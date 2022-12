Autem na lyže: Nej destinace, ČR i cizina. Tipy, ceny, na co pozor

V našem výběru najdete česká i zahraniční střediska. Rovnou říkáme – pokud můžete, vydejte se ideálně do Itálie, Rakouska, nebo Francie. Snad všichni kteří vyzkoušeli zdejší podmínky se totiž shodují, že to stojí za to.

Autem na lyže: Tipy a fakta

Lyže, hole, snowboardy, přeskáče... Správné uložení nákladu je klíčem k bezpečí a pohodlné manipulaci.

je klíčem k bezpečí a pohodlné manipulaci. Nesprávně upevněný pár lyží o hmotnosti 5 kg při nárazu v rychlosti 50 km/h nabere energii odpovídající 150 kg!

Magnetický nosič lyží je díky jednoduché instalaci dobrým řešením pro příležitostné lyžaře, ale nedoporučuje se s ním jezdit rychleji než 90 km/h.

je díky jednoduché instalaci dobrým řešením pro příležitostné lyžaře, ale nedoporučuje se s ním jezdit rychleji než 90 km/h. Pokud zvolíte střešní nosič, měly by špičky lyží v něm směřovat dozadu

Při plném naložení se vyvarujte rychlých manévrů a počítejte s horšími jízdními vlastnostmi.

Nutností jsou kvalitní zimní pneumatiky a přibalené zimní řetězy.

Sněhové řetězy by měly být vždy po ruce a měli byste předem vědět, jak je nasadit.

Hlídejte tlak v pneumatikách . Ten kolísá o cca 0,1 baru s každými 10 °C změny teploty. Při jízdě by měl obecně být okolo 2,3 baru.

. Ten kolísá o cca 0,1 baru s každými 10 °C změny teploty. Při jízdě by měl obecně být okolo 2,3 baru. Udržování bezpečného rozestupu a rychlosti. Na sněhu počítejte s 10x delší brzdnou dráhou, než na suchu. A ještě horší to je na ledu.

Na sněhu počítejte s 10x delší brzdnou dráhou, než na suchu. A ještě horší to je na ledu. Udržujte plnou nádrž paliva pro případ vytápění kabiny v nouzi.

Ceny obecně

Cenově není pro lyžařský výlet nebo pobyt rozhodující ani tak cena samotného skipasu, ale spíše výdaje na pohonné hmoty, cena jídla a ubytování. Zvláště pokud plánujete delší pobyt. A to v evropském měřítku. I cena parkování bývá srovnatelná, většinou zaplatíte okolo 200 Kč, respektive okolo 8 €. Z našeho výběru je však obecně nejdražší Švýcarsko, nejlevnější potom Bulharsko.

Na lyže s dětmi

V malých a levnějších areálech platí často i ti nejmenší, ve větších lyžují děti zdarma většinou do 6 let. Podmínkou je doprovod dospělého.

Možná vám bude stačit vyhlédnout si menší sjezdovku s horším vlekem, která nespadá do celého skiareálu. I takové menší sjezdovky ale dnes vyjdou na minimálně čtyři stovky na den pro dospělou osobu.

Pokud máte ratolest velmi nízkého věku a sami lyžovat nepotřebujete, ideální bude vlek v podobě dětského pásu.

Levné ubytování v ČR a na Slovensku

I v těch nejdražších střediscích se dá najít levné ubytování, jen je potřeba zamluvit si ho s předstihem. Vedle komerčních apartmánů, velkých hotelů, penzionů a horských chat se dají využit také levné soukromé nabídky. Ty hledáme třeba na hauzi.cz.

Lyžování v ČR

Aktuální sněhové podmínky po celé České republice najdete přehledně například na webu kamzasnehem.cz.

Sezónní Czech Skipass

Pro vášnivé lyžaře kteří chtějí pořádně vyzkoušet celou Českou republiku dává smysl Czech Skipass, který platí celou sezónu v 18 předních střediscích ČR. To je celkem 147 lanovek a vleků. Czech Skipass je celosezónní záležitost, nejsou tedy časově kratší a levnější varianty.

Na první pohled se cena nezdá nízká, ale proti celosezónním skipasům v cizině je stále levnější (zhruba o 5.000 Kč). A největší část nákladu na celou sezónu našinci ušetří na pohonných hmotách, ubytování a jídle.

Ceny Czech Skipass 2022/2023 Dospělý (18-62 let) 16.990 Kč Junior (17-18 let) 13.990 Kč Dítě (6-12 let) 12.990 Kč Senior (63+ let) 12.990 Kč

Lyžování nejblíž z Prahy: Monínec

Vzdálenost z Prahy autem 85 km

1 sedačková lanovka, 2 vleky, 2 dětské pásy

Délka sjezdovek: 170 m modrých; 1,8 km červených (1,2 + 0,6 km)

485 – 700 m n. m. (převýšení 215 m)

1x snowpark

Skipass s velkou slevou koupíte na Gopass

54 km běžeckých tratí

Webkamery Monínec

Areál se nachází jen hodinu a půl autem od Prahy. Nenáročným lyžařům a zejména rodinám s dětmi nabídne slušné lyžování i zázemí.

Monínec leží uprostřed České Sibiře. Nadmořská výška až 700 m n. m., zdejší mikroklima a umístění areálu na severní stráni z něj tvoří jedinečnou lyžovačku.

Areál je navíc vybaven moderní zasněžovací technologií umožňující výrobu umělého sněhu i při teplotách nad nulou.

Ještěd

Vzdálenost z Prahy autem 117 km

1 kabinová lanovka, 3 sedačkové a 5 vleků

Délka sjezdovek: 2,3 km modrých; 7,6 km červených; 0,6 km černé

540 – 1.000 m n. m. (převýšení 460 m)

1x snowpark

Skipass s velkou slevou koupíte na Gopass

17 km běžeckých tratí

Webkamery Ještěd

Lyžařský areál Ještěd je výborně dostupný (kromě auta také tramvají). Sjezdovky jsou užší, ale lidí na nich nebývá tolik, aby to bylo nepříjemné. Jezdí sem i freerideři, kteří využívají zejména kabinovou lanovku, která jezdí obvykle v intervalu 30 min. Doporučujeme si přivstat, s koncem dne bývají sjezdovky někdy "vyježděné".

Krkonoše: Špindlerův mlýn

Vzdálenost z Prahy autem 145 km

6 sedačkových lanovek a 11 vleků

Délka sjezdovek: 7 km modrých; 13,5 km červených; 3,8 km černých

702 – 1.235 m n. m. (převýšení 533 m)

2x snowpark

Skipass s velkou slevou koupíte na Gopass

92 km běžeckých tratí

Webkamery Špindl

Z Krkonoš jsme vybrali nejznámější středisko s téměř 25 km sjezdovek, na kterých si každý najde to své – zkušení, začátečníci i rodiny s dětmi. Ve špičkách tu 6 lanových drah přepraví až 21.000 osob za hodinu.

Dražší turistická oblast, ale pokud vám nevadí vyšší útrata a množství lidí, vyžije se tam skvěle. Je tu třeba známý Silver Rock Music Bar a luxusní hotely.

Západní Krkonoše: Rokytnice nad Jizerou

Vzdálenost z Prahy autem 132 km

2 sedačkové lanovky a 10 vleků

Délka sjezdovek: 9,8 km modrých; 6 km červených; 1,4 km černých

620 – 1.315 m n. m. (převýšení 695 m)

1x snowpark

Nákup skipasu online s 5% slevou na stránkách rokypass.cz.

s 5% slevou na stránkách 57 km běžeckých tratí

Webkamery Rokytnice nad Jizerou

Menší skiareál Studenov je blízko centra Rokytnice a je oblíbený pro své široké a mírné svahy. Délka tratí je tu 3,5 km. Určen je především pro začínající lyžaře a snowboardisty. A pro rodiny s dětmi. Celodenní lyžování pro dospělého na místě vyjde na 490 Kč, celý ceník najdete na webu skiregion.cz.

Větší lyžování je potom v areálu Horní Domky. Tahákem tu je super červená sjezdovka a upravenost celého areálu.Cena skipasů je též přiměřená. Celodennílyžování na místě tu pro dospělého vyjde na 990 Kč, celý ceník najdete na skiareal-rokytnice.cz.

Jedny z nejdelších sjezdovek v ČR, místy až 100 metrů široké. Pokud však chcete na Lysou horu (nejvyšší bod), počítejte s delšími frontami, jezdí sem pouze jedna čtyř sedačka.

Rokytnice nad Jizerou nezapomíná ani na běžkaře. Upravuje pro ně tratě v celkové délce 37 km, přímo navazující na Krkonošskou běžeckou magistrálu.

Na lyže autem z Moravy? Beskydy

Vzdálenost z Prahy/Brna autem: cca 343/165 km

cca 500 – 970 m n. m. (převýšení cca 470 m)

1 permice do 7 areálů: Skipas Beskydy Valašsko

Webkamery Beskydy

Největším lyžařským střediskem Beskyd je Ski centrum Kohútka, nacházející se na pomezí s Javorníky, přímo na česko-slovenské státní hranici. Tady si přijdou na své i středně pokročilí lyžaři.

Pro začátečníky a rodiny s dětmi je v Beskydech ideální skiareál Bílá. Nejmírnější sjezdovky tu tvoří 70% terénu.

Příjemnou kombinaci lehčích a středně náročných sjezdovek nabízí skiareál Kyčerka či severněji ležící Sachovka a Rališka.

Nejdelší vlek je v areálu Řeka, vede z údolí (téměř z parkoviště) až na hřeben (950 m.n.m.), takže ho mohou využít i běžkaři.

Pokud se poohlížíte po pobytu s wellness v Beskydech, nejčastější volbou bývá určitě valašský resort Razula a v posledních letech také Ski Park Gruň.

Lyžování na Slovensku

Malá Fatra: Nejbližší větší areály

Vzdálenost z Prahy/Brna autem: cca 440/235 km

cca 600 – 1.550 m n. m. (převýšení 950 m)

Webkamery Malé Fatry

Z ČR blízké lyžařské středisko Vrátná je v samém centru Malé Fatry. Je vhodné pro mírně pokročilé i zkušenější lyžaře a pro milovníky freeridu.

Je také největším lyžařským střediskem v regionu. Rozkládá se na třech lokalitách (Chleb, Paseky a Poľudňový Grúň).

Mezi lokalitami Paseky a Chleb nelze přejet na lyžích, je třeba přesunout se asi 2,5 km po silnici. Lze ale využít Skibus.

Doporučujeme také areál Martinky, který nabízí přes 12 km sjezdovek a komornější atmosféru.

Naším třetím tipem z Malé Fatry je Sportcentrum Lučivná. Nenáročné svahy v údolí a pod vrcholem Magury doplňuje hlavní tahák – černá sjezdovka s 500 m převýšením, jejíž průměrný sklon předčí i Lomnické sedlo, oproti kterému je také lépe dostupná.

Nízké Tatry: Lyžařské středisko Jasná

Vzdálenost z Prahy/Brna autem: cca 525/307 km

1.061 – 2.004 m n. m. (převýšení 943 m)

Webkamery Jasná

Nejvýhodněji skipassy do Jasné koupíte předem online na Gopass

Skiareál Jasná v Nízkých Tatrách je často označován za ten nejlepší na Slovensku. Rozkládá se po obou stranách vrcholu Chopok. O kvalitě sjezdovek i zázemí svědčí fakt, že tu hostili i světový pohár alpského lyžování žen.

Zejména pro snowboardisty tu nechybí ani několik snowparků. Dále půjčovny veškerého vybavení. Z Hrebienku navíc vede populární sáňkařská trať.

I rodiny s dětmi najdou v Jasné to své, na mírných loukách jsou tu četné lyžařské školy.

Vysoké Tatry

Vzdálenost z Prahy/Brna autem: cca 560/360 km

cca 900 – 2.200 m n. m. (převýšení 1.300 m)

Webkamery Vysoké Tatry

Nejvýhodnější skipassy do skiareálů Tatranská Lomnice, Starý Smokovec a Štrbské Pleso koupíte na Gopass.

Lyžování ve Vysokých Tatrách to jsou především lyžařská střediska na Štrbském Plese a v Tatranské Lomnici.

Asi o 50 kilometrů blíže z ČR, v Západních Tatrách, je méně známé středisko u Zuberce, skiareál Roháče–Spálená. Šestisedačková lanovka tu nápor lidí stíhá s přehledem.

Běžecké lyžování Vysokých Tater má potom základnu v okolí Štrbského Plesa a v podtatranských obcích.

Lyžování v Itálii

V italských lyžařských střediscích se můžete těšit na nádherné výhledy a vynikající jídlo. Na sjezdovkách si můžete vychutnat oběd, večeři i aperitiv.

Samozřejmě i lyžování je zde fantastické a na výběr je mnoho středisek pro všechny úrovně lyžařů. Není divu, že je Itálie považována za jednu z nejlepších zemí pro lyžování v Evropě.

Dolomiti Superski

Vzdálenost z Prahy/Brna autem: cca 700/620 km

Největší středisko světa, přes 1.200 km sjezdovek !

! 860 – 3.269 m n. m. (převýšení 2.409 m)

Vše na jeden skipass – koupíte v mobilní v mobilní aplikaci Dolomiti Superski .

koupíte v mobilní . 1 den lyžování dospělého vyjde na 74 €, 5 dnů na 306 €, 10 dnů na 487 €

Kompletní aktuální ceník najdete na dolomitisuperski.com

Webkamery Dolomiti Superski

Jedna z nejlepších lyžařských oblastí v italských Alpách. K dispozici jsou sjezdovky všech stupňů obtížnosti. Jsou vždy skvěle připravené. Ať už si užíváte modré sjezdovky Corvara nebo náročné terénní sjezdovky Cervinia.

Různé lyžařské areály zahrnuté do jednoho skipasu vám umožní lyžovat každý den na jiném místě, i při delším pobytu.

Našimi tipy na střediska z oblasti jsou Santa Cristina a Val Gardena (z hlediska ubytování, prostředí a dostupnosti sjezdovek).

Nejnáročnější oblastí je určitě Arraba. Najdete zde většinu černých sjezdovek a přístup k nejvyšší hoře Dolomit, Marmoladě.

Do některých vzdálenějších oblastí se však dostanete pouze skibusem. Pokud se například nacházíte v centru Selvy, museli byste jet skibusem do Plan de Corones, Catinaccio nebo Cortina d'Ampezzo.

Vzhledem k velkému množství sjezdovek ale přejíždění není nutné, pokud nechcete nebo nestíháte vyzkoušet vše. Systémy lanovek a vleků jsou moderní a dlouhé fronty jsou spíše vzácností.

Tato oblast nabízí také kulinářské zážitky. V celé oblasti Dolomiti Superski se nachází 14 michelinských restaurací a přes 400 příjemných horských hostinců. Je tu toho hodně k ochutnání!

Livigno: Stát ve státě

Vzdálenost z Prahy/Brna autem: cca 660/790 km

1.340 – 2.547 m n. m. (převýšení 1.207 m)

Průjezd do Livigna a zpět stojí cca 900 Kč dle času, koupíte na ekwstrom.abacuscity.ch

1denní skipas stojí cca 750 Kč, kompletní ceny na skipasslivigno.com

Webkamery Livigno

Lyžařské středisko Livigno se nachází v bezcelní zóně nedaleko švýcarských hranic. Musíte zaplatit za průjezd tunelem na místo, ale tento výdaj se vrátí na cenách jídla, ubytování, zboží a skipassů.

Je to ideální destinací pro začátečníky, ale je také dobrou volbou pro středně pokročilé lyžaře a snowboardisty. Zejména pro ty, kteří mají omezený rozpočet.

Livigno je přezdívané "Piccolo Tibet" (Malý Tibet), protože je ukryté ve vysoké a odlehlé oblasti mezi Engadinem a Horní Valtelinou.

Většinou bezlesé a často mraky zahalené horské prostředí zde skutečně vytváří dojem, že se jedná o oddělený svět. A tento dojem umocňuje skutečnost, že si tento kdysi izolovaný region stále zachovává vlastní daňové a celní předpisy.

Horní údolí Spol, v němž se Livigno nachází, má bezcelní status a výhodné nákupy jsou zde pro mnoho návštěvníků stejným lákadlem jako lyžování.

Nevýhodou je dlouhá doba přepravy z nejbližších regionálních dopravních spojů a letišť, ale to vás netrápí, pokud jste autem...

Francie

Francie je domovem největších a nejnavštěvovanějších lyžařských středisek v Evropě. Její popularita má svůj důvod, protože je zde neuvěřitelně velký výběr.

Jedinou nevýhodou je delší cesta z ČR, takže pokud není řízení vaší kratochvílí, doporučujeme možná zvolit spíše autobus...

Francouzské lyžařské oblasti jsou velmi dobře propojené, což znamená mnoho snadno přístupných a různorodých kilometrů lyžování.

Portes du Soleil má neuvěřitelných 12 lyžařských středisek propojených v nádherné oblasti Alp.

Val d'Isere a Tignes je nutné navštívit pro jejich úžasný terén a jiné aktivity mimo sjezdovky.

Val Thorens je místem, kde se pořádají monumentální večírky.

Flaine je perfektní destinací pro lyžování ski-in-ski-out (na lyžích do střediska i ven).

La Clusaz lyžařské středisko zvolte, pokud chcete zažít tradiční alpské lyžování.

Francouzská lyžařská střediska hostí také nespočet skvělých bufetů i restaurací oceněných michelinskou hvězdou, ve kterých zažijete jedinečný kulinářský zážitek.

Les Trois Vallées

Vzdálenost z Prahy/Brna autem: cca 1.100/1.300 km

610 – 3.230 m n. m. (převýšení 2.620 m)

Skipas koupíte na les3vallees.com, ceny začínají na cca 1.400 Kč za den

Webkamery Les Trois Vallées

Největší francouzské středisko je naším francouzským tipem č. 1. Z Česka je sem sice dlouhá cesta, ale jde o jedno z nejlepších lyžování v Evropě. Projet všech 600 km sjezdovek je téměř nemožné i za celý týden. Je tu také 120 km běžeckých tras.

Již od 70. let je zde možnost lyžovat ve všech 3 údolích na jednu permici. Tím je Les Trois Vallées největší lyžařská oblast světa, která je propojena výhradně lanovkami, vleky a sjezdovkami.

Perfektní kvalita sněhu, nejmodernější lyžařské vleky, nádherné prostředí. Není se čemu divit, že i personál bývá vysmátý a přátelský.

Snad nejlepším zdejším místem k pobytu je Meribel v centru oblasti, ze kterého se pohodlně dostanete do všech částí Les Trois Vallées.

Rakousko

(Nejen) v Rakousku pozor na pevné ukotvení lyží v autě, jinak riskujete vysoké pokuty. Použijte minimálně vak na lyže, v lepším případě box na střechu.

Sněhové disciplíny jsou rakouským národním sportem a každé lyžařské středisko je na své sjezdovky velmi hrdé. Úprava tratí i zázemí jsou na špičkové úrovni, takže ten nejlepší zážitek je zaručen.

Máte také na výběr z mnoha možností ubytování a stravování v závislosti na vašem rozpočtu. Jídlo je jen o trochu dražší než u nás a v případě potřeby si můžete dopřát i četné luxusní podniky.

Rakouská lyžařská střediska si zachovávají svůj tradiční alpský půvab a architekturu, což přispívá k autentičtějšímu zážitku. Krajina je úchvatná, ať už se rozhodnete pobývat kdekoli. Skvělé bývá i spojení mezi jednotlivými lyžařskými středisky.

SuperSkiCard: 21 oblastí, 1 skipas

Objevte více než 2.750 km sjezdovek v Tyrolsku, Salcbursku, Štýrsku, Horním Rakousku, Korutanech a Bavorsku s pouhým 1 skipasem. Karta Kitzbüheler Alpen SuperSkiCard je nejobsáhlejším skipasem na světě. Koupíte ji na kitzbueheler-alpen.com a např. 1 den pro dospělého začíná na 66 €.

Ski ALPIN CARD: 3 oblasti, jeden skipas

Ski ALPIN CARD v jedné lyžařské jízdence spojuje 3 lyžařské areály:

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang

Schmittenhöhe v Zell am See

Ledovcové středisko Kitzsteinhorn Kaprun

Ve všech třech lyžařských oblastech si tak můžete užít rozmanitost na 408 km sjezdovek a 121 vlecích a lanovkách. To vše s jediným skipasem.

Zell am See

Lyžařské středisko Zell am See je okouzlující oblastí u jezera, v blízkosti rakouského národního parku Vysoké Taury, které je oblíbeným celoročním střediskem a nabízí spoustu zařízení a atrakcí pro milovníky zimních sportů všech věkových kategorií a schopností.

Tento region je také známý jako Europa Sport Region. Samotné jezero v zimě nabízí vyznačené ledové stezky a bruslařské okruhy.



Zell am See je jedno z nejmalebnějších městeček v Rakousku. Na úpatí zalesněných svahů, u břehu velkého sladkovodního jezera a s kulisou, kterou tvoří přírodní ledovcový vrchol Kitzsteinhorn a okolní pohoří Hohe Tauern.

Srdcem městečka je klasická čtvrť Altstadt s kouzelnou atmosférou. Soustředěná kolem historického gotického kostela a plná lákavých obchodů, dobrých restaurací a živých barů.



Ačkoli je turistická infrastruktura v okolí na špičkové úrovni, mnoho ubytovacích zařízení se nachází v určité vzdálenosti od sjezdovek. K tomu účelu tu slouží skibusy.



Do regionu patří také nedaleké středisko Kaprun, které zahrnuje horu Maiskogel vhodnou pro rodiny s dětmi. A zasněžený ledovcový lyžařský areál Kitzsteinhorn, který spolu s přilehlým lyžařským areálem Schmittenhöhe v Zell am See nabízí celkem 138 km sjezdovek v nejrůznějších terénech.

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Vzdálenost z Prahy/Brna autem: cca 470/520 km

830 – 2.096 m n. m. (převýšení 1.266 m)

Skipas koupíte na saalbach.com

Webkamery oblasti

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn vznikl spojením těchto čtyř oblastí. Není náhodou, že se tu bude konat akce Winter Games 2023 – takové "malé" olympijské hry.

270 km propojených tratí neomrzí. Je tu mnoho nových vyhřívaných sedačkových lanovek. Okolí je malebné a často slunečné, na tratích jsou dokonce vyznačena místa pro nejlepší fotky. Přilehlé městečko je přátelské a koná se tu spousta večírků.

Kitzbühel

Vzdálenost z Prahy/Brna autem: cca 510 km

800 – 2.004 m n. m. (převýšení 1.604 m)

Skipas koupíte na kitzbueheler-alpen.com

Webkamery Kitzbühel

Stylová vesnička klasické architektury a stylu. Ale moderní lyžování, zázemí a zábava.

Kitzbühel nabízí i začátečníkům dobré možnosti, jak se naučit lyžovat a jezdit na snowboardu na řadě jednoduchých sjezdovek. Měli by však být připraveni i na náročnější úseky, protože modře značené sjezdovky nejsou vždy přístupné přímo od vleků.

Po Kitzbühelských Alpách se můžete pohybovat i bez vlastního auta, takže ho můžete nechat na jednom místě. Síť veřejné dopravy vás dopraví vlakem nebo skibusem kam potřebujete. Široká nabídka veřejné dopravy v regionu je zahrnuta v kartě Kitzbüheler Alpen Card.

Sölden

Sölden je rájem pro pokročilé lyžaře. Kromě mnoha náročných sjezdovek je zde i spousta prašanu.

Na obou z ledovců (Gaislachkoglu a Giggjochu) si milovníci prašanu přijdou na své. Gaislachkogl je známý jako mekka pro freeridery.

Sölden je rovněž považován za jedno z nejlepších rakouských středisek pro lyžaře začátečníky, zejména oblast Giggijoch. Většina sjezdovek na této hoře je modrých, celých 74 kilometrů.

V Söldenu je také nejvýše položené muzeum na světě. Na vrcholu hory Gaislachkogel, v nadmořské výšce 3.050 metrů. Je věnováno Jamesu Bondovi, který se tu natáčel (Spectre z roku 2015).

Švýcarsko

Každé švýcarské lyžařské středisko má stále alpské kouzlo a samotné lyžování bývá fantastické.

Zermatt je ikonickým lyžařským střediskem především díky výhledu na překrásný Matterhorn.

Velmi oblíbeným lyžařským střediskem je také Verbier, který je součástí obrovské lyžařské oblasti Čtyři údolí.

Jsou zde také skryté lyžařské skvosty, jako je Grindelwald, které mají velké kouzlo.

Lyžařský areál Corviglia se rozprostírá okolo majestátní hory světoznámého střediska zimních sportů Svatý Mořic v Engadinu. Nádherné prostředí i lyžování a luxusní hotely, i když vybavení v současnosti není úplně nejmodernější.

Ve Švýcarsku je ale draho, jen skipas na den vyjde na cca 3.500 Kč. Pokud netrváte na Švýcarsku, doporučujeme spíše lyžovačku v Itálii, nebo Rakousku.

Švýcarská kuchyně je plná lahůdek a často se podává v útulných horských restauracích. Těšit se můžete třeba na fondue (mísa roztaveného sýra) a rösti (druh bramboráku). Samozřejmě také na slavnou švýcarskou čokoládu!

Německo

Oberwiesenthal: Grosser Arber (Velký Javor)

Vzdálenost z Prahy autem cca 160 km

3 sedačkové lanovky a 6 vleků

Délka sjezdovek: 4 km modrých; 4 km červených; 3 km černých

Webkamery Grosser Arber

Ceník skipasů najdete na bergfex.cz, aktuálně stojí od 39 € na den

Známe lyžování u Železné Rudy, v oblasti přezdívané německá Šumava. Lyžařské středisko Fichtelberg – Oberwiesenthal má 15,5 km sjezdovek a 6 vleků.

Je to další středisko, které je na vrcholu sněhových podmínek i návštěvností hlavně v lednu a únoru, kdy čerstvý sníh přináší vynikající lyžování v prašanu v lese. Je tu také fajn snowpark s nápaditými prvky.

Zajímavostí je, že Oberwiesenthal leží přímo na německo-českých hranicích. Je to také jedno z nejlepších lyžařských středisek v Krušných horách.

Bulharsko

Skiareál Bansko

990 – 2.560 m n. m. (převýšení 1.570 m)

1x snowpark

Skipas koupíte na skipoint.info a začíná na cca 1.100 Kč na den

Webkamery Bansko

Pokud jde o lyžování v cizině, východní a jihovýchodní Evropu bychom obecně nedoporučovali. Nižší ceny bývají vykoupeny horším zázemím a bezpečností.

Výjimkou je však moderní Skiareál Bansko se 75 km perfektních sjezdovek, Fun Parkem a náročnou sjezdovkou Tomba.

Tento nejznámější a největší bulharský lyžařský resort vznikl podle "alpského" vzoru. Široké a perfektně upravené sedačkové lanovky, snadné přejezdy mezi dílčími lokalitami i mnoho prostoru kolem nástupních stanic páteřních lanovek.