Shelby oživuje GT500 Super Snake z roku 1967. Postaví jen deset vozů!

Carroll Shelby použil jméno Super Snake v souvislosti s úpravami modelu Mustang poprvé v roce 1967, kdy vznikl výjimečný prototyp. Tento vůz posloužil při testování pneumatik společnosti Goodyear, ale dalších sourozenců se nakonec nedočkal, protože cena pro zákazníky vycházela příliš vysoká.

Shelby GT500 Super Snake ve druhé polovině šedesátých let tedy do sériové výroby nezamířil, ale ani neupadl v zapomnění a stal se inspirací pro stejně pojmenované vozy na základech modelu Mustang páté a šesté generace . Tyto moderní interpretace sice svůj vzor překonávají svými jízdními výkony, ale přeci jen jim chybí styl typický pro druhou polovinu šedesátých let.

Právě díky tomu se u Shelby American rozhodli oživit původní GT500 Super Snake se vším všudy. Výsledkem se stane série deseti vozů, přibližující se svým vzhledem i technikou co nejvíce vozu z druhé poloviny šedesátých let.

Při stavbě těchto automobilů budou skutečně použity karoserie vyrobené pro modelový rok 1967 a nebude se jednat o nově produkované skelety. Tyto karoserie mají být očištěny na holý kov a následně na nich vzniknou zcela nové vozy s původním VIN.

Pod kapotou nově vyrobených GT500 Super Snake budou atmosférické vidlicové osmiválce o objemu 7,0 l s litinovým nebo hliníkovým blokem v závislosti na přání budoucího majitele. Výkon se má u všech pohybovat nad 410 kW (557 k).

Všech deset vozů pak vedle původní karoserií či objemu motoru bude spojovat i výhradně čtyřstupňová manuální převodovka, kotoučové brzdy na všech kolech ve stylu původního vozu a rovněž trojité pruhy, které se táhnou od přídě až na záď.

V interiérech těchto vozů mají být instalovány palubní desky, které údajně skutečně podepsali Carroll Shelby a Don McCain, stojící za vývojem původního Shelby GT500 Super Snake z roku 1967.

Shelby American uvádí, že každý z plánovaných deseti vozů bude postaven na přímou objednávku a dodává, že cena za tento výjimečný vůz začíná na částce 249.995 amerických dolarů (zhruba 5.450.000 Kč).