Automobilky varují: Nové plány EU na elektromobily jsou nereálné

Evropská unie chce mít na evropských silnicích do roku 2030 okolo 30 milionů elektromobilů. Podle výrobců aut je to čirý nesmysl.

Elektrifikace je obrovským tématem automobilového průmyslu, což pociťujeme i my z pozice novinářů. V žádném jiném roce jsme neotestovali tolik plug-in hybridů a elektromobilů jako letos. A podle posledních čísel a požadavků z Bruselu se zdá, že tomu v dalších letech nebude jinak.

Evropská unie dokonce apeluje na to, aby po našem kontinentu jezdilo za deset let až 30 milionů elektromobilů. K tomu se však vyjádřila Evropská asociace výrobců automobilů, podle které je takový nárůst oproti dnešku naprostým nesmyslem, který má do reality hodně daleko.

Asociace připomíná, že v loňském roce zastupovaly elektromobily pouze 0,25 % (615.000 ks) ze všech 243 milionů automobilů v Evropské unii. Ke splnění cíle za relativně krátkou dobu by bylo potřeba, aby po cestách jezdil padesátinásobek dnešního počtu elektroaut.

„Tato vize je opravdu daleko od dnešní reality,“ varuje generální ředitel asociace Eric-Mark Huitema. Připomíná, že automobilky už teď investují obrovské finanční prostředky do výzkumu a vývoje elektromobilů, přičemž jejich možnosti rozhodně nejsou nekonečně. Huitema dále říká, že v dnešním světě neexistují pro tak obrovský skok správné podmínky.

Hovoří především o nedostatečné dobíjecí infrastruktuře. Evropská asociace výrobců elektromobilů říká, že k řádnému fungování takového počtu elektromobilů by bylo potřeba na tři miliony veřejných dobíjecích stanic, což je podstatně více než 200.000 dobíječek dostupných v minulém roce.

Organizace vyzývá Evropskou unii, aby sice přiměla jednotlivé země investovat do dobíjecí infrastruktury, zároveň však uvádí, že automobilový průmysl má i jiné starosti. Předně je to stáří vozového parku, které je v Evropě průměrně 11 let, přičemž elektromobily jsou stále výrazně dražší než vozy s konvenčními spalovacími motory.