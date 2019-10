Testování vlastností zimních plášťů v opravdu extrémně náročných horských podmínkách není práce pro každého. Jednotlivé vlastnosti pneumatik se sledují především v noci. A to spolu s mrazem dává testujícím pilotům pořádně zabrat.

Hodiny v místnosti technického zázemí ukazují čas krátce před půlnocí. Venku je pravá lednová vysokohorská zima se silným mrazem a padá hustý sníh. Aby ne, jsme v horském údolí ve švýcarském Ulrichenu ve výšce 1346 metrů nad mořem, v kantonu Valais kousek od italských hranic. Autoklub ČR tu již řadu let prověřuje vlastnosti zimních pneumatik, tentokrát o rozměrech 215/55 R17. Aby byly výsledky komplexní, čeká je ještě testování za sucha a mokra o pět měsíců později. Ve vysílačce se ozývá testovací jezdec a hlásí, že se vrací z testovacího okruhu zpět na základnu. Přecházíme k hangáru u místního letiště, protože podle světelných skvrn mezi sněhovými vločkami už tušíme testovací Volkswagen Tiguan. „Kvůli stále silnějšímu sněžení, které mění teplotu i průchodnost, nejsou stabilní podmínky. Proto musíme dnes měření ukončit,“ říká nám Phillip Ohliger, člen testovacího týmu a jeden z našich průvodců. „Zítra budeme pokračovat.“

I tak ale nasedáme do vozu a testovací jezdec Jens Lahrs s námi projíždí noční testovací trasu na místním letišti. Uválcovaná plocha je už pod vrstvou čerstvého sněhu. Pro přesné měření už v tento okamžik nenabízí vhodné podmínky, ale pro naši představu o testování v noci se hodí přímo skvěle.

Jak se testuje

Na uválcované sněhové rovině letiště může testovací pilot přesně ohodnotit boční přilnavost a chování vozu při brzdění. „Časy si měřím na sněhovém okruhu – a posuzuji i chování vozu při brzdění,“ svěřuje se Lahrs. V blízkém okolí je ale i dráha do kopce. „Na ní nejlépe poznáváme trakční vlastnosti, tedy záběr pneumatik na sněhovém povrchu,“ popisuje pilot, když se kolem nás jen míhají sněhové bariéry z odhrnutého sněhu.

Testovací tiguan velmi dobře drží stopu, a to i při zatáčení, a docela slušně si vede i během brzdění. Cítíme, že to jsou skutečně pneumatiky pro sníh a vysokohorskou zimu. „Předchozí guma se chovala trochu nevyzpytatelně. Třeba při brzdění nebo naopak akceleraci na sněhu byly výsledky daleko za očekáváním a objevily se přímo propastné rozdílné proti referenčnímu plášti,“ přidává další postřehy. Dáváme plně na jeho léty prověřené pocity, které se odrážejí v subjektivních hodnoceních jednotlivých pilotů.

Ostatně slabší výsledek můžeme vzápětí sami porovnat, přezutí pneumatik na naše přání je otázka jen několika minut. I v pozici spolujezdce cítíme, že auto i přes zřetelněji slyšitelný motor prozrazující větší nálož plynu nijak zvlášť nezvyšuje rychlost. Není ani příliš nestabilní, kola se ve sněhu protáčejí – obutí nemá potřebný záběr. Totéž platí i při zatáčení a brzdění. S takovými gumami bychom se v pravé horské zimě ocitnout nechtěli.

Podmínky na hraně

Nám sněžení nevadí, ale testovací piloti hlásící hranici regulérnosti podmínek mají jasno. Hlavní potíží nejen při našem testování zimních plášťů 215/55 R17 v Ulrichenu není termín, ten je předem dán. Největším nepřítelem serióznosti testů pneumatik vhodných třeba na Škodu Karoq je při plně profesionálním přístupu a dlouholetých zkušenostech testovacích pilotů počasí. Aby byly co nejrovnější testovací podmínky, musí být totiž teplota co nejstabilnější. „Nejlepší teploty pro zimní testování středoevropských zimních pneumatik jsou v rozmezí mezi -2 až -15 °C,“ poukazuje šéf testovacího týmu Frank Degener.

A toho se dá dosáhnout především v noci. „Pro konstantní testovací podmínky je občas nutné testovat v temné části dne. Ostré sluneční světlo totiž může podstatně změnit sněhový povrch, který silně změkne,“ potvrzuje Degener. Dodává, že se testy nedělají ani v případě hustého sněžení, jak jsme byli ostatně svědky, neboť se rychle mění objektivní podmínky. „Testování totiž probíhá na ploše pokryté zhutněným sněhem, který má díky rovnoměrnému stlačení homogenní povrch,“ upřesňuje dále podmínky šéf testovacích pilotů.

Auto musí být během porovnávání vlastností jednotlivých zimních gum i stejně zatížené, proto u testů můžeme být jen na zkušebním okruhu. Samotného procesu v řádu mnoha hodin bychom se směli zúčastnit buď úplně celého, nebo vůbec. Prosebné oči testovacích jezdců nás přesvědčují, že jezdit s námi mnoho hodin potmě by pro ně bylo spíše za trest – udržet pozornost, sledovat přístroji naměřené hodnoty, zaznamenávat vlastní pocity z jízdy, a ještě dávat pozor na nás, to už by na ně bylo moc.

Ráno nás v údolí mezi strmými horskými štíty vítá mrazivé povětří. Je deset pod nulou, ale sníh už nepadá, i když je zataženo. Slunce se ven skrz mraky naštěstí nedere. „Ideální podmínky,“ září Jens Lahrs, než vyráží znovu dokončit testování na okruhu. Celý proces plný brzdění, rozjíždění a ostrého zatáčení se rozbíhá znovu naplno. Poběží hodiny, dokud nebudou v přístrojích zapsány všechny objektivní údaje a zaznamenány i osobní postřehy zkušebních pilotů. Tuhle práci musejí mít opravdu rádi.

Dva způsoby testování pneumatik

Přístrojové: GPS záznamy jízdních drah a časů se používají k objektivnímu testování. Technika pomáhá proto, že je nutné zajet pokud možno shodné hodnoty s konkurenčními plášti. Výsledky z přístrojů dovolí vypočítat například hodnoty brzdění na sněhu se zapnutým ABS, sleduje se rovněž záběr a také akcelerace se zapnutým ASR, míra ovládání auta na sněhovém povrchu do kopce.

Zkušenosti testovacích pilotů: Odlišnosti v chování jednotlivých dezénů zimních pneumatik se zjišťují při subjektivním testování. Zkušený testovací pilot po každé jízdě bodově od 0 až po 10 hodnotí například záběr či odezvu v řízení. Přitom pochopitelně nemá přehled o tom, jakou sadu plášťů má na autě právě nainstalovánu.

Jak rozumět tabulce

Barum Polaris 5 byl v testu nasazen jako měřítko vlastností pneumatik. Proto má hodnotu 100,0. Pokud dosáhly ostatní pneumatiky v porovnání lepších výsledků, mají index vyšší. To je třeba příklad gumy Laufenn i Fit WP 71, jemuž zkušební jezdci naměřili lepší vlastnosti při brzdění na sněhu. Pokud byly naopak vlastnosti horší, index se zastavil na hodnotách pod 100. Jestliže byl v některé z porovnávaných vlastností výkon pneumatiky podstatně horší než v ostatních disciplínách, snížilo se i její celkové hodnocení. Třeba zimní guma Toyo SnowProx S954 při rzdění nebo akceleraci na sněhuvýrazně zaostávala za ostatními výsledky, a proto obutí na sněhu získalo celkové nevyhovující hodnocení.

Jak se vybírají gumy do testu

„Do pravidelných testů zimních pneumatik se snažíme volit takové, které by potenciálně mohly zajímat nejvíce motoristů. Pro tuto sezonu jsme zařadili do testu novinku Barum Polaris 5 a jí cenově blízké další typy pneumatik různých výrobců,“ vysvětluje Libor Budina z Autoklubu ČR, jenž testování ve švýcarských horách pořádá. Testované pneumatiky se tak sešly podle vlastně zcela jednoduchého klíče – hlavní roli v testu hraje novinka od Barumu Polaris 5. A proč právě ten? Hlavně kvůli tomu, že čeští řidiči jsou velmi konzervativní ve výběru značek. Barumka je pro ně prostě symbolem tradice a kvality, a tedy první volbou. Navíc by se Polaris 5, který byl představen loni na podzim, měl podle předpokladů obchodníků s pneumatikami ve velkém objevit v hledáčku zájemců o nové obutí. Loňskou zimní sezonu totiž čeští řidiči hlavně dojížděli Polaris 3 z předchozí generace. K Polaris „pětce“ pořádající Autoklub ČR zařazuje cenové srovnatelné pneumatiky – koneckonců snaha některých českých řidičů řídit se při výběru obutí na auto podle ceny je pověstná.

Co je referenční pneumatika

Jedná se o etalon, tedy měřítko, s nímž se porovnávají vlastnosti ostatních pneumatik. V našem případě je to Barum Polaris 5. Proti ostatním zkoumaným gumám je testována vícekrát. „Pravidelně se střídá po dvou třech pneumatikách,“ vysvětluje šéf zkušebních pilotů Frank Degener. „Díky tomu jsme schopni monitorovat i měnící se testovací podmínky a využít referenční sadu pneumatik pro eliminaci nežádoucích trendů v našich vyhodnocovacích nástrojích,“ uzavírá Degener. Vícekrát ojetou pneumatiku podle jejích vlastností jezdci dobře poznají a můžou tak lépe porovnávat s ostatními. Kdyby tam byla jen jedna sada, výsledky by mohly být zkreslené.

Jak se tvoří celková známka

Zimní testování pneumatik na sněhu má pevně dané čtyři disciplíny, a to brzdění na sněhu ze 40 km/h na nulu, záběr pneumatik na tomto povrchu, zrychlování z nuly na 20 km/h a stabilitu vozu při jízdě do kopce. Ohled se bere také na subjektivní pocity testovacích pilotů. Největší vliv na konečnou známku mají brzdění a stabilita, tyto veličiny dohromady dávají 70 procent známky. Je však třeba říci, že u testů zimních pneumatik jsou výsledky na sněhu jen jednou třetinou fi nální známky. Protože testujeme pneumatiky kvůli použití do středoevropské zimy s převládajícím mokrem, sněhovou břečkou nebo mrazivým suchým povrchem, zbývající dvě třetiny známky dotvářejí výsledky za mokra a za sucha. Testy probíhají stejně jako u letních pneumatik.

Testy za sucha zahrnují brzdění, ovladatelnost, valivý odpor – tyto veličiny dávají dohromady 85 % známky. Zbytek připadá na hlučnost či komfort při řízení.

Za mokra se posuzuje především brzdění, ovladatelnost, podélný a příčný aquaplaning. I tato část se na finálním hodnocení podílí z jedné třetiny.

Dílčí výsledky po testech na sněhu

Nejlépe si při testech záběru na sněhu a zrychlení z 0 na 20 km/h počínal Barum Polaris 5. Výbornými výsledky při brzdění a záběru na sněhu, ale i handlingu na tomto povrchu překvapila pneumatika Laufenn i Fit LW31.

Při brzdění na sněhu ze 100 km/h na 0 km/h naopak zcela propadla guma Toyo SnowProx S954. Zatímco nejlépe brzdící pneumatika již stála, poslední Toyo měla na tachometru ještě v průměru 32,3 km/h.

Nejslabší záběr měla z testovaných pneumatik Firestone Wintwerhawk 3.

Vítězové a poražení v celkovém testu

Pro typicky středoevropské zimní podmínky, tedy spíše mokro nebo suchý mráz, měly kromě Barumu Polaris 5 výborné výsledky i pneumatiky Firestone Winterhawk 3 a Toyo SnowProx S954 - dostaly výtečné známky za sucha, kde předčily barumku třeba při brzdění, a na dvojku jezdily za mokra. Celkové hodnocení jim ovšem významně pokazily výsledky na sněhu, kde obě propadly. Naopak premiant na sněhu, guma Laufenn i Fit LW31, by v podmínkách typických pro zimu v Česku neuspěl. Zatímco v dalších testech za sucha byly jeho výsledky ještě alespoň dobré, mokro jej zcela vyřadilo ze hry. Naprosto katastrofálně skončil třeba při brzdění. Na celkovou trojku obstály gumy Kormoran Snow a Kumho WinterCraft WP71, a to díky velmi vyrovnaným výsledkům na sněhu, za mokra i na suchých vozovkách. O lepší výsledky je připravily rozpačité výkony při brzdění za mokra a příčném aquaplaningu.