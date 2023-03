TEST Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE Tekna+ – Vrcholná verze nabízí víc než unikátní hybrid

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zvláštní pochvalu si X-Trail zaslouží za štědrý přístup do kabiny. Přední dveře lze otevřít do mimořádně širokého úhlu, zadní umí dokonce 85 stupňů!

Nastavení vozu ale probíhají přes přístrojový štít a tlačítka na volantu. Podle mě jde o šikovné řešení, které vychází ze skutečnosti, že „budíky“ máte blízko zornému poli, ale zejména pracuje se zcela správným předpokladem, že řidič by měl mít za jízdy ruce na volantu. Jinými slovy, kvůli úpravě nějakého nastavení není potřeba tolik odklánět zrak a přesouvat ruku z volantu na nějaký dotykový displej. Je ale škoda, že některé úkony působí poněkud zdlouhavě. Například vynulování palubního počítače obnáší dlouhý stisk příslušného tlačítka na volantu, následně výběr hodnot, které chcete smazat (včetně možnosti resetovat vše, která je naštěstí hned nahoře) a pak je ještě potřeba potvrdit, že to tak skutečně chcete. Když už vše proběhne, auto nezobrazí vynulovaný palubní počítač, ale vrátí vás do nabídky s možnostmi resetu. Takže musíte udělat ještě jeden krok. Ale zase na druhou stranu – jak často ve svém vozidle nulujete počítač? Zvlášť takový, který umí režimy „dlouhodobě“, „od natankování“ a „od startu“... Oba displeje nabízejí kvalitní a ostrý obraz, navíc na pokyny reagují svižně.

Motor, jízdní vlastnosti

K čemu tříválec?

Nissan novou generaci X-Trailu v Evropě nabízí ve třech motorizacích, všechny přitom pod přední kapotou ukrývají turbodmychadlem přeplňovaný benzinový tříválec s proměnnou kompresí. Jeho objem činí 1,5 litru.

Základ představuje provedení 1.5 VC-T MHEV, mild-hybrid s převodovkou CVT, pohonem předních kol a maximálním výkonem 120 kW. K dostání je však pouze ve dvou nejnižších výbavách a jako jediný se mimochodem cenou vejde do milionu korun.

Kdo touží po lepším, případně po čtyřkolce, musí sáhnout po hybridu s označením e-POWER. Ten je k dispozici ve dvou verzích: u základní tříválec doplňuje jeden elektromotor, auto tak má pohon předních kol a celkový výkon dosahuje 150 kW, varianta s přídomkem e-4ORCE přidává druhý elektromotor, čtyřkolku a nejvyšší výkon 157 kW. K nám dorazil právě nejsilnější hybrid s pohonem všech kol.

Nissan jménem e-POWER označuje sériový hybrid bez možnosti externího dobíjení, který 116kW tříválec využívá výhradně k výrobě elektřiny (přes generátor) pro elektromotor, v našem případě elektromotory. „Spalovák“ tak není za žádné situace přímo propojený s koly, ta pohání právě elektromotor(y). Testovaný X-Trail si tak zjednodušeně řečeno můžeme představit jako elektromobil, kterému ale energii dodává benzin spalující tříválcová jednotka fungující efektivněji v menším rozsahu otáček.

Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE Tekna+

Hybridní X-Trail e-POWER samozřejmě může využívat také elektřinu uloženou v baterii, ta je ale stejně jako u ostatních sériových hybridů malá. Li-ion akumulátor, dobíjený za jízdy, má kapacitu 1,73 kWh, což v nejlepším případě stačí jen na pár kilometrů v čistě elektrickém režimu.

Náš exemplář s pohonem všech kol e-4ORCE tedy pracuje se dvěma elektromotory, jedním na každé nápravě. Oba jsou synchronní s permanentními magnety, přední generuje 330, zadní pak 195 newtonmetrů. Systémový výkon soustavy dosahuje 157 kW, což stačí ke zrychlení z klidu na stovku za 7 sekund. Maximální rychlosti činí 180 km/h.

Díky specifickému pohonu se svezení podobá jízdě s elektromobilem, především pohotovými reakcemi na sešlápnutí akcelerátoru a lineárním způsobem akcelerace, který podtrhuje přítomnost stálého převodu. Dynamika není vyloženě dramatická, ale rozhodně více než důstojná, zvlášť v nižších rychlostech. Z 80 na 120 km/h X-Trail e-POWER e-4ORCE podle mé zkušenosti zrychluje za něco mezi 5 až 6 sekundami, ze 120 na 160 km/h mu to trvá asi 9 vteřin.

Síly pro hbité předjetí či připojení do rychlejšího pruhu má pohon dostatek a ještě v dálničním tempu zvládá po přidání ochotně akcelerovat. Přesto na mě hybridní pohon na dálnici působil tak, že mu nutím něco, co mu není úplně vlastní. Okolo 130 km/h se totiž nachází hranice oddělující kultivovaný, tichý a pružný hybrid od pohonné soustavy méně uhlazené a méně nenucené. Prostě mi přišlo, že jsem na dálnici musel dupat na plyn víc, než by mi přišlo přirozené. Každé přišlápnutí pedálu navíc v tomto tempu už doprovází zřetelné hučení tříválce.

Ten se jinak v ostatních situacích akusticky projevuje zřídka, více slyšet je pouze při prudké akceleraci, během níž musí pracovat ve vyšších otáčkách, a občas zvláštně vrčí, když dobíjí baterii. Po drtivou většinu času se ale hybridní pohon vážně chová příjemně kultivovaně.

Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE Tekna+

Že má e-POWER blízko k elektromobilům dokládá možnost využívat jednopedálové řízení e-Pedal. Auto v tomto režimu po uvolnění akcelerátoru rekuperuje na maximum (oběma elektromotory), takže většinou není nutné pracovat s brzdovým pedálem. Vůz však v tomto nastavení nedokáže zastavit.

Za zmínku stojí ještě schopnost plachtění, kterou nabízí mód Eco. X-Trail v něm pak po uvolnění plynu působí krásně plynule, což mně osobně vyhovuje. Jen škoda, že tento režim zřetelně otupuje reakce hybridního pohonu. Mezi jednotlivými jízdními módy je mimochodem právě z pohledu reakcí na plyn citelný rozdíl.

A spotřeba? V hustém pražském provozu se X-Trail pohyboval s průměrem 8,6 l/100 km, na dálnici za 9,2 l/100 km a na silnici vedoucí přes několik obcí, ale mimo velká města a dálnice za 7,2 l/100 km. V klidném provozu jsem se ovšem v pohodě dostal také na 6,4 l/100 km a o víkendu v menším městě na 6,8 l/100 km. Po týdenním testu palubní počítač ukazoval dlouhodobý průměr 7,6 l/100 km. Hybrid má 55litrovou palivovou nádrž.

Komfort s výhradami

Velice zajímavý je jízdní projev, především v oblasti komfortu. Zatímco s většími nerovnostmi si podvozek s víceprvkovou zadní nápravou dokáže poradit slušně, na těch menších a ostřejších má překvapivě drobné potíže. Roli jistě hrají velká 20palcová kola obutá do pneumatik o rozměru 255/45, pravdou však je, že například na „kostkách“ X-Trail dává posádce o „nekvalitě“ povrchu vědět a vibrace od přední nápravy se navíc přenášejí také do volantu a plynového pedálu. Nejsou výrazné, ale od podobného vozu bych čekal více kultivovanosti. A platí to i o odhlučnění podvozku, které je horší než od motoru. Opět – není to nic hrozného, ale uměl bych si představit zlepšení.

Jízdní vlastnosti jsou jinak velice slušné a na poměrně velké a těžké (více než 1,8 tuny) SUV Nissan působí vcelku obratně, ochotně se stačí a hezky se drží zvolené stopy. Samozřejmě, když na něj zatlačíte víc, brzy narazíte na jeho limity, projevující se zejména tendencí k nedotáčivosti. Obecně však hybridní X-Trail s pohonem všech kol jezdí na vůz tohoto typu sympaticky. Zaujalo mě poměrně strmé a přesné řízení, které však současně není příliš komunikativní.

S hybridní čtyřkolkou jsem vyrazil také do lehkého terénu, v němž jsem chtěl hlavně zjistit, jakou nabízí trakci. Ukázalo se, že „elektrický“ pohon všech kol dokáže v terénním režimu plynule dávkovat točivý moment na jednotlivá kola, takže i když začne některé trakci ztrácet, ostatní ho dokážou zastoupit. Na kluzkém povrchu tedy čtyřkolka fungovala spolehlivě.