Alfa Romeo Giulia a Stelvio 2.0 GME (206 kW) – Jedna je výjimečná

A že na mě jednou Stelvio místo angličtiny nečekaně spustilo italsky? No a co? Stačilo znovu nastartovat motor a angličtina byla zpět. Jiná auta s komplikovanými multimediálními systémy trápí mnohem větší problémy. V Alfě jsem se tomu zasmál.

V Alfách jsem prostě neměl pocit, že středový displej je tou nejdůležitější částí interiéru. Z obou aut je pořád cítit snaha především co nejlépe zprostředkovat řízení, vše ostatní je na vedlejší koleji. Podobně to už umí snad jen Jaguar.

Testované Stelvio Veloce například dostalo v barvě karoserie lakované okraje blatníků, prahy a spodní části nárazníků. Sportovní šmrnc doplňují dvě tmavé a kulaté koncovky výfuku. Italskému esúvéčku to ve verzi Veloce docela sluší, ale za sebe nemůžu říct, že by se mi i tak vyloženě líbilo. Je ale rozhodně zajímavé, jiné než konkurence. Je prostě svoje a vždycky ho rád vidím.

Přitom se však nejedná o klasický facelift, spíš o snahu napravit některé nedostatky, zejména v interiéru a v nabídce asistenčních systémů. Současně bych ale nemluvil ani o dohánění konkurence. Pokud by se o to Alfa skutečně pokoušela, pak zůstala jen uprostřed cesty. O tom ale později.

Motor, jízdní vlastnosti

Co umí 280 koní?

Stelvio Veloce a Giulia Veloce Ti představují poslední zastávku před vrcholným provedení Quadrifoglio Verde s 375kW šestiválcem, oslovit by tedy měli zájemce, kterým čtyřlístky připadají už moc ostré nebo drahé. V případě sedanu cenový rozdíl činí nějakých 700 tisíc korun, u SUV jde dokonce o víc než milion.

Zvláštní postavení testovaných variant také znamená omezenou nabídku motorizací. Alfy Veloce můžete mít pouze s nejvýkonnějšími čtyřválci - diesel 2.2 JTD dává 154 kW, benzin 2.0 GME pak 206 kW. Pro úplnost dodávám, že oba turbodmychadlem přeplňované motory mají i slabší verze, ty jsou ovšem vyhrazené levnějším výbavám.

My se podíváme na 280koňový dvoulitr, který poháněl obě testovaná auta. K dispozici je - stejně jako nejsilnější diesel - výhradně ve spojení s pohonem všech kol.

Motor je to mimořádně zajímavý. Výkon 206 kW dává v 5250 otáčkách a 400 newtonmetrů točivého momentu od 2500 otáček. Stelvio s ním z klidu na stovku zrychluje za 5,7 sekundy a jede až 230 km/h, Giulie z nuly na sto akceleruje za 5,2 sekundy a zvládne 240 km/h. Asi tušíte, že s ani jedním autem nemá přeplňovaný dvoulitr moc práce. Přesto je zážitek v obou vozech naprosto rozdílný.

Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 2.0 GME 206 kW

Čtyřválec v každém případě potěší sladěním s osmistupňovou automatickou převodovkou, která dělá přesně, co má. I když třeba občas neřadí vyloženě hladce.

Přeplňovaný dvoulitr se ochotně zvedá už z nejnižších otáček a je úžasné, jak rychle pak dokáže ručička otáčkoměru proletět přes nejsilnější pásmo ve střední části až k omezovači. A má také docela hezký zvuk, takový jadrný a hlavně přirozený. I když prskání, bublání, střílení nebo plivání se od něj nedočkáte. Tady by možná Alfa mohla drobounce přidat.

Když si pak s motorem začnete víc hrát, zjistíte, že dokáže být sympaticky živočišný. Paradoxně za to může horší reakce na plyn: dvoulitr po zašlápnutí pravého pedálu nepokrytě čeká, až se mu roztočí turbodmychadlo a pak najednou exploduje. Uznávám, že tuhle vlastnost lze považovat i za negativum, ale na druhou stranu mi k Alfě tak nějak sedí. Je to totiž hravé, rošťácké a svým způsobem vzrušující. Zvlášť v Giulii. Zážitky umocňuje prostý fakt, že jde o nízký sedan, který prostě jede lépe a všechno v něm prožíváte intenzivněji.

Stelvio ani Giulii netestuji poprvé. Oba vozy se mi jízdně vždycky moc líbily, jenže tentokrát jsem z SUV rovnou přesedl do sedanu, díky čemuž jsem si naplno uvědomil, jak moc se obě auta od sebe i přes stejnou koncepci pohonu liší. Je to samozřejmě logické, přesto mě zaujalo, jak rozdílně se mi tyhle stroje zavrtaly do hlavy. Nebo spíš do srdce.

Stelvio Veloce s přeplňovaným dvoulitrem je opravdu skvělé, na SUV se řídí moc pěkně, s příplatkovými adaptivními tlumiči je solidně pohodlné, ale současně docela sportovní, ochotně zatáčí, má nezvykle živé řízení se strmým převodem, plusem je i pohon všech kol výrazně upřednostňující zadní nápravu. Rozhodně jde o jedno z nejlépe jezdících esúvéček, co si můžete koupit.

Jenže Giulia kope jinou ligu. Přestože i u Stelvia už po několika kilometrech poznáte, že se konstruktéři snažili postavit řidičsky zajímavé auto, je to pořád SUV s vyšší karoserií, větší světlou výškou, vyšší hmotnosti a výše umístěným těžištěm. A tahle omezení ani Italové neukecají. U sedanu měli inženýři výrazně snazší práci. A je to znát.

Až u Giulie naplno vynikne snaha o co nejnižší hmotnost a její dokonale rozložení. Sofistikovaný podvozek se skládá z dvojice příčných ramen se semivirtuální osou řízení vpředu a čtyř a půl prvkovým zavěšením vzadu. Příplatkový paket Výkon II navíc přidává diferenciál s omezenou svorností a aktivní systém odpružení.

Jeho ovládání je dokonale jednoduché, standardně je v komfortním nastavení, teprve a pouze po aktivování sportovního jízdního režimu prostřednictvím známého systému D.N.A. tlumiče přitvrdí - a to na snesitelnou míru i pro české silnice. Ale pokud vám přesto bude jízda připadat až moc tvrdá, stačí zmáčknout tlačítko a i v dynamickém módu dostanete měkčí odpružení.

Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0 GME 206 kW

V obloucích Giulia působí mimořádně lehkým dojmem, s ochotou se vrhá do zatáček, aniž by bojovala s nedotáčivostí. Přilnavost je fantastická, dlouho jsem neřídil víceméně "obyčejný" sedan, který by tak snadno a rychle drtil zakroucené silnice u nás v Krušných horách. Přitom jde ale o vyloženě hodné auto, není to žádná bestie, kterou byste museli s ostražitostí krotit.

Řízení je mimořádně přesné a alfička na každý pohyb volantu okamžitě zareaguje. Vím, že kolega Standa kdysi psal, že by mohlo být o něco tužší, mně vyhovovalo tak, jak je.

Co mě ale mrzí, je nemožnost omezit zásahy stabilizace, která je občas zbytečně našponovaná. Od alfistů jsem však zjistil, že existuje zajímavý způsob, jak se stabilizace úplně zbavit. Bohužel se o něj s vámi nesmím podělit.

Giulia však funguje i jako pohodlný sedan. Nejen na hladkém asfaltu, ale i na méně kvalitních cestách. Podvozek totiž skvěle kombinuje sportovní projev s komfortem. Celkově jde spíš o tužší auto, které se nesnaží zatajit, na jakém povrchu se pohybuje, ale bez přehnaného drncání a dalších negativních projevů typu odskakování kol nebo kopanců při vymetení každého výmolu. Za mě prostě dokonalost!

A tak se stalo, že když jsem Julii vracel, bylo mi regulérně smutno. A ještě dlouho jsem se pak za ní otáčel, abych se rozloučil. Což se mi běžně nestává, jenže ona je tahle Alfa opravu hodně podmanivá.

Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 2.0 GME 206 kW

Ale také umí rychle vysávat peníze z účtu. Dokáže sice jezdit se spotřebou okolo 8 l/100 km, ale je to mimořádně obtížné odříkání. Takže počítejte spíš s dlouhodobým apetitem okolo 11 litrů. Výlety do hor, jimž jsem se nedokázal ubránit, způsobily spotřebu i nad 15 l/100 km.

Stelvio je na tom vzhledem k totožné motorizaci podobně, v průměru si ale vezme ještě tak o litřík víc než sedan.