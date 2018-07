Ojetý Mitsubishi Lancer (CS): Klasik. Možná až moc velký…

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Lancer je tradiční modelovou řadou japonské automobilky, podobně jako třeba Golf německého Volkswagenu. S tímto jménem se u Mitsubishi setkáváme prakticky nepřetržitě od roku 1973. Recenzovaný Lancer se na světových trzích uvedl už v roce 2000. Do Evropy ale dorazil až o tři roky později, přičemž na starém kontinentě se prodával nezvykle krátce, pouhé necelé čtyři roky. Od roku 2007 jej nahradila stávající a hlavně mnohem zdařilejší generace, charakteristická svoji ostrou přídí s negativně skloněnou čelní stěnou po vzoru modelů z 80. a 90. let. Tu lze po několika modernizacích koupit coby novou dodnes, byť je jasné, že její dny se už povážlivě krátí. Paradoxně, na základech recenzovaného Lanceru s karoserii sedan vzniklo jedno z nejlépe jezdících aut všech dob, a sice sportovní Lancer EVO 8 a 9. To je však zcela jiné auto, které toho nemá s běžnou verzí mnoho společného.

Náhrada za Carismu

Recenzovaný Lancer stál v době uvedení na evropský trh před nelehkým úkolem. A sice nahradit známý model Carisma. Ten se od 1996 vyráběl pro Evropu v holandském závodě NedCar spolu s první generací Volva S40/V40 a šlo o první auto, poháněné benzinovým motorem s přímým vstřikováním paliva GDi. Carisma existovala coby pětidveřový liftback a čtyřdveřový sedan.

Nástupce Lancer nabídl sedan a dále praktické kombi. Druhá jmenovaná karosářská verze byla obchodně úspěšnější a to nejen pro svoji vyšší praktičnost, ale jistě i z důvodu estetického. Na rozdíl od sedanu, který tvarově opravdu moc nezaujme, je kombi s přídomkem Sport Wagon dodnes po stránce vzhledu docela zajímavé. Však také pokud na tento Lancer někde narazíte, bude to určitě spíše kombi než až příliš usedlý sedan.

Ač rozdílného vzhledu, technika se u obou karosářských verzí lišila jen málo. A spíše než o karoserii vypovídala o úrovni výbavy. Lancer se na českém trhu nabízel s výbavou Comfort, která byla dostupná v obou karosářských verzích, a dále v mnohem zajímavější verzi Sport. Ta byla pro změnu vyhrazena pouze karoserii kombi Sport Wagon. Výrazně lepší variabilita kabiny tady ale dostává trochu trhliny za poněkud komplikovanější sklápění opěradla zadní lavice.

Verze Sport byla specifická odlišnými náboji kol s pěti otvory pro šrouby, na rozdíl od verze Comfort, která si vystačila se čtyřmi. V kabině se pak lišila třeba skvělým sportovním tříramenným volantem Momo. S Comfortem se pojily pneumatiky 195/60 na patnáctipalcových kolech, zatímco pro Sport byly standardem „šestnáctky“ 195/50. Jen pro zajímavost, v prvovýrobě dodávalo Mitsubishi pneumatiky Nokian.

Japonská odolnost…

Když opomeneme odlišné náboje kol a také jiné pružiny a tlumiče spolu se sníženou světlou výškou u verze Sport, pak řešení podvozku jako takové bylo u obou karosářských a tedy i výbavových verzí stejné. Vpředu vůz používá modifikovaný McPherson s trojúhelníkovým ramenem. V originále Mitsubishi nabízí pouze jeho zadní uložení samostatně. Zbytek je vcelku. „Za originální rameno na Lancer zaplatíte 5.600 korun včetně daně,“ říká k modelu Jiří Marcin, spolumajitel stejnojmenného autorizovaného servisu, který se v Roudnici nad Labem na vozy Mitsubishi specializuje už od první poloviny 90. let. „Mitsubishi navíc v současné době poskytuje na součástky na takto stará auta slevu dvacet procent.“ I tak bude ale druhovýroba levnější. Za stejné rameno od Nipparts zaplatíte asi 3.500 korun.

Dle Marcina platí podvozek těchto aut za velmi odolný. Vůle jdou tak spíše na vrub značnému staří a také velkému kilometrovému proběhu. Holt po 300.000 km potřebují nová ramena i ta nejodolnější auta. Pokud už něco mělo na podvozku nižší životnost, pak to bylo horní uložení předních tlumičů (vzpěr McPherson). Dokonce ani stabilizátor tady neklepe, neboť namísto dlouhých táhel uchycených k tlumičům, má jen delší šrouby s podložkami, jimiž je stabilizátor uchycen do příčných ramen. Jde obecně vzato o velmi odolné, byť méně účinné řešení.

Vzadu Japonci projevili svůj smysl pro složitá technická řešení. Pokud čekáte torzní příčku, budete překvapeni kinematicky takřka dokonalou čtyřprvkovou nápravou. Jde o principiálně stejné řešení, jaké používaly soudobé Golfy a Focusy, případně třeba Peugeot 407. U nových aut toto kvitujeme, u ojetin však máme obavy, zda případná výměna ramen nezruinuje skromný rozpočet kupujícího takového auta. V případě Lanceru však nemáme zprávy, že by někdo ramena zadní nápravy měnil z důvodu vůle v nich. Pokud už by to bylo třeba, lze u vybraných, konkrétně u podélného a dlouhého spodního příčného, koupit samostatně jejich silentbloky. Horší to je s ložisky zadních kol, které jsou na rozdíl od těch předních pouze vcelku s nábojem.

… a sklony ke korozi

Mechanická odolnost Lanceru je na vysoké úrovni, obvyklé u tehdejších japonských vozů. Bohužel to stejné můžeme říci o ochraně proti korozi, která nedosahuje úrovně většiny stejně starých evropských konkurentů. Dnes je navíc vše umocněno značným stářím a najetými kilometry.

Pokud přijde řeč na korozi, tak ta se týká na první pohled třeba lemů zadních blatníků. To je však zjednodušeně řečeno spíše kosmetická vada. Mnohem horší je koroze podvozku, jmenovitě obou nápravnic či ramen. V případě Lanceru se koroze přední nápravnice týkala v USA dokonce jedna svolávací akce. Jistě, auta pro Evropu a potažmo ČR pocházejí z jiného závodu a jsou tedy v mnohém odlišná. Ze zkušeností s jinými japonskými vozy z těch let bychom však byli při koupi vozu obezřetní. Určitě doporučujeme detailní prohlídku spodní části vozu, pokud možno na zvedáku.

Jak šel čas

Představení vozu coby řada CS na asijských trzích. Dvě karosářské verze.

Na podzim zahájení prodeje vozu v Evropě. Karoserie čtyřdveřový sedan a pětidveřové kombi Sport Wagon. Výhradně zážehové čtyřválce 1,3 litru, 1,6 litru a pouze pro kombi Sport Wagon 2.0 litru. Naopak motor 1.3 16V pouze pro sedan.

Lehká modernizace, patrná zejména v kabině. Změněné ovládání ventilační a klimatizační soustavy.

Příchod nové generace Lanceru coby řada CY/CX. Vyrábí se dodnes.

Ukončení produkce řady CS.