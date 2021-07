Český trh s alternativními pohony v pololetí 2021: Bodují plug-in hybridy, růst hlásí LPG

Alternativní pohony hrají v automobilovém průmyslu stále důležitější roli, spolu s tím, jak zpřísňují emisní normy, se pro automobilky stávají vlastně povinností. Jak se však ukazuje ve statistikách registrací, na českém trhu zůstávají opravdu jen alternativami. Nejvíce se dařilo mildhybridům a full-hybridům, a to hlavně kvůli expanzi nabídky první skupiny, tedy vozů s nejnižší úrovní elektrifikace.

Statistiky Svazu dovozců automobilů nerozlišují registrace mildhybridů a full-hybridů, dohromady každopádně tyto dvě skupiny vozů za první pololetí roku dosáhly na 8.876 registrací. To je více než dvojnásobek proti prvnímu pololetí roku 2020, což není způsobeno jen loňskými podmínkami, kdy byly prodeje silně ovlivněny pandemií koronaviru. Primárně za to může rozšíření nabídky takových aut, vždyť v roce 2019 (kdy byly prodeje vyšší než letos) bylo těchto hybridů registrováno podle SDA 3.543.

Naopak registrace elektromobilů stagnují, jsou na stejné úrovni jako před rokem – 1.262 registrovaných elektroaut je vlastně stejně jako loňských 1.254 elektrovozů. S ohledem na to, že se nabídka takových automobilů neustále rozšiřuje, to není moc dobrá zpráva o českém zájmu o tento druh vozidel. Na druhou stranu, odbyt letos silně ovlivňuje nedostatek polovodičů, který na počet registrací těchto aut mohl mít vliv.

Naopak plug-in hybridy, tedy hybridy s možností dobití akumulátoru externě ze zásuvky meziročně mohutně vyskočily, ze 745 registrací v prvním pololetí roku 2020 na 2.187 registrovaných kusů! Ještě v prvních šesti měsících roku 2019 přitom takové vozy dosáhly jen na 131 registrovaných kousků.

Podobně meziročně vzrostl zájem o vozy na LPG, a to i díky rozšíření nabídky Renaultu o tento pohon. Naopak CNG už dnes propagují jen některé značky koncernu VW Group, kvůli čemuž zájem o něj klesá.

Český trh – Počet registrací jednotlivých paliv Pohon Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] Registrace 1-6/2019 [ks] Registrace 1-6/2018 [ks] Benzin 67.480 59.771 87.489 92.409 Nafta 28.819 26.500 34.231 45.514 CNG 413 733 798 1401 LPG 996 209 290 527 Elektro 1262 1254 360 267 Hybrid (mild, full) 8876 4117 3543 1648 Plug-in hybrid 2187 745 131 165

Nejprodávanější elektrovozy

Od doby, co Škoda vstoupila do segmentu elektromobilů, v této oblasti na domácím trhu vládne. Platí to i letos, a to přestože 389 registrací Enyaqu iV není tolik co 595 registrovaných elektrických Citigoe iV před rokem. Mimochodem ještě letos se ve skladech našlo 72 těchto elektroprcků, což ze Citigoe iV udělalo čtvrtý nejžádanější elektromobil na trhu. Před něj se vedle Enyaqu iV dostaly ještě Hyundai Kona EV a Volkswagen ID.4, což naznačuje, že když chce český zákazník elektrovůz, je to zpravidla SUV.

Český trh – Nejprodávanější elektromobily podle značek Poř. Značka Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] 1. Škoda 461 595 2. Volkswagen 159 29 3. Tesla 119 226 4. Hyundai 116 201 5. Mercedes-Benz 75 12

Co se týče pořadí značek, tak za domácí Škodou následují Volkswagen (159 registrovaných elektromobilů) a Tesla (119 registrací). Právě americký specialista na tento druh aut si meziročně pohoršil z 226 registrací, což může souviset s loňským příchodem Modelu 3 do Evropy a letošním čekáním na Model Y i rozšiřující se konkurencí.

Český trh – Nejprodávanější elektromobily podle modelů Poř. Model Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] 1. Škoda Enyaq iv 389 0 2. Hyundai Kona EV 96 72 3. Volkswagen ID.4 94 0 4. Škoda Citigoe iV 72 595 5. Volkswagen ID.3 60 0 6. Renault Zoe 46 37 7. Mercedes-Benz EQC 34 12

Nejprodávanější plug-in hybridy

Hybridy do zásuvky se snaží kombinovat to nejlepší z dvou světů, tichý elektropohon a dlouhý dojezd díky palivové nádrži, na což čeští zákazníci navzdory jejich vyšší ceně podle všeho slyší. Meziročně registrace takových aut mohutně vyskočily, a to hlavně příchodem plug-in hybridní verze aktuálně druhého nejžádanějšího modelu u nás, Škody Octavia. Ta za první pololetí eviduje rovných 500 plug-in hybridních kousků. Před rokem to nebyl ani jediný, protože takové deriváty teprve mířily na trh.

Český trh – Nejprodávanější plug-in hybridy podle značek Poř. Značka Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] 1. Škoda 774 429 2. Mercedes-Benz 280 11 3. Seat 255 0 4. BMW 170 81 5. Volvo 113 81

V této oblasti ale boduje také Mercedes-Benz, který je letos druhou nejžádanější značkou mezi plug-in hybridy u nás. Můžou za to i unikátní dieselové plug-in hybridy, které jiný výrobce dnes nenabízí. Třeba GLE má na svém kontě hned 127 takových kousků, k nimž musíme připočíst ještě 13 benzinových plug-in hybridů. Mezi nejprodávanější plug-in hybridy na trhu se pak dostala také Cupra Formentor s 64 registrovanými plug-in hybridy.

Český trh – Nejprodávanější plug-in hybridy podle modelů Poř. Model Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] 1. Škoda Octavia 500 0 2. Škoda Superb 274 429 3. Seat Leon 246 0 4. Mercedes-Benz GLE 140 4 5. BMW X5 75 30 6. Cupra Formentor 64 0 7. Citroën C5 Aircross 45 0

Nejprodávanější hybridy

Statistiky SDA bohužel nerozlišují full-hybridy a mildhybridy, a tak se v pořadí míchají oba tyto typy různé úrovně elektrifikace. V čele je každopádně Toyota, letitý propagátor full-hybridního pohonu, s 2.672 registrovanými full-hybridy. Může za to široká paleta takových aut, stejně jako jejich prodejní úspěchy, RAV4 i Corolla překonaly 800 registrovaných hybridů.

Český trh – Nejprodávanější full a mild hybridy podle značek Poř. Značka Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] 1. Toyota 2672 1743 2. Ford 1459 344 3. Suzuki 1199 628 4. Mazda 559 466 5. Škoda 518 0

Druhý je Ford s 1.459 hybridy, který naopak kombinuje různou úroveň elektrifikace, ve své nabídce má full-hybridy i mildhybridy. Nejúspěšnější z nich je mildhybridní Ford Puma se 701 registracemi. Třetí je pak Suzuki, které naopak zatím primárně sází na mildhybridy, prodeje full-hybridního Swace s technikou Toyoty Corolla se teprve u nás rozjedou. Podobně 518 registrovaných hybridních Škodovek připadá na mildhybridní Octavii.

Český trh – Nejprodávanější full a mild hybridy podle modelů Poř. Model Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] 1. Toyota RAV4 866 459 2. Toyota Corolla 855 652 3. Ford Puma 701 125 4. Škoda Octavia 518 0 5. Suzuki Vitara 399 137 6. Toyota C-HR 390 341 7. Toyota Yaris 352 216

Nejprodávanější vozy na CNG

Mezi automobily na CNG jsou už delší dobu aktivní jen vybrané značky Volkswagen Group, což zájem o tento druh pohonu logicky ovlivňuje. Logicky je silná hlavně domácí Škoda (341 registrací), Seat a Volkswagen jsou lehce přes třicet kousků na stlačený zemní plyn.

Český trh – Nejprodávanější vozy na CNG podle značek Poř. Značka Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] 1. Škoda 341 569 2. Seat 37 74 3. Volkswagen 35 85

Z toho vyplývá i pořadí nejžádanějších modelů na CNG. První se seřadily modely Škoda – Octavia, Scala a Kamiq.

Český trh – Nejprodávanější vozy na CNG podle modelů Poř. Model Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] 1. Škoda Octavia 176 465 2. Škoda Scala 119 56 3. Škoda Kamiq 46 47 4. Seat Ibiza 26 20 5. VW Caddy 19 64

Nejprodávanější vozy na LPG

V oblasti aut na LPG je naopak dnes aktivní vlastně jen skupina Renault, a to hlavně prostřednictvím značky Dacia. Ta meziročně vyskočila ze 190 na 864 registrovaných aut na LPG. Opět bylo totiž k dispozici větší množství Dusterů na LPG, stejně jako Sandera, které na trh dorazilo v nové generaci.

Český trh – Nejprodávanější vozy na LPG podle značek Poř. Značka Registrace 1-6/2021 [ks] Registrace 1-6/2020 [ks] 1. Dacia 864 190 2. Renault 129 1 3. Fiat 3 18

Dacia tak je mezi vozy na LPG výrazněji úspěšnější než mateřský Renault. Ten má na svém kontě 96 „plynových“ Clií a 33 Capturů na LPG.