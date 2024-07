Autem za jednu výplatu k moři: Z bazaru rovnou na pláž

Před dvěma týdny jsme se nejnovějším passatem vydali do Chorvatska, nejoblíbenější prázdninové destinace Čechů. Naopak do druhého přímořského ráje – Itálie – vyrážíme ojetinou v ceně rodinné dovolené. Bude i tento způsob léta neodolatelný?

Když jsme v polovině května obohatili redakční flotilu dlouhodobě testovaných aut o patnáctiletý Chevrolet Spark z bazaru Auto Diskont, bylo nám nad slunce jasné, že se s námi nebude točit jen kolem komína. Už před prázdninami tak začaly velké přípravy na dlouhou cestu k moři, neboť cena auta za jednu výplatu přímo láká k uskutečnění daleké letní expedice.

Pár dní před startem výpravy jsme spark podrobili servisní prohlídce, při níž jsme využili náhradní díly z obchodu Alza.cz: olejový filtr Meyle, vzduchový filtr Blueprint, půllitr brzdové kapaliny TRW DOT4 a pět litrů motorového oleje Champion 5W-40. Celkem jsme za ně zaplatili 1044 Kč a práce se osobně ujal náš zručný specialista Martin Vaculík. „Kdo by se utěšoval, že málo kilometrů, v našem případě vstupních 15 073 km, jistě znamená bezvadný stav, ten by auto zadřel nebo by mu selhaly brzdy. Tragický stav oleje a zakalená brzdová kapalina potřebovaly neprodleně vyměnit!“ prohlásil Martin těsně před startem italského maratonu.

Za mzdu auto, za druhou moře

Abychom byli cestou k moři nepřehlédnutelní, ještě před samotnou výpravou míříme do pražského Újezdu nad Lesy, kde nám spark polepí nejen křiklavými nápisy prozrazujícími neodolatelnou cenu vozu, ale dokonce i velkým logem Světa motorů na střeše. Tradiční motiv zeměkoule tak bude na českých dálnicích, rakouských autobahnech a italských autostrádách neustále na očích nejen řidičům kamionů, ale především posádkám autobusů mířících k západnímu pobřeží Jadranu.

S polepeným chevroletem se poté vydáváme do nedalekých Čelákovic, kde nastupuje zbylá část posádky. O posledním předprázdninovém pondělí v 6:00 se zaplněným 170litrovým zavazadelníkem a plnou nádrží vyrážíme směrem na jih!

První zdržení nás čeká už v Říčanech, kde si vystojíme nekonečnou ranní kolonu k dálnici. Jenže většina motoristů míří na dovolenou o víkendech, a tak se jich tyhle peripetie všedního dne naštěstí týkat nebudou. Naopak milému překvapení jsme vystaveni během hrazení desetidenního českého dálničního poplatku – zatímco před deseti lety jsme za stejnou službu platili 310 korun, dnes navzdory razantnímu zdražení ročního kuponu hradíme pouhých 270 Kč. Navíc jsme tehdy cestovali k moři starou škodovkou s motorem OHV, vyžadující kvůli ochraně netvrzených ventilových sedel povinné přidávání aditiva nahrazujícího olovo do benzinu. Zato relativně moderní spark nic takového nevyžaduje, a nadto zvládne jezdit dokonce i na levný benzin E10.

Po najetí na dálnici a půlhodinovém manku se řítíme na Mirošovice, opouštíme D1 a míříme přes Benešov do Votic, kde nás čekají další kolegové. Vlajka Světa motorů totiž bude letos vlát v té nejurozenější společnosti, jak dokládá rámeček na pravé straně nahoře.

U votické čerpací stanice ještě doplňujeme pár litříků benzinu, a to doslova – miniaturní nádrž už více než dva nepojme. Poté se zařazujeme do pomyslného tříčlenného vláčku a za Miličínem se napojujeme na dálnici směr České Budějovice. Doprovodný šestiválcový mercedes dává najevo svoji převahu, mrštností však i lehká panda. Zato ve sparku cítíme poryvy bočního větru a občas nám připadá, že se motor dusí. „Jako bychom jeli na tři válce,“ smějeme se při vzpomínce na nevyzpytatelné cestování starou škodovkou. Rychlost od 110 km/h výše zkrátka chevroletu moc nejde. Když si představíme, že tentýž tříválec býval k dodání dokonce i se čtyřstupňovým automatem s hrozivou hodnotou akcelerace z nuly na stovku za 21,9 s… Raději nepomýšlet! Navíc se zvyšujícím se tempem stále více cítíme vibrace způsobené zjevně dlouho nevyváženými koly. Servis jsme rozhodně nepodcenili, jenže dálniční rychlost jsme okusili až dnes.

Za volant chtějí všichni

První společnou zastávku si po laciném dotankování na Dolním Dvořišti, kde nám společnost Tank Ono za litr benzinu účtuje 35,50 Kč, dopřejeme přímo na hraniční čáře. A v roztržitosti na rampě málem zapomeneme drahý fotoaparát… Na čelní okno vylepujeme tradiční papírový kupon, předpisově se blížíme k dálnici u Freistadtu a odsud už míříme na Linec. Chevrolet, který nám svou ospalostí dosud způsoboval vrásky, se najednou nadechne a řítí se kupředu jako střelený. Stotřicetikilometrovému tempu se s dvojicí dospělých a plným kufrem jen vysmívá, najednou má na mnohem víc. Všímá si toho i kolega Václav Blažek za volantem mercedesu, který nás nabádá k zastavení na čerpací stanici a rovnou si chce redakčního mrňouska na vlastní ruce a nohy vyzkoušet.

Když si pak auta předáváme zpět a z noblesního kupé se opět vracíme do spartánského sparku, Vašek chrlí vlastní recenzi: „Po nastoupení jsem se vrátil do časů nekomplikovaných strojů, které měly bez šikanování řidiče dopravit posádku z bodu A do bodu B. Vlastně jsem od toho autíčka čekal daleko míň, než mi zkušební jízda dala. Chevrolet drží tempo. Ale přece jen jsme zhýčkáni dobou, absence klimatizace je znát. A když chcete na místě otáčet volantem, je to dřina. Jenže kdo je zocelen řízením Lady 1500, pro toho je otáčení volantu ve sparku nedělní selanka… Milé, jednoduché auto za cenu lepšího bicyklu.“

Na dálnici bychom ocenili ještě šestistupňovou převodovku, nebo alespoň delší odstupňování. Při tachometrových 130 km/h točíme 4400 min-1, při skutečné stotřicítce dokonce 4800 otáček.

Celý zbytek Rakouska proletíme jako aeroplánem, zastaví nás jen dvě nepříjemné situace. To když provoz kousek před Salcburkem zarazí sedmikilometrová kolona způsobená stavebními pracemi. Podruhé zastavíme kvůli nehodě hned po uhrazení tunelového průjezdu na mýtnici St. Michael. Přestože někteří odvážlivci volí otočení do protisměru a alternativní trasu po okresních silnicích, poctivě čekáme. Nechceme riskovat průšvih, navíc už máme zaplaceno. Čekání se protáhne na půldruhou hodinu a poté se konečně blížíme k Itálii.

Vše se řeší s úsměvem

Navzdory maličké nádrži jsme Rakousko projeli bez natankování. A s klesající ručičkou palivoměru pokračujeme ve stíhacím tempu i v zemi Apeninského poloostrova. Jenže Panda 4x4 Sisley už na nás v tunelech netrpělivě bliká, zásoba paliva čtyřkolky padá k nule. Zastavujeme u čerpačky sítě Tamoil, která v devadesátkách působila i v Česku. V Itálii nacházíme pouze stojany s dražším, ale k autům přátelštějším benzinem E5. Po 459 kilometrech jízdy doplňujeme necelých 24 litrů a pokračujeme do cíle v přímořském letovisku Lido di Jesolo. A podle účtenek počítáme dosavadní spotřebu – navzdory jízdě téměř neustále pod plynem jsme na necelých šesti litrech. Příjemnější výsledek jsme při plném nasazení auta nečekali!

Čilé a rušné Lido di Jesolo, připomínající zvětšeninu známého Bibione, se nachází necelých 50 km od Benátek a osmdesát kilometrů od věhlasné vinařské oblasti Valdobbiadene. O výletech na další dny tak máme zcela jasno!

Italský provoz přibližně odpovídá českému, cítíme se však podstatně uvolněněji. Na rozdíl od tuzemska za volanty usedají vždy samotní řidiči, a ne jejich ega. Na silnicích nepoznáte, kdo je chudý a kdo bohatý. X5, Q8, GLS ani jiné prostorově náročné vozy na venkově nepotkáte. Motoristé všech společenských vrstev se spokojeně vozí v pandách, pětistovkách, ypsilonech, středočeských kolíňatech či malých čínských modelech pod lokální značkou dR. Největšími auty jsou zde kompaktní crossovery. Elektromobily nechávají Italy chladnými, v Lidu di Jesolo na nás občas z hotelového parkoviště vykoukne tesla s českými značkami, výjimečně Fiat 500e. Dopravní policie má ráda klid. Ale jak jsme vypozorovali, při silničních kontrolách se zaměřuje hlavně na drahé vozy s ukrajinskými značkami.

Jak tak z jedné z kaváren pozorujeme okolní provoz, náhle zbystříme, když jakýsi starý qashqai nebezpečně couvá k zadnímu nárazníku téměř nového Peugeotu 3008. Ozve se rána a čekáme pořádnou hádku. Řidiči se však usmívají, poškozený nad ťuknutým nárazníkem mávne rukou a zazní přátelské „Arrivederci“. Italové se rozhodit nenechají, tady bychom se od nich měli co učit…

Problémem výprav s více auty bývá v dovolenkových destinacích parkování. Obvykle totiž platí zavedené pravidlo „1 apartmán = 1 stání“. Pokud plánujete podobnou prázdninovou expedici, stanovte si tenhle bod jako zásadní. Nám se před sezonou podařilo zajistit nezaplněný hotel, vedle něhož se navíc rozprostíralo bezplatné veřejné parkoviště. Takové štěstí ale uprostřed léta mít nemusíte.

Itálie není jen moře

Než jsme se sparkem vydali na dlouhou zpáteční cestu, stačili jsme během krátkého italského pobytu podniknout tři výlety po okolí Lida di Jesolo, které rekreantům pro zpestření nudného týdenního rozvalování na pláži vřele doporučujeme.

Benátky: Oblíbené letovisko Punta Sabbioni je vzdálené sotva dvacet kilometrů. Ze zdejšího přístavu doplujete výletní lodí za půlhodinu do Benátek. Historické město s dvoumetrovou nadmořskou výškou, vodními kanály a gondolami nabízí program na celý den i díky ostrovům Burano a Murano.

Bibione: Za hodinu se autem dostanete do 60 km vzdáleného přímořského letoviska, které okouzlilo české rekreanty už počátkem devadesátek. Vedle písečných pláží, dvou dlouhých obchodních tepen, úterního trhu a lunaparku zde dodnes fungují i tradiční prodejny – například v obchodě s hračkami Berti zakoupíte stejná autíčka značek Bburago či Tonka Polistil jako v roce 1992. A dokonce vás zkasíruje tentýž prodavač Maurizio Berti jako tehdy. Škoda že pan Berti dobře ví, co prodává a jakou má dnes tenhle artikl sběratelskou cenu.

Valdobbiadene: Vinařskou oblast Cartizze proslavilo italské prosecco. Obec Valdobbiadene leží v oblasti vinic a zdejší produkty si můžete koupit přímo v tomhle romantickém prostředí. Nejde o nic levného – láhev stojí od 22 do 29 eur. Je zde rajský klid a skoro zapomenete, že jste se včera čachtali na přelidněné pláži. Z Lida di Jesolo dorazíte na vinice za půldruhou hodinu, trasa měří 80 km. Cesta vede přes Treviso, sídlo oděvní značky Benetton.

Palivo i o čtvrtinu levněji

Pokud si plánujete italskou dovolenou zpestřit návštěvou zmíněných lokalit, přikládáme informace o tankování. Benzin E5 čerpejte mimo dálnice, ceny se liší až o čtvrtinu! Tamoil na autostrádě požadoval za litr paliva 2,14 eura, přitom malá stanice SMP v Jesolu po nás za totéž chtěla jen 1,75 eura. Tahle čerpačka nás nepřivábila jen cenami, ale i logem se zvýrazněnými písmeny SM, připomínajícími někdejší hlavičku Světa motorů…

U venkovských čerpaček se za palivo často platí přes karetní automat. Základní princip obsluhy je jednoduchý – navolíte si maximální částku, autorizujete kartu a po dočerpání požádáte o vytištění účtenky. Jenže přístroj většinou komunikuje pouze v italštině. Proto raději nenechávejte nádrž vyčerpávat dosucha a volte s předstihem stanice s lidskou obsluhou. Pravidlo o dostatku paliva doporučujeme dodržovat na dálnicích, vzdálenosti mezi stanicemi jsou dlouhé.

Levný a nenáročný sluha

Chevrolet Spark z Auto Diskontu zvládl náročnou výpravu v celkové délce 2037 km na dvakrát podtrženou jedničku, v což jsme původně ani nedoufali. Auto za jednu výplatu totiž zjevně mělo za sebou dlouhou odstávku a vsadili bychom se, že v něm za uplynulých patnáct let nikdo nevyměnil motorový olej, brzdovku ani jiné životně důležité provozní kapaliny. Potvrzuje se nám fakt, že jednoduché a nenáročné auto má předpoklady pro dlouhodobý spolehlivý a levný provoz.

Jediné dva svízele jsme si zavinili sami. Nejprve nám ve středové konzole horkem rozpálené kabiny explodovala plechovka coca-coly, čímž jsme si pobyt zpestřili zdlouhavým čištěním interiérových plastů. A podruhé jsme při stání na louce před Benátkami přehlédli ceduli nabádající k uhrazení parkového. Místo sedmi eur jsme tak vyfasovali 19,40 plus 2,20 eura poštovného. Spark letní misi úspěšně splnil, absolvoval nejdelší výpravu za svůj dosavadní život, prokázal odolnost a je připraven čelit dalším náročným výzvám. A těch mu Svět motorů chystá spoustu!

Kdo nám dělal doprovod?

Mercedes-Benz 280 CE: Zelenkavý dvoudveřový model s řadovým šestiválcem a čtyřstupňovým automatem představuje historicky první vyrobené kupé řady 123! Konkrétní kus ročníku 1976 absolvoval světovou výstavní premiéru na jaře následujícího roku v Ženevě a jeho fotografie z místa přinesl čtenářům i dobový Svět motorů.

Fiat Panda 4x4 Sisley: Raritní verze první pandy se vyráběla od roku 1987, zelený člen naší prázdninové party je o čtyři roky mladší. Unikátní edice s metalickým lakem, bílými disky kol, speciálním interiérem a inklinometrem na palubní desce, sloužícím k měřením úhlu náklonu, mohla být vybavena třeba člunem s pádly na střeše.

Co nás na sparku štvalo

Odrazy slunečních paprsků v přístrojovém štítu, znemožňující jeho čitelnost

Absence klimatizace, nutnost větrání bočními okny – za jízdy způsobujícími hluk a větrnost v kabině

Řízení bez posilovače, zejména při parkovacích manévrech a v malých rychlostech

Nevhodný tvar plastového krytu pod čelním oknem, v němž po dešti vznikne koupaliště

Tvrdší výplně sedadel, z nichž mohou po delší cestě rozbolet záda

Čím nás spark potěšil

Vnější šířka vozu, umožňující i při stání odbočujících vozidel snadné prokličkování

Spotřeba paliva, nepřevyšující ani při požadavcích maximální dynamiky šestilitrový průměr

Odkládací prostory, kterými je kabina přeplněna

Výhled ven všemi směry díky rozměrným oknům a minimální tloušťce sloupků

Technické údaje Chevrolet Spark Motor atmosférický zážehový tříválec vpředu napříč Zdvihový objem 796 cm3 Největší výkon 38 kW při 6000 min-1 Točivý moment 72 Nm při 4400 min-1 Převodovka pětistupňová manuální Vnější rozměry: 3495 x 1495 x 1500 mm Objem zavazadelníku 170 l Provozní/užitečná hmotnost 835/415 kg Pneumatiky Kumho Solus KH15 155/65 R 13 73 T Nejvyšší rychlost 145 km/h Zrychlení z 0 na 100 km/h 18,2 s Kombinovaná spotřeba paliva 5,4 l/100 km Objem nádrže 35 l Cena nového vozu (2009) 180 900 Kč

Celkové náklady na cestu: Kolik nás to stálo?

Do Itálie jsme sice opět vyrazili přímo od pražské redakce, ale tentokrát s „mezipřistáním“ v Újezdě nad Lesy. Další účastník se připojil ve 14 km vzdálených Čelákovicích, odkud jsme poté oficiálně odstartovali.

Čelákovice – Votice – Lido di Jesolo (a stejná trasa zpět). Celková délka: 1670 km

Výlety: Benátky, Cartizze, Bibione. Celková délka: 367 km

Dálnice a další výdaje ČR (10 dní) 270 Kč Rakousko (10 dní) 355 Kč Italské mýto 2x (San Dona – di Piave) 15,50 € (388 Kč) Rakouské tunely 2x 13,5 € (338 Kč) Natankovaný benzin 115 l Průměrná spotřeba 5,6 l/100 km Celkově ujeto 2037 km Cena benzinu 4 998 Kč Kompletní náklady na výpravu do Itálie 7 075 Kč

Spark očima profesionálů

Tříválcový Chevrolet Spark jsme v Itálii vystavili extrémní zátěžové zkoušce – na jeho palubu jsme usadili čtyři zkušené řidiče, kteří se motorismem v různých oblastech profesně zabývají, a dokonce i auta sbírají. Vždyť celkem vlastní okolo čtyřiceti zajímavých klasických modelů. Proto jsme s nimi projeli 160km testovací trasu směrem od moře do vnitrozemí a zpět, abychom jim nad skleničkou italského prosecca položili zásadní otázku: Jak vnímáte korejské mini s americkými kořeny po zápřahu?

Robert Onisko, pověřený testační komisař FKHV: „Spark je praktické malé auto, které nabízí vynikající výhled. Motor běží hladce, ideální je především do města a pro kratší výlety. Pro nadšence do aut není spark zcela ideální, jízda je bez emocí. I při plném sešlápnutí plynu se auto rozjíždí pomalu a klidně.“

Lukáš Prejzek, redaktor Světa motorů: „Miniauta mám nejraději, jsou zábavná. Pro spark to tolik neplatí, přesto jsem si ho oblíbil. Řízení připomíná felicii, karoserie se vtěsná všude a spotřeba se přibližuje dieselům. Zaslechl jsem posměšky, že zepředu i zezadu spark vypadá jako blbec, a přestože předchozí matiz byl hezčí, auto je nápadité. A díky velikosti se dá umýt i za 30 Kč!“

Pavel Pondělík, vedoucí prodeje nových vozů: „Na sparku mě příjemně překvapil podélný prostor na předních sedadlech, zato s šířkou mezi cestujícími už je to horší. Motor se sice musí s více lidmi na palubě hodně točit, přesto bych mu pocitově tipoval větší zdvihový objem.“

Ladislav Semián, pořadatel veteránských vyjížděk: „Za cenu lepšího nového jízdního kola nabízí spark dostupné a při správné údržbě spolehlivé auto do města a okolí. Na delší cesty je velkou výzvou zvláště kvůli absenci klimatizace, která v horku chybí. Na rozdíl od stejně starého elektromobilu, kde mohou být baterie dávno nefunkční, představuje finančně rozumné řešení pro každodenní potřeby nenáročného řidiče.“