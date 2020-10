BMW 330e plug-in hybrid – Překvapení roku

Vyjma krátkých jízdních dojmů z počátku minulého roku (tehdy s verzí 330i) jsem názory na novou generaci BMW řady 3 (G20) sbíral hlavně zprostředkovaně. Když se tedy v redakci “trojka” po delší době opět zastavila, se svolením kolegů jsem se jí milerád ujal. Neodradila mě ani nabíjecí zdířka v levém blatníku, která na kované fandy mnichovských aut působí podobně jako rudý hadr na býka. Jak už víte z perexu, sedlal jsem plug-in hybridní variantu s označením 330e.

A pokud jste nepřehlédli nedávný článek, víte také, že jsem měl během testovacího týdne možnost srovnávat bok po boku s předchozí generací. Radek, majitel minulého (a zároveň prvního) vydání 330e z roku 2017 nám své dojmy sdělil prostřednictvím instagramových videí, já své poznatky zase promítnu do následujících řádků…

Elegantní individualista

V redakčním rozpisu testovacích aut jsem si ještě před vyzvednutím vozu všiml poznámky Individual. Okamžitě jsem si představil nějakou křiklavou barvičku a velká kontrastní kola, to aby byl ten plug-in hybrid na silnicích pořádně vidět.

Jaké překvapení, když jsem si pak klíčky od auta převzal. Přede mnou totiž nestála žádná úchylárna, ale elegantní, a vlastně docela nenápadná trojka. Vážně si zrovna za tento lak BMW Individual Oxide Silver někdo připlatí 52.832 Kč, říkám si… jenže jen do chvíle, než opustím podzemní garáže a vůz vidím poprvé na sluníčku. Tady se barva najednou rozzáří a já musím uznat, že “trojce” náramně, náramně sluší.

Trefil jsem se tak vlastně jen s tím, že kola budou velká. Jsou to devatenáctky, rovněž s dodatkem Individual a cenovkou 59.072 Kč. S nadšením vítám už fakt, že nejsou černá, což je v poslední době u testovaček takový malý nešvar. Platí to samé, co u lakování: řešení elegantní a skvěle doplňující celek. Obavu mám tak jen z toho, jestli devatenáctky obouvané do pneumatik runflat nebudou pro takové auto (v našem případě s klasickým podvozkem) už trochu moc. Ale k tomu se dostaneme.

V dané konfiguraci mě nijak neuráží ani ten balík chromu navíc, který dostáváme coby součást Luxury Line za bratu 132.600 Kč. Ale dlužno podotknout, že kromě stylistických doplňků exteriéru je součástí také kožená přístrojová deska, ambientní osvětlení, třízónová klimatizace, přední a zadní parkovací senzory a tak dále. Jen koukněte na ty výrazné ledvinky. Normálně preferuji sportovní černé pojetí, ale tady si v kontextu zbytku auta ani neumím představit nic jiného. Abych ale jen nechválil, chrom kolem předních mlhovek už je možná trochu moc, stejně jako obdobné prvky v zadním nárazníku. Naopak se mi ale líbí, že oproti předchůdci má teď 330e jednu koncovku na každé straně. A co víc, obě jsou plně funkční!

Jak už jste se dozvěděli z článku věnovanému srovnání s předchůdcem, nová “trojka” vypadá vedle té staré jako o třídu větší auto. Aby ne, když mezigeneračně narostla na délku 4709 mm (+85 mm), šířku 1827 mm (+16 mm) a výšku 1442 mm (+1 mm), přičemž rozvor se natáhl o 41 milimetrů na 2851 mm. To společně s nárůstem rozchodů kol (+42 mm vpředu, +21 mm vzadu) znamená, že generace G20 je sice obdobně vysoká, avšak podstatně delší a širší, což jí propůjčuje dynamičtější a svalnatější vzhled.

Interiér by mohl vyučovat

Přiznám se, že neméně nadšený jsem byl z kabiny. A nemyslím tím jen použité materiály – příplatkové sportovní sedačky, kožený volant ideálně padnoucí do ruky či kůži na přístrojové desce. Líbí se mi fakt, že do auta sednu a nepotřebuji hodinové seznámení se s veškerými funkcemi. Zkrátka si nastavím sedačku a můžu vyrazit na cestu podobně, jako jsme to kdysi chválil ve volkswagenech. Kdysi…

Zůstává klasický, přesto elegantní panel pro nastavování teploty a klimatizace, využít můžete bezdrátového propojení Apple CarPlay, takže telefon teoreticky vůbec nemusíte vyndávat z kapsy (a když ano, pak jej odložíte na přihrádku s indukčním dobíjením). Multimediální prostředí BMW Professional už známe z ostatních bavoráků a zase jednou jej musím pochválit. Kombinace dotyku s otočným ovladačem na středové konzole je v mých očích stále nejlepším možným řešením.

BMW 330e

Jestli mi na pracovišti řidiče něco vadilo, pak snad jen laciné plasty kolem voliče samočinné převodovky, které jako jediné zdaleka nekorespondují s ostatními prvky interiéru. V samotných sedačkách se sedí skvěle, středová konzola není široká, takže tu zbývá dostatek místa na nohy. A jak vám ve svém instagramovém videu ukázal Radek, oproti předchůdci si „trojka“ polepšila také s místem vzadu. Já s výškou 178 cm jsem neměl problém ani v předchozí generaci, natožpak v nové. Radek už je ale vysoký chlapík, má přes dva metry a jeho zhodnocení vám řekne víc. V aktuálním provedení se dozadu posadí snadněji, přesto ukazuje, že místa nad hlavou mu tady nezůstává mnoho. Já bych se přiklonil ještě k výše ukotveným sedákům, díky kterým by se vzadu sedělo o něco pohodlněji.

Svižně a úsporně

Plug-in hybridní pohon 330e se skládá z přeplňovaného benzinového dvoulitru TwinPower Turbo. Čtyřválec dodává maximální výkon 135 kW a 300 newtonmetrů točivého momentu. Vhod přijde výpomoc elektromotoru, jenž „umí“ dalších 83 kW a 265 newtonmetrů. Celkem se tak dostáváme na výkon 185 kW a točivý moment 420 newtonmetrů.

Proč je tedy v tabulce maximální výkon soustavy 215 kW? To díky funkcí XtraBoost, která ve sportovním režimu při razantním sešlápnutí plynového pedálu na deset sekund přidá dalších 30 kW. Nový elektromotor je mimochodem integrován do osmistupňové převodovky Steptronic, čímž se značně šetří místo. BMW uvádí, že toto technické řešení převodovky je pouze o 15 milimetrů delší než odpovídající varianty pro konvenční pohony. Ve srovnání s předchůdcem je ale podstatnějším údajem větší kapacita akumulátoru s hodnotu 12 kWh. To má v praxi znamenat o více než 50 % vyšší dojezd – dle tabulek 59 až 66 kilometrů.

V praxi je to vždycky o něco méně, zpravidla kolem čtyřiceti kilometrů. Přiznám se, že nejvíce jsem si oblíbil jízdní režim Hybrid, kde pohonné ústrojí kombinuje jednotlivé složky tak, jak je to podle něj nejvýhodnější. V takovém případě opravdu jezdíte za pár kapek benzinu a většinu jízdních situací obstará elektřina. Na konci 100 km úseku máme baterii vybitou do plna a počítadlo ukazuje průměrnou spotřebu benzinu 2,9 litru. Chcete-li ušetřit elektrickou energii na později, počítejte s apetitem lehce nad pěti litry.

Ano, plug-in hybridní „trojkou“ se dá jezdit relativně úsporně i bez dobíjení, kdy ústrojí pracuje jako klasický hybrid. Jen s sebou táhne dost těžké baterie, takže nabíjení se určitě vyplatí. Z wallboxu o výkonu 3,7 kW se akumulátor dobije na 80 % za nějaké dvě a půl hodiny, do plna to pak trvá ještě o hodinu déle. Nejrychlejší, avšak nejméně efektivní cestou je nabíjení jízdou, kdy vám elektřinu vytváří spalovací motor. V takovém případě mizí benzin ze 40litrové nádrže opravdu rychle, zase si ale můžete vytvořit nějakou tu elektřinu na „čistý“ průjezd městem.

Pravdou je, že plug-in hybridní pohon působí v „trojce“ živým dojmem, zejména pak ve sportovním režimu s onou funkcí XtraBoost. Pohon má solidní nástup už z nízkých otáček, nejživější začíná být okolo pěti tisíc, aby pokračoval do zhruba šesti a půl. Auto navzdory pohotovostní hmotnosti 1740 kg najednou jede jak splašené a jízdní požitek kazí snad jen falešný sportovní zvuk. Digitální přístrojový štít BMW stále nedisponuje „klascikým“ zobrazením s kulatými budíky (které nám mnichovští už nějaký pátek slibují). U plug-in hybridu mi vadilo ještě to, že otáčkoměr je pouze v režimu Sport a spotřebu elektrické energie vidím jen v čistě elektrickém režimu, zatímco v hybridu pouze litry.

BMW 330e

To se povedlo

Jak už jsem avizoval v úvodu, kombinace devatenáctipalcových kol na runflatech obutých na klasický „železný“ podvozek jsem se zprvu trochu obával. Ale jen do série prvních zatáček, záplat a výmolů.

Překvapilo mě, jak skvěle celek funguje. Podvozek je tužší, ale v tom nejlepším možném slova smyslu. Na záplatách a nerovnostech velice jistý a komfortní, přes ty opravdu velké se pak přenese bez nějakého bouchání a ran do kabiny. Jaký kontrast s Radkovou červenou trojkou, která obouvala sedmnáctky a podvozek vedle současné generace působil o dost gumovějším dojmem. To ostatně po přesednutí z auta do auta přiznává i Radek, který pro to má z části vysvětlení. Když si svou „trojku“ konfiguroval, měla plnit roli druhého vozu v rodině. Tedy takové to auto, které má sportování až na posledním místě, aby posádka při poskakování ucpaným městem netrpěla. Proto klasický podvozek a sedmnáctky.

Nečekal bych to, ale vracet se za volant 330e mě jednoduše bavilo. Nepotřebovat na malou, klidně bych dal několik stovek kilometrů na jeden zátah. To odhlučnění, tichá plavba a sladění pohonu… já fakt nechci přehánět, ale kdyby mi někdo zavázal oči, nedám ruku do ohně za to, že bych si projev tohoto vozu nespletl s o třídu vyšší pětkou. Auto sice má dostatek výkonu pro svižné přesuny, plug-in hybrid v útrobách vás ale tak nějak přiměje k pohodovějšímu tempu. A když se objeví dva pruhy v táhlém stoupání a vy chcete předjet kamiony před vámi, síly pod kapotou máte habaděj.

No jo, v přímce huj, zatáčky fuj, řeknete si při pohledu na pohotovostní hmotnost. Není to pravda. Akumulátor totiž „trojce“ paradoxně svědčí a rozkládá hmotnost tak, že je auto v zatáčkách ideálně neutrální. Ani přetáčivé, ani nedotáčivé, ale skvěle čitelné, takže oblouk vykroužíte bez jediné korekce volantem. Samotné řízení mě také bavilo, tužší a přesnější než u předchůdce. Jo, tohle se mnichovským vážně povedlo! Za mě je tato 330e zatím největší překvapení letošního roku a má slušně nakročeno do našeho výběru Best of 2020. A nejen za mě, pokračuje Martin Machala…

BMW 330d xDrive Touring

Zase nešťastná kombinace

Jsem moc rád, že mi Standa na chvilku půjčil výše testovaný hybrid 330e, protože jinak bych si podle svých dosavadních zkušeností s nejnovější trojkou úplně nevěděl rady. Poprvé jsem totiž řídil verzi 320d, která mě šokovala naprostou řidičskou sterilitou. Objektivně to špatné auto nebylo, přiměřeně komfortní s kvalitním interiérem, jízdně se ale bavorským zvyklostem zcela odcizilo. Základní verze bavoráků jsem přitom měl vždycky rád, několikrát jsem už vzpomínal na kdysi dávno nejlevnější jedničku (pochopitelně ne tu stávající), která byla tak úžasně ryzím koncentrátem toho, co jste o BMW slýchávali. Motor sice nejel, byl slaboučký, což ale ještě víc dalo vyniknout dokonalému podvozku. Byla to čirá radost, cítit od podvozku, že by si za každé situace poradil s násobným výkonem. A to řízení, jehož práci nekazil ani jediný newtonmetr… A pozice za volantem… Nebo chudá přístrojovka se základní výbavou a prakticky bez příplatků, připadal jsem si skoro jak v odstrojeném závoďáku. Tohle auto bych si dneska strašně rád koupil.

Na 320d E90 vzpomínám o něco míň, poněkud se potýkala s runflaty, ale až na drncání jezdila jinak skvěle, znovu byla víc než patrná totální převaha podvozku a nafta ubývala po kapkách. A design od Chrise Banglea se s aktuálními pokusy BMW srovnává dost těžko…

Nejnovější trojce jsem chtěl přijít na chuť v diametrálně odlišné vznětové specifikaci 330d xDrive Touring. Té naštěstí zůstal většinou skvělý třílitrový šestiválec, zde s výkonem 195 kW, takže jsem se velmi těšil. A o to víc pak byl zklamaný. Z motoru ne, tady jsem dostal úplně vše a ještě přidáno. Dynamiky o dost víc, než by bylo potřeba (což je samozřejmě fajn), dál pak příjemně hutný zvuk a spotřebu klidně do osmi litrů. A příkladnou spolupráci s osmistupňovou automatikou od ZF, tu si připomenout můžeme, ale asi byste nic jiného stejně nečekali.

Jenže pak tady máme příplatkový paket M Sport za 175.500 Kč, který obsahuje taky sportovní podvozek. A před ním důrazně varuju. S ním je totiž trojka beznadějně prkenná, a to testovaný kousek obouval zimní osmnáctky, jinak je vybaven devatenáctkami… Řízení šlo velmi ztuha, což mělo zřejmě navodit sportovní dojem, ve finále ale taková charakteristika jen přispěla k už tak dost silnému pocitu těžkopádnosti. Od kombíku s těžkým šestiválcem jsem si nesliboval, že budu v zatáčkách kdovíjak nadšený, ale těšil jsem se na pohodlné dálniční rychlopřesuny. Místo toho mě ale testovaná trojka soustavně natřásala a v oblouku mi připomínala poněkud neohrabanou minulou pětku. V kufru ale máte vysouvací gumové segmenty, které zabrání přesouvání batožiny. A po zhasnutí motoru se zase srovnají s podlahou kufru. Asi jsem doufal v jiný highlight z testování kombíkové trojky. I kvůli minimální ceně 1,3 milionu.

Doposud tak převládalo spíš zklamání z nejnovějšího BMW řady 3, kraťoučké svezení s 330e mě ale nadchlo. Hlavně nečekanou mírou komfortu. Vím, těžký naftový šestiválec, sportovní podvozek vs. plug-in hybrid, který se sportem zabývá vyloženě okrajově. Ale i tak byl rozdíl v rámci jedné modelové řady až nepochopitelně obří. Fascinovalo mě taky odhlučení. I když se Toyota snaží a na poli hybridů patří k nejzkušenějším, stále její produkty při akceleraci často velmi hlučí. BMW 330e je stále neskutečně tichoučké a mezi režimy přepíná neznatelně. U toyot občas poznám i bez displeje, v jakém módu se hybrid zrovna nachází.

Díky Standově 330e jsem se tak konečně svezl v dobré trojce. Třeba se to nějaké verzi ještě podaří, aby nezůstalo jen u plug-in hybridu. Tak jako se to velmi povedlo pětce, která byla jako 520d skvělá.

Martin Machala

BMW 330e