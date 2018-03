Nástupce Nissanu 370Z přece jen přijde! Šestiválce se nezbaví

Nissan 370Z je na trhu již od roku 2009, stále ale dokáže zaujmout svým vzhledem, atmosférickým šestiválcem nebo cenovkou – dostupnější šestiválcové kupé u nás aktuálně neseženete. Dlouho se však spekulovalo, zda dostane nástupce a jestli to náhodou nebude crossover, který by měl větší šanci na prodejní úspěch. Fanoušci „zetka“ ale nemusí zoufat, Nissan se sportovním kupé stále počítá.

Automobilka skutečně hledala různé cesty, jakými se u nástupce 370Z vydat, nakonec ale nebude koncepci radikálně měnit. Možná i proto, že také další japonští výrobci chystají nové sporťáky. Honda podle všeho pracuje na nástupci slavného roadsteru S2000, zatímco Toyota ve spolupráci s BMW vyvíjí novou Supru.

A nástupce 370Z se této nové generaci japonských sporťáků bude chtít minimálně vyrovnat. I ve světe přísných emisních norem si uchová šestiválec, už to však nebude atmosférický motor, ale přeplňovaný. Dnešní 3,7litr z 370Z má nahradit třílitrový vidlicový šestiválec používaný třeba v Infiniti Q60. Spekulace o využití techniky od Mercedesu se totiž ukázaly jako novinářská kachna.

Nabídnout by mohl asi 400 koní (294 kW), počítá se ale s vrcholnou verzí od divize Nismo, která by mohla být naladěna až na 350 kW. Její specialitou by pak mohla být zástavba pohonu všech kol!

Z hlediska velikosti připravované kupé podle všeho vyroste, natáhnout by se mohlo z dnešních 4.265 mm někam k 4.520 mm. Vedle kupé se přitom počítá také s roadsterem, oba modely by mohly být prodávány s obchodním označením 400Z.

Novinka s interním označením Z35 by světu měla být představena v roce 2019, na autosalonu v Los Angeles, a to na oslavu 50 let od zahájení prodeje Nissanu 240Z, prvního „zetka.“ Už letos na podzim (nejspíše v Tokiu), bychom však mohli spatřit koncept, který by podobu auta naznačil. Tak co, už se také těšíte?