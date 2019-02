To nejlepší z modernizované klasiky značek Jaguar, Porsche, Mini a Lancia

Nadšenci po celém světě touží po vozech, ukrývajících pod klasickými liniemi moderní techniku nebo výrazně zmodernizovanou techniku. Právě jim vychází vstříc řada firem a tzv. restomody jsou stále populárnější.

Nemusí se přitom jednat pouze o tolik rozšířené přestavby vozů severoamerických značek Ford a Chevrolet v čele s modely Mustang, Camaro a Corvette, jejichž výsledkem jsou automobily s vizáží odpovídající originálům z padesátých až sedmdesátých let dvacátého století a současnými motory, disponujícími často výkony atakujícími hranici tisíce koňských sil.

Populární základem pro stavbu klasika s modernizovanou technikou jsou i zástupci evropských značek. Náš výběr dokazuje, že se v jejich případě jedná o jedny z nejslavnějších sportovních automobilů světa i původně rodinný hatchback a lidový vůz, který pomohl postavit Velkou Británii na kola.

Eagle

Historie britské společnosti Eagle se začala psát v roce 1982, když se tato firma zaměřila na opravy a renovace Jaguarů E-Type z let 1961 až 1974. Na přelomu dvacátého a jednadvacátého století se začal rodit plán na modernizace klasických šestiválcových verzí modelu E-Type z šedesátých let dvacátého století s modernizovanou technikou.

V současnosti má tato firma v nabídce čtyři základní linie automobilů, z nichž se původního vzhledu i techniky vozů značky Jaguar nejvíce drží roadstery a kupé Eagle E-Type. Ty vlastně zcela zachovávají vzhled původních vozů a liší se od nich změnami v oblasti techniky.

Pod kapotou je zde řadový šestiválec o objemu 4,7 l s moderním vstřikováním paliva, který spolupracuje s novou pětistupňovou manuální převodovkou. Podvozek využívá moderní komponenty zavěšení kol i jejich odpružení, osazen je moderní elektrický posilovač řízení a modernizace se týká i brzdového systému s kotouči s vnitřním chlazením.

Vedle motoru a podvozku se modernizace týká i ventilace a klimatizace a rovněž stěračů i ostřikovačů čelního skla a použito může být i vyhřívání oken. Cílem všech provedených změn je zlepšení jízdních vlastností, zvýšení spolehlivosti vozu a rovněž komfortu v interiéru pro zajištění skutečné každodenní použitelnosti.

Na Eagle E-Type pak navazuje trojice další a výrazně více upravených modelů. Nejmladším z nich je Spyder GT, který z nich lze s trochou nadsázky označit za nejméně extrémní. Ručně vyrobená hliníková karoserie sice postrádá pro e-Type typické chromované nárazníky, ale pro možnost použití za každého počasí je zde čelního sklo se stěrači, boční okna i manuálně ovládaná plátěná střecha.

Eagle Spyder GT

Eagle Spyder GT s celkovou délkou 4260 mm, šířkou 1740 mm a výškou 1105 mm má hmotnost 1029 kg. V dlouhé přídi uložený atmosférický řadový šestiválec o objemu 4,7 litru s hliníkovým blokem a hořčíkovými komponenty má být naladěn na výkon 246 kW (334 k) a točivý moment 460 N.m. Zcela současným prvkem jsou stavitelné tlumiče Öhlins a brzdový systém AP Racing s kotouči s vnitřním chlazením.

Eagle Spyder GT

Na podzim roku 2013 zařadil Eagle do své nabídky model Low Drag GT, inspirovaný závodními Jaguary E-Type Low Drag označovanými někdy také jako Lightweight Coupé. Na první pohled působí toto kupé jako jejich věrná kopie, ale ve skutečnosti je delší a vyšší, protože není nekompromisním závodním strojem, ale relativně kultivovaným dvoumístným GT.

Eagle Low Drag GT má rovněž ručně vyrobenou samonosnou hliníkovou karoserii s celkovou délkou 4310 mm, šířkou 1740 mm a výškou 1200 mm. V přídi je uložen atmosférický řadový šestiválec o objemu 4,7 litru vybavený vstřikováním paliva, disponující výkonem 255 kW (346 k) a točivým momentem 488 N.m. Standardem je pětistupňová manuální převodovka s hliníkovou skříní.

Eagle Low Drag GT

Nejstarší evoluci modelu E-Type u společnosti Eagle představuje v roce 2009 uvedený Speedster, který díky sníženému čelnímu sklu, absenci chromovaných nárazníků a vybouleným nárazníkům připomíná závodní D-Type a prototyp E2A. V roce 2011 se představil Speedster Lightweight , který se od svého staršího sourozence liší pohotovostní hmotností sníženou o 90 kg na 1008 kg a je stále v nabídce.

Eagle Jaguar E-Type Speedster Lightweight

Singer Vehicle Design

První informace o společnosti Singer Vehicle Design a jejích aktivitách zaznamenala veřejnost koncem prvního desetiletí jedenadvacátého století. První prototyp moderní interpretace klasického vzduchem chlazeného Porsche 911 tato firma prezentovala v roce 2009. Kalifornská firma tehdy úspěšně oživila ducha klasických devětsetjedenáctek ze šedesátých a začátku sedmdesátých let. Hlavní inspirací pro její projekt se stala provedení 911R (1967), 911ST (1970), 911 Carrera 2.7 RS a 911 Carrera 2.8 RSR (obě z roku 1973).

Při představení prototypu bylo před necelými deseti lety uváděno, že zákazníci mají mít možnost volby ze vzduchem chlazených šestiválců, lišícících se objemem i výkony. Základ představoval sériový šestiválec generace 993 o objemu 3,6 litru s výkonem 221 kW (300 k), následoval motor s objemem zvýšeným na 3,75 litru a výkonem 265 kW (360 k) a poslední byla jednotka, která z objemu 3,82 litru nabízela 313 kW (425 k).

Ve druhém desetiletí jedenadvacátého století se skutečně rozběhla stavba vozů pro zákazníky a brány společnosti Singer Vehicle Design opustila celá řada nádherných kupé, spojujících styl a linie výše zmíněných modelů z přelomu let šedesátých a sedmdesátých s výrazně modernější technikou.

Festival rychlosti v Goodwoodu v roce 2015 se stal místem premiéry prvního vozu od Singer Vehicle Design s otevřenou karoserií. Světu se představilo Porsche 911 Targa by Singer ve stylu konce let šedesátých, jehož základem byl ovšem výrazně mladší skelet karoserie generace 964 z přelomu osmdesátých a devadesátých let, který doplnil vzduchem chlazený šestiválec, jehož původní objem 3,6 l byl zvýšen na 4,0 l.

V následujících letech se Singer Vehicle Design do vlastního rozvíjení konceptu původního vzduchem chlazeného Porsche 911 a ve spolupráci s Williams Advanced Engineering postavil vůz, který sice připomíná slavný model Carrera 2.7 RS, ale zároveň jde svou vlastní cestou. Tento exemplář se pyšnil motorem naladěným na nejvyšší výkon 368 kW (500 k).

Prozatím poslední dílo kalifornské společnosti, které bylo prezentováno veřejnosti, představuje loňský projekt Dynamics and Lightweighting Study , který byl prezentován v Goodwoodu 2018. Ten pokračuje v rozvíjení vlastního designérského i konstrukčního stylu na základech Porsche 911, kdy spojuje jeho linie s moderní technikou a materiály. Výsledkem jsou kupé s výkonem kolem 368 kW (500 k) a hmotností kolem 990 kg, za níž vděčí hojnému využití karbonu, hliníku a hořčíku.

Singer Dynamics and Lightweighting Study

David Brown Automotive

Britská společnost David Brown Automotive nejprve na jaře roku 2014 představila kupé Speedback GT , které svými liniemi připomíná Aston Martin DB5 ze šedesátých let dvacátého století, ale jeho základem je moderní Jaguar XKR . Tento model je stále v nabídce v loňském roce se dočkal novinky v podobě Silverstone Edition

Na luxusní GT, které je pouze inspirováno šedesátými léty, navázala společnost David Brown Automotive na jaře roku 2017 představením modelu Mini Remastered, přímo vycházejícího z klasického Mini. S ním se pak vydává podobným směrem jako výše zmíněné značky Eagle a Singer Vehicle Design.

David Brown Mini Remastered se na první pohled jasně hlásí ke svému původu, ale zároveň se od klasického Mini liší řadou větších i menších úprav v oblasti vzhledu karoserie, techniky pod ní ukryté a samozřejmě i prostoru pro posádku.

Karoserie s rozvorem náprav 2035 mm a celkovou délkou 3055 mm je oproti původnímu provedení dodatečně vyztužena a zároveň opticky uhlazena, k čemu přispívá například absence pro klasické Mini tak typických švů u A a C sloupků. K poznávacím znamením exteriéru Mini Remastered patří i provedení masky chladiče a koncových světel ve stylu kupé Speedback GT.

Pohonnou jednotkou je i v původním Mini používaný atmosférický řadový čtyřválec o objemu 1275 cm, který je kompletně přestavěn a podle aktuálních informací od David Brown Automotive nabízí v základním provedení nejvyšší výkon 53,7 kW (72 k) a točivý moment 119 N.m. Tyto hodnoty míří na kola přední nápravy prostřednictvím čtyřstupňové manuální převodovky a umožňují akceleraci z 0 na 100 km/h za 11,7 s či dosažení nejvyšší rychlosti 145 km/h.

Velká pozornost je vedle modernizace karoserie, podvozku a motoru věnována i interiéru. Ten nabízí čalounění exkluzivní kůží a vybranými textiliemi v kombinaci s lakovanými povrchy. Samozřejmostí je zde multimediální systém s dotykovou obrazovkou s možností bezdrátového připojení přes Bluetooth, ale i konektivitou pro chytré telefony Apple CarPlay a Android Auto. To znamená, že v interiéru nechybí ani USB porty. Standardem je i elektrický posilovač řízení a klimatizace.

David Brown Mini Remastered

Automobili Amos

Italská společnost Automobili Amos, za níž stojí podnikatel a závodník Eugenio Amos, se vydává podobným směrem jako Singer Vehicle Design, ale svou pozornost nesměruje na Porsche 911. Moderní interpretace klasiky a její rozvíjení se v případě této společnosti týká italského hot hatche Lancia Delta HF Integrale z přelomu osmdesátých a devadesátých let.

Automobili Amos Delta Futurista využívá za svůj základ upravenou skelet původního vozu značky Lancia. Nejvýraznější zásadní změnou oproti originálu je zde proměna původně pětidveřového vozu ve třídveřový a to díky absenci druhého páru dveří. Další i pouhým okem postřehnutelným rozdílem jsou ještě o něco širší přední i zadní blatníky. Poměrně decentně pak byl poupraven design přídě.

Karoserie hatchbacku značky Lancia se tedy po zákroku Automobili Amos může pochlubit novým povrchovými panely, z nichž je řada vyrobena z hliníku a karbonových vláken, z nichž je například kapota motoru, přední čelo nebo zadní panely. Výsledkem snížení hmotnosti vozu oproti původnímu provedení o zhruba 90 kg na 1250 kg.

Pod kapotou má Delta Futurista uložen zážehový řadový čtyřválec, zachovávající objem 2,0 l, jímž disponoval i původní model Delta HF Integrale. Kompletní přestavba této pohonné jednotky ovšem stojí za nejvyšším výkonem kolem 243 kW (330 k). Tato hodnota samozřejmě míří na zadní kola a to prostřednictvím zesílené převodovky a přepracovaného diferenciálu.

Typický styl vozů značky Lancia z přelomu osmdesátých a devadesátých let zachovává podobně jako karoserie i interiér, který má být především v oblasti palubní desky inspirován homologačním provedením modelu Delta S4 Stradale, z nějž vycházel speciál pro rallye skupinu B. Pozornost si zde ovšem zaslouží i použitá přední sedadla Recaro a v podobném stylu provedená pevná zadní sedadla.

Automobili Amos Delta Futurista

New Stratos

Zcela jinou cestou než výše zmíněné vozy se vydává New Stratos, který nevznikl modernizací původního modelu Stratos z produkce značky Lancia, ale představuje jeho moderní interpretaci, za níž stojí v první řadě německý podnikatel Michael Stoschek a studio Pininfarina.

New Stratos se objevil již v roce 2010 a bez diskuzí patřil tehdy k nejsledovanějším zakázkovým automobilům na světě. Z části díky tomu, že svým jménem i designem odkazoval na jeden z nejslavnějších modelů značky Lancia za využití techniky značky Ferrari a z části i díky tomu, že se tehdy hovořilo o možné malosériové výrobě. Na tu tehdy bohužel nedošlo a důvodem mělo být to, že s ní nesouhlasila automobilka Ferrari, jejíž vozy měly posloužit jako základ pro New Stratos

Po téměř deseti letech je ovšem situace poněkud odlišná a New Stratos díky tomu nezůstal osamocen v jediném exempláři. Výroby se ujala společnost Manifattura Automobili Torino, která mimo jiné spolupracuje i se Scuderia Cameron Glickenhaus a na základech Ferrari F430 postaví 25 vozů New Stratos.

New Stratos má ve své aktuální produkční podobě rozvor náprav 2400 mm, celkovou délku 4181 mm, šířku 1971 mm a výšku 1240 mm, což znamená, že kupé s karoserií z uhlíkových vláken je stejně dlouhé, široké a vysoké jak první exemplář z roku 2010.

Srdcem nově postavených vozů má být rovněž atmosférický vidlicový osmiválec značky Ferrari o objemu 4308 cm, který je naladěn na nejvyšší výkon 397 kW (540 k) při 8200 mina točivý moment 519 N.m při 3750 min. Dvoumístné kupé o suché hmotnosti 1247 kg má zvládnout akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,3 s, z 0 na 200 km/h za 9,7 s a dosahovat maximální rychlosti kolem 330 km/h.

Společnost Manifattura Automobili Torino oficiálně uvádí, že dvoumístné kupé vystaví na letošním autosalonu v Ženevě a vedle něj zde pod jménem New Stratos představí i výjimečné závodní jízdní kolo s hmotností pouhých 5 kg.

New Stratos

