnosti je nabízet automobily, které lze používat denně v běžném provozu, vyrazit s nimi na závodní okruh a přitom mít možnost stále využít služeb značkových servisů Porsche.

Karoserie vozů značky Lightspeed Classic se i přes svůj klasický vzhled mohou pochlubit například blatníky z uhlíkových vláken, zatímco v případě podvozků jsou využívány moderní komponenty odpružení značky Bilstein a brzdový systém tvoří díly určené například pro model 911 GT3 generace 996.

Za zadní nápravou může být uložen atmosférický vzduchem chlazený šestiválec původem z generace 964, který v současnosti Lightspeed Classic nabízí ve čtyřech úrovních ladění. Základem je objem 3,6 l a výkon 184 kW (250 k). Následuje stejný objem s výkonem 213 kW (290 k). Druhou polovinu nabídky pak představují motory o objemu 3,8 l, které mohou disponovat výkonem 235 kW (320 k) nebo až 250 kW (340 k).

Lightspeed Classic

Paul Stephens AutoArt

Paul Stephens patří k uznávaným specialistům na Porsche 911 se vzduchem chlazenými motory a jeho firma nabízí řadu atraktivních provedení těchto sportovních vozů. Na své si zde přijdou zájemci o automobil vhodný pro každodenní provoz i vůz, který se nejlépe cítí na závodním okruhu.

Základní nabídku tvoří u Paul Stephens AutoArt tři linie, které nesou označení Classic Touring Series II, Touring R Series II a Clubsport Series II. Vedle nich pak firma nabízí tradiční i netradiční úpravy, z nichž lze zmínit například Spyder, což je opravdu minimalisticky pojatá devětsetjedenáctka bez střechy, která má namísto čelního a bočních oken pouze nízký průhledný štítek.

V případě trojice základních linií sází Paul Stephens AutoArt na tradice, což znamená, že Classic Touring Series II svým vzhledem odpovídá vozům z let 1970 až 1973, zatímco technika v čele s motory o objemu 3,2 nebo 3,4 l je na úrovni devadesátých let a u podvozků a brzdových systému je vlastně současná.

Vozy v provedení Touring R Series II a Clubsport Series II jsou inspirovány vzhledem modelu 911R a 911 Carrera 2.7 RS, ale i v jejich útrobách se ukrývá výrazně modernější technika. Nabídka motorů zde sahá od 3,2 přes 3,4 a 3,6 až po 3,8 l s výkonem 265 kW (355 k). Pro Touring R Series II je k dispozici i pohon všech kol. Prozatím poslední ukázkou schopností Paul Stephens AutoArt je limitovaná edice deseti Porsche 911 Le Mans Classic Clubsport

Paul Stephens AutoArt

Gunther Werks

Kalifornská společnost Gunther Werks podobně jako výše zmíněné firmy využívá za základ své přestavby sériová Porsche 911 a to generace 993 z let 1993 až 1998, ale na rozdíl od nich jejich vzhled neposouvá dál proti proudu času a naopak vychází z designu těch nejostřejších verzí této generace, mezi něž patří i první 911 GT2.

Díky tomu působí Gunther Werks 400 R po vizuální stránce podobně jako Porsche 911 z devadesátých let, i když dostal nově navržené a vyvinuté nárazníky, blatníky, střechu a zadní přítlačné křídlo z uhlíkových vláken. Výsledkem je podobně agresivní výraz jako u již zmiňovaného modelu 911 GT2.

V zádi se pak namísto pro generaci 993 obvyklého vzduchem chlazeného šestiválce o objemu 3,6 litru ukrývá jeho evoluce o objemu 4,0 litru, kterou má na svědomí společnost Rothsport Racing. Tento motor s nejvyšším výkonem 294 kW (400 k) a točivým momentem 447 N.m může točit až 7800 minnež zasáhne omezovač a spolupracuje s upravenou manuální převodovkou Getrag G50, jejímž prostřednictvím roztáčí zadní kola.

Gunther Werks 400 R

Monterey Cark Week, probíhající od 18. do 26. srpna 2018, jehož vrcholem je prestižní Pebble Beach Concours d'Elegance, nabídl řadu zajímavých akcí a automobilových lahůdek. Právě mezi ně se zařadila během akce The Quail společnost Gunther Werks, která zde vystavila svou karoserii Porsche 911 generace 993 se všemi povrchovými panely vyrobenými z uhlíkových vláken.

Karoserie v tomto provedení má vynikat výrazně nižší hmotností než ve své standardní podobě a zároveň i vyšší tuhostí. Mimo jiné se pak může pochlubit i rozšířením v oblasti předních i zadních blatníků o 76,2 mm.

Společnost Gunther Werks spolu s karoserií představila i kompletní automobil, který navazuje na model 400 R představený v loňském roce, od nějž se liší především matným šedým lakem karoserie a kapotou motorového prostoru ve stylu klasického modelu 911 Carrera 2,7 RS ze sedmdesátých let.

Gunther Werks Porsche 911 s karbonovou karoserií

Moderní interpretace Porsche 911 od výše zmíněných společností nejsou samozřejmě na trhu jediné, ale rozhodně patří k nejatraktivnějším a minimálně v případě Singer Vehicle Design i nejžádanějším mezi sběrateli.

Na tuto současnou módu i v souvislosti s výročním svých sportovních vozů zareagovalo i samotná automobilka Porsche, když představila Project Gold . Tak trochu jinou ligu pak hraje například společnost RUF Automobile GmbH , která pod liniemi klasického Porsche 911 ukrývá svůj vlastní karbonový monokok a dalším směrem se vydává Lanzante , plánující sérii vozů s motory původem z F1. Milovníkům elektřiny pak vychází vstříc Voitures Extravert , proměňující klasická Porsche 911 v elektromobily.

