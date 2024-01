Ceny paliv, pojištění či servisu v Česku: V duchu let minulých

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Legislativní opatření: Nálož změn

S výdaji motoristů zamává už zkraje roku nedávno schválený konsolidační balíček, jehož cílem je snížení deficitu státního rozpočtu. Upravené daně se řidičů sice dotknou minimálně, součástí balíčku však je zdražení dálničních poplatků i vyšší mýtné pro nákladní vozidla.

Levnější autosedačky

Úprava DPH se řidičů dotkne jen jedním způsobem – mění se zdanění dětských autosedaček. Dosud spadaly do patnáctiprocentní sazby DPH. Od Nového roku už se na ně vztahuje sazba jen dvanáct procent. Rozdíl však není velký, takže se dá očekávat, že zákazníci změnu ani nepostřehnou. Navíc hrozí, že obchodníci nižší daň vyrovnají zvýšenou marží.

Dálniční známky

Od letošního března se po dvanácti letech změní ceny dálničních známek. Výše základního ročního poplatku se zvedne o osm set korun. Naopak u kratších poplatků řidiči několik desítek korun ušetří. Evropská směrnice totiž stanovuje limity z celkové částky za roční poplatek. Vláda také zavádí jednodenní známku, jejíž cenu pro běžná vozidla stanovila na 200 korun.

Beze změny zůstává zvýhodnění pro vozidla s pohonem na CNG nebo biometan. Poplatek je proti základní ceně poloviční. Nově však budou muset platit i řidiči hybridů produkujících kombinované množství emisí CO 2 do výše 50 g/km. Z ceny běžné známky zaplatí jen čtvrtinu. Elektromobily budou od poplatku stále osvobozené.

Ceny dálničních známek (v Kč) Základní cena (benzin, nafta, LPG) Ekologická vozidla (CNG, biometan) Hybridy (do 50 g/km CO 2 ) Roční 2300 1150 570 Měsíční 430 210 100 Desetidenní 270 130 60 Denní 200 100 50

Naštěstí existuje cesta, jak i letos nakoupit roční známku ještě za starou cenu – pokud koupíte poslední únorový den s odloženou platností o 30 dnů, budete až do března 2025 jezdit za 1500 korun místo 2300 Kč.

Mýtné

Tak jako se mění částky za dálniční známky pro osobní vozidla, změní se v březnu i výše mýta pro ta nákladní. Jeho sazba bude nově zohledňovat i takzvanou čtvrtou složku, tedy emisní třídu vozidla. Celková cena mýtného by se kvůli tomu měla změnit o deset až patnáct procent. V souladu s pravidly směrnice Euroviněta budou ekologičtější vozidla zpoplatněna nižší částkou. Čtvrtá složka se nedotkne zcela bezemisních vozidel na elektřinu ani vodíkový pohon.

Dálniční poplatky v zahraničí: Bez velkých změn

Dálničních poplatky se mění i v okolních zemích. Už od prosince jsou známé změny v Rakousku. Roční stojí 96,40 eura, tedy stejně jako loni, na 11,50 eura ale vzrostl poplatek za desetidenní. Cena dvouměsíční naopak klesla, i když o pouhých deset centů na 28,90 eura. Země také nově zavádí i jednodenní známku za 8,60 eura. Na Slovensku se zatím o zdražení poplatků pouze uvažuje. Minulá vláda navrhla zvýšit cenu roční známky o deset eur, ale v současné situaci není jasné, zda k němu dojde. Roční známku aktuálně koupíte za 60 eur, desetidenní za dvanáct. Měsíční pořídíte o pět eur dráž. Velkých změn se dočkaly dálnice v Německu. Osobní vozy je sice stále mohou využívat zdarma, nově však musí platit mýto všechny vozy přesahující 3,5 tuny. Stejně jako u nás se pak k mýtu připočítává příplatek za emise CO 2 . V Polsku je od minulého léta pro osobní auta zpoplatněno jen několik úseků, které spravují soukromé firmy. Poplatek vybírají formou mýtného, záleží tedy na počtu ujetých kilometrů i konkrétní silnici, jelikož každá firma stanovuje ceny samostatně.

Paliva: Sázka na jistotu

Minulý rok jsme uklidňovali tím, že nehrozí žádné kotrmelce. Nějaké přišly a zřejmě se jim nevyhneme ani letos. „Denní výkyvy cen nafty a benzinu jsou často vyšší než 50 haléřů,“ ilustruje složitost situace Ivan Indráček, předseda Unie nezávislých petrolejářů. Ještě před dvěma lety byla podle něj změna už o deset haléřů signálem nečekaného vývoje.

Přesto je český trh s pohonnými hmotami relativně klidný. „Pokud bude letošní vývoj obdobný minulému roku, měli by být spotřebitelé spokojeni,“ uvažuje Indráček. Příznivý vývoj cen paliv očekává i Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity bank. Letos by podle něj měly být v průměru o něco nižší než na konci minulého roku. „Prognóza je ovšem zatížena významnou dávkou nejistoty, a to zejména s ohledem na nevyzpytatelný geopolitický vývoj,“ varuje ekonom. Roli bude hrát vývoj konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě. „Mohou snadno eskalovat a vyvolat citelný nárůst cen pohonných hmot v ČR,“ popisuje Kovanda. Kritické jsou i napjaté vztahy USA a Číny. „Pokud se však žádné z rizik nezhmotní, průměrná cena ropy Brent se bude v příštím roce pohybovat kolem 75 dolarů za barel,“ uvažuje Kovanda. Stabilním cenám by mělo přispět i nedávné rozhodnutí Evropské rady. V polovině prosince prodloužila výjimku na dodávky benzínu a nafty ze Slovenska. Tamní rafinerie zpracovávají převážně ruskou ropu. „Zachování výjimky je do jisté míry sázka na jistotu,“ uzavírá Indráček.

Nabíjení elektromobilů

Na snižování provozních nákladů se nemůžou těšit ani majitelé elektromobilů. Přestože silová elektřina zlevňuje, roste cena regulované složky. „Nevidím žádné faktory, které by mohly stlačit ceny dolů, spíše naopak,“ vysvětluje Damir Duraković ze společnosti Axigon. Konkurenční prostředí navíc podle něj nemá takový efekt jako u čerpacích stanic. K tomu se ještě přidává negativní vliv roamingových platforem. „Sice umožňují nabíjení v různých sítích, ale vybírají si za to až nesmyslné poplatky, které se posléze promítají do finálních cen dobíjení,“ uzavírá Duraković.

Oleje a maziva: Snížení nelze čekat

Díky dostatečnému nasycení trhů se základovými oleji se podle Chytky mohou jejich ceny zkraje roku držet nízko. „Snaha o vyšponování cen totiž zatím nenese příliš ovoce,“ popisuje Petr Chytka ze společnosti Sunoco. Ceny maziv však spíše ovlivňují rostoucí náklady na aditiva. „Evropská unie a USA pod vlivem ekologů tlačí na omezení či zákazy užívání některých laciných surovin. Dopadem bude nutně růst cen,“ vysvětluje Chytka. Růstu nahrává i dění v tuzemsku – vysoké ceny energií, inflace a zvýšení zdanění. Nákladnější výrobu však vyvažuje silná konkurence a velký tlak na ceny. Přes negativní vlivy díky tomu lze očekávat, že zkraje roku se ceny olejů příliš měnit nebudou. Po prvním čtvrtletí však podle Chytky růst začnou. „Pokud neklesne inflační tlak a tlak na náklady výrobců i dovozců, nelze očekávat snižování cen,“ uzavírá.

Ceny servisu: Nevyhnutelný růst

Údržba vozů bude letos velkou ránou pro většinu motoristů. Servisy se potýkají s růstem nákladů i cen energií. „Lze očekávat navýšení sazeb zhruba do deseti procent,“ předpovídá David Valenta z Porsche ČR a dodává, že hodinová sazba je přesto ztrátová. Problémem je i nedostatek zaměstnanců, servisy jsou proto nucené zvyšovat mzdy. „Očekáváme vyšší než patnáctiprocentní nárůst hodinových sazeb za servisní práce,“ upozorňuje Tomáš Kleissner z automobilky Kia.

Ceny prací ovlivní i nové požadavky na vybavení dílen a znalostí techniků. Důvod je jednoduchý – rostoucí složitost vozů a elektromobilita. „Vzniká tím tlak na doškolování automechaniků a vybavování autodílen,“ rozebírá Marek Zukal, jednatel společnosti Quick stop car.

Velkého růstu cen se však nemusí bát zákazníci Hyundaie. „Někteří dealeři mohou hodinové sazby nepatrně zvyšovat. Jiní dealeři naopak kvůli ekonomické situaci zákazníků nehodlají zdražovat vůbec,“ říká David Pavlíček, mluvčí automobilky.

Náhradní díly: Stabilní dodávky

Všudypřítomné zdražování se nevyhne ani náhradním dílům. Například Kia však očekává jen mírný růst cen součástek. Podobného vývoje se dočkají i zákazníci koncernu Volskwagen. „Do výroby dílů se promítají rostoucí vstupy, počítáme s růstem v jednotkách procent,“ popisuje David Valenta z Porsche ČR. Mizet by však měly problémy s dostupností. „Jsme mírnými optimisty a věříme, že trend stabilizace dodávek bude i nadále pokračovat,“ dodává Tomáš Kleissner z automobilky Kia. Budoucí komplikace přesto vyloučit nejde.

„Žijeme v globálním světě, který silně ovlivňují aktuální události. Dostupnost dílů s čipy se podařilo vyřešit, ale další díly od jiných dodavatelů se zase staly problémovými,“ doplňuje Valenta. Naráží například na loňské povodně ve Slovinsku.

Pneumatiky: Jen mírně

U obutí lze letos očekávat jen drobné změny. „Řádově půjde o nižší jednotky procent a zdražování se bude týkat převážně menších rozměrů,“ vysvětluje Vojtěch Schwangmaier, ředitel e-shopu Pneumatiky.cz. U pneumatik z dovozu by však cenu mohly výrazněji ovlivnit náklady na přepravu. „Pokud se výrazným způsobem nezvýší, pak by se cenová hladina měnit neměla,“ doplňuje Petr Vohralík za výrobce Tomket.

STK: Drahé vybavení

Celkem klidný by měl být vývoj cen technických prohlídek, mírné zvýšení ale nejde vyloučit. „Dle našeho odhadu nedosáhne ani šesti procent,“ uklidňuje Luděk Šíp z Asociace STK. Tempo zdražování by tedy mělo být mírnější než v minulém roce. Za zvyšováním cen hledejte stejně jako v dalších případech zejména vyšší náklady stanic. „Zejména vyšší cenu energií, vyšší mzdy zaměstnanců a zvýšení cen nájmů, protože většina STK je v pronajatých prostorech,“ dodává Šíp. Na cenách se podepíše i nová povinnost vybavit provozovny hlukoměrem.

Povinné ručení: Pojišťovací revoluce

Letos na řidiče čeká pořádná nálož změn i u povinného ručení. Sněmovna na začátku prosince ve třetím čtení schválila novelu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nyní ji bude projednávat senát. V platnost pravděpodobně vstoupí na začátku března. Díky novele budete moci při řízení kromě řidičského průkazu nechat doma i zelenou kartu. Chystaných změn je ale více.

Letos se také dá čekat výraznější zvyšování cen pojištění. V posledních letech totiž rostly jen mírně. Tempo bylo nižší než tempo inflace a navyšování cen dílů i práce. Pojistky navíc ani tolik nereagovaly na rostoucí sofistikovanost automobilů, která komplikuje a prodražuje opravy. „Dražší je všechno, co z pojištění hradíme – materiál, jako jsou nárazníky, autoskla i další součástky, vyšší mzdové náklady autoservisů i rostoucí energie,“ vypočítává Aleš Zethner z pojišťovny Kooperativa. Kvůli tomu se náklady na řešení i menších nehod zvedly o tisíce korun. Zvýšené náklady se promítají do růstu takzvané škodní inflace, na což musí pojišťovny reagovat.

„Za minulý rok překonala deset procent. Proto bude ke zdražení docházet, rozhodně však nečekáme skokový nárůst,“ popisuje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny. Důvodem k růstu je i vyšší škodní frekvence – tedy počty nehod. „Pokud nehod přibývá, mělo by růst pojistné, abychom pokryli větší objem škod,“ vysvětluje Zethner. Sofistikovanější a tím pádem dražší vozy však přes vyšší nákladnost pojišťovnám paradoxně pomáhají. „Auta jsou stále bezpečnější. Mírně klesá počet úmrtí a těžkých zranění na silnici,“ doplňuje Zethner.

Razantního zvýšení se však nemusejí obávat vzorní řidiči, kteří nebourají. „Mohou počítat s tím, že se jich cenové změny dotknout v nejmenší možné míře,“ uzavírá Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

Větší spektrum

Povinné ručení už se nebude vztahovat pouze na automobily. Podle novely budou muset pojištění mít všechny prostředky, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, nebo je vyšší než 14 km/h při hmotnosti alespoň 25 kg. Pojistku tak budou muset zařídit majitelé elektrických koloběžek, segwayů, golfových vozíků, ale třeba i zahradních traktorů. Ty budou mít výjimku, pokud neopustí soukromý pozemek. V případě, že se dostanou na veřejné komunikace, pojištění mít musí. Elektrokola jsou zcela osvobozená.

Nové limity

Novela zákona mění i minimální zákonnou výši krytí. Z dosavadních třiceti pěti milionů jak na újmu na zdraví, tak na škody na majetku se oba limity zvednou na částku padesát milionů korun.

Pojišťovny všem řidičům, kteří mají sjednané smlouvy s dosavadními základními limity, částky automaticky zvýší. „Automatické navýšení nebude mít bezprostřední dopad na cenu povinného ručení,“ vysvětluje Eva Svobodová, mluvčí Uniqa.

Výše pojistného se podle ní může změnit až při výročí smlouvy.

Pojištění je na provozovateli

Významná je změna osoby odpovědné za zajištění pojištění. Nově bude tato povinnost na provozovateli, nikoli vlastníkovi vozidla. Změna se nejvíce dotkne zákazníků leasingových společností, případně dlouhodobě zapůjčených vozidel. Podle důvodové zprávy je změna založená na negativních zkušenostech s dosavadní právní úpravou. Novela přenáší zodpovědnost zejména kvůli snadnějšímu vyřizování přestupků či zániku pojištění, ale i kvůli spravedlivějšímu využití systému bonusů a malusů.

Online evidence

Novinkou bude i zrušení zelených karet pro prokázání pojištění odpovědnosti. Nahradí je on-line evidence, kontroly tedy budou možné i bez zastavení vozidla. Změna ale platí jen u nás, do zahraničí si proto zelenou kartu nezapomeňte.

Anketa: Jak se budou vyvíjet ceny pojištění?

Renata Čapková, ČPP: Musí reagovat na škodní inflaci. Lze očekávat, že ke zdražení bude docházet, rozhodně však nečekáme skokový nárůst, protože cenotvorbu dlouhodobě ovlivňuje vysoká tržní konkurence.

Jan Marek, Generali Česká pojišťovna: Současný růst cen zvýšené náklady zohledňuje jen málo. Za škody se vyplatí více, než se vybere na pojistném. Takový stav není udržitelný a postupný růst cen je tak nevyhnutelný. V potaz budeme muset brát i inflaci.

Petr Milata, ČSOB pojišťovna: Vývoj cen pojištění bude ovlivňovat inflace. Předpokládáme, že porostou náklady na pojistná plnění v případě vzniklých škod. To se nutně musí projevit i v konečné ceně pojištění.

Marie Petrovová, Allianz: Ceny povinného i havarijního ručení budou i nadále pozvolna stoupat. Mezi hlavní faktory bude patřit vývoj růstu cen náhradních dílů a cen práce v autoservisech.

Aleš Zethner, Kooperativa: Pojistné musí růst, pokud má zůstat trh pojišťovnictví stabilní. Ceny pojištění by v zásadě měly kopírovat škodní inflaci, což se v posledních letech neděje.