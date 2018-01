BMW 530d Touring – Opravdu je ve všem lepší než předchůdci?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

BMW 5 nám v současné generaci G31 zatím dělá velkou radost. Verzi 540i jsme nazvali nejlepším velkým sedanem současnosti, 530d porazil konkurenční Mercedes E 350 d a slova chvály jsme měli i na sportovní verzi M550i xDrive nebo plug-in hybrid 530e. To všechno ale zatím byly jen sedany, Touring jsme pouze krátce vyzkoušeli na mezinárodní prezentaci v okolí Mnichova. Nyní však konečně nastal čas na jeho důkladný redakční test.

A aby to pro BMW 5 Touring vzhledem k dosavadním pozitivním zkušenostem s pětkou nebylo tak jednoduché, rozhodli jsme se kombi porovnat hned se dvěma soupeři, které ze své podstaty musí porazit. Ne, nemluvíme tu o konkurenčním Audi A6 Avant a Mercedesu E kombi, ale o soupeřích z vlastní rodiny, dvou předchozích generacích 5-Series, interně označovaných F11 a E61. Z logiky věci musí být lepší než ony, proč jinak by ji jinak majitelé stávajících pětek měli kupovat? Je ale nová G31 opravdu lepší než minulé generace pětky? A o kolik?

Zjistíme to na základě mezigeneračního srovnání naftových modelů 530d, které nám do netradičního srovnávacího testu všechny dorazily v modrém odstínu. Konkrétně jde o vozy z roku 2017, 2014 a 2007, všechny s pohonem všech kol a automatickou převodovkou. To u dvou novějších zástupců znamená označení 530d xDrive, zatímco u nejstaršího jednodušší 530xd. Jestliže pak novinka měla na svém kontě 12.000 kilometrů, F11 přesáhla za svoji kariéru 60.000 kilometrů a E61 dokonce 200.000 kilometrů.

Sportovci a elegán

Jestliže takové Audi je často kritizováno za nudný vzhled, který se v mezigeneračním porovnání příliš nezmění, optické srovnání pětek dokazuje, že v případě BMW se při každé mezigenerační výměně uskutečnily velké designové změny. Jednotícím prvkem jsou snad jen ledvinky masky chladiče, tak typický prvek vozů z Mnichova, zřejmě naprosto shodné zadní stírače všech tří aut nebo podobná koncová světla u generací F11 a G31, jinak je design každého z tohoto tria dočista svébytný.

Předminulá generace pětky je zástupcem „banglovského“ období, vedle Chrise Bangla na jejím zevnějšku pracoval ještě Davide Arcangeli. V době premiéry možná tolik nenadchla, vysmívána byla třeba kvůli protaženým „korejským“ svítilnám, po letech ale musím říci, že E61 stárne dobře a vlastně se mi dodnes líbí.

Naopak generace F11 už z éry Adriana van Hooydonka (a autora exteriéru Jaceka Fröhlicha) šla konzervativnějším směrem, což je u tohoto konkrétního exempláře zdůrazněno elegantním provedením Luxury Line s využitím více chromovaných prvků. Z celého tria se mi ve finále líbí asi nejvíce, byť kritici mohou namítat, že k BMW sedí spíše sportovnější styl.

+

Právě na něj vsadila nejnovější generace G31 (stále van Hooydonk), která svými masivnějšími ledvinkami na první pohled působí agresivněji než předchůdci. Způsobeno je to ale i M paketem testovaného exempláře s odlišnými nárazníky. Platilo by to ale i pro výchozí variantu, jestliže předchůdci měli v případě verze 530d jen dvě cudné koncovky výfuku na levé straně, nová 530d už má výrazný lauf na každé straně zádě, v základu kulatý, u M paketu čtyřúhelníkový.

Mezigenerační srovnání pak dokazuje postupný nárůst rozměrů, pětkový kombík se za dvě generace postupně natáhl o rovných 100 milimetrů, z 4.843 na 4.943 mm, zatímco rozvor se za tu dobu prodloužil „jen“ o 89 mm, z 2.886 na 2.975 mm. Auto se také rozšiřovalo, z 1.846 na 1.868 mm, zatímco výška s nástupem F11 klesla, aby s novou generací opět vzrostla, výsledkem je tak dnešních 1.498 mm. I to je důvod, proč novinka vypadá z celého tria nejmohutněji. Je z nich zkrátka největší.

Kde auta nejvíce stárnou...

Pojďme se ale podívat dovnitř, kde jsou mezigenerační rozdíly neméně výrazné. Možná ještě větší, protože se při vzájemném srovnání potvrzuje, že automobily nejvíce stárnou uvnitř.

Nepochybujte o tom, že aktuální pětka vypadá z celého tria vevnitř nejlépe a nejluxusněji, také zpracování se jeví nejlépe, byť vzhledem k věku předchůdců na tom ani ony nejsou vůbec špatně. Nejnovější kombík je ale uvnitř také vzdušnější, a to díky osamostatnění obrazovky multimediálního systému. Zvlášť u předchozí verze zabudování displeje do palubní desky znamená spolu s masivním středovým tunelem hodně stísněné pocity.

Jak se měnila doba, však neuvidíte tolik na hlavici volicí páky (zachovává si vlastně už tři generace podobný tvar), parkovací brzdě (už předchůdce měl místo páky tlačítko), na přístrojovém štítu (digitální obrazovku uměla i minulá generace) nebo na sedadlech (vypadají vlastně pořád stejně), jako na multimediálním systému. Nejde ani tak o velikost obrazovky, testovaná novinka sice nabízí 10,25“ displej, už generace E61 ale měla slušně velký, s 8,8 palci. Rozhodně ale neměla tak detailní rozlišení (dnes 1440 x 540 pixelů), tak jasný obraz, tak rychlé reakce na pokyn nebo ovládání dotekem i gesty. Zlepšení grafiky je přitom vidět i při srovnání s generací F11.

+

Hodně se v průběhu let zapracovalo také na ovládání, u voliče iDrive přibyla další tlačítka, což pomohlo snadnosti ovládání. Jestliže se tak v minulosti nadávalo na složitost bavoráckého systému, dnes patří v automobilovém světě mezi nejintuitivnější. Takhle rychlé skamarádění se nebývá obvyklé. Přesto si na pár změn zákazníci budou muset zvyknout, do multimediálního systému se přesunulo ovládání vybraných bezpečnostních asistentů, které dříve mívaly vlastní tlačítka.

Bez diskuze nejlepší je nová pětka také v otázce volantu. Příplatkový masivní věnec čalouněný jemnou kůží od divize M z uživatelského hlediska prostě zbožňuju, navíc vypadá skvěle. To v předchozí pětce se objevuje spíše takové kormidlo (pravda, není to verze od divize M), které souvisí s tehdejším pohodlnějším zaměřením auta. V nejstarší zkoušené 5-Series je pak také eMkový volant a přestože se nedrží špatně a má i slušně silný věnec, na novinku prostě nemá. Zpětně viděno však spíše vadí maličká vnější zpětná zrcátka omezující výhled vzad.

A co prostor?

V čem jsou naopak tři generace víceméně plně srovnatelné, jsou sedadla. Všechny testované vozy mají nejlepší dodávané, tzv. komfortní sedačky, přičemž v rámci mezigeneračního srovnání se jejich tvar nijak zvlášť nezměnil. Že by se ideální tvar našel už před lety? Zřejmě ano, protože výhrady k sedadlům nemám žádné.

Největším rozdílem je tak masážní funkce, která je u novinky konečně smysluplná, už se nejedná jen o nějaké natřásání „aktivních“ sedadel, ale příjemný zážitek. Třeba ventilaci ale už najdeme u E61, podobně přifouknutí bočnic měl už předchůdce. Funkce automatického zapnutí vyhřívaných sedadel pod určitou teplotou po nastartování je ale novinkou dnešní generace. Nastavit si pak lze také automatické spuštění ventilování nad určitou teplotou, a to je hodně šikovné, protože tyhle funkce stejně budete po nastartování často spouštět.

+

A jak je to s místem vzadu? Nejvíce místa při posazení se za sebe mám se svými 182 centimetry v novince, a to jak z hlediska prostorové rezervy před koleny, tak nad hlavou. Že by to ale byla vzhledem k vnějším rozměrům nějaká hitparáda, to se říci nedá, místa je vzadu nejvýš tak akorát. Navíc při přeměření „extrémních“ hodnot minima a maxima místa při posunu přední sedačky na tom byli lépe předchůdci. Vůbec nejhůře pak z hlediska prostornosti hodnotím F11, špatně se do ní nastupuje a na zadních sedadlech se cítíte stísněně podobně jako vpředu. Posaz je pak nejméně pohodlný z celého tria, kvůli nízko umístěné lavici. Paradoxně nejlepší sedačky má vzadu nejstarší ze zkoušeného tria s nejdelšími sedáky, které jsou navíc uložené nejvýše. Místa nad hlavou je tam ale nejméně.

Největší změny v oblasti zavazadelníku se pak odehrály při mezigenerační proměně E61 za F11, tehdy zavazadelník vzrostl z 500 na 560 litrů. To dnešních 570 litrů G31 je už spíše symbolická úprava. Přeměření navíc dokazuje, že kufr novinky je o centimetr užší než u předchůdce a o dva centimetry nižší. Objem však nahání natažením o dva centimetry a hlavně velkými volnými kapsami za podběhy. Navíc tu chybí prostor pro dojezdovou rezervu, kterou jsme mohli naposledy najít u E61. V nástupcích už byste jej hledali marně, pod jejich dvojitou podlahou je jen mělká přihrádka (respektive dvě u novinky). Využití navíc omezuje plynová vzpěra umístěná uprostřed tohoto odkládacího prostoru.

BMW 5 Touring – srovnání rozměrů zavazadelníků Model BMW 5 Touring (G31) BMW 5 Touring (F11) BMW 5 Touring (E61) Objem zavazadelníku (l) 570/1700 560/1670 500/1650 Délka (mm) 1050 1030 1010 Šířka mezi podběhy (mm) 1090 1100 1100 Výška po plato (mm) 390 410 410

Specialitou pětky každopádně nadále zůstává dvojité otevírání víka zavazadelníku. Pokud dovnitř chcete hodit jen drobnost nebo „zaplnit“ poslední volný prostor, můžete si otevřít jen zadní okénko. Naopak o červené výstražné světlo ve víku novinka přišla, dvojice tlačítek pro zavření a zamčení kufru naštěstí zůstává, to E61 ještě neměla. Stejně tak měla „jen“ sklápění zadní lavice v poměru 60:40 s otvorem pro lyže, zatímco nástupci mají zadní sedadla sklopná v poměru 40:20:40.