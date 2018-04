BMW 640d xDrive Gran Turismo – Proč chtít 6 GT? A nechtít pětku…

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Schválně si rozklikněte na stránkách českého BMW nabídku nových vozů. Otevře se stránka, na níž můžete zaškrtnout něco z následujícího – sedan (to ještě znám), touring, cabrio (chápu), pak už ale následují oříšky - Gran Turismo (tuším, nepředstavuje si však BMW pod tímto termínem trošku něco jiného, než je vžitá představa?), pak je tu Sports Activity Coupé (???), Sports Activity Vehicle (to bude mnichovská interpretace SUV), Tourer (takhle říkají kluci bavoráčtí MPV) a třešnička Gran Coupé.

Je toho zkrátka nějak hodně, aby BMW za chvilku nedošly čísílka a písmenka… Raději se zaměřím na šestku s doplňkovým označením GT, což má znamenat Gran Turismo. Ovšem, jak jsem naznačil výše, rozhodně nejde o nizoučké kupé pro čtyři s dlouhatánskou kapotou (pod ní nejlépe dvanáctiválec), ale BMW si tento termín vyložilo jako cosi divně zvýšeného, bachratého, s náznakem praktičnosti kombíku… Co to blbnu, to jsem se v těch číslech zamotal, ta bachratost platila pro předchůdce, tehdy šlo ještě o 5 GT. Ale spojovat tohle zvláštní automobilové stvoření s něčím tak vznešeným, jako je gran turismo, to už chtělo hodně marketingového umu.

Nicméně, něco z předchůdce zůstalo i šestce. O něco zvýšená stavba (proti aktuální pětce kombi je 6 GT vyšší o 40 mm) a taky praktičnost zavánějící kombíkem. V zadní části si už tedy nemůžete vybrat, jestli otevřete jenom maličký průlez do kufru, nebo celou výklopnou stěnu, 6 GT je už jen liftbackem. Tedy takovým GT liftbackem. Už se do toho zase zamotávám…

Mnohem víc než přesná kategorizace mě zajímalo, jestli 6 GT dává vedle pětkového kombíku smysl. Ten jsem si zařadil na svůj osobní „wish list“, tohle auto tedy opravdu velmi můžu. Tedy – donutí mě 6 GT o mé srdcové volbě zapochybovat?

Úplně špatně nevypadá…

… ale že bych řekl, že přede mnou stojí gran turismo, to tedy zase ne. Asi bych ani neřekl, že předchůdce byl vyloženě ošklivý, pětku GT potkávám díky sousedce prakticky každý den. Možná jsem si zvykl, ale viděl jsem už větší obludky. Nová šestka GT určitě o něco elegantnější je, ve srovnání s krásným pětkovým kombíkem ale její stále těžkopádnější linie přece jenom pokulhávají. Vyšší stavbu karoserie se ani nijak zvlášť nesnaží zastřít, záď je pořád odulejší. A jak už jsem napsal, výklopná je pouze celá stěna, samostatně otevíratelný průlez do druhé generace nepřežil. Bude někomu chybět?

A když už ty páté dveře otevřeme, čeká na nás velice slušných 610 litrů základního objemu, což je o čtyřicet litrů víc než u pětkového kombíku (a o 110 litrů víc v porovnání s předchůdcem). Vidíte, třeba bude mít šest GT nakonec opravdu i nějaký ten objektivní smysl.

A pokračujeme dál! Díky víc než třímetrovému rozvoru (3070 mm vs. 2975 mm u pětkového kombíku) se na zadních sedačkách má kolena cítí svobodněji, hlava již nejvýš srovnatelně. Šestka je sice vyšší o 40 mm, střecha se však velice rychle svažuje, výraznějšího nadbytku se tak proti zmíněné pětce nedočkáte. Na předních místech už ovšem ano, tady je atmosféra daleko vzdušnější, skoro velkoprostorová. Bez přehánění, zatímco v pětce si už roky připadáte stejně a popravdě poněkud stísněně (zvlášť v porovnání s mainstreamovou střední třídou, která nám bobtná, však víte…), na předních sedačkách je 640d GT opravdu štědrá.

Model 6 GT 5 sedan 5 kombi 5 GT (2009-2017) Délka (mm) 5091 4936 4942 5004 Šířka (mm) 1902 1868 1868 1901 Výška (mm) 1538 1479 1498 1559 Rozvor (mm) 3070 2975 2975 3070 Objem zav. prostoru min/max (l) 610/1800 530/- 570/1700 500/1750

Přístrojovou desku dobře známe z pětky (potažmo sedmičky) a nelze ji znovu než vynášet do nebes. Za všechno. Zpracování, materiály a dokonalou přehlednost a vstřícnost palubního systému i pro ty, kteří vzpomínají na tlačítkové telefony. Bavorácký iDrive je stále nepřekonaný a když vidím, jaké novoty pro nás připravuje Mercedes (opravdu multi multimediální systém nového áčka) a Volkswagen (možnosti televizní obrazovky nového touaregu se mi marně snažila při pekingské premiéře vysvětlit jedna učená hosteska), myslím, že palubní systém BMW nepřekonaný taky zůstane.

Když už se nacházíme v té designové kapitole, ještě zmíním bezrámová okna. A pak, že to není gran turismo! Ještě tu máme pár aerodynamických funkčních prvků – třeba za ledvinkami se skrývají aktivní klapky, nad 120 km/h se v zadní části auta vysune křídlo (zpět se vrátí v rychlostech pod osmdesátkou). Koeficient aerodynamického odporu se tak podařilo snížit z 0,29 na 0,25.